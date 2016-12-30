Про нефть, про газ, зачатки рынка и про нас

В нефтегазодобыче и на рынке нефтепродуктов, кроме коррупционных скандалов и попыток перенаправить потоки "нужным" людям и компаниям, о чем ZN.UA рассказывало подробно, происходили и структурные изменения. Как и в газовом секторе. Назвать это началом системных структурных рыночных реформ пока сложно.

В нефтегазодобыче и на рынке нефтепродуктов, кроме коррупционных скандалов и попыток перенаправить потоки "нужным" людям и компаниям, о чем ZN.UA рассказывало подробно, происходили и структурные изменения. Как и в газовом секторе. Назвать это началом системных структурных рыночных реформ пока сложно. Тем более что сколько-нибудь значимый эффект можно будет увидеть в лучшем случае в 2017 г. Тем не менее заметных событий было много и разных. Об основных из них и о наметившихся тенденциях пойдет речь в этой статье.

Добыча газа и нефти — прибыльный, но рискованный бизнес

Главным итогом уходящего года для добывающей отрасли можно назвать стабилизацию добычи газа. Всего добыто почти 20 млрд кубометров газа, или на 100 млн кубометров больше, чем в 2015-м.

2016-й не принес нефтегазодобывающим компаниям ожидаемого улучшения ситуации на рынке. Хотя в начале года надежда была, поскольку с 1 января 2016 г. для частных компаний была существенно снижена ставка ренты при добыче газа: с 55 до 29% при глубине скважины до 5000 м и с 28 до 14% для скважин глубже 5000 м. Фактически газодобытчикам вернули условия налогообложения, существовавшие до августа 2014 г.

Следующим важным шагом стало повышение с апреля 2016 г. закупочной цены на газ для государственной "Укргаздобычи" (УГД) с 1590 до 4849 грн за тысячу кубометров. Одновременно для госкомпании была снижена рента с 70 до 50%. Такой шаг позволил впервые за историю существования компании превратить добычу газа в прибыльный бизнес. "Укргаздобыча" получила огромный финансовый ресурс, доходы компании в 2016 г. выросли в три раза по сравнению с 2015 г. — до 64 млрд грн.

Однако ощутимых результатов снижение ренты и увеличение доходов компаний в 2016 г. не принесло. Общие объемы добычи газа выросли на скромные 0,5%, или на 100 млн кубометров. Добыча нефти и конденсата существенно снизилась — на 8%, или на 200 тыс. т.

"Укргаздобыча": неоглашенные результаты ГРП и сомнительные "буровики"

Большие надежды на рост добычи газа были связаны, в первую очередь, с государственной "Укргаздобычей". Летом компания попыталась за счет крупных инвестпроектов поправить ситуацию — закупила современное оборудование для ремонта скважин (колтюбинговая установка) и флот для проведения гидроразрыва пласта (ГРП). Кроме этого, УГД заявила о программе 20/20, предусматривающей увеличение добычи до 20 млрд кубометров к 2020 г.

Компания провела тендер на привлечение внешних подрядчиков для работ по ГРП на сумму 370 млн грн. Тендер выиграли "Беларуснефть" и румынская Tacrom Services, каждая из которых получила по 50 операций ГРП. До декабря ПАО "Укргаздобыча" своими подразделениями провело ГРП на десяти скважинах, еще около десяти операций на месторождениях компании провела "Беларуснефть". Tacrom Services до декабря работ по ГРП не проводила. В "Укргаздобыче" результаты проведенных ГРП пока не афишируют.

Большие надежды возлагали на привлечение буровых компаний, за счет чего планировалось быстро увеличить объемы бурения и, как следствие, добычу. Конкурс был объявлен только в конце октября, зато "Укргаздобыча" выставила заявки на 15 буровых установок на 90 скважин общей стоимостью 13 млрд грн (около 500 млн долл.). Сумма значительная даже по международным масштабам. Однако, вопреки ожиданиям, американские и канадские буровые компании, которые заслуженно считаются мировыми лидерами в этом сегменте и очень интересовались конкурсом УГД, свои заявки не подали. Из украинских буровых компаний только одна участвовала в конкурсе, остальные так и не нашли взаимопонимания с "Укргаздобычей" в процессе подготовки конкурса.

Каково же было удивление и разочарование, когда по итогам конкурса стало известно, что самая низкая цена по всем лотам была предложена никем не известной "Пивничгазресурс". Следом за ней самая низкая цена была у "Викториос компани". Причем обе компании зарегистрированы по одному адресу. Третьей компанией по ценовому предложению стала "британская" Drilling Energy Technics Limited, у которой, как оказалось, сайт только на русском языке, да и тот быстро закрыли "на реконструкцию". Теперь "Укргаздобыче" потребуется немало времени и сил, чтобы отсеять желающих побурить.

