Шатуны из оборонки…

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Потуги государственного концерна "Укроборонпром" привлечь к проведению независимого аудита предприятий оборонной промышленности крупнейших мировых аудиторских компаний, в том числе из так называемой "Большой четверки", скорее напоминают попытки создания дымовой информационной завесы для отвлечения внимания общественности от системных злоупотреблений в ОПК.

Потуги государственного концерна "Укроборонпром" привлечь к проведению независимого аудита предприятий оборонной промышленности крупнейших мировых аудиторских компаний, в том числе из так называемой "Большой четверки", скорее напоминают попытки создания дымовой информационной завесы для отвлечения внимания общественности от системных злоупотреблений в ОПК.

В предыдущей публикации — "Укробналпром" — я с определенной долей прозрачности (насколько позволяла следственная тайна), привел примеры схем разворовывания государственных средств, выделяемых на выполнение государственного оборонного заказа и реализацию важных оборонных программ.

Учитывая, что, по признанию руководителей "Укроборонпрома", — прозрачность была и остается приоритетом, а от аудиторов концерн ожидает безоговорочного подтверждения прозрачности его финансовой деятельности, в помощь международному аудиту публикуем ряд новых существенных эпизодов, позволяющих составить еще одну весьма полезную дорожную карту. Эта карта прокладывает маршрут для схемотехников из теплого офисного здания на Дегтяревской, 36 в не столь комфортное учреждение — на Дегтяревской, 13, на полное казенное обеспечение и, естественно, с полным отсутствием дополнительных доходов от откатов, агентских, маркетинговых и прочих теневых схем… Правда, с оговоркой, что работникам спецслужб и правоохранительных органов действительно хватит воли, профессионализма и квалификации для сбора доказательной базы, ибо на прикрытие уголовных дел будет направлен серьезный финансовый ресурс теневого бизнеса.

Необходимо отметить, что в данной статье используются материалы, не являющиеся следственной тайной. Автор не пытался расположить материал по рейтингам выведенных в тень государственных средств.

Коварные бестоварные операции…

Заявление одного из руководителей "Укроборонпрома", ведающего вопросами безопасности в концерне, на Антикоррупционном комитете Верховной Рады о том, что из суммы 648 млн гривен зарегистрированных нарушений ими возвращены 12 млн гривен, выглядит смехотворным в сравнении с масштабами злоупотреблений в оборонной промышленности. Естественно, оценить полную картину невозможно, поскольку на сегодняшний день доступны материалы лишь некоторых уголовных производств, да и то с оговоркой, что вскрытые правоохранительными органами эпизоды преступной деятельности и суммы украденных средств и материальных ценностей должны быть установлены и доказаны в ходе кропотливой работы следователей.

Так случилось, что сегодня на передовой борьбы с теневыми схемами разворовывания государственных средств оказались работники фискальной службы. Именно они раскрыли схемы обналичивания оборонпромовскими предприятиями значительных сумм средств. Перечень предприятий, пользующихся услугами конвертационных центров, систематически пополняется.

В рамках уголовного производства №32015100000000267 фискальной службой выявлен факт использования ГК "Укрспецэкспорт" схем бестоварных операций с поставщиками авиационного оборудования. Следователи пытаются доказать, что по этой схеме теневикам удалось обналичить 20 млн гривен. В деле фигурируют предприятия с признаками фиктивности и физические лица-предприниматели.

По подобному сценарию действовали руководители госпредприятия "Научно-технический комплекс "Импульс". В рамках уголовного производства №220015101110000093 следователи СБУ собирают доказательства по разворовыванию государственного имущества в особо крупных размерах на сумму более 700 тыс. гривен. И это лишь по одному из эпизодов дела.

Не менее "находчивыми" оказались должностные лица ГП "Житомирский бронетанковый завод", которые для выполнения заказа Минобороны на суму 282 млн гривен привлекли предприятия с признаками фиктивности. Следователи фискальной службы в рамках уголовного производства №42015060360000135 пытаются установить, сколько же средств из государственного оборонного заказа было выведено из госбюджета с помощью фиктивных предпринимателей.

По аналогичной схеме действовали работники ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод". По факту разворовывания имущества в особо крупных размерах МВД в рамках уголовных производств №42014140410000047, №1201500080007719 и №32014020000000106 исследуется вопрос, связанный с организацией поставок на предприятие комплектующих и прочих товарно-материальных ценностей субъектами хозяйствования. Перечень контрагентов указанного госпредприятия настолько велик, что им надо посвящать отдельный выпуск еженедельника. Некоторые из этих предприятий ранее подозревались следователями СБУ в легализации и отмывании средств, полученных преступным путем, но уже в ходе проведения следственных действий по другому уголовному производству №22013150000000012. Дополняет эту картину находящееся в производстве фискальной службы, уголовное дело №32014100080000045, расследующей деятельность крупнейшего межрегионального конвертационного центра — через него проводились операции по выводу в тень сотен миллионов гривен.

