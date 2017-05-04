"Потоки", которые НЕ мы выбираем

Анализ геополитических аспектов развития европейского газового рынка свидетельствует о явном диссонансе политических заявлений и реальных действий основных игроков.

МИД Украины

Кремлю и "Газпрому" невозможно отказать в последовательности и настойчивости, особенно, когда речь идет о принуждении Украины к "русскому миру". И если В. Путин не остановился перед прямой агрессией, попранием фундаментальных норм международного права, насилием и убийствами, повлекшими за собой гибель более 10 тысяч человек, нет никаких оснований ожидать, что он прекратит наступление на энергетическом фронте.

"Газовая" война, развязанная против Украины впервые зимой 2005-2006 годов, и с тех пор не прекращавшаяся, кажется, подходит к концу. Маниакальный план Кремля во чтобы то ни стало лишить Украину главного инструмента давления на Москву и, одновременно, свести к минимуму важнейший аспект заинтересованности ЕС в развитии отношений с Украиной – сотрудничество по вопросам транзита газа, - близок к успеху как никогда ранее. Сначала "Голубой поток", затем "Северный", теперь – "Северный поток-2" и "Турецкий поток" - шаг за шагом на протяжении 15 лет Россия продвигалась к поставленной цели.

Недавнее согласие ряда европейских компаний взять на себя часть финансирования "Северного потока-2" и выдача Турцией всех необходимых разрешений на строительство первой нитки "Турецкого потока" фактически завершает новейший этап системных усилий Москвы по дальнейшей энергетической экспансии в Европу.

Серьезный удар, нанесенный по планам Кремля совместным действиями Украины и ЕС, когда был остановлен "Южный поток", оказался лишь эпизодом, который усложнил, но, увы, не предотвратил реализацию обходных стратегий "Газпрома".

По мнению американских экспертов, собравшихся на прошлой неделе в Стамбуле на 8-й саммит по вопросам энергетики Атлантического совета США, и "Северный поток-2", и первая нитка "Турецкого потока" будут построены, а Украина лишится более 2 млрд долларов доходов от транзита. С их точки зрения, дело даже не в том, что усилий "Нафтогаза" и правительства было недостаточно, чтобы остановить эти проекты, а в том, что "Газпром" практически по всем спорным вопросам пошел навстречу Еврокомиссии в антимонопольном расследовании, а также пообещал ЕС и Турции установить такие ставки транспортировки газа в Европу, которые будут ниже украинских.

Кроме того, потребителям разрешается реэкспорт, обещаны ощутимые скидки, отказ от привязки цены газа к цене нефти, и даже от условия "бери или плати".

Нет оснований полагать, что со стороны Украины не было сделано необходимых шагов - регулярные по времени и весьма откровенные по содержанию контакты осуществляются в Брюсселе и других столицах и сегодня, однако чаша весов, похоже, склоняется в пользу российского монополиста. Да, возможно, Еврокомиссия обяжет "Газпром" открыть доступ к "Северному потоку-2" третьим сторонам, например, частным производителям газа в России, однако вряд ли кто-либо сегодня может говорить о реальной "независимости" частных компаний энергетического сектора РФ от Кремля.

Кроме всего прочего, не следует забывать, что и Европейский союз, и Турция должны решать вопрос о сохранении конкурентоспособности собственных экономик в условиях, когда на американском рынке цены на энергоносители вдвое ниже европейских (из-за сланцевой революции и развития высокоэффективных технологий разведки и добычи газа), а переговоры с США о трансатлантической свободной торговле остановлены.

По мнению директора компании East European Gas Михаила Корчемкина, "Газпрому" не удастся полностью отказаться от украинского транзита. Пиковые потребности потребителей российского газа могут быть обеспечены только при наличии на маршруте транспортировки хранилищ природного газа достаточной мощности, и с этой точки зрения альтернатив украинской ГТС практически нет.

С другой стороны, европейский рынок газа является хорошо диверсифицированным, и дополнительные мощности по приему танкеров со сжиженным газом, которые стали реальностью в Литве, Польше, Франции и других странах, а также интенсивное строительство интерконнекторов в европейских газовых сетях делают весьма вероятным покрытие пиковых потребностей и из других источников, вовсе не обязательно российских.

"Газпром" спешит, так как в 2019-2020 годах истекают ныне подписанные контракты на поставку газа в Европу. В частности, что касается "Турецкого потока", то по заявлению руководителей российского монополиста, уже во второй половине 2017 года начнутся работы по монтажу его подводной части. Трубы для нее давно закуплены и хранятся в Варне, наземная инфраструктура на российской территории готова. Подписан контракт со швейцарской компанией Allseas Group, которая вполне способна выполнить необходимый объем работ. Похоже, швейцарцев не испугал негативный опыт итальянской компании Sapiem, которая потеряла несколько сот миллионов долларов из-за провала "Южного потока" и теперь судится с "Газпромом".