В конце декабря "Укргаздобыча" объявила еще один тендер — на закупку пяти тяжелых буровых установок за 3,55 млрд грн. Победители станут известны только весной 2017 г.

Что касается результатов работы, то в 2016 г. УГД добыла 14,6 млрд кубометров газа, что на 70 млн (0,5%) больше, чем в 2015-м. При этом добыча нефти и конденсата снизилась почти на 60 тыс. т (около 11%). В 2017 г. руководство "Укргаздобычи" планирует нарастить добычу газа на 500 млн кубометров.

"Укрнафта". Стабилизация за шаг до банкротства?

Для "Укрнафты" прошедший год оказался еще более сложным. Огромные долги перед ГФС — порядка 12 млрд грн, высокая налоговая нагрузка, рента на нефть 45% и низкая цена на сырье привели компанию на грань банкротства. Вместе с тем нельзя не отметить, что начиная с мая уровень добычи нефти и газа стабилизировался. Этого удалось достичь благодаря простым и недорогим методам, таким, как внедрение новых эффективных электрических центробежных насосов. Однако это временная стабилизация, о чем говорят в компании. Без увеличения инвестиций, в первую очередь в бурение, в следующем году ожидается дальнейшее падение добычи на 10–15%.

Если говорить о частных компаниях, то в 2016 г. в Украине в добыче газа было занято почти 50 компаний, на которые пришлось чуть более 4 млрд кубометров газа, или 20% всей добычи в Украине. По итогам года рост добычи составил всего 7%, при этом последние четыре месяца показатели уже отрицательные.

Здесь можно выделить несколько негативных факторов, повлиявших на ухудшение производственных показателей. Главный фактор — низкая цена газа, летом не превышавшая 6000 грн (с ПДВ) за тысячу кубометров. И только в октябре цена на газ пошла вверх и в ноябре-декабре превысила 8000 грн (с ПДВ). Низкая цена газа на протяжении года не способствовала росту инвестиций в добычу и разведку углеводородов.

Другой проблемой для частных компаний стало давление со стороны силовых органов (ГПУ, СБУ, ГФС), а также политических оппонентов или местных властей. Практически все крупные добывающие компании, так или иначе связанные с крупным бизнесом, за последний год стали мишенью силовиков: "Нефтегаздобыча" (входит в структуру ДТЭК), Burisma, "Смарт-Холдинг", "Полтавская газонефтяная компания" ("дочка" британской JKX).

Еще одной проблемой добывающих компаний стало отсутствие новых лицензионных площадей. За весь 2016 г. Государственной службой геологии и недр Украины было проведено два аукциона по продаже спецразрешений. На первом аукционе в марте было продано пять спецразрешений: на Южно-Кисовскую и Мурафинскую площади в Харьковской области, а также Быстрицкую, Подгорцовскую и Добровлянскую площади (все во Львовской области). Аукцион закончился скандалом, компания "Ютекснефтегаз", которую сняли с аукциона, подала на Госгеонедра в суд. На втором аукционе, в декабре, продали всего одну лицензию на Тереблянскую площадь в Закарпатской обл.

Незначительное количество и невысокое качество выставляемых спецразрешений на нефтегазовые участки существенно ограничивает развитие газодобычи в Украине.

Самым большим разочарованием для частных газодобытчиков стал провал голосования за внедрение стимулирующей ренты в размере 12% на газ из новых скважин. Эту норму планировали ввести с 2017 г. вместо ставки ренты 29% при добыче до 5000 м и 14% — глубже 5000 м. Такое нововведение должно было стимулировать добывающие компании больше бурить, инвестировать в добычу. Соответствующий законопроект №5459 был внесен и рассмотрен Верховной Радой в конце ноября. Депутаты поддержали его в первом чтении. Но в процессе подготовки госбюджета-2017 представители комитета по вопросам налоговой и таможенной политики решили убрать данную норму.

Перспективы развития частной добычи довольно ограничены. Шансы привлечь иностранные инвестиции в украинский нефтегазовый сектор близки к нулю, а у украинских компаний собственных средств для развития не хватает.

Крупнейшими частными добывающими компаниями остаются "Нефтегаздобыча" (входит в структуру ДТЭК) — 1,6 млрд кубометров годовой добычи и BurismaGroup — около 1,1 млрд кубометров. Наиболее динамично растущей компанией в 2016 г. стала "Укрнефтебурение", которая увеличила добычу на 30%, до 0,3 млрд кубометров, и заняла третье место по объему среди частных компаний.

Время турбулентности

Нефтяной сектор down stream, включающий в себя транспортировку, переработку и реализацию нефти и нефтепродуктов, в уходящем 2016-м был насыщен разнообразными событиями. Не менее насыщенным обещает быть и 2017 г., в течение которого возможны различные сценарии работы основных сегментов этой отрасли.

