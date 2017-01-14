"Пиджаков" призывают на войну

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

До сих пор — спустя три года войны — не проведена реформа военного образования и не выстроена стройная система военной подготовки различных групп населения. Генштаб работает в авральном режиме, затыкая дыры плохо подготовленными, не желающими служить людьми.

Генеральный штаб анонсировал планы по призыву в Вооруженные силы Украины около 4 тысяч офицеров запаса, окончивших военные кафедры вузов и до сих пор не проходивших военную службу.

И это, конечно, правильно: война должна быть для всех, а не только для тех, кто не нашел денег на военную кафедру, или попросту откупился от военной службы и продолжает это делать до сих пор. Призыв офицеров запаса — это, прежде всего, акт восстановления справедливости: если ты офицер, пусть даже и "запасник", то будь добр, послужи, покажи, чему тебя учили, докажи делом свой патриотизм.

В совковые времена офицеры запаса в обязательном порядке отслуживали положенные для каждого гражданина мужского пола два года "священной обязанности" в офицерском звании на офицерских должностях. Таких называли "двухгодичниками", их всегда отмечали по нелепой гражданской выправке, они привносили в строгий офицерский коллектив неистребимый дух студенческой вольницы. В свободное время в офицерской общаге у двухгодичников часто собирались с вином и гитарой и отводили душу...

Нынешних "пиджаков" собираются отправить в зону АТО на 18 месяцев. Вряд ли они возьмут с собой туда гитары. Можно ожидать, что бОльшая часть офицеров запаса найдет тысячи причин и сотни возможностей закосить от призыва, а те, кого все же отловят и призовут, не смогут закрыть собой чудовищный некомплект личного состава на передке.

Понятно, что у Генштаба все распланировано. В апреле по долгожданному закону начнут уходить на дембель "бессрочники" — те, кто подписал в 2014 году контракт "на особый период", и тут им на смену должны прийти "запасники". Ведь контрактников на войне по-прежнему хронически не хватает, и несмотря на все победные реляции Минобороны, никакого повода для оптимизма нет. А объявлять мобилизацию — смерти подобно для команды действующего президента, сделавшего ставку на демилитаризацию страны...

Станет для армии призыв "пиджаков" на войну плюсом или минусом — зависит от того, насколько хорошо их подготовят и на какие должности поставят. Запасники — заведомо плохие военные, никчемные командиры, "бумажные" офицеры.

Если Генштаб ограничится привычной месячной "подготовкой", после чего этих "офицеров" будут назначать на должности младшего командного состава — такой подход может иметь катастрофические последствия и для самих "пиджаков", и для армии в целом. Ибо на войне нет ничего хуже, чем плохо подготовленный, немотивированный, неавторитетный командир.

Призыв "пиджаков" на войну — это не только акт восстановления справедливости, но и яркое свидетельство беспомощности нашей военной политики.

До сих пор — спустя три года войны — не проведена реформа военного образования и не выстроена стройная система военной подготовки различных групп населения. Генштаб работает в авральном режиме, затыкая дыры плохо подготовленными, не желающими служить людьми.

А десятки тысяч истинных патриотов выдавлены из воинских частей, или же не призваны на военную службу — из-за страха правящей плутократии перед вооруженными и мотивированными гражданами. Поэтому "пиджаки" рулят — и в Генштабе, и в стране...