Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

За короткий (осенний) период в двух архаичных общественных структурах — Союзе кинематографистов Украины и Союзе театральных деятелей Украины (НСТДУ) — произошли скоропостижные кадровые изменения. Эти Союзы, переживавшие за последние годы совсем не ренессанс, внезапно возглавили разные люди, представители одного поколения — сорокалетние. Пост сдал, пост принял. Им и посвящается этот пост.

За короткий (осенний) период в двух архаичных общественных структурах — Союзе кинематографистов Украины и Союзе театральных деятелей Украины (НСТДУ) — произошли скоропостижные кадровые изменения. Эти Союзы, переживавшие за последние годы совсем не ренессанс, внезапно возглавили разные люди, представители одного поколения — сорокалетние. Пост сдал, пост принял. Им и посвящается этот пост.

Съезд НСКУ (Национального Союза кинематографистов Украины) проходил на днях в Доме кино. Под грифом "внеочередной". Внешняя причина очередной встречи любителей кино: до конца 2016-го нужно внести и зарегистрировать в Министерстве юстиции изменения в Устав киносоюза, приведя его в соответствие с требованиями действующего законодательства и сохранив для этого же союза статус неприбыльной организации.

Кстати, подобный маневр должен совершить и НСТДУ (театральный), сохранив и свою организацию как неприбыльную, а то будет еще хуже, чем плохо.

По итогам внеочередного съезда кинематографистов — само слово "съезд" новому поколению художников заметно режет слух — новым главой киносоюза избран режиссер Тарас Ткаченко. Выдвигался, правда, актер Артур Ли, но, честно говоря, не видел его ни в одной картине, поэтому, простите, ничего дополнительного сообщить не могу.

Тарас Ткаченко загодя опубликовал предвыборную программу. Во первых строках которой констатировал: "К сожалению, роль Союза, как мощного инструмента социальной и профессиональной защиты, неуклонно уменьшается…".

И вот программные тезисы от нового главы, состоящие из шести пунктов: 1) реализовать идею киносоюза, как объединения профессиональных гильдий; 2) привлечь в киносоюз продюсерский цех; 3) создать на базе киносоюза консультационные и учебные центры, а также центр профзащиты; 4) модернизация Дома кино и возвращение ему статуса фестивального центра; 5) работа с молодежью; 6) участие в законотворческих процессах.

Коротко и ясно.

Тарасу Ткаченко — 40. Преподает на кинофакультете университета им. И.Карпенко-Карого. Его короткометражные фильмы отмечены критиками и фестивалями. Не один год он снимал и, слава Богу, все же снял "Гнездо горлицы", в котором свою последнюю главную роль сыграл талантливейший Виталий Линецкий. Вид у нового главы — довольно уверенный, даже внушающий ощущение надежности растревоженному старшему кинопоколению: все-таки всех не разгонит, а, несомненно, многих пожалеет.

Об этом он, кстати, сам и говорит в программе — о проблеме социальной защиты членов союза. Но тут же сам себя и одергивает (в документе): "А що ж робити, аби утримати позиції в соціальному захисті?"

Действительно, а что же тут делать, если практически все творческие союзы в Украине — бедны, как церковные мыши?

У некоторых, как у кинематографистов, правда, бурлил хотя бы творческий задор, благодаря Сергею Васильевичу. Но вряд ли это отражалось на масштабах и потребностях социальных гарантий.

Но если киносоюзовцы имеют хотя бы крышу над головой (в Доме кино), то театралы, как известно, из года в год арендуют скромные апартаменты в популярном здании напротив снесенного Ленина. Справа (на здании) — вывеска Департамента культуры столицы, а слева — Бюро похоронных услуг. Увы, табличка навевает разнообразные метафизические смыслы.

Национальный Союз театральных деятелей, исходя из итогов недавнего съезда в Доме актера (под которым, кстати, тоже периодически ходуном ходит земля), возглавил театральный режиссер Богдан Струтинский. Ему — 46. Он — художественный руководитель и директор Киевской Национальной оперетты. Человек такой неукротимой активности, что не успеваю вертеть головой, отслеживая все процессы, связанные с его непосредственной деятельностью. Фестивали, конкурсы, концерты. Международные проекты. Совсем недавно — мастерская молодых режиссеров музыкального театра.

Ну и, следуя старинной поговорке, мол, встречают все-таки по одежке, он привел одежку своего театра возле стадиона практически в идеальный вид. Позолота, гламур, красный бархат. Я хочу там жить.

Опереттой он управляет с 2003-го. То есть это почти что героический период руководства конкретным театром, состоящим в том числе из неуловимых мстителей и неукротимых строптивых, съевших не одного героя СССР. Этот руководитель, очевидно, вспомнил поговорку Г.Товстоногова, обуздавшего в свое время аппетиты старого БДТ: "Я — несъедобный!"

Недавний театральный съезд, как и все подобные собрания, по словам участников, проходил очень эмоционально. Неудивительно. Средний возраст участников подобных заседаний — 70+. И это не предел. Может быть и 90-.