Транспортировка: в ожидании "морской" нефти

Для госкомпании "Укртранснафта" уходящий 2016-й стал первым полным годом, прожитым без менеджмента группы "Приват". Напомню, ставленники Игоря Коломойского были отстранены весной 2015 г. после шести лет управления нефтетранспортной госкомпанией. Это сразу же сказалось на финансовых результатах "Укртранснафты" и ее прозрачности. В частности, впервые в ее истории группа международных аудиторов начала периодический финансовый аудит компании.

Сняв с повестки дня субъективные факторы, "Укртранснафта" осталась наедине с факторами объективными, в частности с меняющейся конъюнктурой нефтяного рынка, которая пока играет против компании. Однако есть основания полагать, что та же конъюнктура в ближайшее время может дать новый импульс украинской нефтепроводной системе. В 2016 г. объемы транспортировки нефти упали на 9,1%, или более чем на 1,5 млн т.

Основная причина — диверсификация закупок нефти концерном MOL, который предпочел заместить часть российской нефти на своем венгерском НПЗ сырьем каспийского происхождения, поставляемым с Юга через Адриатику. Уменьшил закупки в РФ и второй крупный получатель нефти по "Дружбе", концерн Unipetrol, что отчасти связано с техническими неполадками на НПЗ в Литвинове (Чехия).

Снижение объемов транспортировки нефти на единственный работающий в Украине НПЗ "Укртатнафта" полностью отражает падение добычи у основного снабженца этого завода, компании "Укрнафта", более чем на 10%.

Наступающий год может пройти по абсолютно разным сценариям. Негативный расклад содержит в себе намерения Unipetrol, принадлежащего польскому PKN Orlen, сократить на 1 млн т закупки российской нефти по "Дружбе".Переработчик объясняет это требованиями Евросоюза по диверсификации источников поставок нефти. Хотя это не помешало польскому концерну в прошлом году подписать трехлетний контракт с "Роснефтью", которая обеспечит сырьем НПЗ в Плоцке фактически на 100%.Так что здесь еще возможны варианты.

Весьма маловероятно и то, что "Укрнафта" сможет остановить падение добычи, такие ожидания более оправданы на 2017–2018 гг.Но, судя по планам, "Укртранснафта" искренне верит в сохранение объемов нефтедобычи "Укрнафтой".

Позитивный же сценарий главным образом связан с проектом подачи "морской" нефти, в частности из Одессы в Кременчуг. Уже заявлено, что с 2017 г. "Укртатнафта" начинает поставку 1,3 млн т "легкой" нефти с моря. Уже подписан соответствующий меморандум с "Укртранснафтой", которая с января будет готова к реализации этого проекта.

Не исключены и другие приятные сюрпризы. Во втором полугодии Москва посадила белорусские НПЗ на сырьевую диету, урезав поставки нефти на треть. Официальный Минск уже заявил, что ведет переговоры с Ираном о поставках нефти, которая может прийти в белорусский Мозырь только через нефтепроводы Украины. Похоже, что Минск надеется на скорое разрешение этой ситуации, хотя окружающим уже понятно, что время льготной нефти проходит. Скорее всего, понимают это и белорусы: представители госконцерна "Белнефтехим" этой осенью уже побывали в Тегеране.

Переработка: какую партию сыграет "Приват"?

Оба украинских переработчика — "Укртатнафта" (контролируется группой "Приват") и Шебелинский ГПЗ (ПАО "Укргаздобыча") — провели 2016-й на заметном эмоциональном подъеме, связанном с повышением качества выпускаемых нефтепродуктов, что в 2017 г. может перерасти в реальное увеличение объемов производства. На внутреннем рынке сложились весьма благоприятные условия в виде растущих "премий" на импортные поставки.

Кроме того, покупка топлива украинского производства традиционно остается крайне привлекательной для трейдеров, так как избавляет от необходимости приобретения валюты при импорте и хлопотного процесса таможенного оформления, который в последнее время снова подвержен нападкам со стороны силовых ведомств, особенно СБУ.

Ожидается, что в уходящем году объемы переработки сырья составят 2,6 млн т, что на скромные 5,7% больше, чем годом ранее. Есть все основания ожидать наращивания производства как в Кременчуге, так и в Шебелинке. Так, "Укртатнафта" уже анонсировала проект поставки 1,3 млн т азербайджанской нефти начиная с 2017 г. Если эти намерения материализуются, то даже с учетом дальнейшего падения добычи "Укрнафты" как основного поставщика завода можно ожидать загрузки в объеме не менее 2,5 млн т (около 2,1 млн т в 2016 г.).

Между тем пока неясно, как повлияют на "Приват" в целом и на его нефтепереработку с сетью АЗС в частности последние события вокруг Приватбанка. У властей есть все основания для законного преследования как менеджмента, так и акционеров, поскольку их фокусы в банке придется оплачивать каждому украинцу. Вопрос в том, решиться ли власть на это?

