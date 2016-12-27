"Свято наближається": кое-что о перспективах Общественного вещания и Евровидения

C 1 января 2017-го НТКУ (Национальная телекомпания Украины) прекращает существование. И путем для многих долгожданного преобразования она же, компания, медленно превращается в "ПАТ НСТУ" (Публічне Акціонерне Товариство Національна суспільна телерадіокомпанія України). То есть "свято наближається": Общественное вещание, о котором говорили годами, с 2017-го будет, наконец, законодательно аранжировано и презентовано. Первый заместитель главы НТКУ Александр ХАРЕБИН в интервью ZN.UA рассказал о сложностях и перспективах переходного периода — от НТКУ к Общественному, а также рассказал, что уже сделано Украиной накануне Евровидения-2017.

Итак, уже в начале нового года должен свершиться священный акт передачи — всех активов, пассивов и т.д.: от старой компании — новой. Несколько дней назад Госкомтелерадио, как орган управления НТКУ, направил в Кабмин согласованный Минюстом проект статута "ПАТ НСТУ" (на специализированных порталах этот документ можно изучить досконально). И уж совсем недавно парламент утвердил "цифру денег" на будущие нужды Общественного. Этих денег дали на 20% меньше от положенного по закону для полноценного развития Общественного (в целом же недодали более 200 млн грн).

Тем временем в хозяйстве НТКУ теперешнего переходного периода — разноликая структура управления. После ухода Зураба Аласании председателем комиссии по преобразованию НТКУ в ПАТ НСТУ назначен Олег Наливайко (глава Госкомтелерадио). Он же назначил двух новых заместителей — Олега Мельничука и Павла Грицака. А вот Генеральный директор в НТКУ так и не появился. В структуре компании также остались прежние менеджеры. Среди них — Александр ХАРЕБИН, по прежнему первый зам главы НТКУ.

В течение года г-н Харебин публично и весьма критично высказывался в СМИ о тактике и стратегии преобразований в рамках НТКУ. В частности говорил, что сама реформа Общественного вещания — неэффективна; она не приведет к коренным изменениям, а всего лишь к косметическим. Он же заявлял, что изначально нужно было ликвидировать уже существующую систему, создав новое юридическое лицо, а затем все ликвидные активы передать на баланс этой компании уже с прицелом на развитие новой структуры.

Стоит напомнить, что огромный обоз "переходного периода" НТКУ включает в себя не только роковой "карандаш" на ул. Мельникова (с полуторами тысяч человек в придачу), но еще и 28 региональных телекомпаний, телеканал "Культура", Национальную радиокомпанию. Это в общей сложности — более 7 тысяч человек, доля которых в контурах нового Общественного очень любопытна.

— Александр, обычному телепотребителю, возможно, все равно, как будет называться новая телеплатформа — УТ-1, УТ-2 или УТ-22. Или "Общественное ТВ". Выбор-то у зрителя сегодня есть — в том числе и в нише информационных каналов, общественно-политических программ. Интересно, как вы видите не только потенциальные возможности будущего Общественного ТВ, но и его конкурентную позицию в уже устоявшихся медийных реалиях?

— Правильный ответ на этот вопрос как раз определит успех или неудачу общественного телевидения в Украине. Мы так долго ждали его прихода и так долго видели в нем панацею для развития украинского общества, что по ходу растеряли или позабыли базовые основы медиа-менеджмента.

Общественный вещатель должен быть влиятельным, независимым от власти и востребованным обществом. Естественно, эти принципы должны быть полностью интегрированы в технические платформы и технологии, которые позволят доносить позицию и контент аудитории. Кто и как это сделает —будет понятно уже в следующем году, по итогам выбора руководителя Общественного телевидения.

— Каковы сегодня рейтинговые показатели UA:Першого, если рассматривать хотя бы вторую половину декабря 2016-го?

