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Отопительный сезон: тенденции и цифры

28 апреля в 12:00

Газ, электро- и теплоэнергию граждане вынуждены воспринимать как товар: платишь — получаешь. С учетом или без многомиллиардных госсубсидий структура потребления газа в Украине, особенно в отопительные сезоны, значительно изменилась.

Газ, электро- и теплоэнергию граждане вынуждены воспринимать как товар: платишь — получаешь. Подорожание газа, а следовательно, и коммунальных услуг стало принудительным стимулом к экономии энергоресурсов. С учетом или без многомиллиардных госсубсидий структура потребления газа в Украине, особенно в отопительные сезоны, значительно изменилась. Как и структура газообеспечения. Новые тенденции свидетельствуют о зарождении рынка в этом социально чувствительном сегменте, что является довольно болезненным процессом.

Если гражданам ни правительство, ни местная власть, ни поставщики энергоресурсов и услуг не оставили выбора, то стоит ли удивляться, что миллионы семей обратились за госсубсидиями? Цены рыночные, а доход многих на уровне минимальной зарплаты. К сожалению, субсидирование не побуждало к осознанной энергоэкономии. Однако структура поставок и потребления природного газа в отопительный сезон 2016–2017 гг. значительно отличается от сезона 2012–2013 гг. Чтобы выяснить, насколько, ZN.UA обратилось к оператору газотранспортной системы — ПАО "Укртрансгаз". Предоставленная этой компанией информация позволяет говорить о новых тенденциях и изменении конфигурации на рынке природного газа. Хотя называть это полноценным рынком — пока преувеличение.

Потребление газа уменьшилось на 16,5 млрд кубометров

Почему речь идет о потреблении и обеспечении поставок газа именно в отопительный сезон? Во-первых, так называемый газовый год в большинстве компаний мира активно начинается именно в октябре.

Во-вторых, полгода, приблизительно со второй половины октября до начала, а то и до середины апреля, ярко иллюстрируют картину поставок и потребления газа из-за наибольшей его востребованности.

В-третьих, это период активного отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) "Укртрансгаза". Сравнив объем газа в начале и после окончания отопительного периода, можно убедиться, сколько же газа использовано и кем, и сколько его осталось в ПХГ. Отсюда можно сделать вывод о потребности газа в хранилищах.

 

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В-четвертых, учитывая уровень добычи газа в Украине и объемы потребления в предыдущий отопительный период, можно составить, в частности, прогноз, сколько нужно будет импортировать газа для обеспечения неотложных нужд.

В-пятых, объем потребления газа свидетельствует в целом о социально-экономическом состоянии и политике государства в отношении тех либо иных категорий потребителей, как бытовых, так и промышленных. И эта политика может как стимулировать, так и препятствовать или сдерживать энергосбережение в целом и эффективное использование природного газа в частности.

Рассмотрим подробнее, как менялся рынок потребления газа в Украине в ходе отопительных сезонов последних пяти лет. Если подобный анализ правительство делает каждый год, то может заранее предусмотреть, что нужно сделать и какие решения принять для стабильного и эффективного развития многих сегментов экономики государства. А учитывая еще и современные тенденции мирового рынка, с высокой вероятностью прогнозировать конкурентоспособность украинской промышленности. Даже в условиях войны на Востоке страны и аннексии Крыма.

Проанализировать тенденции потребления газа каждым домохозяйством пока невозможно из-за отсутствия у многих потребителей бытовых или хотя бы домовых счетчиков газа. Однако данные "Укртрансгаза", который транспортирует газ по и через территорию Украины и является оператором газотранспортной системы (ГТС), дают полное представление об объемах и динамике потребления газа определенными категориями.

Если сравнивать объемы потребленного газа в отопительные сезоны 2012– 2013-х и 2016–2017 гг., то очевидно, что в целом потребление газа сократилось почти на 16,5 млрд кубометров — с 39,982 до 23,495 млрд (см. табл. 2 и голубой график транспортировки газа потребителям Украины на рис. 1–5 на сайте ZN.UA).