На Шебелинском газоперерабатывающем заводе особых прорывов пока не ожидается. В 2016 г. падение добычи собственного сырья "Укргаздобыча" компенсировала увеличением давальческих поставок, что позволило нарастить переработку со 470 тыс.т до ожидаемых в текущем году 500 тыс.За счет сторонних ресурсов, а также с помощью покупного сырья компания надеется на увеличение производства в 2017 г. до 530–550 тыс. т. В частности, здесь внимательно изучают варианты закупки иранской нефти и газоконденсата, первая партия которого была переработана в Кременчуге этой осенью.

Продажи: жизнь на дне

За неполные три года после Революции достоинства рынок нефтепродуктов потерял 1,7 млн т потребления бензина и ДТ (около 18% к уровню 2013 г.). В 2016 г. было отчетливо нащупано дно: потребление дизтоплива осталось на прежнем уровне, падение продаж бензина замедлилось до 7% против 20% годом ранее. Немного подправил грустную картину сжиженный газ, который за три года вырос на 60%, из которых 26% прибавил в текущем году.

Вопрос в том, сможет ли рынок оттолкнуться от этого дна? Участники рынка полагают, что если отскок и произойдет, то незначительный. Предпосылок ожидать взрывного роста экономики нет, жизнь заставила потребителей стать еще более экономными. Очевидно, что в 2017 г. продолжит рост (хоть и меньшими темпами) сжиженный газ с параллельным уменьшением использования бензина. Потребление дизтоплива может несколько вырасти, экономика начинает понемногу оживать.

Основная интрига сохраняется в сфере направлений поставок. Ранее ZN.UA сообщало, что уходящий год стал триумфом белорусских НПЗ, которые совсем чуть-чуть не дотянули до исторического рекорда поставок, зафиксированного в 2012 г., — 4,2 млн т бензина и ДТ. Хотя если учесть растущие поставки сжиженного газа, мазута и битумов, 2016-й станет, безусловно, самым успешным годом для белорусской нефтепереработки в Украине.

Еще одним событием стало возобновление работы нефтепродуктопровода Самара—Западное направление, по которому в июне начались поставки российского дизтоплива. Под конец года магистраль вышла на объемы, которых не было за всю историю ее работы в независимой Украине — около 180 тыс.т в месяц. При этом труба начала транспортировку продукта стандарта качества Евро-5. На данный момент работают две станции отгрузки: в ж/д и автотранспорт на терминале в Новограде-Волынском и автоналив в Смыге (Ровненская область). По имеющимся данным, оператор магистрали, компания "Прикарпатзападтранс", не оставляет надежд восстановить работоспособность трубы на всем ее протяжении вплоть до Мукачево (Закарпатье) с дальнейшей прокачкой транзитных объемов в Венгрию. Правда, относительно спроса на этот продукт в соседней стране существуют разные мнения.

Расклад сил в 2017-м будет зависеть главным образом от загрузки белорусских НПЗ, а также от позиции РФ в вопросах экспорта нефтепродуктов в Украину. Пока Москва демонстративно "воспитывает" Минск, обрубив график подачи нефти и обещая сохранить такой эконом-режим и на 2017 г. (18 млн т вместо запрашиваемых белорусами 23 млн т).

На рынке есть немало тех, кто считает, что неприятности белорусов напрямую связаны с интересами России в Украине. Москва определенно ведет какую-то игру. В 2016 г. директивно были закрыты железнодорожные поставки российского ДТ, но общий объем экспорта в Украину сохранился благодаря поставкам по нефтепродуктопроводу. Это также означает, что если раньше активную роль играл "Лукойл", то теперь поставщик один — "Роснефть". Возможно, это связано с внутрироссийскими раскладами: "Лукойл" по сути остался единственной крупной негосударственной компанией, которой пророчат возврат в государственное лоно.

А вот кто потихоньку уходит с рынка, так это польские и литовские нефтепродукты, доля которых на украинском рынке еще недавно превышала 10%, или 1 млн т. Польский "Орлен" испытывает нехватку ДТ для внутреннего рынка Польши, а продукция литовского НПЗ в Мажейкяе выглядит все слабее на фоне белорусских, российских и украинских аналогов. Сохраняется эпизодичность "морских" поставок. В силу дороговизны им отводится роль "плана Б" в случае форс-мажоров на основных направлениях, например российском, которое в 2016 г. снова показало свою непредсказуемость.

Вариантов развития событий много, но ясно одно: без топлива страна не останется.

Конкуренция: нелегалы в центре внимания

Основным результатом 2016 г. стало резкое сокращение части теневого рынка. Если в 2015 г. этот объем оценивался в 440 тыс.т бензина, то в 2016-м — 215 тыс.Это стало следствием внедрения системы электронных акцизных накладных и повышения акцизов на компоненты моторных топлив, которые использовались для выпуска фальсификата. Но запланированная реформа не была доведена до конца: ГФС перенесла обязательное внедрение счетчиков и уровнемеров на нефтебазах еще на год.

