Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?

На кону — не только судьба Соглашения и зоны свободной торговли Украина—ЕС, но и, без преувеличения, договороспособность, единство и, не исключено, дальнейшая судьба всего Европейского Союза.

Премьеру Нидерландов Марку Рютте не позавидуешь. Его проевропейское правительство, поддержавшее Соглашение об ассоциации Украины с ЕС (СА), нынче в весьма затруднительном положении, поскольку вынуждено учесть негативные результаты апрельского консультативного референдума по вопросу ратификации данного документа. И на кону — не только судьба Соглашения и зоны свободной торговли Украина—ЕС, не только политическое будущее самого Рютте, его партии и возглавляемого им правительства, но и, без преувеличения, договороспособность, единство и, не исключено, дальнейшая судьба всего Европейского Союза.

Правительство Рютте с самого начала не торопилось с поиском решения. Через неделю после оглашения результатов референдума парламент Нидерландов не поддержал внесенное социалистами предложение отозвать закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина—ЕС (напомним, что СА было ратифицировано Нидерландами 7 июля 2015 г.) и проголосовал за то, чтобы предоставить правительству больше времени для поиска решения проблемы, возникшей из-за негативного результата плебисцита. Правительство облегченно вздохнуло и заявило, что вряд ли примет решение до проведения референдума в Британии о выходе из ЕС, поскольку необходимо учесть и его результаты. Brexit ошарашил Европу и отвлек ее внимание от результатов референдума в Голландии — к тихой радости тамошней правящей коалиции. По информации ZN.UA, в начале осени Гаага даже просила Киев не поднимать вопрос ратификации СА еще месяца полтора (надо понимать, до заседания Совета ЕС по иностранным делам 17 октября и Европейского Совета 20–21 октября). По большому счету, правительство Нидерландов вообще хотело бы отложить "украинскую" проблему на поствыборные времена. Кабинет Рютте отчаянно не желает делать вопрос ратификации Соглашения с Украиной темой предвыборных дискуссий. Ведь правые и левые популисты, решительно настроенные взять реванш на намеченных на 15 марта 2017 г. парламентских выборах, не упустят возможности распять правящую коалицию за "игнорирование гласа народа".

Но, как ни странно, в публичную повестку дня вопрос о судьбе Соглашения с Украиной вновь вернули не противники, а сторонники ассоциации: оппозиционная партия D66, стремясь "подстегнуть" неторопливое правительство (хочется верить, из лучших побуждений и симпатии к Украине, а не исключительно из собственных предвыборных соображений и желания напакостить премьеру), инициировала постановление, требующее от кабинета Рютте внести решение относительно Соглашения об ассоциации Украина—ЕС не позднее 1 ноября. Понятно, что противники СА радостно поддержали это предложение, и 22 сентября постановление было принято. А правительство Рютте оказалось зажатым в тесные временные рамки. И если до 1 ноября не будет найдено решение, удовлетворяющее все стороны, а голландская оппозиция не ослабит свой натиск по "украинскому" вопросу, то весьма велика вероятность, что правительство все же внесет в парламент предложение об отказе Нидерландов ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина—ЕС. Принятие голландским парламентом данного предложения поставит на Соглашении крест.

Возможно, этого пока не осознает даже сам Марк Рютте. Во время дебатов в парламенте 22 сентября он заявил депутатам: "Палатам (парламента. — Т.С.) известна позиция правительства. Думаю, в конечном счете, мы не ратифицируем (Соглашение с Украиной. — Т.С.). Думаю, это будет выходом, но я все еще хочу попытаться найти вместе с кабинетом и парламентом предметный ответ на проголосованное "нет". Если это удастся, то правительство предложит предметно договориться по этому вопросу со всеми 28 членами (ЕС. — Т.С.) таким образом, чтобы было абсолютно ясно: у нас есть общий ответ на проголосованные возражения (против СА. — Т.С.). Если же это не получится (а я думаю, велика вероятность, что это не получится), то правительство предложит не ратифицировать. Повторю, я предсказываю, что такое решение вызовет возгласы "Ура! Они сделали то, что мы говорили", — в первый день, а на второй — ощущение обманутости, поскольку окажется, что большая часть всего этого (Соглашения. — Т.С.) будет продолжаться".