 

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Промышленность нуждается в структурных изменениях

В наибольшей мере поражает сокращение спроса на газ за последние пять отопительных сезонов в промышленном сегменте — с 15,883 до 5,531 млрд кубометров. Если учесть, что крупнейшие потребители газа в отопительный сезон — предприятия теплокоммунальной энергетики — уменьшили газопотребление лишь приблизительно на 1 млрд кубометров, то становится очевидным, что основное сокращение в промышленном сегменте состоялось за две последние зимы и пришлось на газоемкие предприятия, а именно — химической промышленности, использующие газ как сырье. Конъюнктура мирового рынка химической промышленности и дорогой газ сделали химическое производство в Украине малоконкурентным. К тому же вспомните сбои в газоснабжении едва ли не самого крупного потребителя — Одесского припортового завода, имевшие место в прошлом году. Немалая доля в сокращении газопотребления приходится и на производства, которые при современных условиях и ценах на газ и в целом на энергоносителе были вынуждены частично или полностью остановить производство.

Вот где следует приложить силы Минэкономразвития и торговли. Подробный анализ ситуации уже сам по себе подскажет, что МЭРТ и правительство в целом должны делать с конкретными сегментами и субъектами экономики, чтобы сдержать падение и добиться роста ВВП. И прежде чем верстать очередной бюджет страны, следует внимательно изучить газовый баланс. Тогда можно предотвратить многие неприятные "неожиданности".

Население: резерв для уменьшения потребления газа есть

Это же касается и политики государства в вопросе газообеспечения нужд населения. Поставки газа населению в отопительный сезон 2012–2013 гг. по сравнению с прошлым отопительным периодом сократились всего на 4,9 млрд кубометров. Причем в наибольшей степени в отопительный сезон 2015–2016 гг. — до 9,6 млрд кубометров с почти 15 млрд, потребленных в сезон 2012–2013 гг. Именно на этот период пришлось самое значительное подорожание газа для бытовых потребителей.

Резерв для эффективного использования и сокращения газопотребления населением и бюджетными организациями еще есть. Однако политика государства в вопросе субсидий населению должна быть направлена не только на его выживание, а именно на стимулирование, не на принуждение к уменьшению энерго- и газопотребления, а на эффективное использование энергоресурсов. Иначе это просто видимость реформ, которая к тому же мучительно бьет по бюджету большинства семей.

С другой стороны, сплошное субсидирование сводит на нет саму идею энергоэффективности. Не имея действенных стимулов к экономии того же газа, бытовые потребители не будут осознанно проводить энергосберегающие мероприятия. Зачем, если расходы все равно компенсируются через субсидии и дотации?..

Минсоцполитики следует на это обращать внимание, решая судьбу субсидий (монетизировать или нет и когда) и хвастаясь тем, что едва ли не каждое второе домохозяйство в Украине получило субсидию... Ведь при тщательном рассмотрении структуры потребления газа населением можно прийти к выводу, что вместо прежних многомиллиардных прямых ежегодных дотаций "Нафтогазу Украины" госбюджет тот же объем компенсирует через несовершенную систему субсидирования. Эффективное энерго- и газопотребление не стало, так сказать, национальной идеей. Вопреки ценам на газ, ориентированным на паритет импортированного газа.

Импорт газа: диверсификация и реверс

Примечательно, что за последние отопительные периоды не только сократился объем импорта газа, но и его структура (см. рис. 1–5 на сайте ZN.UA). Речь идет не только о прекращении осенью 2014 г. "Нафтогазом" прямых закупок у российского "Газпрома" по контракту 2009 г., который обе газовые компании оспаривают в Стокгольмском арбитраже.

Из данных табл. 2 видно, что если в 2012–2014 гг. объем импортированного газа практически совпадал с объемом поставок "газпромовского" сырья, то с отопительного сезона 2014–2015 гг. непосредственная доля российского газа в украинской ГТС — это транзит газа "Газпрома" через территорию Украины.

При этом для потребителей Украины около 10 млрд кубометров газа в прошлом отопительном сезоне импортированы как "Нафтогазом Украины", так и другими поставщиками (трейдерами) в целом для промышленности.

Причем нарастающее увеличение импорта происходило по всем трем действующим направлениям: через газоизмерительные станции (ГИС) Берегдароц — из Венгрии, через ГИС Будинце — с направления Словакии (и здесь есть немалый резерв мощностей), через ГИС Германовичи — с направления Польши, которое украинская и польская стороны намерены развивать.

