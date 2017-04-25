Сказки о Благотворительности, или Тайна Философского камня

Для того чтобы превратить в золото что угодно, включая старые тряпки, совершенно не обязательно искать Философский камень. Конечно, с его помощью можно было бы вообще не вставать с дивана. Но и без него спокойно можно обойтись. Во всяком случае, если у вас в запасе есть организация, гордо именуемая "Благотворительный Фонд" и немного фантазии.

Для того чтобы превратить в золото что угодно, включая старые тряпки, совершенно не обязательно искать Философский камень. Конечно, с его помощью можно было бы вообще не вставать с дивана. Но и без него спокойно можно обойтись. Во всяком случае, если у вас в запасе есть организация, гордо именуемая "Благотворительный Фонд" и немного фантазии.

Конечно, это не совсем сказка. А точнее — совсем не сказка. Но кто поверит в то, что Люди с Добрыми Глазами наживаются на детских домах? Или что Известный Фонд продает медицинское оборудование? Или что Крупный Благотворитель вместо одежды для нищих завозит в страну брендовые вещи? Никто. Поэтому будем считать это сказкой. Просто сказкой о некоем абстрактном Добром Фонде. Ну, и о всяких разных его друзьях-партнерах.

Однажды Некто передал Доброму Фонду для Детского Дома яблоки. Немного. Десять ящиков. По условной стоимости в одну золотую монету за ящик. О чем имеется совершенно официальная бумага. Добрый Фонд добросовестно задекларировал подарок с формулировкой "яблоки вкусные, на сумму 10 золотых монет". Затем Добрый Фонд передал Детскому Дому два ящика яблок, указав в акте приема-передачи цену в 5 золотых монет за ящик. И в отчетность внес графу "передано яблок вкусных на сумму 10 золотых монет". На этом часть официальная закончилась. Яблок на 10 монет пришло, на 10 монет ушло. По бумагам все отлично. Оставшиеся восемь ящиков можно скучно съесть вместе с друзьями. Можно поменять на груши у Другого Доброго Фонда. А можно и продать в овощной лавке. Не лично, конечно. А то в следующий раз кто ж тебе яблок-то даст?! Через знакомого лавочника. У которого и так на прилавке яблок завались. И кто отличит — какие из них из своего сада, а какие из ящиков Доброго Фонда.

Вырученные восемь золотых монеток можно поделить поровну. Ну, или уж как договорились.

Можно сделать сложнее. Тогда и золотых монеток можно накопить побольше. При должном старании — пару увесистых мешков. Но это уже для тех, кто не первый год возит ящики с яблоками для детских домов и имеет кое-какую репутацию.

Допустим, Добрый Фонд уже много лет пропускает через себя всякую всячину для страждущих. У него прекрасные отчеты, общественный вес и Очень Уважаемый Гражданин в наблюдательном совете. Министерство социальной политики уже не особо всматривается в его бумаги. А если и всматривается, то всегда получит ящик-другой условных яблок, ну, или там апельсинов. Просто по дружбе.

Добрый Фонд подает документы на получение двух машин подержанных ботинок для бездомных от Замечательного Донора, который зарегистрирован в Европе. На самом деле Замечательный Донор существует только на бумаге, а все его фирменные бланки и печати лежат у Доброго Фонда в сейфе.

Примерно в то же время в Далеком Китае сидит Умный Торгаш, который в маленьких грязных цехах покупает две машины "лабутенов". Как и полагается — с красивой красной подошвой и аккуратной надписью. Вот просто не отличишь от настоящих. Получив их за условные 1000 золотых монет, он тут же перепродает их Другу Умного Торгаша в Жарких Арабских Эмиратах. Но уже за 10 000 условных золотых монет. После этого сильно подорожавший груз попадает в Добрую Старую Европу, где с 10 000 золотых монет снимается 20% НДС. Если кто-то переживает за кошелек Умного Торгаша, то он может не беспокоиться — эти же 20% ему вернутся на границе со стороны Польши, куда груз приедет как коммерческий.

