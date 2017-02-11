"Темник" для власти

Идя навстречу третьей годовщине оккупации Крыма, хочется помочь власти сфокусировать ее потенции и мысли на том, что действительно важно для граждан Украины из оккупированного Крыма. Аналитики считают, что граждане все меньше будут акцентировать внимание на заявлениях-лозунгах типа "Крим — це Україна!" и все больше будут требовать конкретных дел по решению проблем, созданных не оккупантами — а родной украинской властью.

Идя навстречу третьей годовщине оккупации Крыма, хочется помочь власти сфокусировать ее потенции и мысли на том, что действительно важно для граждан Украины из оккупированного Крыма.

Проведя опрос почти двух десятков жителей полуострова, обитающих ныне по обе стороны Перекопа и чье мнение может считаться экспертным, было решено составить своего рода "темник" добрых дел, которые власть по непонятной причине откладывает на неопределенный срок. В списке, как водится, темы исключительно важные и актуальные. Аналитики считают, что граждане все меньше будут акцентировать внимание на заявлениях-лозунгах типа "Крим — це Україна!" и все больше будут требовать конкретных дел по решению проблем, созданных не оккупантами — а родной украинской властью.

Рейтинг задач, по нашему опросу, выстроен так: внести изменения в постановление Кабинета министров №1035, отменить закон о СЭЗ "Крым" и постановление НБУ №699; определить статус Крыма с учетом прав коренного крымскотатарского народа на самоопределение; упростить оформление украинских документов (паспорта, свидетельства о рождении и образовании); возврат вкладов в Приватбанк; принять госпрограммы для детей с оккупированной территории; создать центральный госорган по Крыму (вариант — правительство АРК и Севастополя); реорганизация правоохранительных органов для защиты прав человека и интересов государства; создание фонда поддержки семей политзаключенных. Остановимся подробно на первой тройке.

Итак, на первом месте по важности и актуальности у большинства наших собеседников — изменение (или отмена) постановления Кабмина №1035. Название постановления, принятого на гребне Гражданской блокады товарных поставок в Крым, — "Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию". Однако на деле оно регулирует также и провоз личных вещей, которые переселенцы везут на новое, как они надеются, временное место жительства, убегая из оккупированного Крыма. И нет дня, чтобы на каком-нибудь КПВВ не случился скандал вокруг запрета провоза домашнего скарба. Точнее, как говорит председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, к ним в неделю поступает в среднем 2–3 жалобы. Последний случай на этой неделе, "подорвавший" соцсети, — история двух студентов, Ильи и Владимира, которые хотели привезти из Крыма в Киев микроволновку, чайник и дрель (все уже бывшее в употреблении). Украинские таможенники, строго следуя постановлению №1035, с этими вещами их не пропустили, посоветовав оставить добро на "нейтральной полосе" или же вернуться с ним в Крым. Студенты провели на контрольном пункте 33 часа. Судьбу чайника решали правозащитники, народные депутаты, министры. Студенты уехали без своих бытовых "гаджетов". Будут судиться. Наверное, долго…

Вопрос: какую угрозу несут Украине бэушные кухонная техника, а также холодильники и телевизоры, домашние библиотеки, инструменты и прочие личные вещи? Их провоз ослабит национальную экономику неуплатой таможенного (на админгранице!) сбора? Кроме того, что их провоз по договоренности повысит доходность фискалов и пограничников, других аргументов за существование этого негуманного списка нет.

Теперь самое интересное и важное: проект изменений в постановление КМУ, подготовленный Министерством по вопросам оккупированных территорий совместно с правозащитниками, еще полгода назад был передан на согласование министерствам и ведомствам, профильным из которых является Минэкономразвития, где документ и завис. По инсайдерской информации, якобы "его почему-то не хочет Гройсман". Поэтому Крымская правозащитная группа, которую поддержали и другие правозащитнники и организации переселенцев, обратилась к премьер-министру с просьбой внести изменения в постановление №1035 и устранить таким образом и дискриминацию граждан, и нарушения действующего законодательства (об оккупированных территориях и правах ВПЛ).

Как стало известно ZN.UA, проект постановления , которому полгода не давали ходу, недавно МинВОТ был отозван. Первый заместитель министра Юсуф Куркчи так пояснил ZN.UA эти действия: "На одним из последних заседаний правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития ТЭК, оборонной и правоохранительной деятельности было принято решение отложить рассмотрение данного проекта постановления. Под руководством первого вице-премьера Степана Кубива будет проведено согласительное совещание с заинтересованными министерствами для выработки консолидированного решения по данному проекту".

Переводя на понятный язык, это, по всей вероятности означает, что проект могли "прокатить" даже не на заседании Кабмина, а на комитете. Поэтому министерство решило добиться согласия сначала в узком кругу. Сроки принятия решения по изменениям в постановление, как понимаете, прогнозировать никто не может. И все же одну хорошую новость Юсуф Куркчи сообщил: до 1 июля будут завершены работы по благоустройству КПВВ на админгранице с Крымом. "Мы также приложим усилия, чтобы одновременно на пунктах пропуска были оборудованы центры оказания админуслуг", — осторожно обещает замминистра. Так что эта часть пожеланий из нашего "темника" для власти, есть надежда, будет исполнена.

Переходим ко второй важной и уже третий год актуальной теме, возможно объясняющей, почему Кабмин так не хочет, чтобы студенты из Крыма везли в Киев свои подержанные чайники.