К сожалению, это не так. Как утверждают эксперты, участвовавшие в подготовке СА, если Нидерланды откажутся от ратификации, Соглашение работать не будет. Более того, прекратит свое действие и т.н. временное применение СА, введенное на период ратификации, т.е. пока все 28 стран не примут решение о ратификации документа. Если все скажут "да", Соглашение вступает в силу в полном объеме. В случае же негативного решения Нидерландов, последними высказывающих свою волю, временное применение СА закончится, т.е. зона свободной торговли Украина—ЕС прекратит существование, как завершится и реализация секторальной части Соглашения.

Но голландцев, похоже, это не тревожит, их волнуют иные проблемы. По информации наших источников в украинском правительстве, основных "обеспокоенностей" у Нидерландов три. Во-первых, голландцы, как показали итоги референдума, и как сигнализирует сегодня Гаага, переживают, что Соглашение может стать первой ступенькой на пути Украины к членству в ЕС. Переживания, на наш взгляд, надуманные, поскольку главным разочарованием украинцев в Соглашении было как раз отсутствие европейской перспективы в преамбуле документа.

Во-вторых, голландцев беспокоит сотрудничество ЕС с Украиной в оборонной сфере. По мнению Гааги, вопросы безопасности — это прерогатива НАТО, а не ЕС. Не будем втягиваться в долгую дискуссию по этому поводу, хотя, например, Германия и Франция, недавно предложившие сделать европейскую оборонную политику более активной, видимо, придерживаются несколько иной, нежели голландцы, точки зрения. Заметим лишь, что "оборонная" часть Соглашения — тоже весьма слабенькая и ни к чему серьезному ЕС не обязывает. А насколько Евросоюз "готов" помогать Украине в оборонной сфере, демонстрирует российско-украинский конфликт и неготовность ЕС развернуть не только военную, но даже гражданскую миссию на востоке Украины.

В-третьих, жителей Нидерландов тревожит, что благодаря Соглашению Украина может получить прямой доступ к финансам ЕС. Опять же, повторим в который раз, поскольку Украина не является кандидатом на вступление в ЕС и Соглашение никоим образом ей это статус не гарантирует, то и доступ к фондам ЕС наша страна автоматически получить не может. Скромные суммы, выделяемые ЕС Украине, не идут ни в какое сравнение ни с объемами финансирования стран-кандидатов, ни с помощью, предоставляемой ЕС, например, Греции.

Еще две темы, волнующие граждан Нидерландов, — это подозрения, что Соглашение даст возможность украинцам свободно перемещаться по Европе (и, главное, по Голландии) с целью трудоустройства, а также — хорошо известные европейцам украинские проблемы с верховенством права и коррупцией. В этой связи напоминаем, что Соглашение об ассоциации не имеет никакого отношения к готовящемуся безвизовому режиму (это совершенно другой переговорный процесс), а безвизовый режим, в свою очередь, не дает права на трудоустройство и будет введен лишь для краткосрочных поездок украинских граждан в Европу в туристических, деловых, семейных и прочих целях. Что касается коррупции, то… да, грешны, но стараемся бороться и очень надеемся, что как раз необходимость выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС значительно нам в этой борьбе поможет.

"Российский фактор" также влияет на умонастроения голландцев. Однако если во время референдума тема сбитого МН-17 мотивировала неожиданно большое число жителей Нидерландов (19% от принявших участие в плебисците) сказать "нет" Соглашению (мол, трагедия произошла из-за того, что украинцы не закрыли небо, и вообще еще неизвестно, кто стрелял), то после недавнего промежуточного доклада международной группы следователей, представившей убедительные доказательства причастности России к катастрофе МН-17, отношение голландцев к нашей стране стало более благожелательным. Это может сыграть на руку Украине в ее попытках убедить нидерландских политиков принять мудрое и взвешенное решение о ратификации выстраданного украинцами Соглашения.

После одобрения парламентом Нидерландов "подстегивающего" правительство постановления по вопросу СА Киев тоже активизировался. Министр иностранных дел П.Климкин переговорил по телефону со своим голландским коллегой Б.Кундерсом, президент П.Порошенко обсудил проблему ратификации с премьером М.Рютте в Иерусалиме (куда оба политика прибыли на похороны Ш.Переса), а также с президентом Европейского Совета Д.Туском, приезжавшим в Киев на мероприятия к 75-й годовщине событий в Бабьем Яру, чья поддержка нам крайне необходима.