Транзит российского газа

Данные таблиц и графики импортирования газа для Украины на рис. 1–5 (см. на сайте ZN.UA) иллюстрируют динамику и тенденции каждого отопительного сезона. В частности, на рис. 3–5 видно, когда именно "Нафтогаз" в последний раз импортировал газ у "Газпрома" — по так называемому зимнему пакету в отопительный сезон 2014–2015 гг. И что в следующие сезоны непосредственно "газпромовский" газ "Укртрансгаз" только транспортировал (на рис. – красный график транзита российского газа). Причем транспортировал беспрерывно, придерживаясь обязательств. Несмотря на обвинения "Газпрома" в рисках недопоставок в Европу по украинской ГТС, чем россияне продолжают пугать европейских покупателей своего газа, который те получают через Украину.

 

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Фактические данные объемов транзита российского газа лишний раз подтверждают, что, необоснованно обвиняя Украину в рисках срыва газопоставок в ЕС, "Газпром" пытается добиться безусловного одобрения европейскими странами своего проекта "Северный поток-2". И некоторого успеха уже достиг — ведущие газовые компании ЕС если и не стали пока акционерами российской трубы, то уже согласились (каждая из пяти компаний) финансово поучаствовать в проекте "Северный поток-2" в сумме свыше 900 млн евро. "Газпрому" это дало основания заявить, что с января 2020 г. он сократит транзит газа через украинскую ГТС до 15 млрд кубометров ежегодно год и будет снижать в дальнейшем.

 Для сравнения: в отопительный сезон 2016–2017 гг. "Укртрансгаз" транспортировал 48,35 млрд кубометров российского газа. За последние пять зим транзит российского газа значительно уменьшился именно в сезон 2014–2015 гг. (до 30,5 млрд кубометров), и не по инициативе Украины. Именно тогда "Газпром" активно начал таким образом "укрощать Европу", стараясь получить разрешение на увеличение поставок по газопроводу "Северный поток-1" путем загрузки соединительного газопровода OPAL и продвигая проект "Северный поток-2". Параллельно на Востоке Украины война переходила в свою горячую фазу. Крым к тому времени РФ уже незаконно аннексировала...

Подземные хранилища газа: сокращение и мобильность ресурсов

После окончания отопительного периода 2016–2017 гг. в подземные хранилища "Укртрансгаза" при первой же возможности начали закачивать газ. Временное резкое похолодание заставило прервать этот процесс, но уже на 26 апреля в ПХГ находилось 8,33 млрд кубометров газа. В табл. 1 показано, сколько газа было в ПХГ на начало и окончание отопительных сезонов. Ежемесячная динамика закачки газа в ПХГ "Укртрансгаза" представлена в табл. 3.

 

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В целом приведенные данные о запасах и движении газа в/из ПХГ свидетельствуют о динамике к сокращению объемов хранения газа. Ресурс для "Газпрома" оператор украинской ГТС держать в ПХГ за собственный счет не обязан, а "Газпром" на это тратиться не желает. Поэтому в ПХГ хранится ресурс, необходимый НАКу для обеспечения неотложных потребностей в газе прежде всего населения.

Дебаты об объеме природного газа, который должен храниться в хранилищах "Нафтогаза", уже позади. В прошлом сезоне НАК обошлась минимумом, закачав немногим более 6 млрд кубометров. НАК предложила желающим воспользоваться случаем и за собственные средства закачать газ в хранилища. Сейчас самое время определить и спланировать график пополнения ресурсов газа в ПХГ на следующий период. Учитывая как газовый баланс самого "Нафтогаза" (импортные возможности, добыча "Укргаздобычей" и частными компаниями), рынка в целом и потребности потребителей газа в Украине, в частности.

Приведенные в табл. 1–3 и рис. 1–5 (см. также на сайте ZN.UA) подробные данные о ходе каждого отопительного сезона начиная с 2012–2013 гг. дают много информации для анализа и размышлений. В частности об уровне использования газа непосредственно оператором ГТС и операторами ГРС (облгазами) и путях снижения затрат, о вышесказанной вынужденной "экономии" и ресурсах для газосбережения и эффективного использования газа.

ПАО "Укртрансгаз" осуществляет деятельность по транспортировке природного газа по магистральным трубопроводам и хранению природного газа в ПХГ. Для обеспечения указанной деятельности, а именно — работы технологического оборудования, компании необходимо закупать природный газ для производственно-технологических нужд, собственных нужд и балансирования.

И хотя каждого потребителя газа прежде всего интересует удовлетворение собственных потребностей в газе и способность за него заплатить, следует знать, как выглядит газовый баланс страны, в частности в отопительный сезон. Тогда проще понять, почему мы столько потребляем, столько платим и как можем сэкономить тот же газ и уменьшить свои расходы на его оплату.

Тэги Алла Еременко
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