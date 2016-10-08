Сотрудничество с МВФ: выполнить программу и отказаться от кредита!

С момента обретения Украиной независимости МВФ играет роль злого и богатого друга для украинской власти, с которым просто невозможно не сотрудничать.

С момента обретения Украиной независимости МВФ играет роль злого и богатого друга для украинской власти, с которым просто невозможно не сотрудничать! Кстати, оппозиция это сотрудничество просто не может не критиковать. Это дежавю уже давно надоело. Ведь правительства в Украине долго не живут, институциональной памяти у власти нет, кстати, как и стратегических целей. А что есть всегда? Всегда есть нехватка денег, идей, специалистов, но главное — дефицит лидерства и стратегии у власти.

Понятно, что власть с такими характеристиками просто не может существовать без внешней помощи, тогда как МВФ как раз и предлагает деньги, идеи и специалистов, причем денег — довольно много, идеи отработаны до качественных операционных и тактических рекомендаций, специалисты — одни из лучших среди существующих в мире узких специалистов, обычно с большим опытом. Чего МВФ дать не может, так это новой стратегии развития Украины и лидерства, другими словами, политической воли к стратегическим реформам.

Действительно ли полезны рецепты?

Задача МВФ — поднять страну с колен и помочь идти в правильном направлении, но он бессилен заставить страну бежать, чтобы не только догнать отстающих, но и вырваться в лидеры, например, как это делает Польша, не говоря уже о Сингапуре…

Если от метафор перейти к цифрам, то сотрудничество или выполнение всех рекомендаций МВФ позволит Украине не только избежать дефолта, то есть профинансировать как внутренний дефицит бюджета, так и внешний дефицит платежного баланса, но и со временем достичь экономического роста на уровне в среднем 3–4% в год. Причем при условии благоприятной внешней конъюнктуры темпы роста могут достичь 5–7%, но при неблагоприятной (падение спроса и цен на экспорт) — снизиться до 1–2%.

Итак, сотрудничество с МВФ намного лучше его отсутствия. Без денег и советов Фонда Украина, во-первых, уже давно была бы в дефолте, а во-вторых, если абстрагироваться от последствий дефолта, могла бы рассчитывать на экономический рост разве что в 1–2%, полностью завися от мировой конъюнктуры. Казалось бы, выбор очевиден. Надо выполнять все рекомендации МВФ и ждать постепенного улучшения, но существует и третья альтернатива: провести реформы более радикальные, чем предлагаемые МВФ, причем в более короткие сроки. Ниже изложены аргументы в пользу третьего варианта развития Украины, который может прийти на смену программе сотрудничества с МВФ после выполнения довольно сложных условий для получения 1,3 млрд долл. в конце 2016 г., согласно доработанному Меморандуму экономической и финансовой политики от 1 сентября 2016 г.

В наше время появления большого количества активных диванных экспертов довольно сложно убедить читателя в правильности твоих выводов. Дело в том, что 99,9% людей даже с экономическим образованием просто не способны ознакомиться с большим количеством рекомендаций и аргументов МВФ и Всемирного банка (это родственные организации). Поэтому хотел бы, чтобы некоторые мои выводы просто принимались на веру, учитывая мой опыт сотрудничества с МФО (в частности на должностях заместителя главы НБУ и министра финансов, где я всегда отвечал за связи с МВФ). Этому опыту более двух десятилетий (еще в 1992 г. тогдашний президент Л.Кравчук доверил мне начать процесс присоединения Украины к числу акционеров МВФ за счет квоты СССР; а в 2008-м во главе делегации Украины вместе с коллегами из Министерства финансов и Министерства экономики — убедить руководство Фонда первой предоставить помощь именно Украине), поэтому считаю, что кое-что (а может, и довольно много) знаю об этой организации, ее сильных и слабых сторонах. Так же кое-что знаю об украинской власти, а также кем и как в ней принимаются решения. Поэтому имею право давать советы гражданскому обществу о направлениях развития страны.

Кстати, главное отличие между структурами власти в Украине и цивилизованных странах заключается в том, что к трем классическим ее субъектам (исполнительной, законодательной и судебной) у нас добавляются еще два субъекта — олигархи (в том числе всегда олигарх-фаворит) и внешняя сила (до Майдана главным образом Россия, после — ЕС и США вместе с МВФ).