— Вы знаете, извечный вопрос о том, что телевидение должно следовать запросам аудитории или формировать эти запросы, нами, к сожалению, не обсуждался. Мы сразу попытались формировать и менять. Не имея технической базы, не имея денег…

Желание новой команды говорить о каких-то важных ценностях и общественном интересе натолкнулось на понятное желание общества выбирать популярный коммерческий телепродукт на других каналах. Поэтому мы столь стремительно потеряли рейтинг. Программы-локомотивы, в основном, развлекательные из нашей сетки вещания ушли. Другие же на их месте не появились. Поэтому, согласно последним рейтинговым данным, канал уверенно находится в конце второй десятки телепросмотров. Мягко говоря, у нас весьма скромные показатели.

— То есть можно говорить о рейтинговом банкротстве? И с таких низких исходных позиций не так-то легко "вербовать" нового зрителя и обрастать дальнейшими успешными показателями уже в формате Общественного?

— Конечно. Но это уже задача будущего. Так сказать, до основанья, а затем… Если ты хочешь быть влиятельным — тебя должны смотреть и слушать. Когда только начинались реформы на НТКУ, к сожалению, не были проведены ни соответствующие фокус-группы, должным образом не была изучена социология. То есть трагедия ситуации в том, что фактически на голом энтузиазме, на своих предпочтениях и вере в справедливость, не имея при этом соответствующей базы, начали реализовывать "идею" Общественного вещания. Без соответствующих финансовых вливаний, без необходимых технических мощностей.

Напомню, что уже в апреле 2015-го канал официально был представлен как Общественный. Хотя на самом деле таковым не являлся, и до сих пор так и не стал. По принципам и подходам — да, общественный, по сути — государственный, со всеми ограничениями и обязательствами. Важной заслугой этого периода стало то, что в общество был запущен новый бренд — бренд "Общественное телевидение". Насколько он качественным получился — это уже не так важно, главное что он есть и состоялся. Гораздо более важным будет ответ на вопрос, как он будет развиваться и что с ним будет дальше.

— Вы, как первый заместитель главы НТКУ, разрабатывали стратегию переходного периода (от НТКУ к Общественному). И, видимо, изучали и предлагали какой-то наиболее ценный опыт европейских телевизионщиков. Понимаю, что с их бюджетами нам не тягаться, но, возможно, хотя бы появилось осознание: что нам ближе — опыт общественного ТВ Польши, Франции, других стран?

— Общественное вещание в той или иной стране адаптируется к запросам своего же общества. И вряд ли здесь возможны какие-то кальки. В разных странах уровень доверия и рейтинги общественного вещания могут быть диаметрально противоположными.

Например, в той же Польше общественный вещатель фактически превратился опять-таки в государственный, а в скандинавских странах коммерческие каналы не производят новости, т.к. новости общественного вещания имеют рейтинги под 70%. Что касается украинских реалий, то, на мой взгляд, должны были бы быть дискуссии относительно перспектив Общественного ТВ — должен ли здесь быть контент развлекательный? И если должен, то какой, в каком формате? На что сегодня у общества есть главный телевизионный запрос, что привлекает к каналу рекламодателя?

Возможно, потому, что не на все из этих вопросов был найден ответ, проблема падения рейтингов и привела к катастрофической потере наших доходов от рекламы.

— Если можно, цифры.

— Практически трехкратное сокращение таких доходов. За последние три года — со 100 млн грн до 30 млн грн. Это кошмарное падение.

— Какие программы в этот переходный период все-таки оставались рейтинговыми локомотивами?

— Новости и спорт. Специализированные организации проводили свои исследования нашего новостного контента и признали, что у нас самые незаангажированные новости, хотя и самые "медлительные". Ну, а спорт — это, например, та же Олимпиада или биатлон — всегда привлекали к нашему каналу зрителей. В отдельные месяцы UA:Перший только за счет спорта резко возвращался в топ-10 телепросмотра. Поэтому у меня есть полная уверенность, что вернуть на канал зрителя абсолютно реально.

