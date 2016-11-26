Плагими намерениями… О плагиатном скандале с министром образования

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Группа ученых заявила, что в научных статьях министра образования Лилии Гриневич есть плагиат. Это вызвало настоящее информационное цунами. Оно и понятно — только отгремел скандал с докторской диссертацией Екатерины Кириленко, и министр рассказывала о внедрении принципов академической добропорядочности, использовании международного опыта в этом деле, а тут — такой переплет...

Группа ученых заявила, что в научных статьях министра образования Лилии Гриневич есть плагиат. Это вызвало настоящее информационное цунами. Оно и понятно — только отгремел скандал с докторской диссертацией Екатерины Кириленко, и министр рассказывала о внедрении принципов академической добропорядочности, использовании международного опыта в этом деле, а тут — такой переплет...

Свои грехи Лилия Гриневич честно признала. К сожалению, не в официальных заявлениях, а в Фейсбуке: "Эти две статьи писались в перерывах между законодательной работой, отрывками и впопыхах. Тогда же осознала — невозможно объединять политическую деятельность и научную работу. Отложила идею докторской диссертации до лучших времен. Никаких научных статей с тех пор не публиковала.

По результатам автоматизированного анализа этих статей системой "Антиплагиат" оригинальность первой работы — 89, второй — 82%. Признаю, что некоторые замечания к этим двух статьям являются справедливыми. Публично обещаю, что указанные статьи не буду использовать в дальнейшем научном заделе".

Признать-то министр признала, но это был только один из месседжей, содержавшихся в фейсбучном заявлении. Сказанное далее потрясло так, что общественность забыла о плагиате: люди Табачника готовят реванш и триумфальное возвращение на ключевые должности, а в анализе статей министра были сознательные манипуляции. "Прекрасно понимаю, почему эта компиляция продвигается в сети именно сейчас", — написала Л.Гриневич.

С точки зрения политтехнологий, это правильный ход — теперь все, кто критикует министра за академическую недобропорядочность (которую, кстати, она сама признала), автоматически зачисляются в ряды сторонников Табачника, реваншистов и противников реформ. Или они должны замолчать, чтобы не навредить "своим".

"Подумайте, на чью мельницу вы льете воду?", "Лучше человека на посту министра нет", "Кто из нас не без греха?", — заглушают критику голоса. Правда, звучат и аргументированные замечания: это не совсем плагиат (поскольку "заимствования" не содержат оригинальных идей, аргументов, концепций), а, скорее, халатность, свидетельство низкого уровня культуры цитирования.

Но во всей этой круговерти оправданий как-то потерялось главное: академическая недобропорядочность со стороны министра (человека, руководящего наукой и образованием в стране) все же была. Как бы ее ни называли — плагиатом, "некорректным заимствованием", "халатностью". Это признала и сама министр. И неважно, сколько процентов чужого текста в ее статьях, — 18, или 11, или 90. Неважно, сколько предложений "заимствовано", — 12 или даже одно. Их там просто не должно быть. Потому что это — нарушение правил, принятых в цивилизованном мире.

"Не отвлекайте министра от реформ!" — требуют защитники Лилии Гриневич. Так ведь с этого и начинаются реформы — с реального, а не декларативного внедрения. Внедрения для всех без исключения — и своих, и чужих.

А теперь подробнее о "реванше" и "врагах". Раскопали историю с научными статьями министра совсем не "люди Табачника", а ученые группы "Диссергейт". Это благодаря их работе в свое время были обнародованы факты плагиата в диссертациях некоторых членов высшего независимого органа образования — Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО). Правда, никаких последствий это не имело. Волонтеры "Диссергейта" жестко оппонировали МОН во время рассмотрения диссертации Екатерины Кириленко — даже присутствовали на заседании Аттестационной коллегии, где эта диссертация обсуждалась. В связи с "лептонным скандалом" их приглашали в Минобразования на беседу. И именно позиция Лилии Гриневич по этому вопросу заставила волонтеров "Диссергейта" заинтересоваться научными работами самого министра.

Справедливости ради следует сказать, что в кандидатской диссертации Лилии Гриневич никакой крамолы не нашли. А вот в двух научных статьях — да. Их анализ был опубликован "Диссергейтом" на сайте группы. И этим воспользовались оппоненты Лилии Гриневич.

