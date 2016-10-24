Поздравление украинцев с Днем ООН

Сегодня Организация Объединенных Наций празднует свое 71-летие. Украина была страной-основательницей ООН и имеет славетную историю предоставления системы ООН помощи и услуг по поддержки мира, обеспечение пищей стран, которые оказались в условиях кризиса, содействие разработке норм, что регулируют международное сотрудничество.

Нил Вокер, Координатор системы ООН в Украине

Нил Вокер

После Революции Достоинства, Организация Объединённых Наций оказала значительную поддержку Украине. Резолюция 68/262 Генеральной Ассамблеи поддерживает территориальную целостность Украины. Мониторинговая миссия по правам человека опубликовала 15 отчетов, постоянно акцентируя на проблемах в сфере прав человека. В рамках гуманитарной деятельности, едой, лекарствами, водой, убежищем и даже психологической помощью были обеспечены миллионы украинцев, которым требовалась помощь. Оценка по восстановлению и построению мира, которую провели ООН, Мировой банк и Европейский Союз и которую утвердил Кабинет министров, обозначила проблему в 1,5 миллиардов долларов инвестиций для подконтрольной правительству территории восточной части Украины: инфраструктура, социальные услуги, средства для существования и социальной сплочённости. Множество инициатив, которые были определены по ходу Оценки с восстановления и построению мира, уже были реализованы. ООН также поддерживает местные сообщества и усилия по реформированию украинского государства во многих направлениях. Мы уверенны, что действительно предоставляем ценную поддержку, но результаты принадлежат украинскому народу, правительству, а не ООН.

Разрешите мне подчеркнуть партнерские отношения, которые отображают как работает Организация Объединённых Наций. Наши усилия были бы невозможны без финансирования, которое поступает от щедрых стран со всего мира. Налогоплательщики этих стран хотят видеть успешность реформ в Украине, именно исходя из этого их правительства могут предоставлять финансирование. Мы также высоко оцениванием руководящую и активную роль украинского правительства и партнерство, без которого мы смогли бы предоставить только краткосрочную гуманитарную поддержку, без надежды на долгосрочные изменения. Еще одним важным фактором являться то, что именно активное участие украинского народа есть одним из самых важных компонентов партнерства для достижения результатов. Ваша вдохновляющая солидарность, народ Украины, с теми, кому нужна помощь, ваша энергия для свершения реформ и ваша работа по обеспечению устойчивого развития - вот что дает вдохновение!

Конечно, необходимо еще многое сделать. В течение нескольких лет ООН возглавляла глобальный процесс формирования Целей устойчивого развития (ЦСР), ставшие олицетворением ответственности стран-членов ООН перед своими гражданами. Украинцы с большой активностью и энтузиазмом приняли участие в кампании Генерального секретаря ООН, проходившей с целью услышать голоса всех людей. Президент Порошенко во время своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН принял обязательства применить Цели устойчивого развития для формулирования национальных планов развития и соответствующего бюджетирования с целью улучшения жизни людей. При поддержке ООН, представители правительства в Киеве и на местах провели 10 консультаций в разных уголках Украины. Активное участие представителей различных групп населения в консультациях подтверждает ценность Целей устойчивого развития в Украине. Украинцы могут быть уверены в том, что мы будем продолжать сотрудничество с правительством и гражданским обществом в Украине для помощи нуждающимся, поддерживать создание рабочих мест и средств к существованию, помогать в улучшении социальных услуг и развитию эффективных и ответственных государственных институтов. Мы ожидаем и надеемся на быструю трансформацию этих четко сформулированных целей в конкретные действия и результаты в течение ближайших нескольких лет.

Сегодня в День ООН я поздравляю вас, народ Украины! Ваш дух отвечает принципам Устава ООН, и я имею честь его придерживаться. Ваша самоотверженная работа и солидарность с теми, кто нуждается в помощи, позволяет моей команде ООН в Украине способствовать привлечению широкой международной поддержки, финансирования и помощи для Украины. Это процесс не всегда простой, ведь иногда за двумя шагами вперед следует один назад. Однако, мы видим результаты. Международное сообщество гордится партнерством с вами в достижении результатов. Без сомнений, это ваши достижения. Мы стремимся поддерживать ваши усилия, и я уверен, что в результате сотрудничества, включая сильную поддержку со стороны Организации Объединенных Наций, Украина будет двигаться вперед в течение последующих лет.