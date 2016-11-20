Победителей не садят, или Рейдерство как часть украинской бизнес-культуры

Специфика украинской бизнес-культуры способна извратить любые реформаторские намерения. Особенно если реформаторы эту специфику не учитывают, ярким доказательством чему стал новый ренессанс рейдерства в Украине.

Специфика украинской бизнес-культуры способна извратить любые реформаторские намерения. Особенно если реформаторы эту специфику не учитывают, ярким доказательством чему стал новый ренессанс рейдерства в Украине. Вопрос: что теперь с этим делать и как бороться предпринимателям?

Рейдерство существует с того времени, как у одного появилось благо, которое захотел другой. Рейдерство — это условно нормальное явление в экономической природе, когда более сильный поглощает слабого. Другое дело, что экономическая природа в Украине и других странах разная. За границей рейдерство — это часть M&A, именуемая просто недружественным поглощением. Разница в названиях не случайна. В Украине использован термин "рейдерство" как захват, поскольку в наших реалиях этот процесс всегда подразумевает людей в масках и силовой захват. Недружественное же поглощение — результат злоупотребления правом, когда одна сторона оказывается дальновиднее в рамках закона и использует его в свою пользу. Пример недружественного поглощения — это масштабная скупка акций и получение контроля над предприятием. Виной всему и разница в бизнес-культурах. Привычное нам рейдерство — в других странах уже давно пройденный этап и воспринимается как реликт.

Самый свежий пример

Регистрационная реформа стала подарком как для тех, кто и так хорошо умел отжимать предприятия, так и для тех, кто всегда хотел, но боялся. После последних изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей" теперь можно потерять свое предприятие за один день.

Как известно, цель реформы изначально была благая — упростить порядок регистрации юридических лиц, сократить коррупцию и улучшить место Украины в рейтингах по предпринимательской привлекательности. Но благими намерениями оказалась вымощена дорога рейдеров. Это история о том, как большие очереди у государственных регистраторов привели к паранойе оказаться без своего бизнеса практически в любой момент. В зоне риска те компании, у которых сумма налогового кредита превышает несколько миллионов гривен. Также целью может быть завладение имуществом, кража активов и многое другое. Сейчас страдают четыре компании в день, около миллиона долларов рейдеры могут зарабатывать на этом еженедельно.

Напомним, что в результате реформы была отменена нотариальная форма заверения ряда документов, введен принцип экстерриториальности, позволяющий регистрировать изменения в вашей компании из любой точки Украины. Никакого обоснования выбора конкретного региона не требуется. Если я нахожусь во Львове, но хочу владеть компанией в Киеве, мне ничто не мешает ее зарегистрировать из Львова. Звучит крайне привлекательно для перманентно занятого бизнеса. Однако не только для него. Вы можете не только легко зарегистрировать новое предприятие, но и забрать понравившееся.

До введения принципа экстерриториальности система выбирала вам постоянного vis-a-vis в лице конкретного государственного регистратора. У этого были как свои минусы (не все люди одинаково приятны и профессиональны), так и плюсы (возможность мониторинга изменений в вашем предприятии и извещения вас в случае попыток захвата). Теперь беды можно ждать из любого региона, и связь с регистратором невозможна и бессмысленна, поскольку никто не может мониторить всю Украину.

Государственному регистратору в этой схеме отведена роль робота, проверяющего документ на предмет соблюдения формальных критериев, без проверки законности тех документов, что кладутся им на стол. Их работу можно сравнить с работой следственных судей, принимающих решение по конкретному процессуальному моменту, не вдумываясь и не вникая в материалы и суть дела. Если документы оформлены правильно, он не имеет права отказать в проведении регистрации или внесении изменений. При всей незатейливости этой работы от государственных регистраторов по-прежнему требуется юридическое образование и соответствующее обучение.