Но кто бы этим ни воспользовался — не он принуждал министра к академической недобропорядочности, написанию научных статей "отрывками и впопыхах".

В действительности, скандал с плагиатом Л.Гриневич коснулся не только очень болезненной темы академической недобропорядочности, но и не менее важных вопросов качества научных статей и журналов, рецензирования, ответственности и принципиальности редколлегий научных изданий. То есть всех тех болезней, которые должно "лечить" министерство образования. Лечить, а не заражаться ими.

"Люди Табачника ... решили, что уже захватили НАОКВО, они считают, что им удалось пристроить своего заместителя в Государственную инспекцию учебных заведений, они планировали провести своего человека на должность директора Института модернизации содержания образования", — машет красным платком, как Джулия Ламберт, Лилия Гриневич в Фейсбуке.

Да, ситуация сложная, угроза реванша действительно реальна. Но такой она стала не только из-за происков "коварных реваншистов". Действительно, НАОКВО может возглавить Сергей Храпатый, работавший в свое время с Д.Табачником и Е.Сулимой. Он выиграл выборы на должность главы, но пока не утвержден Кабмином. Однако С.Храпатый и сейчас далеко не последняя фигура в Нацагентстве — руководитель Секретариата. И на эту должность его назначил не Д.Табачник, а Кабмин по представлению министерства образования, возглавляемого Лилией Гриневич (см. "Матч-реванш?", ZN.UA от 26 октября 2016).

Первым заместителем председателя Государственной инспекции учебных заведений в самом деле может стать человек, работавший в МОН времен Януковича, — это Александр Якименко. Недавно Украинский католический университет выступил с открытым заявлением относительно этого чиновника, где рассказал об участии Якименко в репрессиях против университета в те времена . А знаете, где все это время работает Александр Якименко? В министерстве образования. Начальником отдела государственной инновационной политики. И этим министерством руководит не Д.Табачник.

Говорят, лучше всего запоминается последнее слово. Заявление Лилии Гриневич в Фейсбуке завершается эпически: "Люди Табачника запланировали реванш и готовили триумфальное возвращение к ключевым должностям в системе образования. … Я буду этому активно противостоять".

А может в этой ситуации лучше было бы не примерять терновый венец, а просто честно признать ошибки и реальными делами показать, что такое бескомпромиссная борьба с плагиатом в науке? И "Диссергейт", и просто небезразличные ученые накопали уже немало фактов. Такое поле для деятельности! Хотя после законодательных изменений, внесенных по инициативе МОН в постановление Кабмина, это будет очень трудно сделать (см. "Диссертации — "Взять и отменить"? ZN.UA от 24 сентября 2016 г.).

Если бы в решении ключевых для образования и науки вопросов было меньше "разумных компромиссов" и популизма (о чем не раз говорилось в публикациях ZN.UA) — возможно, и не пришлось бы нам теперь бояться реванша. Поэтому не стоит перекладывать ответственность за все на группу ученых, "несвоевременно" опубликовавших свое экспертное исследование. Им нет дела до взаимных "кидков" тех, кто борется за влияние на Олимпе, как и до того, кому во время выборов будет служить админрычагом МОН: "Народному фронту" или Блоку Петра Порошенко.

Этот скандал принес серьезные репутационные потери Л. Гриневич, вплоть до требований отставки. И до этого не все принимали то, что она делает на посту министра. По разным причинам. Но теперь то хорошее в деятельности Л.Гриневич, что имеет отношение к реформам, пробивать ей будет сложнее. Потому что каждый оппонент будет знать, чем парировать министру. Это синдром квартиры Лещенко.

Плагиатный скандал стал испытанием не только для Лилии Гриневич. Насколько мы сами готовы быть принципиальными и последовательными в реализации своих мечтаний о реформах? Неужели снова все по принципу "своим — все, врагам — закон"? Надеюсь, что нет. Лилия Михайловна, мы всегда искренне радуемся вашим победам, но не будем молчать о недочетах.

К слову, именно сейчас в профильном комитете Верховной Рады рассматриваются поправки к многострадальному "Закону об образовании". Среди более тысячи предложений есть и такое: при назначении на любые должности в высших учебных заведениях обязательно проверять претендентов на академическую добропорядочность (в том числе и плагиат). Интересно, попадет ли это предложение в текст закона?