В 2017 г. рынок идет с еще одной большой победой: в рамках бюджетного процесса был ликвидирован так называемый розничный акциз — основной дестабилизирующий фактор, вызвавший деформацию конкуренции и рост числа нелегальных пунктов продажи нефтепродуктов и особенно сжиженного газа.

Отмена розничного акциза в размере около 1,2 грн/л ликвидирует преимущество нелегалов, этот акциз никогда не плативших.Однако у них остается весьма солидный запас прочности в виде низких затрат на вход в бизнес (в 3–4 раза дешевле и в 10–15 раз быстрее, чем строительство легального объекта), а также торговли "мимо кассы" с последующей легализацией "черного нала" через налоговые скрутки (только это добавляет 6–7% рентабельности).Это станет основной линией противостояния на рынке в следующем году.

Продлит жизнь нелегалам и сниженный акциз на сжиженный газ, установленный в бюджете на 2017 г.: акциз на бензин и ДТ был повышен на 42 евро/1000 л в результате переноса розничного акциза, тогда как акциз на пропан-бутан вырос лишь на 21 евро/1000 л. Это значит, что повышенная ценовая привлекательность сжиженного газа будет сохраняться, а значит, будет востребована и огромная сеть нелегальных заправок.

С ликвидацией розничного акциза нелегальные газовые заправки получили болезненный, но не смертельный удар.

Рынок газа или его видимость?

В 2016 г. существенно изменились баланс и структура газового рынка. На фоне снижения общего потребления газа Украина впервые полностью прекратила закупки газа у российского "Газпрома". По данным НАК "Нафтогаз Украины", за год было импортировано из Европы 10,9 млрд кубометров газа. "Нафтогаз" впервые заявил о прибыли в 2016 г. (за девять месяцев) в 25,5 млрд грн. Но основная часть этой суммы (78%) получена за счет транзита газа "Укртрансгазом". Отдала ли НАК прибыль оператору ГТС, вопрос риторический. Еще более 4 млрд грн "Нафтогаз" получил за счет продажи газа — по еще не рыночным, но максимально поднятым ценам. Так что конкурировать с НАКом другим участникам рынка газа трудно. Тем не менее зачатки рынка ломают извечный лед монополии. Хотя чаще происходящее, а точнее, не происходящее на рынке газа — это видимость начала реформ.

Импорт, распределение и поставки газа по Украине

Основным импортным направлением была и остается Словакия, из которой Украина получила 9 млрд кубометров газа. Еще по 1 млрд поставили из Венгрии и Польши.

Крупнейшими импортерами газа, наряду с "Нафтогазом Украины", стали компании "Метида" и "ЭРУ Трейдинг". "Нафтогаз" покупал газ на границе у 15 иностранных трейдеров, крупнейшие из которых — Engie, Axpo Trading и Trailstone.

Для одних участников такого сегмента газового рынка, как распределение и поставки газа, финансовые результаты 2016-го — третья подряд черная полоса убытков. Для других — первая белая полоса чистой прибыли.

Частные газораспределительные компании снова говорят об убытках, которые, по предварительным оценкам, в 2016 г. составят 1 млрд грн. Немало, хотя все же в пять раз меньше, чем в 2015-м.

На другом полюсе — государственная НАК "Нафтогаз Украины", которая только за счет повышения цены газа для населения и предприятий теплокоммунальной энергетики (ТКЭ) завершит этот год, согласно прогнозу, с 4 млрд грн чистой прибыли.

Казалось бы, именно в направлении газораспределения и поставок газа в 2015 г. начали делать первые шаги по созданию либеральных, равных для всех участников правил. В первую очередь, тогда была разделена деятельность облгазов по транспортировке и поставке, для чего от газопоставок отделены компании-поставщики. Было разработано и принято так называемое вторичное законодательство с отраслевыми кодексами и правилами, получившее одобрение Европейского энергетического сообщества.

За "Нафтогазом" остается 60% рынка страны

Но значительных рыночных подвижек в сфере газораспределения и поставок газа в 2016 г. не произошло. В ресурсном наполнении и распределении газа по-прежнему довлеет "Нафтогаз". Недавно подготовленный прогнозный баланс газа на 2016 г. свидетельствует, что на НАК приходится почти 60% ресурсной базы. Примерно такова же доля НАКа в совокупных поставках газа на отечественный газовый рынок.

Самый выгодный, по-настоящему рыночный сегмент с годовым объемом в 15,6 млрд кубометров — поставки газа промышленным потребителям — "Нафтогаз" в истекшем году разделил почти поровну с частными компаниями-поставщиками, сформировавшими свой ресурс (8,5 млрд кубометров) за счет добычи или импорта. При этом все участники этого сегмента рынка связаны с потребителями исключительно договорными отношениями.

PSO и субсидии — кому с этим жить хорошо?