— По инерции зритель воспринимает бывший УТ-1 как канал государственной пропаганды и агитации. И с такой инерцией восприятия при переходе на рельсы Общественного ТВ, видимо, не так просто бороться?

— Абсолютно точно. И в этой ситуации, учитывая сложившиеся реалии, возможно, было бы правильно сделать в будущем один канал полностью новостийным, с LIVE-трансляциями, а второй канал (на основе канала "Культура") — культурологическим и социально-просветительским, с соответствующим контентом и аудиторией.

— Все-таки вы полагаете, что светлое и автономное будущее для "Культуры" когда-нибудь настанет?

— К сожалению, до последнего времени канал "Культура" влачил нищенское существование. Имея только спутниковую лицензию и совершенно смешные по нынешним временам деньги на свое развитие, сложно нести культуру, добро и свет в каждый дом. С появлением у канала цифровой лицензии и возможностью появиться в каждом цифровом тюнере у канала точно появился шанс. Конечно, очень хотелось бы для "Культуры" радужных перспектив, но давайте пока подождем с выводами о будущем.

— Как-то вы пессимистичны в отношении перспектив. С чем это связано?

— Не совсем так. Хотя, как вы знаете, пессимист — это хорошо информированный оптимист. Собственно, сама нынешняя реформа общественного ТВ, на мой взгляд, пока больше нужна весьма ограниченному кругу людей, которые понимают важность самой реформы и ее возможную кумулятивную силу для будущего изменения общества и страны в целом.

А вот в самом обществе идея "Общественного ТВ" пока не востребована. Хочется верить, что только пока. Мир меняется. Новые форматы, новые технологии, новая культура телевизионного просмотра, а точнее — "непросмотра". Количество активных медианосителей заметно возросло. Интернет-ресурсы, при их онлайн-активности и скорости обновления информации, буквально обнажили вопрос эффективности и целесообразности существования общественного ТВ в том виде, в котором его некоторые воспринимают или продвигают. То есть в архаичном и анахроничном. Мы так часто говорили: "Нам нужно общественное ТВ", — что когда оно вроде бы уже вот-вот появится, вот-вот будет перерезана красная ленточка, важность и нужность подобной реформы общество пока то ли не воспринимает, то ли не понимает, то ли должным образом не оценивает. В конце концов, само общество сегодня живет своими запросами и потребностями, часто весьма далекими от общественного интереса в широком его смысле.

— Вернемся к реформе. Во сколько оценен уставной капитал будущего ПАТ НСТУ? И что входит в его оценочную стоимость?

— Чуть больше 2,5 млрд грн. В оценку входят активы всех объединенных нами компаний, в том числе и 28 областных ТРК, Национальной радиокомпании и канала "Культура". Все это имущество оценивалось независимыми оценщиками на протяжении последнего года, пока продолжалась реформа.

Тем не менее, в эту оценку не вошли так называемые нематериальные активы. Например, программы, фильмы, аудиозаписи. То есть подлинные ценности, которые имеют несомненную художественную стоимость. А это, фактически, национальное достояние нации, которым 25 лет никто не занимался. Контролирующие органы неоднократно об этом говорили и писали, но ничего так и не было сделано, причем не только чтобы оценить и поставить на баланс, но даже хотя бы сохранить все это физически. Ведь в некоторых компаниях подобные архивы просто уничтожались, иногда из-за глупости и халатности, иногда и целенаправленно.

Поэтому говорить сейчас о каком-то целостном архиве подобных аудиовизуальных ценностей не представляется возможным. Приходится только хвататься за голову: я неоднократно говорил и буду повторять дальше: система государственного телерадиовещания полностью разрушена! Как морально, так и физически. И все, что осталось, — это обломки советского прошлого.