Таким образом, материалы, связанные с деятельностью должностных лиц Львовского государственного авиационно-ремонтного завода, претендуют на самое полное описание схем теневого бизнеса в оборонно-промышленном комплексе. Еще раз акцентирую внимание правоохранительных органов и следователей на том, что в аппарате государственного концерна "Укроборонпром" существует централизованная процедура получения квалификации поставщиков товарно-материальных ценностей его предприятиям. Лучшей возможности понять, кто находится в центре конвертационных схем, и не надо искать. Однако решить эту простую задачу следователи не могут, лишь шепотом произнося, что не дай бог всплывут фамилии должностных лиц из высоких кабинетов, и тогда не только работу, но и голову потерять можно. Ни для кого не секрет, что без оглядки на Банковую и Каменева боссы следователей не допустят ни одного резкого движения. Это вам не мелочь по карманам тырить...

Операция "крадун"

Наглости воришек порой нет предела. И это далеко не банальное воровство. Их действия граничат с посягательством на основы безопасности государства. На сегодняшний день, пожалуй, самым ярким примером могут быть материалы досудебного расследования №420164240310000004, находящиеся в производстве военной прокуратуры.

В этом деле фигурирует один из руководителей госпредприятия "Красиловский агрегатный завод госконцерна "Укроборонпром", который, как считают военные прокуроры, в сговоре с должностными лицами нескольких воинских частей организовал хищение авиационных балочных держателей. Для несведущих в авиатехнике отмечу, что балочный держатель предназначен для подвески, транспортирования и принудительного сбрасывания авиабомб на боевых самолетах.

Следователи установили, что еще в апреле 2013 года "Красиловским агрегатным заводом" с предприятием "Укроборонпрома" — ГХВП "Спецтехноэкспорт" был подписан договор на поставку в Индию балочных держателей на сумму 18,5 млн долларов. Именно во исполнение этого договора командирами воинских частей Воздушных сил ВСУ было организовано незаконное списание на металлолом балочных держателей для дальнейшей их продажи за денежное вознаграждение "Красиловскому агрегатному заводу". На предприятии проводился ремонт похищенных из армии изделий, заменялись отдельные их комплектующие, а затем балочные держатели продавались индийской стороне уже как абсолютно новые.

Может быть, именно за счет подобного циничного экспорта Украина должна войти в пятерку мировых экспортеров вооружений, как того не так давно потребовал президент П.Порошенко?!

Еще одно предприятие "Укроборонпрома" — ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" — фигурирует сразу в 6 уголовных производствах, следствие по которым проводит и старая милиция, и новая полиция, совместно с фискальной службой (номера 7 уголовных производств находятся в редакции). Спектр злодеяний, инкриминируемых должностным лицам этого предприятия в рамках упомянутых уголовных дел, настолько разнообразен, а суммы похищенных средств настолько велики, что на изучении этих фактов можно вести обучение работников следственных подразделений всех украинских правоохранительных ведомств и спецслужб.

Не брезговали работники этого предприятия и банальным воровством. Как установили следователи Национальной полиции, в сентябре 2016 года начальник одного из цехов "Авиакона" и его заместитель, злоупотребляя своим служебным положением, похитили на предприятии прибор наведения для боевого вертолета серии "Ми" с целью его дальнейшей продажи. Следует отметить, что в этом случае довести свой замысел до конца этим деятелям не удалось, поскольку при попытке передачи изделия они были схвачены за руку работниками СБУ.

Масштабная схема разворовывания бюджетных средств с участием "Авиакона" расследуется одновременно в рамках двух уголовных производств, в Киеве и Сумах. Как участники этой схемы засветились еще семь предприятий "Укроборонпрома": ГП "МФ "Артем", НПО "КЗА им. Петровского", "Радиоизмеритель", Киевский бронетанковый завод, завод "Мигремонт", "Новатор", предприятие "Искра". Помимо вывода бюджетных средств на предприятия с признаками фиктивности, значительно завышались цены на покупаемое у контрагентов оборонных предприятий оборудование и комплектующие.

В ряде случаев следователи пытаются установить источники происхождения изделий военного назначения. И вполне обоснованно! Как выяснили сотрудники Нацполиции в Сумской области, должностными лицами "Авиакона" достаточно длительное время разукомплектовывались вертолеты Минобороны, находившиеся на хранении на предприятии. Агрегаты и комплектующие с этой авиационной техники затем "покупались" "Авиаконом" у подставных предприятий.