Начну с ключевых рекомендаций МВФ, напомнив, что их выполнение может обеспечить средний экономический рост 3–4% в год.

Первая рекомендация касается банковской системы. Предполагается, что 19 крупнейших банков до конца ноября 2016 г. увеличат капитал до ноля (сейчас большинство из них работает с минусовым капиталом!) и доведут адекватность капитала до 5% уже до конца февраля (по мировым стандартам, нормальной считается адекватность капитала в 8–12%). Следующий 21 банк должен выйти на 5-процентную адекватность капитала до конца мая 2017 г., а остальные — до конца июля 2017-го.

Это очень амбициозное, но правильное требование, для выполнения которого, по моим оценкам, потребуется в целом приблизительно 150–170 млрд грн! Конечно, не все банки найдут необходимые средства. На практике это означает новые банкротства для средних и мелких учреждений или национализацию.

Кстати, в 2008–2009 гг. в ходе бесед с владельцами крупных банков об увеличении капитала один из олигархов сказал мне: "Денег нет, но возьмите ключи от банка — это уже будет ваша проблема его докапитализации". Сейчас этому банку требуется приблизительно втрое больше средств…

Вторая задача для украинских банков заключается в том, чтобы избавиться от кредитов связанным лицам (по сути акционерам или менеджерам банков). Это — тоже очень правильное требование, но его выполнение невозможно без жесткой законодательной и судебной защиты прав кредитора. Владельцы банков кредитуют лишь себя не только потому, что им это выгодно. Они знают, что вся государственная машина защищает заемщика и работает против кредитора. Поэтому для большинства частных банков существует альтернатива: или кредитовать только своих (связанные лица), или не кредитовать вообще! Я не касаюсь многочисленных случаев простой кражи средств вкладчиков менеджерами или владельцами банков. Кстати, это относится и к госбанкам — там те же проблемы. Поэтому рекомендация продать 20% капитала Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2018 г., а остальные госбанки продать полностью в 2017 г. оправдана. На эти учреждения государство уже едва ли не каждый год тратит десятки миллиардов гривен вместо того, чтобы получать от них дивиденды! Конечно, лучше их продать.

Коль уж речь зашла о приватизации, то сразу перейду к еще одной рекомендации МВФ — как можно скорее начать массовую приватизацию госпредприятий включительно с Одесским припортовым заводом (уже в октябре текущего года) и почти всех облэнерго (до конца 2016-го) и "Центрэнерго" (до марта 2017 г.). Позиция МВФ и здесь абсолютно правильная. Дело в том, что уже даже в Вашингтоне поняли, что в Украине за каждой государственной структурой, из которой можно получить выгоду, закреплен "смотрящий". Его цель — максимизировать теневой доход от этого предприятия, распределив его между главными выгодополучателями, среди которых государства обычно нет и близко. Этот теневой доход в отдельных случаях может достигать сотен миллионов долларов в год. Все ожидания наивных людей, что государство сможет там навести порядок, — напрасны! Государство — это назначенные якобы для защиты его интересов конкретные люди: маленькие и большие чиновники (преимущественно кабинетные паразиты), настоящей целью которых является увеличение собственного дохода, а не благосостояния других украинцев! Эту аксиому надо принять…

Но всегда есть но…

Дело в том, что указанные предприятия обычно являются монополистами! Поэтому без настоящего, действенного, агрессивного и решительного Антимонопольного комитета приватизация приведет только к смене бенефициаров, а украинцы, малый и средний бизнес останутся обманутыми из-за высоких цен и тарифов. Задам вопрос: кто знает имя главы Антимонопольного комитета? И это в условиях тотальной монополизации экономики Украины…

Из анализа современного мира экономики следует очень важный, по моему мнению, закон: "Экономический мир состоит из двух типов рынков. Первый — рынки товаров, которые могут быть совершенными и не нуждаются в государственном регулировании в условиях отсутствия монополий. Второй — рынки финансовых активов, которые несовершенны по своей природе и требуют жесткого государственного регулирования. Борьба с монополизмом и создание прозрачной конкурентной среды должны быть главной функцией государства на рынках товаров и услуг. Там, где нельзя избавиться от монополий, необходимо ввести жесткое государственное регулирование".