Фиксированная цена газа, установленная Кабмином в 2016 г. (минимум до 1 апреля 2017 г.) для населения и ТКЭ, "по-братски" распределяет выручку от продажи газа: 75% — "Нафтогазу", 17 — госбюджету, 7 — газораспределительным компаниям и 1% остается компаниям-поставщикам газа со специальными обязанностями (PSO).

Еще одна особенность фиксированной цены газа в этом году — если летом она была на уровне рыночных котировок, то в декабре оказалась примерно на 1700 грн ниже.

В таких условиях только что созданные компании-поставщики по PSO оказались не в состоянии самостоятельно наладить бизнес — у них попросту не оказалось денег. За весь год ни одна новая компания не сунула даже носа на "рынок" поставки газа в рамках PSO.

Даже "Нафтогаз" попытался ограничить свое присутствие в сегменте PSO. Почти до ноября "Нафтогаз" уклонялся от подписания договоров и продажи газа для населения компаниям-поставщикам. Если бы договоры не были подписаны, то поставщикам пришлось бы остановить продажу газа (это расценивалось бы как несанкционированный отбор). И 13 млн бытовых потребителей газа обратились бы напрямую в "Нафтогаз" — как к поставщику последней надежды. Идя навстречу "многочисленным просьбам", монополист по действующим сетевым кодексам получил бы право на поставки газа по цене, на 30% превышавшую бы установленную Кабмином. КМУ этого не допустил. Пока.

Расчеты по субсидиям между участниками газового рынка — отдельная статья. Реальных денег при таких расчетах компании-поставщики не получают. Движение денег оформляется протоколами согласования. На начало декабря оказалось, что в цепочке расчетов протоколов на 4 млрд грн больше, чем предусмотрено профинансировать из бюджета. "В бюджете на декабрь по субсидиям предусмотрено всего 4 млрд грн, а протоколов — около 8 млрд грн", — заявил источник в Минфине.

В то же время при дефиците даже "протокольного финансирования" никто не снимает с газораспределительных компаний обязательств по инвестициям в существующие сети. Причем живыми деньгами. Иначе никто оборудование для газораспределительного пункта не продаст.

2017-й: не до жиру, быть бы живым

Основное событие на газовом рынке в 2017 г. ожидается с 1 апреля, когда по плану имплементации положений Закона "О рынке природного газа" намечен отказ от регулируемой цены на газ для населения и ТКЭ, а значит, компании-поставщики получат освобождение от обязанностей в рамках PSO.

С учетом разницы в ценах на газ, а также покупательной способности населения, в отдельных случаях до 70% расчетов которых проводятся по схеме субсидий, наиболее реальным сценарием развития событий может оказаться самый пессимистичный:

— "Нафтогаз" сконцентрируется на поставках газа в сегменте промышленных потребителей;

— у населения и предприятий ТКЭ возникает дефицит газа из-за отсутствия поставщиков, согласных работать в условиях низкой платежной дисциплины и низкой ликвидности расчетов по субсидиям;

— неконтролируемый рост цен на газ для населения;

— разбалансировка рынка газа из-за неплатежей.

По мнению участников газового рынка, для того чтобы избежать вышеперечисленных последствий, необходимо подготовить и применить следующие компенсаторы:

— зафиксировать для поставщиков газа для населения предельную маржу в размере 10%;

— частично монетизировать субсидии. На первом этапе предусмотреть, что расчеты "живыми" деньгами в рамках субсидии распространяются не только на "Укргаздобычу", но и на частные добывающие компании;

— утвердить типовые договоры, по которым владельцы газа (в т.ч. "Нафтогаз") поставляют газ для нужд населения и ТКЭ с рассрочкой оплаты до 90 дней;

— предусмотреть ответственность госбюджета (пеню) в случае задержки в оплате по субсидиям.

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по вопросам энергетического союза Марош Шефчович в ходе конференции Украина—ЕС высокого уровня по вопросам энергетического партнерства констатировал: "Выполнение Третьего энергопакета Украиной поражает, это происходит даже быстрее, чем во многих странах-членах. Что касается рынка газа, здесь уже приняты все необходимые законы и сейчас ведется работа над подзаконными актами".

Шефчович также положительно оценил запланированные Украиной действия в этой сфере: "Например, Украина планирует уже в 2017 г. создать рынок газа для его торговли на сутки вперед".

"Конечно, это не означает, что выполнено все. В частности, правительство должно выполнить решение о разделении "Нафтогаза" в соответствии с принятой стратегией", — добавил он.

Что касается торговли на сутки вперед, то, скорее всего, дело не обойдется несколькими мощными компьютерами, как говорили изначально некоторые менеджеры НАКа, и смекалистыми операторами. Проблема в программном обеспечении. Пока тендер на его поставку даже не проведен. Так что это скорее желаемое, чем реальное "достижение".