По информации ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина—ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. Так оно, конечно, проще и удобнее. Правда, сразу же после референдума явно раздосадованный решением голландцев президент Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер, отвечая на вопрос нидерландского евродепутата: "Есть ли у Еврокомиссии альтернативный план на случай, если парламент Нидерландов все-таки не ратифицирует СА?" — раздраженно заметил: "Не Еврокомиссии нужно разрабатывать альтернативный план, а нидерландскому правительству".

Но план правительства Рютте, по нашей информации, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов.

К слову, своим решением от 28 июня т.г. Европейский Совет рекомендовал Совету ЕС по иностранным делам найти без промедления решение относительно учета обеспокоенностей, которые привели к негативному результату референдума по ратификации СА.

Но принятие именно юридически обязывающего решения Совета ЕС неприемлемо для Украины, поскольку фактически это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей "обеспокоенностями", "подкорректировать" наш фундаментальный документ с ЕС.

На сегодняшний день, по информации ZN.UA, Киев не получал никаких официальных предложений по решению проблемы с ратификацией СА в результате голландского референдума — ни от Гааги, ни от Брюсселя. Как свидетельствуют голландские СМИ со ссылкой на источники в ЕС, Гаага пока не внесла официально ни одного предложения и Брюсселю, кроме того, по данным NOS.nl, Нидерланды пока не нашли поддержки в Евросоюзе относительно решения не ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной.

Однако у Киева есть собственное видение решения "референдумной" проблемы: это принятие парламентом Нидерландов одностороннего заявления, описывающего и поясняющего обеспокоенности голландского общества, но, разумеется, одновременно с принятием акта, подтверждающего ратификацию Соглашения. В свою очередь, Европейский Совет мог бы утвердить выводы, в которых он "принимает во внимание" позицию Нидерландов, поясняет и дает толкование тем или иным аспектам сотрудничества ЕС и Украины в рамках Соглашения.

Если этот, предпочтительный, вариант в Гааге не пройдет, возможен и другой — принятие определенных исключений для Нидерландов по применению Соглашения (это может быть сделано, например, путем ратификации СА парламентом Нидерландов с оговорками). Но данный вариант куда сложнее и хлопотнее предыдущего, поскольку потребует большой технической работы по его "притирке" к существующему законодательству ЕС и согласования со всеми государствами — членами Евросоюза.

Времени до 1 ноября критично мало. Поэтому нельзя полагаться на извечное украинское "якось воно буде". Если мы хотим спасти наше многострадальное Соглашение об ассоциации и помочь правительству и парламенту Нидерландов с честью выйти из сложной ситуации, то подключиться — и немедля — должны все: народные депутаты, дипломаты, политики, эксперты, журналисты. "Имена, пароли, явки" — все наработки, все контакты и материалы остались со времен беспрецедентной проукраинской кампании накануне голландского референдума — необходимо их срочно снова задействовать. Нельзя допустить, чтобы правительство Рютте, отчаявшись найти во время уже начавшихся предвыборных баталий компромисс со своими оппонентами в парламенте, внесло в законодательный орган предложение об отказе ратифицировать Соглашение с Украиной.

Если не удастся убедить Гаагу в приемлемости украинских предложений по решению проблемы, необходимо хотя бы выиграть время, чтобы дать возможность Гааге, Брюсселю и Киеву найти решение, устраивающее всех. Оно не может быть простым и быстрым уже потому, что в истории ЕС еще не возникало подобных проблем.

Однако пытаться отложить вопрос ратификации СА на период после мартовских выборов в Нидерландах, на наш взгляд, тоже не лучшая тактика. Европейские звезды в последнее время, складываются, увы, не в пользу Украины.

Нынешние прогнозы результатов голландской парламентской кампании, скорее, пугают, нежели дают надежду, что Соглашение может быть спокойно ратифицировано, когда улягутся предвыборные страсти. Проевропейские партии нынешней коалиции потеряли симпатии значительного числа избирателей, а праворадикальные популисты и евроскептики из Партии свободы под предводительством одного из главных противников Соглашения — одиозного Герта Вилдерса — уверенно набирают очки и имеют хорошие шансы победить на грядущих выборах. После оглашения результатов апрельского референдума Вилдерс ликовал и назвал голландское "нет" Соглашению с Украиной "началом конца ЕС". Это Вилдерс после Brexit призвал сограждан последовать примеру британцев и устроить Nexit. Если правые и левые евроскептики (социалисты) объединятся после выборов (а в новейшей европейской истории уже были такие прецеденты) и сформируют коалицию и правительство, то шансов у нашего Соглашения не останется.