Больше всего рекомендаций МВФ дал в отношении государственных финансов Украины. Главный лейтмотив — собирать больше налогов за счет расширения базы налогообложения (количества людей и предприятий, которые платят налоги), более рационально тратя государственные средства, особенно на здравоохранение (отказаться от финансирования койко-мест), образование (закрыть неэффективные, сверхмалые школы), науку (сократить количество неэффективных институтов). Рационализировать налогообложение малого бизнеса с целью избежать арбитража (когда крупный и средний бизнес использует налоговую систему малого бизнеса) с целью минимизации налогов.

Особый резонанс среди политиков-популистов вызвали довольно мягкие рекомендации МВФ об унификации всех пенсионных систем, корректировки пенсионного возраста, а также сокращения условий, дающих основания для выхода на пенсию до 60 лет мужчинам и до 58 лет — женщинам. Поддерживая эти рекомендации, замечу, что они слишком мягкие и не решают глобальную проблему занятости в Украине, когда один работающий содержит уже даже более чем одного пенсионера, тогда как в большинстве стран ЕС один пенсионер содержится приблизительно тремя работающими!

Поэтому надо всегда говорить людям правду: хотите такие же пенсии, как в Европе, тогда и работать надо больше — минимум до 65 лет без каких-либо исключений.

Тесно с государственными финансами связана проблема субсидий. МВФ рекомендует их монетизировать до конца марта 2017 г. Это тоже правильная рекомендация, ведь действующая система ведет к расточительству, коррупции, обеспечивая прямую государственную поддержку бюрократии и украинских и российских бизнесменов-монополистов, предоставляющих эти услуги, на сумму 51 млрд грн в 2017 г.!

Лучшим путем монетизации этих субсидий считаю повышение минимальной зарплаты и пенсии до 3 тыс. грн и исключение из тарифов коррупционной составляющей (≈15%) и нерациональных технологических расходов (≈25%) при сохранении рекомендованных МВФ тарифов (с учетом их либерализации с 1 апреля 2017 г.), при условии обеспечения конкуренции, а там, где ее нет, — жестких действий Антимонопольного комитета.

Конечно, нельзя не согласиться с рекомендациями МВФ о борьбе с коррупцией путем институционального усиления уже действующих учреждений (НАБУ) и создания новых — специализированного антикоррупционного суда и института бизнес-омбудсмена.

МВФ дал еще очень много полезных советов правительству и НБУ. И в самом деле, в случае их надлежащего и безусловного выполнения новые транши нам будут уже не очень и нужны…

Конечно, у меня есть сомнения, что политические популисты, пятая колонна, осторожные клерки, олигархи и "смотрящие" сдадутся без боя. Программа может быть заблокирована. Тогда остается третий вариант развития Украины, который базируется на присущих украинцам базовых чертах характера: индивидуализме, предпринимательстве и, главное, нежелании платить высокие налоги. Я глубоко убежден, что обычный украинец готов отдать от своего дохода не более чем 10%. Эта сакральная десятина должна стать краеугольным камнем новой экономической системы. Прежде чем предложить ее основные положения, отмечу, что для внедрения такой системы нужен лидер. Уже неоднократно отмечалось, что нехватка лидерства и стратегического видения все время не дает украинцам встать с колен. Украинцы никогда не станут богатыми, пока будут голосовать за лакеев, шутов, демагогов, критиканов, популистов, а не за рациональных, образованных и честных людей. Следовательно, без появления решительного диктатора-реформатора третий путь остается фантастикой.

Фантастика. Третий путь

Задача правительства — внедрить такую фискальную систему, которая даже в условиях продолжения существования угроз и рисков (в том числе даже агрессии России) будет притягивать инвестиции и кредиты сначала от украинских, а затем и от иностранных бизнесменов. Прибыльность бизнеса в Украине должна быть в три-четыре раза выше, чем в стабильных странах! Нужна такая прибыльность, которая побуждает украинский и иностранный бизнес работать в Украине, несмотря на огромные риски…

Очевидно, что главным фактором увеличения прибыльности бизнеса и инвестиций является уменьшение налогового давления. Налоговую систему нужно упростить, а сами налоги — радикально уменьшить. По моим расчетам, налоговый пресс необходимо уменьшить приблизительно на 10% ВВП, а это значит, что и государственные потери следует снизить на 10% ВВП.