Благодаря изменениям вам теперь даже не нужно подделывать подпись. У государственного регистратора нет ни полномочий, ни возможности ее проверить, а нотариальное заверение, как мы помним, отменено. Канула в Лету необходимость в ценном навыке подделки подписи, которую ранее в талантливых сотрудниках холили и лелеяли.

Также отменили обязательность предоставления государственному регистратору предыдущей редакции устава предприятия. Таким образом, у него теперь нет даже символической возможности ознакомиться с ним на предмет выявления каких-либо проблем. Если помните, ранее устав предприятия выглядел, как чемодан бывалого путешественника: на нем стояли визы — отметки о проведении регистрационных действий. Сам устав в этом случае достаточно красноречиво говорил о судьбе компании. Теперь собственники компаний лишены этого бумажного подтверждения их собственности.

Изменения в результате реформы существенно уменьшили бюджет захвата компании: если ранее нужно было задействовать в схеме нотариуса, который шел на нарушение закона, подделывая документы и удостоверяя подписи и личность фальшивых лиц, а значит, хотел достойных отступных, то теперь рейдеру придется потратиться лишь на физическую силу — парней в масках, которые установят контроль над территорией понравившейся компании. Как и любая другая ниша, рейдерство стало профессией для целого рынка людей и структур. Аматорам там давно не место.

Где тонко, там и рвется: уменьшение бюджета рейдерского захвата увеличило спрос на него. Яркими примерами являются попытки захватить Novus и "Олейну" (Bunge Украина). Оба этих случая интересны тем, что отстоять свои интересы компании смогли, привлекая внимание высших эшелонов власти и послов соответствующих стран.

Плюс классика жанра

Несмотря на реформу, остались и любители классики рейдерства: скупка задолженности и установление контроля над предприятием через банкротство, скупка пакетов акций, проблемное увольнение менеджмента. Если директор ушел плохо, он становится потенциальной угрозой для вас и лакомым кусочком для рейдера. Если рейдер найдет достаточно аргументов для его мотивации, вы получаете троянского коня в виде восстановившегося директора, который якобы пользуется своими полномочиями, но на деле является марионеткой. Такие схемы обходятся дороже и реализуются дольше. Проще захватить и удержать.

У рейдерства есть сформированный благодаря СМИ образ — это люди в масках и с автоматами, проникшие на предприятие и установившие над ним контроль. Но за физической силой всегда стоят правильно оформленные документы. Сначала меняют директоров или учредителей и лишь затем уступают дорогу физической силе. Ведь для правильного оформления теперь достаточно двух часов. Яркий пример — "Житомирські ласощі".

Полномочия полиции в этом случае мизерны. Она может реагировать лишь на противоправные действия. В случае правильно организованного захвата все свершится задолго до ее приезда. Новые собственники даже могут использовать ее приезд и подать заявление о преступлении в отношении себя со стороны прежнего руководства и сотрудников. А поскольку все изменения в руководстве компании, как мы помним, внесены законно, то полиция правомерно отправит стороны разбираться в суд.

Что делать?

Как же можно защититься от захвата вашего бизнеса? Необходим комплексный подход, а не полумеры. Настало время обратить внимание на то, как у вас в компании организованы бюрократические процедуры, и, в частности, усилить взаимный контроль должностных лиц (особенно если она уже достаточно крупная или быстро растет). Для этого придется усложнить цепочку подписи значимых договоров, ввести в нее большее количество ТОПов для того, чтобы вовремя отреагировать на сомнительные сделки; предусмотреть в договорах невозможность передачи вашего долга третьим лицам; прописать в уставе порядок оформления протоколов, в том числе предполагающий нотариальное заверение; предусмотреть обязательность нотариального удостоверения подписей учредителей на уставе предприятия, изменениях к уставу; ввести ежедневный мониторинг Единого государственного реестра и другие превентивные меры.