— В вопросах перехода НТКУ на Общественные "рельсы" как будут решаться вопросы собственности, или например, права владения землей? Я не говорю о регионах, хотя уверен и знаю, что там тоже есть ряд вопросов. Ну вот хотя бы что у вас с землей, которая сегодня на Мельникова и на которой стоит "карандаш"?

— Зачем далеко ходить в регионы... Тут и в Киеве таких вопросов хватает. На землях, принадлежащих бывшей системе Госкомтелерадио, много чего хотят построить, и если обо всем рассказывать и на все показывать документы, то вопросов, как это все стало возможным и при ком такое стало возможным, будет много. То же здание, как вы говорите, "карандаш", на улице Мельникова стоит на 19 га земли. И эта земля до сих пор не отведена под НТКУ. Ни один руководитель компании или отрасли за все время независимости Украины ничего не сделал, чтобы решить данный вопрос. Мы первые, кто занялся этим вопросом, и практически уверен, что доведем его до конца.

— Причина?

— Безалаберность.

— В таком случае, есть уверенность, что земля под "карандашом" уже не записана в е-декларации какого-нибудь олигарха или депутата?

— Не записана, мы проверяли. Есть земля, есть объекты недвижимости на ней. Разные объекты, за один из них мы, например, судимся, поскольку он был построен на нашей земле с нарушением всех мыслимых законов. Надеюсь, к середине следующего года вопрос с землей будет решен и завершен.

Но, естественно, это не единственная проблема. Возможно, вы не знаете, но само здание на Мельникова, 42 до сих пор не сдано в эксплуатацию и не достроено согласно проекту. Три пусковых комплекса, двадцать четыре этажа, 97 метров высоты. Аппаратные, студии, офисные помещения, киноконцертный комплекс… Начали строить в 1983 году. Периодически строительные работы замораживались, В результате строительство было относительно завершено уже в независимой Украине, в 1992 году. И тем не менее, все эти годы Национальная телекомпания ходит на работу через черный ход. С момента постройки. Это сложная и долгая история, эффективность этого здания для целей телепроизводства в современных условиях равна нулю. Здесь и стоимость коммунальных услуг, и энергоресурсы, и технический персонал, обслуживающий этот здание, — все за пределами добра и зла. Колоссальные деньги идут в никуда.

— Сколько этажей в здании сегодня пустует?

— Пять. Получается, что отапливаем воздух. И отключить отопление тоже нельзя. Кстати, когда мы говорим о той же оценочной стоимости будущего ПАТ, то не следует забывать, что последний раз полная модернизация НТКУ осуществлялась почти двадцать лет назад, в рамках японского кредита, по которому НТКУ по-прежнему должно деньги Минфину. Как вы понимаете, работать на оборудовании 1996 года и выдавать в эфир современную и качественную картинку не всегда получается.

— Теперешний период перехода приведет к последующему решению наблюдательного совета, который выберет руководителя общественного ТВ. Предположительно — когда это произойдет?

— Наблюдательный совет НСТУ вступит в свои права с момента регистрации ПАТ, а оно, по заверениям государственных органов, состоится во второй декаде января. 45 дней будет продолжаться конкурс, потом выборы. Потом выборы Правления. Полагаю, уже в апреле полноценный глава правления ПАТ НСТУ и его команда начнет управлять компанией. По статусу это публичная компания, но 100% акций будут у Кабинета министров.

По ощущениям и согласно поданному на регистрацию проекта Уставу органом управления НСТУ от имени государства останется Госкомтелерадио. Фактически мы получим юридически переименованное государственное телевидение.

— Согласно новому бюджету, Общественному ТВ на 2017-й недодано 250 млн грн. Насколько эта цифра отразится на будущей работе, собственно, на перезапуске?

— Наша команда подавала в Минфин запрос на 2,2 млрд грн. Дали чуть больше 970 млн. По закону полагалось дать чуть больше 1,2 млрд… Понимаете, тут одна модернизация требует больше миллиарда.