Естественно, те и другие союзы, согласно природным циклам, постепенно и заметно -- стареют. Обновление и прилив свежей крови — "все сложно". Творческую молодежь сегодня поголовно интересует иная общность – СПС, как бы Союз Производителей Сериалов. И на том "съезде" юных богатеньких буратинов всегда будет безоговорочный кворум.

А теперешние союзы, и театральный, и кинематографический (и все остальные), в самом возвышенном значении последующего словосочетания, — как бы клубы чудесных пенсионеров по былым профессиональным интересам.

И в этом нет совершенно ничего плохого или унизительного.

Но и ничего конструктивного и прогрессивного в этом тоже -- нет.

Творческие союзы в текущую нашу эпоху переживают подлинный кризис — идей, затей, инноваций. О кризисе финансов даже нелепо каркать.

И товарищество украинских театралов (основанное в 1944-м), и общество украинских кинематографистов (учрежденное в 1958-м) — по сути своей были идеологическими околосталинскими образованиями. Когда-то щедро питавшиеся из неиссякаемого источника государственной щедрости, кормившего-поившего идеологию и пропаганду, — в виде таких вот разных, но системно услужливых союзов.

С 90-х ХХ века эти же союзы переживают не то чтобы драмы идеологические (шапки и вывески стремительно поменялись). Как раз к смене идеологий несложно пристроиться. На первом плане зачастую здесь была -- растерянность. Перед периодом дикого накопления капитала. Перед новыми писанными и неписаными правилами социально-политических игр, в которых подобным былым союзам отводилось все меньше и меньше места.

Многие люди честно и полезно работали внутри подобных структур, но за сложное время — время дикого накопления — разные союзы, как известно, "растеряли" такое количество прежних советских "активов", что даже Шерлок Холмс вкупе с запрещенной у нас телеКаменской не найдут ни крайнего, ни виноватого. Здесь, как говорится, "пропало все". Почти все.

И теперешние 40-летние, утвердившиеся на украинском художественном горизонте в разных сферах прекрасного, хочешь не хочешь, оказываются активными игроками, которым, возможно, и предстоит найти "пропавшее без вести"? И эти относительно молодые люди нужны относительно пожилым союзам еще и в силу своего полезного возраста, в виду социальной активности и творческой потенции.

В той же театральной среде нынче, в основном, наиболее активны и успешны как раз 40-летние: Андрей Билоус в Молодом театре, Ростислав Держипильский в Ивано-Франковске, Макс Голенко (ему скоро 40, и он везде, уже даже в цирке), Сергей Павлюк в Херсоне, Павел Арье во Львове. К 40-летним подтягиваются 30-летние активисты, наподобие Станислава Игоревича Жиркова ("Золотые Ворота").

В кинематографе "лупають сю скалу" тоже 40-летние бойцы экранного фронта: Мирослав Слабошпицкий —

42 года, Владимир Тихий — 46, Александр Итыгилов-младший — 42, Ахтем Сеитаблаев — 43, многие другие.

Список, естественно, можно продолжать. Ибо неукротимы законы природы. А у нее нет плохой погоды, поскольку каждый творческий возраст -- прекрасен (исключительно художественными результатами).

Возглавив два несчастных и нищих союза (театральный и кинематографический), 40-летние — Т.Ткаченко и Б.Струтинский — уверен, не собираются барахтаться в каких-либо идеологических капканах. Им предстоит новая западня — финансовая.

То есть обоим начальникам предписано решить серьезный и кардинальный вопрос: а как здесь можно работать, чтобы заработать, чтобы этим союзам хотя бы самосохраниться? На госбюджет надежды призрачны.

Если в давно не ремонтируемом Доме кино кое-какая аренда еще может служить иллюзией средств для пропитания, то театралам можно сдать в аренду только розовую мечту. Больше — нечего.

И все последующие союзные проблемы (для 40-летних) — не менее трудные.

Например, проблема "интеграционная". Так или иначе, но по разным причинам эти союзы, увы, в арьергарде новых модных и передовых творческих процессов-явлений. Студийная, фестивальная жизнь, сотрудничество с богатыми европейскими фондами, советами и институциями (сегодня только там и дают деньги) — все это шумит и пенится часто "без" наших союзов.

Поэтому важно уже не догонять, не манкировать и не подстраиваться, а моделировать и форматировать — свое и новое. С целью подтянуть к себе поколение, которое еще не окончательно получило корочки СПС. То есть важно быть застрельщиком, а не подпевальщиком.

Тяжелая, но ответственная миссия союзов — социальная защита пожилых и обездоленных творческих людей, которым в периоды тарифного террора (а также в другие светлые полосы нашего социального рая) особенно больно. Как здесь выкрутиться 40-летним, чтобы молодых подтянуть и пожилых не забыть — снова-таки задачи не для слабаков.

В плане какого-либо немедленного "ренессанса" того или иного союза розовых иллюзий — нет.

Они появятся в том случае, если сами союзы будут не робкими конкурентами (на определенном поле), а лидерами среди общественных организаций. Влиятельными рупорами, горластыми адвокатами, неугомонными креаторами. Случится ли это, сохранятся ли и обновятся подобные союзы — скоро расскажут и покажут 40-летние. В ближайших номерах ZN.UA надеюсь на встречи с ними.