Итак, начать необходимо с радикального уменьшения доли ВВП, перераспределяемой через бюджет и социальные фонды (не более 45% ВВП). Такой шаг существенно увеличит оборотные средства бизнеса и доходы украинцев, что создаст дополнительный спрос для роста экономики и обеспечит его соответствующим финансовым ресурсом.

Вторым шагом реформирования бюджетной политики должно стать перераспределение доходов в пользу молодых — тех, кто создает национальное богатство. Успех этого шага будет зависеть от того, приблизит ли он такое состояние украинского общества, где царит реальная социальная справедливость, а не привычный для украинской "элиты" социальный популизм. Украинцы после двух Майданов уже просто нутром чувствуют социальную нечестность. Я уверен, например, что они поддержат пенсионную реформу, в том числе и увеличение возраста выхода на пенсию, при условии ее справедливой дифференциации — увеличения минимального размера пенсий за счет ограничения максимальных пенсионных выплат. Разумно проведенная пенсионная реформа также должна создать стимулы для продолжительной и напряженной трудовой деятельности украинцев (40–45 лет) и легального получения доходов. Более того, она — реформа — должна начать накопление финансовых ресурсов для долгосрочных инвестиций в экономику Украины.

Третьим шагом должно стать перераспределение доходов в пользу местных бюджетов до 60%.

Государство живет на налоги. Налоги должны платить все граждане. Налоговое давление уменьшается. Налоги не меняются на протяжении десяти лет за исключением их уменьшения. Это прописывается в изменениях к Конституции.

Социальный взнос ликвидируется вместе с Пенсионным фондом.

Налог на доходы физических лиц:

— 10% — на доходы менее 10 минимальных зарплат;

— 20% — на доходы более 10 минимальных зарплат, из них 50% поступают в бюджет, а остальные 50% поступают на индивидуальные накопительные пенсионные счета или в частные пенсионные фонды.

Налог на прибыль предприятий (рассчитываемый по международным стандартам бухгалтерского учета) — 20%.

Налог на выплату дивидендов — 10%.

Налог на продажу земли, жилья и другой недвижимости, транспортных средств — 2%.

Налог на продажу иностранной валюты и ценных бумаг — 1% (для бирж действуют другие правила налогообложения).

Налог на добавленную стоимость — 20%. Если НДС возвращается из бюджета, то государство удерживает за этот сервис 20%!

Предприятие, относящееся к малому бизнесу (валовой доход менее 1 млн евро), может заменить налог на прибыль налогом с оборота на уровне 2%, а налог на добавленную стоимость — налогом с оборота на уровне 3%.

Акцизы на бензин, табак, алкоголь, а также рентные платежи на протяжении пяти лет с начала проведения реформы растут — до среднего уровня стран — членов Европейского Союза.

Налоги на землю, недвижимость, депозиты и все остальное отменяются.

Максимальная зарплата госслужащих не может превышать минимальную в 10 раз, а работников государственных коммерческих предприятий (с долей капитала государства более 25%) — 20 раз. Бонусы руководству госкомпаний и организаций, генерирующих доход, выплачиваются только в случае их прибыльной деятельности как процент от выплаченных государству дивидендов.

Максимальная пенсия, выплачиваемая за счет госбюджета, не может превышать минимальную более чем в 5 раз. Размер пенсии за счет частных пенсионных фондов и индивидуальных накопительных счетов не ограничивается.

По моему убеждению, стабильная и простая налоговая система приведет к экономическому росту более чем на 10% на продолжительное время (5–7 лет), но главное — она стимулирует власть увеличивать зарплату. Уверен, что эта система позволит увеличить минимальную зарплату и пенсию до 3 тыс. грн уже в 2017 г. и довести ее до 6 тыс. грн уже в

2020-м! Хочет, например, министр финансов зарабатывать 100 тыс. грн — нет проблем, но при условии, что пенсионер получит минимальную пенсию 10 тыс. грн.