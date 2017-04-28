Спорт в Украине — перспективы, возможности, смыслы

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Нужно ли вообще сегодня говорить о спорте и реформировании украинской спортивной системы? Насколько это актуально в то время, когда Украина переживает большие политические и экономические трудности и ведет войну?

Социальный потенциал спорта

Нужно ли вообще сегодня говорить о спорте и реформировании украинской спортивной системы? Насколько это актуально в то время, когда Украина переживает большие политические и экономические трудности и ведет войну?

На наш взгляд, безусловно, нужно — и как минимум по двум причинам. Во-первых, спорт — это соревновательная деятельность, организованная по правилам честного соперничества. А конкуренция по правилам — основа демократии. И в этом качестве спорт объективно несет в себе потенциал построения гражданского общества, горизонтальных общественных взаимосвязей. То есть того, что необходимо Украине, чтобы стать европейской державой. А во-вторых, реформа спорта требует минимальной затраты средств и времени по сравнению с решением других социальных проблем. И она может стать моделью, успешным образцом преобразований, которые сделают нашу страну полноценным членом европейского сообщества.

Говоря о спорте, следует разделить спорт высших достижений и массовый спорт. Два этих направления отвечают государственным запросам и заказам — на престиж нации и на здоровье нации соответственно.

Престиж нации — это укрепление авторитета страны на международной арене благодаря успехам ее спортсменов. Это маркер узнавания и позитивной идентификации Украины в мире: яркие тому примеры — Андрей Шевченко, братья Кличко, Василий Ломаченко и другие герои спорта. Когда украинские спортсмены стоят на пьедесталах крупных соревнований, когда поднимается наш флаг и звучит наш гимн, мы испытываем гордость за свою страну и получаем мощный заряд положительных эмоций и вдохновения. Хотя, разумеется, спортивные успехи не должны декорировать социальные проблемы и заменять людям достойную жизнь, как это происходит в иных тоталитарных обществах.

Что же касается здоровья нации, то массовое привлечение людей к занятиям спортом значительно повышает качество жизни в разных аспектах, является средством достижения благополучия.

Физическое благополучие: вовлечение в спортивную деятельность благотворно сказывается на развитии возможностей организма, повышении трудоспособности и устойчивости к нагрузкам.

Психическое благополучие: спорт как управляемый стресс, как честное соперничество дает людям умение открыть в себе максимальные творческие возможности под воздействием конкуренции.

Социальное и культурное благополучие: спорт воспитывает законопослушность, дисциплинированное отношение к своему телу, распорядку жизни; учит взаимодействовать с другими людьми, дружить, конкурировать по правилам, сотрудничать. Спорт становится источником радости, общения и опыта. Он отвлекает от вредных привычек (курение, алкоголь), от чрезмерного пребывания за компьютером, дает возможность детям и взрослым заниматься увлекательной соревновательной деятельностью.

Экономический эффект: в стране создаются новые рабочие места, развивается туризм, растет здоровое, творчески активное поколение, умеющее созидать и конкурировать по правилам.

Как видим, польза и выгода от спорта очевидна и несомненна. И задача государства состоит в том, чтобы правильно организовать выполнение социальных заказов на престиж и на здоровье нации.

Как сегодня обстоит дело в Украине?

В последние годы ведется много разговоров о том, что спортивная система Украины устарела, не отвечает реалиям современности, не дает результатов и нуждается в радикальных переменах. У нас перед глазами падение достижений профессиональных спортсменов (свежий пример — скромный результат сборной Украины на Олимпийских играх 2016 г. в Лондоне) и печальная статистика в сфере массового спорта и здоровья нации. Напомним, что в занятия спортом в Украине вовлечено всего лишь 13,5% населения (для сравнения: в скандинавских странах — 85%), наша страна занимает 99-е место в мире по уровню здоровья населения и 150-е — по продолжительности жизни.

Хотя мы слышим постоянные жалобы на недостаточность финансирования спортивной сферы со стороны государства, на самом деле это не так. Государство выделяет на спорт немалые средства: так, на 2017 г. через госбюджет, местные бюджеты и иные источники (бюджеты ведомств) на развитие физической культуры и спорта планируется направить 5,7 млрд грн. Бюджет Министерства молодежи и спорта составит свыше 2 млрд, причем более 1 млрд предназначено на спорт высших достижений. В целом же спортивный финансовый оборот Украины оценивают в 7–8 млрд грн — суммарно вполне приличная цифра.