Следует также констатировать, что если во времена продвижения Россией "Южного потока" со стороны Украины осуществлялся постоянный диалог с Турцией как по дипломатическим каналам, так и по линии газовых компаний "Нафтогаз" - "Боташ", а также между министерствами энергетики двух стран, то сегодня подобный диалог попросту отсутствует. В то же время, уровень и качество турецко-российского сотрудничества по вопросам энергетики остается качественным и действенным.

Анализ геополитических аспектов развития европейского газового рынка свидетельствует о явном диссонансе политических заявлений и реальных действий основных игроков. ЕС поддерживает Украину, предоставляет финансовую, техническую и консультативную помощь, наконец-то решает вопрос о безвизовом режиме и очень хвалит за создание открытого внутреннего газового рынка, эффективные законы по вопросам энергетики, правильные процессы, происходящие в "Нафтогазе Украины". В то же время ведущие европейские компании соглашаются финансировать крайне опасный для Украины проект "Северный поток-2", остаются без движения вопросы по перезаключению транзитных контрактов именно с Украиной, а не с РФ, и переносу точек приема газа на нашу восточную границу.

По мнению экспертов, у ЕС нет правовых оснований требовать применения Третьего энергопакета к "Северному потоку-2" до того момента, когда он "ступает" на землю Германии (то есть, пересекает таможенную границу Евросоюза), а это сильно ослабляет аргументацию целого ряда стран ЕС, протестующих против новой российской "трубы".

Турция – стратегический партнер, которого мы не устаем благодарить за поддержку в вопросах непризнания оккупации Крыма (и это действительно важно), однако в свое время Турция категорически отказалась разрешить проход танкеров с сжиженным газом через Босфор, а теперь открыто говорит о прагматическом интересе строительства "Турецкого потока". При этом обещанные В. Путиным несколько лет назад скидки на российской газ турецкие компании так и не получили, многие друге договоренности, о которых громко заявляли В. Путин и Р. Эрдоган, остаются на бумаге.

В довершение ко всему крайне любопытные процессы стали происходить в Италии, где 6 апреля текущего года региональный административный суд Лацио заблокировал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (ТАП) – продолжения проекта ТАНАП, в котором кровно заинтересованы ЕС, Турция и Азербайджан.

Причиной такого решения послужили экологические соображения, хотя все необходимые исследования были проведены и доведены до ведома местных властей, которые, по итальянским законам, уполномочены решать подобные вопросы. Оказалось, что все дело в некотором количестве оливковых деревьев, которые при осуществлении строительных работ придется временно пересадить (и потом вернуть обратно). Руководители азербайджанской Socar утверждают, что деревья будут пересажены под строгим надзором специалистов и ни одно из них не пострадает. Более того, при строительстве ТАП будут применены технологии микротуннелирования (точно такие "Газпром" собирается применить для "Турецкого потока"), которые сделают проложенную трубу практически невидимой в прибрежной зоне (еще один аспект беспокойства итальянцев).

Вся эта история уже привела к отсрочке ТАП на год, и ситуация настолько абсурдная, что президент Азербайджана Ильхам Алиев даже заявил, что подобные протесты и судебные решения, очевидно, выгодны тем сторонам, которые не желают допустить настоящей конкуренции на европейском рынке природного газа.

Учитывая давние и традиционные энергетические и политические связи России и Италии нетрудно догадаться о каких сторонах здесь может идти речь, ведь на кону судьба второй ветки "Турецкого потока". Если ТАП не будет построен, азербайджанский газ не попадет в Европу, и ЕС будет, очевидно, более покладистым в вопросе о распространении Третьего энергопакета на вторую нитку "Турецкого потока", которая вполне способна заменить ТАП с точки зрения обеспечения газом потребностей юга ЕС.

Активизация энергетических инструментов продвижения интересов России в Европе происходит на фоне отсутствия в этих процессах ясно обозначенной позиции США, как это было на протяжении предыдущих восьми лет. В обновленном Госдепартаменте пока не нашли замену А. Хохштейну (а сам он ушел в частный сектор и теперь смотрит на мир весьма прагматично), и остается загадкой, какую именно позицию займет Вашингтон с учетом провозглашенного Д. Трампом лозунга "Америка прежде всего".

Избирательная кампания в Германии связывает руки А. Меркель, поскольку значительная часть капитанов немецкого бизнеса уже давно высказывает недовольство в связи с потерями из-за режима антироссийских санкций.

Симпатии к нашей стране все еще сильны и в ЕС, и за океаном - слишком серьезную опасность для западных демократий стала представлять агрессивная политика Москвы. Однако, как заметил А. Хохштейн на конференции в Стамбуле, газ течет туда, где есть деньги за него заплатить, и соответствующим образом развивается инфраструктура.

Политическое презрение к России уживается у наших партнеров с весьма широко понимаемым прагматизмом. Необходимы серьезные, продуманные и энергичные усилия, чтобы отстоять наши интересы в сложившейся ситуации, когда разнообразные "потоки", обходящие Украину, похоже, все-таки становятся реальностью. Жаль, что пока о таких усилиях ни в Украине, ни за рубежом практически ничего не слышно.