На Брюссель, Берлин, Париж — особо рассчитывать тоже не приходится. Количество и масштаб проблем, свалившихся на Евросоюз, затмевают "неприятность" с украинским Соглашением об ассоциации. В Европе нынче разброд и шатания: миграционный и финансовый кризис, угроза терроризма, Brexit, проблемы с Россией, разгул популизма и евроскептицизма продолжают углублять раскол между членами Евросоюза и являются главной головной болью для его лидеров (если не считать, конечно, скорые выборы в их собственных государствах — Германии и Франции).

Однако в европейских столицах должны осознать, что проблема с ратификацией Нидерландами Соглашения Украина—ЕС — проблема общеевропейская, а не "междусобойчик" Киева и Гааги. И что помимо возврата ввозных-вывозных пошлин во взаимной торговле (в случае окончательного голландского отказа от ратификации и, следовательно, прекращения действия зоны свободной торговли Украина—ЕС) эта проблема может повлечь и другие серьезные последствия — от репутационных до геополитических.

Вот, например, что будет с "Восточным партнерством", главным (если не единственным) успехом которого считается заключение соглашений об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой? Беспрецедентное Соглашение с Украиной — "пилотный проект" и предмет гордости Евросоюза. Если Нидерланды поставят крест на ассоциации с Украиной, то что будет с аналогичными соглашениями с Грузией и Молдовой? Или голландцев не устраивает ассоциация лишь с нашей страной? Но тогда это откровенная дискриминация Украины.

А еще напомним слова

Ж.-К. Юнкера о том, что голландцы, голосовавшие на референдуме, "не учли континентальные масштабы проблемы, которую Брюссель пытается решить с помощью Соглашения об ассоциации с Украиной". Не берусь интерпретировать слова главы Еврокомиссии, лишь замечу, что провал "Восточного партнерства" станет однозначным успехом Москвы.

Далее. Игры в прямую демократию и отказ Нидерландов от ратификации СА поставит под большой вопрос договороспособность Европейского Союза и нанесет ему огромный репутационный урон. Если меньше 20% граждан одной страны (что составляет лишь 0,6% от всего населения Евросоюза), особо не задумываясь, на консультативном референдуме гробят многолетний труд многих людей, окропленный к тому же кровью Небесной сотни на украинском Майдане; гробят документ, который поддержали все остальные 27 европейских наций Евросоюза, Украина и Европарламент, то возникает резонный вопрос: а можно ли иметь дело с таким Союзом?

Еще раз подчеркнем: нератификация Нидерландами Соглашения с Украиной откроет ящик Пандоры. Парад референдумов только начинается. Первые ласточки уже полетели. Чем Венгрия хуже Нидерландов? Ничем. Так почему бы, подумалось премьеру Орбану, не обсудить на референдуме решение ЕС о квотах на прием мигрантов? А чем "большие" торговые соглашения Евросоюза с Канадой и США лучше украинской ассоциации? Многие в Европе убеждены: они гораздо хуже. Против Соглашения с Украиной тысячи европейцев в разных странах не выходили на улицы с протестом, а против договоров со США и Канадой — выходят, причем, десятки тысяч. Так что в случае подписания торговых соглашений с Вашингтоном и Оттавой Евросоюзу стоит ожидать не только голландского референдума…

Идти на поводу разошедшихся популистов — это отнюдь не уважение к "гласу народа", это не проявление демократии, это — демонстрация слабости, политической близорукости и отсутствия исторической ответственности. Европе, как, впрочем, и остальному миру, сегодня остро не хватает политических деятелей, способных заглянуть в будущее дальше ближайших выборов; задуматься не только о результатах собственной электоральной кампании, но и о судьбах всей Европы и наций, ее формирующих; вспомнить, наконец, о тех европейских ценностях, на фундаменте которых и был когда-то основан Европейский Союз. Печально, что напоминать обо всем этом сегодня приходится политикам страны — основательницы Евросоюза.