Проблема не в количестве денег, а в архаичной организации работы, при которой ничего не движется и не развивается. Украина до сих пор сохраняет советскую систему, где всеми вопросами развития физкультуры и спорта руководит государство. Но Советский Союз создавал спортивную систему под свою идеологию и плановую экономику, а в условиях демократии и рыночной экономики эта система не работает.

Сегодня у нас размыты функции участников процесса. Государство, федерации по видам спорта, органы местного самоуправления, клубы, спонсоры и меценаты, родители, организаторы спортивной работы в учебных заведениях и силовых структурах и т.д.: непонятно, кто является заказчиком спортивной услуги, и кто за что отвечает. Нет эффективного взаимодействия, деятельность участников процесса не взаимодополняет, а зачастую противоречит и друг другу, и здравому смыслу.

В итоге все недовольны. Государство не видит отдачи в виде спортивных достижений, уровня здоровья и качества жизни нации. У федераций связаны руки, они страдают от дефицита средств и законодательных ограничений. Спонсоры и меценаты не имеют законов, которые поощряли бы их деятельность. Руководители спортивных учреждений ломают голову, как содержать и поддерживать объекты инфраструктуры. Тренеры получают мизерные зарплаты. Родители сетуют на постоянные поборы, поскольку спортивные школы и клубы не могут обеспечить детей всем необходимым. Спортсмены не уверены в своем будущем. Болельщики ругаются у телевизоров.

Вся история независимой Украины демонстрирует, что ежегодное увеличение финансирования не решает вопрос развития сферы спорта, напротив, происходит систематическое многолетнее неуклонное падение всех показателей сферы.

И даже если цифру спортивных расходов удвоить, при существующей системе ничего не изменится.

Что делать?

Прекратить подавать модернизацию старой системы в качестве реформы, безрезультатно распыляя, а зачастую и расхищая бюджетные средства.

Решительно и целенаправленно реформировать систему, приведя ее в соответствие с нормами Олимпийской хартии, решениями Генеральной Ассамблеи ООН и вызовами времени.

Необходимо законодательно разграничить полномочия и ответственность государства, органов местного самоуправления, федераций, спортивных клубов, тренеров, родителей, спортсменов, спонсоров, меценатов и обеспечить их эффективное взаимодействие.

Что нужно сохранить?

Государственное финансирование, причем как на национальном уровне, так и на местах. Спортивные школы, тренерский потенциал, методические ноу-хау, спортивные базы и объекты, не допуская их необоснованного перепрофилирования. Важно удержать позиции Украины на международной арене и представительство в международных спортивных структурах.

Что нужно изменить и добавить?

Прежде всего, необходимо обеспечить автономию спорта, нарушенную тоталитарной советской системой. Государство обязано вернуть полномочия управления национальным федерациям по видам спорта. Речь идет об организации, проведении и регулировании правил соревнований; комплектовании и управлении сборными командами; дисциплинарной ответственности; ведении рекордов; обучении и сертификации судей и тренеров; стандартов функционирования спортивной инфраструктуры для проведения соревнований и учебно-тренировочной работы.

Центральным звеном должны стать спортивные клубы, объединенные федерациями, причем этот статус должны получить действующие спортивные школы всех форм собственности.

Все процессы движения денежных средств должны быть прозрачными, предсказуемыми, построенными на открытых конкурентных условиях. (Здесь неизбежно сопротивление чиновничества, привыкшего к ручному распределению этих средств).

Необходимо совместно с ведущими университетами США и Европы создать обучающие программы для всех уровней спортивных руководителей и провести масштабную переподготовку кадров.

Переход в систему открытого общества будет болезненным на первом этапе, поэтому важно не затягивать процесс реформы. Для этого необходимы осознанное решение, политическая воля и ответственность людей. Нужно организовать реформу как проект: создать технологию, организовать менеджмент реформы и проектный офис, точно сформулировать техзадание, обеспечить ресурс и четкую кооперацию с органами законодательной и исполнительной власти. И тогда, при оптимистичных прогнозах, через два года мы сможем увидеть результат — платформу для стабильного роста сферы физической культуры и спорта в Украине.

Наша задача — строить свою страну и делать ее удобной для жизни. Правильная организация спорта по современным стандартам поможет государству использовать спорт как уникальный институт по оздоровлению нации, как модель социальных отношений открытого общества успешных и счастливых людей.

Поэтому мы сегодня говорим о спорте и о том, что его нужно начинать реформировать прямо сейчас.