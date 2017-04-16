Почему необходима реформа Дипломатической академии Украины

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Реформы, о какой бы сфере мы ни говорили, — вещь неудобная и порой неприятная, для некоторых — противнейшая. А когда речь идет о международных отношениях, ситуация усугубляется еще и тем, что дипломатия — область весьма консервативная, опирающаяся на традиции.

Айзек Голдберг, американский журналист и переводчик, однажды заметил, что "дипломатия — это способ делать и говорить противнейшие вещи приятным способом".

Реформы, о какой бы сфере мы ни говорили, — вещь неудобная и порой неприятная, для некоторых — противнейшая. А когда речь идет о международных отношениях, ситуация усугубляется еще и тем, что дипломатия — область весьма консервативная, опирающаяся на традиции.

Дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел Украины просуществовала более 20 лет, и поэтому для многих, не знакомых с нынешним состоянием дел, новость о ее реформировании была воспринята с удивлением, если не сказать — в штыки. Между тем о необходимости реструктуризации работы Академии, призванной в корне изменить ее миссию, функции, саму суть происходящего в ней образовательного процесса говорили еще два года назад, но в условиях войны и чрезвычайной нагрузки на МИД до конкретных шагов все никак не доходили руки.

Те, кто реально работает в сфере внешней политики, в Администрации президента Украины, секретариате Кабинета министров, аппарате Верховной Рады, в центральном аппарате МИД и в дипломатических представительствах Украины за рубежом, отлично знают, каким вызовом стали для дипломатической службы три года войны. Войны подлой, ведущейся не только военными средствами, но и на страницах газет, в социальных сетях, в офисах международных организаций и кабинетах высоких чиновников по всему миру.

Нам противостоит противник, имеющий преимущество не только в танках, ракетах и самолетах, не только обладающий ядерным оружием, но и миллиардами долларов, которые тратятся на лживые СМИ, армии интернет-троллей, подкуп журналистов и политологов, поддержку правых и популистских политиков. В некоторых странах персонал посольств России превышает количество наших дипломатов в разы.

В этих условиях ответ Украины не может быть симметричным. Для того чтобы победить, необходимо обеспечить эффективную работу дипломатической службы, резко повысить качество подготовки каждого сотрудника, уровень его знаний и навыков, в том числе в контексте владения иностранными языками и технологиями коммуникаций. Именно на достижение этой цели и нацелена реформа Дипломатической академии. Академия не ликвидируется, она просто становится таким учреждением, каким она и должна быть.

Нынешняя Дипломатическая академия (далее — ДА) была создана Указом президента Л.Кучмы в 1995 году, но ее Устав был утвержден Кабинетом министров только в 1996-м. Тогда, в период резкого увеличения потребностей МИД в квалифицированных кадрах (а на тот момент только два университета — Киевский и Львовский — готовили специалистов-международников, затем к ним присоединился Одесский) это был крайне своевременный и оправданный шаг.

Правда, для любителей истории не может пройти незамеченной странная метаморфоза, при этом приключившаяся. Абзац второй п.3 Указа президента № 397 от 30.05.1995, которым и была основана ДА, гласит: "Основним завданням Дипломатичної академії України є підготовка на базі вищої освіти та підвищення кваліфікації кадрів дипломатичних, консульських, зовнішньоекономічних та інших представництв України за кордоном для роботи в міжнародних організаціях та в державних органах, що займаються питаннями зовнішніх зносин України, а також проведення науково-аналітичних досліджень у галузі міжнародних відносин". При этом, согласно статье 2 этого документа в редакции Указа президента № 419 от 02.06.1995, "головним навчально-методичним центром з підготовки на базі повної середньої загальної освіти фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики України" был определен Институт международных отношений КНУ им.Т.Шевченко.

Все поменялось, когда Кабинет министров во главе с П.Лазаренко принял постановление № 779 от 20.07.1996 (более чем через год после Указа!), которым утвердил Устав ДА. В этом документе именно ДА вдруг становится "головним вищим закладом освіти у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин. Академія веде освітню діяльність за четвертим рівнем акредитації вищих закладів освіти". Ни о чем подобном в Указе Л.Кучмы и речи не было. По какой причине это было сделано — история умалчивает. Но с тех пор в ДА появилась магистерская программа, а со временем и аспирантура.

При этом всем тем, кого действительно беспокоит судьба ДА, будет любопытно узнать, что магистерская программа в ДА осуществлялась по лицензии на подготовку специалистов по специальности "внешняя политика", а не "международные отношения", как в классическом университетском варианте. Ныне "внешняя политика" просто отсутствует в перечне специальностей, утвержденных постановлением КМУ № 53 от 1.02.2017, по которым учат будущих международников, осталась только "международные отношения", и по этой специальности в Украине специалистов на сегодняшний день готовят в 88 высших учебных заведениях.

Любопытно также, что подготовка аспирантов в Дипломатической академии осуществлялась по специальности 07.00.02 — Всемирная история и 032 — история и археология; а также 23.00.04 — Политические проблемы международных систем и глобального развития и 052 Политология. При этом количество историков превышало количество политологов в полтора раза. Трудно назвать точную цифру, но сегодня к числу десятков аспирантур в вузах по этим специальностям можно смело добавить и ряд институтов НАНУ.

Почему именно в ДА должны обучаться 29 аспирантов-историков — на этот вопрос должны ответить специалисты. Однако с точки зрения интересов государства, как бы громко это ни звучало, причины всех этих трансформаций не столь важны, как понимание того, что ДА в ее прежнем виде работать больше не могла.