"Укртрансгаз" и новый оператор магистральных газопроводов

Несмотря на нашумевший конфликт с изменением устава "Нафтогаза" и попытку Министерства экономразвития и торговли переподчинить действующего оператора ГТС — ПАО "Укртрансгаз" напрямую МЭРТ, 16 ноября Кабмин утвердил устав нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — ПАО "Магистральные газопроводы Украины". И пока спецкомиссия во главе с вице-премьером Кистионом разбирается в деталях, 14 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск акций при учреждении ПАО "Магистральные газопроводы Украины". План такой реструктуризации "Нафтогаза" принят правительством в соответствии с начатой в 2015 г. реформой газового рынка. "Нафтогаз" убедил правительство, что создание нового независимого оператора ГТС позволит обеспечить отделение деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его хранению (закачке, отбору). И что это является выполнением обязательств Украины перед европейским Энергетическим сообществом, принятых в рамках Третьего энергетического пакета.

При этом особые надежды возлагаются на западного инвестора — партнера по МГУ, который должен быть заинтересован в сохранении транзита через Украину. Который россияне обещают если не совсем прекратить, то максимально сократить после окончания действия десятилетнего транзитного контракта с января 2019 г. Это, по мнению НАКа, ускорило обращение в арбитраж с тем, чтобы к январю 2019-го получить компенсацию и за возможную остановку транзита.

Но новый оператор магистральных газопроводов сможет реально приступить к работе только после выполнения всех решений Стокгольмского арбитража, какими бы они ни были. Хотя в НАКе, безусловно, рассчитывают на свою победу. А тем временем новый, но пока недействующий оператор "выбирает" себе наиболее эффективные объекты из некогда единой ГТС. Начало его работы запланировано на третий квартал 2017 г., если к тому времени будут выполнены решения суда. Пока же по двум искам "Нафтогаза" к "Газпрому" (по транзитному и закупочному контрактам от 2019 г.) прошли устные слушания.

ПХГ и интерконнекторы

Пока же всю работу по транспортировке газа, как транзитного, так и для потребителей Украины, выполняет ПАО "Укртрансгаз". Оно же обслуживает и подземные хранилища газа (ПХГ), самые привлекательные из которых будут включены в состав еще одного нового оператора — ПАО "Подземные хранилища газа Украины". И возможно это будет также только после решения Стокгольмского арбитража.

Тем не менее "Укртрансгаз" уже подписал соглашения об использовании украинских ПХГ. Важным событием стало подписание в конце ноября компаниями Engie (Франция), Duf Energy Trading SA (Швейцария) и Trail Stone Energy LLC (представительство в Украине) договоров на транспортировку и хранение газа в украинских подземных хранилищах. До этого европейские трейдеры продавали газ на границе с Украиной, но уже со следующего года они могут начать поставки газа на внутренний рынок.

Продвигается и украинско-польский проект, внесенный европейцами в октябре в перечень "проектов совместного интереса". Это интерконнектор между ГТС Украины и Польши. Газопровод длиной около 100 км должен связать газотранспортные системы двух стран и открыть возможность свободной транспортировки газа из Польши в Украину и обратно. Через эту трубу предполагается подключить украинские ПХГ к газовому коридору "Север—Юг", пролегающему между двумя расположенными в Европе терминалами для приемки сжиженного газа (СПГ-терминалами): в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк. Коридор "Север—Юг" пройдет через Польшу, Словакию, Венгрию и Хорватию и позволит свободно транспортировать газ в Центральной и Восточной Европе.

Страны, которые будут включены в коридор, соединяют свои газотранспортные системы интерконнекторами — соединительными газопроводами. Газопровод "Украина—Польша" станет еще одним интерконнектором, с помощью которого украинская ГТС будет включена в европейскую газотранспортную "паутину". Когда будет реализован этот проект, Украина сможет получать не только газ, поставленный, например, из США и переведенный в газообразное состояние на СПГ-терминалах в Свиноуйсьце и на острове Крк, но и газ, который будет получать Польша из Норвегии после реализации проекта "Северные ворота".

В декабре оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" уже подписала с польской компанией — оператором GAZ-SYSTEM S.A. соглашение о правилах взаимодействия с целью объединения транспортных систем обеих стран через будущий интерконнектор.

После постройки газопровода его пропускная способность из Польши в Украину составит 8 млрд кубометров газа в год (тогда как сегодня — только 1,5 млрд), а в обратном направлении — из Украины в Польшу — 7 млрд кубометров в год. Стороны спешат с реализацией этого проекта, поскольку он позволит обеим странам чувствовать себя увереннее на газовом рынке. Украина сможет активнее закачивать в свои подземные хранилища газ, закупленный на европейском рынке в период самых благоприятных цен. В свою очередь, Польша сможет по газопроводу транспортировать свой газ в ПХГ и хранить его. Кроме того, строительство этого газопровода откроет путь транспортировки газа из Северной Европы через Украину в Южную и Юго-Восточную по уже существующим газовым магистралям.