— Судя по всему, не стоит слишком уж завидовать человеку, который в апреле-мае придет на Общественное. Я так понимаю, это будет или "камикадзе", или государственный чиновник, который знает больше других и знает, как там продержаться.

— Вы знаете, время покажет. Многое будет зависеть от того, кого и как выберет Наблюдательный совет, и от программы развития, которая будет утверждена. Избранный глава правления либо попытается что-то сдвинуть с мертвой точки, либо законсервирует уже существующее положение вещей. Никто ведь не отменял интереса государства сохранить контроль над первой кнопкой страны. Все нынешние назначения менеджмента и попытки контролировать канал со стороны государства подталкивают к мысли как раз о подобном сценарии развития.

Общественное ТВ по своему смыслу может появиться и может быть реализовано только с новой командой, которая появится на канале и определит его приоритеты: контент, сетка, продакшн, технологии.

Получается, что в течение последних лет мы постоянно пытаемся догнать коммерческие каналы, информационные каналы. Но при тех темпах развития технологий, которые сегодня ощутимы во всем мире, боюсь, наше эфирное ТВ со временем для многих окажется архаикой. Малоинтересным.

— Вы входите в продюсерскую группу UA:Першого, занимающуюся Евровидением-2017. Что за это время реально сделано? И в каком направлении есть, скажем так, критическое отставание от дедлайна?

— Сделано практически все, чтобы Евровидение в Украине состоялось. Изменено огромное количество постановлений правительства, изменен Закон о публичных закупках. Разблокировваны все процессы, необходимые для успешной работы. Бери и делай, так сказать. Есть команда профессионалов, проведены все конкурсы по выбору креатива, дизайна сцены, оснащения зала. Завершен выбор туристического и билетного операторов.

Ни у нас, ни у наших коллег из Европейского вещательного союза больше нет никаких сомнений, что Украина справится и покажет миру качественное музыкальное шоу мирового класса.

— Сегодня UA:Перший именно "под" Евровидение получил нового (старого) куратора этого же музыкального мероприятия — Павла Грицака. Он назначен одним из замов главы НТКУ. Сохранится ли при этой рокировке прежняя продюсерская группа?

— У меня сейчас нет ответа на этот вопрос. У этого назначения явно есть своя логика, нам вполне понятная. Мы так часто говорили стране, что нам нужна помощь в преодолении бюрократических процедур, помощь в изменении законов, что на каком-то этапе страна устала помогать. И не нашла ничего лучшего, точнее никого лучше, чем нашла. Мы с Викторией Романовой остаемся исполнительными продюсерами конкурса. А как будет построена наша дальнейшая работа — покажет время.

Уже сейчас появилось много вопросов к новому менеджеру и его команде. По моим ощущениям, этих людей ничему не учит опыт 2005 и 2013 годов, точнее, полная безнаказанность за те нарушения, которые были допущены в тот период и зафиксированы в актах КРУ.

— У вас была не одна поездка в Европу в связи с подготовкой Евровидения в Украине. Насколько реальны или мнимы были опасения европейских партнеров относительно рисков проведения этого конкурса именно в нашей стране?

— Их опасения были реальны. Заявления наших руководителей, начиная от чиновников и заканчивая уходом Зураба Аласании, явно не были нам в помощь. Колоссальная работа проделана, чтобы доказать институциональную способность НТКУ и команды провести этот конкурс. Эта работа мало видна снаружи и слабо оценена внутри страны. Но нам достаточно было получить на Генеральной ассамблее EBU подтверждения, что мы справились. Конкурс пройдет в Украине, и в этом 100%-я заслуга украинской команды.

— Ваш прогноз: сохранится ли прежняя обойма стран — участниц Евровидения в 2017-м? Или, возможно, на кого-то повлияет место проведения? Или различные политические и иные фобии?

— Количество участников точно сохранится, уже на сегодня подали заявки 43 страны. Такой рекордный показатель за всю историю Евровидения был всего лишь дважды.