Данное уродливое постановление выросло из норм закона о СЭЗ "Крым". Закона, пролоббированного крупным бизнесом, сохранившемся на полуострове с получением "аусвайсов" — регистрации в российской юрисдикции; наградившего украинских граждан из Крыма статусом нерезидентов, лишенных банковских услуг; создавшим множество дискриминирующих ситуаций и никак не способствующим деоккупации Крыма.

Картина жизни с этим законом такова. Студенты киевского вуза крымчане Илья и Володя подвергаются унижению, получив статус нерезидентов в родном государстве; несут дополнительные расходы из-за запрета привезти из дома в Крыму необходимые вещи, не могут воспользоваться банковскими услугами (взять кредит). В это время стивидорная компания олигарха Рината Ахметова в закрытом Украиной порту Севастополя, в нарушение западных санкций, но вполне в соответствии с украинским законом о СЭЗ "Крым", нагружает судно содой с крымского завода другого украинского олигарха, Дмитрия Фирташа, и, в нарушение санкций и закона Украины об оккупированных территориях, везет соду на экспорт. Голова кругом может пойти — у всех людей, кроме украинского законодателя и этих законов исполнителя. Некоторые, правда, стараются держать ее холодной. И раскрывают, к примеру, параллельно с журналистами Слидство.инфо схему поставки ильменита из порта "Южный" для другого завода Фирташа — "Крымского титана". Судно с украинским сырьем заявлено на Новороссийск, но в Керченском проливе его перегружают на другое судно и доставляют в оккупированную Керчь. Военная прокуратура Южного региона открыла уголовное производство и обратилась в Минэкономразвития с представлением на санкцию — приостановление лицензии на внешнеэкономическую деятельность компании-поставщика "Юкрейниан Кемикал Продактс". Четыре месяца у Кубива не принимают решение по этому представлению, но переспрашивают: уверены ли в прокуратуре, что надо закон применить?!

В общем, с этой правовой шизофренией, как говорят юристы (СЭЗ на оккупированной территории и граждане Украины со статусом нерезидентов), пора заканчивать. Тем более что перечень лоббистов закона сокращается. Приватбанк Коломойского, так не хотевший отдавать крымские вклады, — уже государственный (но проблема остается, о ней подробно — в материале Д.Дугинова "ДисКРЫМинация. Крымские вкладчики Приватбанка: три года ожидания). Судя по информации из Крыма и РФ, ряд крупных украинских бизнесменов намерены продать свои крымские активы. По данным крымских СМИ, отказавшихся комментировать на предприятии, на продажу выставлен крупнейший производитель цемента — бахчисарайский завод "Стройиндустрия", который приписывают Давиду Жвании. Антимонопольная служба России в июле 2016 г. дала разрешение ООО "Управляющая компания "Оптима-Финанс" (Москва) на приобретение 81,9% акций АО "Крымская фруктовая компания" и 99,9% — в уставном капитале АО "Дружба народов". Обе крымские компании входят в "Мироновский хлебопродукт" друга президента Порошенко и бывшего первого замглавы его администрации Юрия Косюка. Крымские "власти" сообщают также, что на предприятиях Косюка (из-за "сложностей с доставкой кормов и инкубационного яйца в Крым через Керченский пролив) сократилось поголовье птицы, что привело к сокращению объемов выпуска готовой продукции". Пока что учредители компаний Косюка в российском госреестре не сменились, поэтому неизвестно, была ли продажа, но намерение очевидно. Большие трудности с поставками сырья и экспортом готовой продукции испытывает и "крымская химия" Фирташа. То есть западные санкции и товарная блокада, введенная под давлением общественности правительством Украины, похоже, таки выдавливают украинский "бизнес на два фронта" из Крыма.

И, наконец, третий блок "темника" от наших экспертов касается реформы органов власти с целью создания единого центра управления деоккупацией Крыма, который бы координировал работу всех остальных, так или иначе завязанных на решение крымской проблематики. Вариантов называется несколько, включая отдельное министерство по Крыму и целого Совета министров АРК. Все можно обсуждать — вопрос только с кем, потому как на сегодня ни в АП, ни в правительстве, ни в парламенте нет человека/группы/структуры, понимающих, зачем это нужно. И будем справедливы — никто из крымских политиков или общественных организаций еще не сформулировал ответ на этот вопрос.

Но первоочередное для нормализации работы правоохранительных органов решение уже давно назрело, поэтому вполне может "разродиться" в ближайшее время. Неоднократно говорилось о том, что препятствием для расследования преступлений, совершенных против граждан и государства в Крыму, является нескоординированная работа воссозданных органов. И немудрено. Крымский главк Нацполиции находится в Одессе, главк СБУ — в Херсоне, а процессуальные руководители расследываемых ими производств — в Киеве. Учитывая, что львиная доля дел имеет "полицейскую подследственность, по уму главк НП нужно переводить в Киев, где находится и Прокуратура АРК, которой надо еще "придать" и Севастополь.

Самая дискуссионная тема из нашего списка — воссоздание крымскотатарской национальной автономии. Но это не повод к тому, чтобы не подкреплять заявления президента пошаговыми действиями. Мы все равно пройдем этот путь — другого не дано, если мы действительно хотим восстановить справедливость и право. Просто надо принять, что они были нарушены не только в 2014-м, но и в 1944-м, и даже еще раньше — при первой аннексии Крыма Россией.