ЕК нам друг, но газ РФ им ближе?

Торопиться с постройкой украино-польского интерконнектора Украину, да и Польшу заставляют намерения "Газпрома" по строительству газопроводов в обход украинской ГТС. И кое-что ему удалось достичь. В конце октября Еврокомиссия вывела из-под действия Третьего энергопакета газопровод OPAL. Этот газопровод соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. В "Нафтогазе" считают, что это решение ЕК позволит "Газпрому" объединить возможности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, что приведет к снижению транзита российского газа через территорию Украины на 10–11 млрд кубометров в год и финансовым потерям в размере не менее 290–320 млн долл. в год.

"Газпрому" удалось добиться подвижек еще в одном обходящем Украину проекте. После годовой паузы отношения РФ и Турции потеплели, и в результате турецкие власти ратифицировали проект строительства "Турецкого потока". Это одобрение проекта со стороны Турции позволило компании South Stream Transport B.V. (дочерняя компания "Газпрома") заключить со швейцарской компанией Allseas Group S.A. контракт на прокладку по дну Черного моря первой нитки газопровода. По ней в Турцию планируется поставлять почти 16 млрд кубометров газа, а по второй нитке такой же мощности, которая будет построена позднее, газ уже планируется поставлять через Турцию транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы, отобрав таким образом еще часть транзита у Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уже заявил, что российская компания полностью профинансирует морскую часть "Турецкого потока", и "Газпром" планирует завершить строительство обеих ниток газопровода уже до конца 2019 г. Пока это громкие заявления. Но и "Северный поток" был в свое время только проектом.

После того, как "Газпром" получил согласие на расширение газопровода OPAL и заключил контракт на строительство "Турецкого потока", Украина объединяет усилия по отмене благоприятного для "Газпрома" решения ЕК по газопроводу OPAL и с Польшей. В частности, в начале декабря иск по отмене этого решения в Европейский суд подала польская компания PGNiG. При этом PGNiG потребовала приостановить и аннулировать это решение Евросоюза и попросила принять это решение еще до 23 декабря, поскольку именно в конце месяца мощности OPAL будут выставлены на аукцион.

Кроме того, по газопроводу OPAL польская PGNiG и "Нафтогаз" также подали жалобу против германского регулятора в сфере энергетики — Bundesnetzagentur. "Нафтогаз" указывает на многочисленные негативные последствия решения по OPAL для Украины. Среди них — прекращение газовых потоков из Польши, снижение объемов транзита природного газа через украинскую ГТС и существенное сокращение денежных поступлений в "Нафтогаз" от транзита. Помимо этого, решение по OPAL приведет к увеличению расходов на закупку и транспортировку природного газа в Украину, к рискам для балансирования объемов природного газа внутри страны и дополнительным расходам на техническую оптимизацию украинской ГТС и подземных газохранилищ, связанным с переходом на новый режим эксплуатации, который отличается от существующего.

Польша уже заявила, что не намерена останавливаться на достигнутом, и планирует "очередные правовые шаги" в сфере оспаривания решения по OPAL. Кроме того, как отметил "Нафтогаз", от решения по OPAL пострадают не только Украина и Польша. Вследствие этого решения "Газпром" получит возможность злоупотреблять своей доминирующей позицией на рынках Германии, Словакии и других стран Центральной и Восточной Европы. Вероятнее всего, "Нафтогаз" сейчас занят активным поиском союзников в будущих спорах, поскольку в компании не исключают, что решение немецкого регулятора и Еврокомиссии будет обжаловано и другими участниками европейского газового рынка.

Так что не удивительно, что на фоне вышесказанного ни о каком дополнительном соглашении или так называемом очередном зимнем пакете "Газпром" и слышать не хочет. А лишь нагнетает ситуацию, добиваясь сговорчивости ЕК. До очередного "замораживания" строптивой Европы, как это было в 2006-м и 2009 г., надеемся, не дойдет.

Но, видимо, "Газпром" перестарался. "23 декабря 2016 г. Суд ЕС приостановил решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL — одному из отводов от российского "Северного потока", — сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, как передает агентство Bloomberg. Решение суда должно быть опубликовано до конца текущего года.

По словам гендиректора польской PGNiG, Суд ЕC приостановил решение Европейской комиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL.

Тем временем "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%. Как сообщалось ранее, Польша и Украина обратились в Европейский суд, чтобы обжаловать решение Европейской комиссии о расширении доступа российского "Газпрома" к немецкому газопроводу OPAL. В МИД обеих стран посчитали, что соответствующее решение ЕК делает ее зависимой от России и угрожает безопасности газовых поставок в Центральную и Восточную Европу.

Не факт, что "Газпром" не станет оспаривать это решение. Но решение Суда ЕС — приятная для нас, наших соседей, прежде всего поляков, а также многих центрально- и восточноевропейских стран новость под Новый год.

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