В довершение ко всему вступили в силу законы Украины о государственной службе и о высшем образовании, которые определили важные нюансы деятельности ДА, а также принято ключевое постановление Кабинета министров Украины № 920 от 7.12.2016 "О реорганизации Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел", требующее пересмотра ее статуса.

В частности, Кабинет министров согласился с предложением МИД реорганизовать "старую" ДА в государственное научно-образовательное учреждение последипломного образования "Дипломатическая академия Украины им. Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел". Отныне право утверждать Устав Академии перешло к МИД, и 10 апреля 2017 года новый Устав был утвержден министром иностранных дел П.Климкиным. 6 апреля с.г. концепция реформирования ДА обсуждалась на комитете по международным делам Верховной Рады Украины и была в целом поддержана. Что же она предусматривает?

Отныне Дипломатическая академия не будет готовить магистров и аспирантов. Эти функции должны быть и будут переданы профильным университетам и научным учреждениям, как это и принято во всем мире. Вместо этого ДА займется своим прямым делом — подготовкой дипломатов. Слушателями ДА станут сотрудники МИДа, соответствующих подразделений Администрации президента, секретариата Кабинета министров и аппарата Верховной Рады Украины.

На протяжении года будет реализовываться целая система курсов повышения квалификации, специальных обучающих программ и профессиональных тренингов для тех, кто только хочет прийти на работу в МИД, кто впервые направляется в загранкомандировку, возвращается из нее или готовится занять ответственный пост в центральном аппарате или дипломатическом представительстве. Обучение будут проходить все, порядка 600 человек, от кадетов до послов и их супруг (супругов).

Следует подчеркнуть, что подобные трансформации происходят во всем мире, поскольку современные требования к динамике и содержанию внешних сношений разительно отличаются от классических. Важно уметь писать ноты, но не менее важно — эффективно пользоваться социальными сетями. Фейсбук может служить важным инструментом оперативного распространения информации, но также использоваться и для проведения операций спецслужб.

Владение иностранными языками для сотрудников МИД более не может находиться на любительском уровне, и с целью объективной оценки ситуации в новом Центре изучения иностранных языков ДА буду внедрены современные системы как преподавания, так и оценки уровня знаний. В упомянутом Центре планируется подготовить и издать специальные учебные пособия по иностранным языкам для дипломатов, с учетом специфической терминологии и свойственных этой профессии ролевых заданий.

Дипломатов будут обучать не только нюансам работы в той или иной стране, но и правилам протокола, процедурам безопасности, совершенно конкретным практическим знаниям в области коммуникаций. Обучение будет проводиться в значительной степени с привлечением действующих старших дипломатов, чей опыт и практические знания были совершенно не задействованы в ДА.

Среди наиболее амбициозных планов — организация обучающих курсов для иностранных дипломатов, а также создание региональной дипломатической школы на базе представительства МИД в Одессе, где сотрудники местных администраций (в особенности юго-востока Украины), работающие в сфере внешних сношений, также смогут пройти переподготовку и повышение квалификации. Обновленная Дипломатическая академия уже установила теснейшие связи с Программой профессионального развития НАТО, ведутся переговоры о сотрудничестве с фондом Фридриха Эберта, Европейским Центром исследования проблем безопасности Джорджа С. Маршалла, лондонским Центром международных исследований и дипломатии, целым рядом зарубежных академий, образовательных и исследовательских структур. Стажировки и учеба за границей входят в число обсуждаемых проектов.

В обновленной ДА будет создан небольшой по численности, но динамичный Центр международных исследований, который своими силами и с привлечением ведущих политологов "извне" будет выполнять по заказу МИД аналитические исследования по наиболее актуальным вопросам внешней политики. Эра пятилетних проектов и написания коллективных монографий в ДА уходит в прошлое — ситуация в мире меняется слишком быстро, чтобы тратить время на сугубо академические разработки.

Реорганизации редко бывают безболезненными. И реализация перечисленных выше планов имеет свою проблемную сторону. Так, выпуск магистров в ДА в этом году станет последним. Но все 54 студента, которые успешно выполнят учебный план, получат дипломы так же, как это было на протяжении 20 лет.

Наиболее сложная ситуация — с аспирантами и профессорско-преподавательским составом. В руководстве МИД это понимают и предпринимают меры по решению этой проблемы с теми аспирантами, которые не успеют закончить свое обучение и защититься, и с теми преподавателями, которые не уходят на пенсию. Большинству из них оказывается содействие по трудоустройству в высших учебных заведениях, где реально не хватает кадров столь высокой квалификации. Еще рано говорить о том, что проблема решена, но есть уверенность, что путь будет найден. В ДА создана специальная рабочая группа, усилия которой направлены на то, чтобы разрешить проблему наиболее оптимальным способом. В значительной степени преподаватели, работавшие на кафедрах ДА, будут привлечены к организации курсов и практических занятий по повышению квалификации в новой Академии.

Изучение иностранного опыта всегда является полезным, поскольку позволяет учиться на ошибках и достижениях других. Так вот, реорганизацию, подобную украинской, в 2013 г. осуществили в МИД Турции, и весьма успешно. В Великобритании, где нет дефицита в образовании экстра-класса в области международных отношений, два года назад в структуре Foreign and Commonwealth Office создали Дипломатическую академию, и она активно работает над проблемой формирования "нового дипломата". Чуть более года назад была основана ДА Австралии. Очень эффективным является взаимодействие МИД и Эстонской школы дипломатии, заслуживает изучения кадетская программа формирования кадрового потенциала внешнеполитического ведомства Израиля. Этот список можно продолжать.

Дипломатическая академия была и остается важным звеном в системе подготовки кадров дипломатической службы. Просто она станет другой, более современной и динамичной. Хочется надеяться, что будущие аспиранты-историки это оценят.