А вот на отрезке между польской и украинской границами произойдет самое настоящее волшебство. Чудесным образом исчезнут документы на прекрасные фирменные "лабутены", и появятся — на старые башмаки. Этакое превращение кареты в тыкву. При этом не будет никакого полуночного боя часов и прочих спецэффектов. Совершенно будничное чудо, без излишнего драматизма.

И украинскую границу машины пересекут уже как Великие Спасители Бездомных, с соответствующими бумагами от Доброго Фонда и Замечательного Донора на борту. И уж, само собой, гуманитарный груз не облагается никакими налогами. Как-то даже неудобно об этом упоминать.

С момента пересечения границы у чудесным образом преобразившихся машин будет 5 или 10 дней на то, чтобы доехать до таможенного склада. И вот, странное дело, на пути им обязательно попадется склад Умного Торгаша, на котором произойдет окончательное превращение модной обуви в дырявые ботинки. Теперь уже не на бумаге, а на самом деле. Хотя для стороннего наблюдателя все будет выглядеть совершенно невинно: две машины с обувью заехали, две и выехали. А кто и что перегружал за закрытыми воротами — это не для посторонних глаз.

А на таможенном складе можно уже устраивать любые проверки — под тентами действительно будет гора не очень целой, но бесплатной обуви в помощь социально незащищенным Бедным Людям.

Кстати, скорее всего Добрый Фонд не ограничится только честно заработанной порцией золотых монет. Репутация в этом деле — опорный столп бизнеса. И спустя пару дней в нескольких газетах появятся трогательные фотографии, на которых сам лично Очень Уважаемый Гражданин вместе с волонтерами фонда раздает ботинки плохо одетым людям с печальными глазами.

Эти фотографии потом сильно помогут ему во время избирательной кампании. Они весьма гармонично будут смотреться вкупе с популистскими лозунгами и укорами в сторону действующей власти.

Иногда посреди всего этого праздника жизни возникают ничего не понимающие Молодые Фонды. И пытаются разобраться, чего от них хотят эти странные люди вокруг.

Например, почему главврач уважаемой больницы интересуется, сколько ему заплатят денег за то, что он примет у Молодого Фонда десяток госпитальных кроватей и хирургический микроскоп. А ведь на самом деле все просто: по закону Молодой Фонд, как и сотни других фондов, имеет право оставлять себе на административные расходы до 20% собранных средств. Так вот, чтоб Фонд не просто числился на бумаге, но и работал, ему нужно куда-то передавать эти самые кровати и микроскопы, которые он получил от Донора. А куда их деть, кроме как в больницу? Хотите, чтоб мы их приняли — давайте делить ваши 20%. Не хотите — как хотите. Не оставите же вы их у себя в Фонде. У вас все равно нет лицензии на ведение медицинской деятельности. А у нас есть. Так как? Дадите денег?

Или что делать с людьми, которые на каждом углу жалуются, что не на что купить физраствор и шприцы, но предлагают весьма солидные суммы за то, что диагностическое оборудование попадет к ним, а не в прифронтовую зону. И уж если говорить честно, даже Молодой Фонд, не имеющий никакого опыта на этом поле, и тот понимает, что оборудование это будет использоваться не для всех пациентов, а исключительно на коммерческой основе. И золотые монетки, которыми будут оплачены обследования, пойдут совсем не на закупку шприцов и физраствора.

После трех-четырех таких разговоров Молодой Фонд начинает догадываться: то, что он по наивности принимал за благотворительность, на самом деле — давно и хорошо налаженная система бизнеса, со своими правилами и крупными игроками. А дальше у Молодого Фонда остается совсем небогатый выбор. Можно превратиться в очередной Добрый Фонд и копить потихонечку капитал — в золотых монетках или в правильных знакомствах, тут уж дело вкуса. Или попытаться превратиться в белую ворону и начать играть не по правилам. Потому что Философский камень — это, конечно, очень заманчиво, но уж очень дурно пахнут эти золотые монетки. Хотя и блестят совсем как настоящие…