Служба безопасности компании должна работать эффективно, отслеживая и анализируя все риски. В компании должны быть разработаны инструкции для ключевых лиц (директора, юриста и т.п.) на случай, если атака произошла: юристы пишут жалобы и/или привлекают внешних консультантов, служба безопасности должна усилить физическую охрану и не допустить чужаков на территорию. Пока вы не допускаете физически на территорию, у вас есть время решать проблему в правовом поле. От скорости реакции будет зависеть сохранение вашего бизнеса. Эти меры не уберегут вас на 100%, но защитят от невнимательных и ленивых рейдеров. Вы должны направить свое максимальное внимание на то, чтобы вовремя узнать о том, что атака произошла. Это ключевой момент. Здесь вам поможет сотрудничество с обслуживающим банком.

Все написанные жалобы и собранные сведения должны быть оперативно направлены в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. В идеале комиссия отменяет проведенные регистрационные действия и возвращает status quo. Если же нет, место встречи изменить нельзя — это суд.

Активная позиция в СМИ значительно укрепляет юридическую. В интересах рейдеров захватить власть быстро, тихо и без лишней огласки. В наших реалиях проблема не будет решаться, пока в Facebook не напишут лидеры мнений.

Важно сделать выводы из этой ситуации. Если риск захвата высок, пора вспомнить о таких способах защиты, как получение обеспечительных мер по запрету на внесение изменений в регистрационные документы, залогу корпоративных прав, дифференциации компании. Можно задуматься о привлечении в качестве партнера "белого рыцаря" — авторитетной персоны или компании, которая выступит гласным и негласным гарантом вашей безопасности.

Зоной риска могут стать и семейные связи. Брачный контракт не перестает в наших широтах звучать, как ругательство, что демонстрирует недальновидность бизнеса. В рамках развода и раздела имущества можно получить не только сервиз, но и корпоративные права. А дальше можно поступить так же, как делят однокомнатную квартиру: сделать условия проживания невыносимыми, поселив в нее дембелей. Бюджет в этом случае будет гораздо ниже рыночного. Ярким примером такого подхода, хоть и не основанного на семейных связях, является история "Привата" и "Олейны". "Приват" купил малый пакет акций "Олейны" и начал делать ее жизнь невыносимой на законных основаниях. Впоследствии этот маленький пакет акций был выкуплен за гораздо больший бюджет.

В подспорье статье 206 Уголовного кодекса, призванной защитить от противодействия законной хозяйственной деятельности, в 2014 г. была внесена статья 206-2, в названии которой есть синоним долгожданного слова "рейдерство" — противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации. Однако из-за того, что она выписана некорректно, статья практически не работает. На сегодняшний день есть два приговора по ней. О рейдерстве ж мы слышим ежедневно. Правоохранительные органы не реагируют на рейдерство, пока противоправность завладения не будет доказана в хозяйственном суде, поскольку не в компетенции правоохранительных органов устанавливать, было ли деяние и является ли оно противоправным в этом случае. Использование пробелов в законодательстве или правоприменении не обязательно влечет за собой противоправность. Количество приговоров по этой статье говорит о безнаказанности рейдеров в Украине.

Для изменения ситуации необходимо повышать уровень грамотности и ответственности бизнеса. Юристов необходимо привлекать на этапе создания и регистрации. "Юриспруденция для чайников" и уставы из Интернета не приведут ваш бизнес в рейтинги успешных компаний-долгожителей. На этапе создания бизнеса можно продумать такую структуру, которая станет "ядовитой пилюлей" для рейдера. Качественно выписанная статья в Уголовном кодексе позволит правоохранительным органам вмешиваться в ситуацию, чего сейчас они лишены. Необходимо изменение сложившейся судебной практики по этим вопросам. Законы должны приниматься как можно более оперативно, как реакция на изменения в жизни. Только тогда они работают. Принятия специального антирейдерского закона уже даже заждались.

Но ни один механизм не станет волшебной таблеткой для вашего бизнеса, как ни одна няня не заменит родителей для вашего ребенка. Если вы хотите успешно развиваться в Украине, то придется постоянно держать руку на пульсе вашей компании, знать ее зоны риска и быстро принимать решения.