Скорее всего, на аналогичную ситуацию натолкнулись и работники военной прокуратуры, проводя следственные действия по уголовному производству №42016110360000023. Речь идет о разукомплектовании и хищении агрегатов, оборудования и комплектующих с самолетов разных модификаций Су, МиГ, а также Л-39, хранящихся на военном аэродроме "Гайок" в Белой Церкви. Внеплановая инвентаризация авиационной техники в воинской части выявила отсутствие 169 единиц разнообразного оборудования и агрегатов. Следователям придется сильно попотеть, чтобы установить, на какие именно предприятия "Укроборонпрома" "уплыли" украденные материальные ценности, поскольку преступники изготавливают на эту технику новые документы, не позволяющие определить ее происхождение. Хорошо бы узнать, в какие суммы налогоплательщикам, собирающим по пять гривен на армию, обошлись эти преступные операции деятелей из ОПК. При этом надо отметить, что речь идет не о четко регламентированной Минобороны процедуре использования пригодного оборудования для проведения ремонта боевой техники, а о хищении и перепродаже тому же оборонному ведомству украденного у него имущества.

Показательным в этом плане являются материалы досудебного расследования №12015100070005762, в рамках которого следователи изучают вопрос легализации контрабандных изделий российского производства одним из частных предприятий и организации их поставок через коммерческие структуры с признаками фиктивности предприятиям "Укроборонпрома" для производства военной техники. Не хочу давать оценку, хорошо это или плохо — использовать контрабандный путь для получения комплектующих из страны-агрессора. Пусть этим занимаются правоохранительные органы. Меня интересует другое: может, это и есть хваленое импортозамещение, о котором трубят во всеуслышание руководители "Укроборонпрома"! Об этом можно было бы промолчать в середине 2014 года, с натяжкой — в 2015-м, но спустя два с половиной года не организовать производство этих комплектующих на предприятиях Украины — это преступление. Импортозамещение путем изготовления фальшивых документов на контрабандное и украденное в воинских частях оборудование и комплектующие, вероятно, и есть ноу-хау оборонпромовских функционеров.

Операция "прихватизация"

Спустя почти два с половиной года пребывания у руля "Укроборонпрома" генеральный директор этой организации Р.Романов презентовал "потрясающую" по своей глубине стратегию реформы оборонной отрасли, которая "позволит интегрировать оборонный комплекс Украины в мировое сообщество". Там было еще что-то об инвесторах, кластерах, в том числе на фундаменте легендарного "Антонова", о прозрачном аудите, наблюдательных советах и корпоратизации.

Это почти исчерпывающий перечень терминов, которым оперирует современный менеджмент Оборонпрома. Конечно же, с учетом вышеизложенного материала о масштабных злоупотреблениях в ОПК, употребление понятия "прозрачный аудит" наталкивает на мысль, что существует еще аудит непрозрачный. На этом фоне может показаться небезынтересным вопрос: "Почему "Укроборонпром", анонсировав возможность привлечения к прозрачному аудиту концерна аудиторских компаний "Большой четверки", вдруг заключил в первой декаде ноября договор на оказание аудиторских услуг на сумму 480 тыс. гривен с ООО "УПК-Аудит ЛТД."?

Совершенно очевидно, что весь информационный шум, именуемый сегодня стратегией реформирования ОПК, направлен лишь на прикрытие одной задачи — как можно быстрее распилить то, что еще не распилено.

Самое главное в этой истории то, что П.Порошенко не может апеллировать к тому, что государство — неэффективный собственник, поскольку менеджмент практически всех крупнейших оборонных предприятий сформирован им самим и его ближайшими соратниками. На ключевых постах в ОПК сегодня в поте лица трудятся практически все менеджеры среднего и низшего звена автосалонов, лакокрасочных магазинов и других предприятий "семейного" бизнеса. Так нечего на систему пенять, коль менеджер — дилетант!

Прекрасной иллюстрацией такого распила, т.е. назовем это приватизацией, может быть история, случившаяся с ПАО "Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе".

Спустя почти 10 лет государство прозрело, что это предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Эти слова — цитата из уголовного производства №22016220000000071, которое ныне расследуется СБУ. Как подозревают следователи, должностные лица предприятия начали создавать условия по уничтожению уникального производства предприятия. По заключению Центрального научно-исследовательского института вооружений и военной техники ВСУ, потеря предприятием части литейного, кузнечного, термического и иных видов оборудования, которое предполагалось вывезти с завода, составляет угрозу для функционирования производства, обеспечивающего потребности оборонной промышленности. При этом ПАО "ХТЗ" в производстве торсионов для военной техники вообще является монополистом.

Следователи выясняют, как случилось, что корпорация "Русские машины" через аффилированные структуры получила корпоративные права указанного предприятия. Небезынтересно узнать, кто и как содействовал утрате государством контроля над стратегически важным объектом.

Не пора ли задаться вопросом — а стоит ли в условиях войны играть с приватизацией оборонной промышленности? Может, Петр Алексеевич, стоит начать реформу с увольнения проворовавшегося менеджмента оборонных предприятий? За все годы существования "Укроборонпрома", и до его создания, я не припомню такого количества уголовных дел. Все это, несомненно, обернется колоссальными потерями для обороноспособности страны.

А может, это так и задумано? Все еще ищем исполнителей операции "Шатун"?