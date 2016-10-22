Облэнерго. Сезон охоты открыт

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Фонд государственного имущества Украины заявил, что в декабре проведет конкурсы по продаже четырех облэнерго, зимой 2017-го — еще двух. По иронии судьбы, как раз в декабре исполнится 20 лет со дня старта программы приватизации облэнерго.

Государство расстается с последними и контрольными пакетами акций в энергораспределяющих компаниях (облэнерго). Фонд государственного имущества Украины заявил, что в декабре проведет конкурсы по продаже четырех облэнерго, зимой 2017-го — еще двух.

По иронии судьбы, как раз в декабре исполнится 20 лет со дня старта программы приватизации облэнерго. "Слегка" затянувшийся процесс оказался бурным и насыщенным. Шла приватизация пятнами и с большими перерывами. Стартовав с подачи Павла Лазаренко, по ходу она не раз меняла ключевых игроков. Ими побывали и братья Суркисы, и Константин Григоришин, и Ринат Ахметов.

Декларировавшихся инвестиций приватизация так и не принесла. Стоило ли ее проводить? Да, стоило. Четверть века распоряжения госимуществом в Украине наглядно показали, что государство — самый худший управленец в стране. К тому же государственный менеджмент часто был "приватизирован", и прибыльными госпредприятиями фактически управляли хваткие до госдобра бизнесмены. Разумеется, управляли в своих интересах...

Под занавес Фонд госимущества (ФГИ) собирается выставить на продажу по 70% "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго" и 51% "Тернопольоблэнерго". В январе 2017 г. ФГИУ выставит на продажу 60% "Запорожьеоблэнерго", а последним, уже в феврале, — 71% "Черкассыоблэнерго".

Шестерку упомянутых облэнерго тоже обещали начать продавать еще в начале августа 2016-го тремя волнами — по два облэнерго в каждой. Но все не складывалось.

Как и кому пытаются продать облэнерго

В начале октября глава Фонда госимущества Игорь Билоус заявил, что начнет приватизацию (продажу) энергораспределяющих компаний после утверждения Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), стимулирующего тарифообразования. Через неделю "концепция" изменилась кардинально — решение регулятора, НКРЭКУ, оказалось уже не столь обязательным для ФГИ. Видимо, рассудили, что это затянет процесс приватизации еще на несколько месяцев.

Вообще Фонд госимущества достаточно скуп на комментарии. Летом говорилось об интересе к приватизации восьми компаний, и ожидались еще три-четыре. Сейчас сообщают о 15 "интересантах" (в том числе и о паре украинских).

ФГИ заявил, что в той или иной степени интерес проявляли крупные "итальянская госкомпания" (если речь об ENEL, то ее вряд ли увидим) и французская EDF и "крупная венгерская госкомпания", а также канадцы, турки и на закуску — японская и индийская компании.

Предполагаемая оценка стоимости вышеуказанных пакетов акций энергораспределяющих компаний — от 250 до 300 млн долл. Немного как для облэнерго. Примерно как лондонская квартира Рината Леонидовича.

Впрочем, глава Фонда госимущества уже заявил: "…нам важно не (дорого) продать, а получить инвестиции в будущем… Общался с одним из инвесторов из Канады. Он рассматривает инвестиции в три облэнерго в размере более 1 млрд долл.".

Все это уже не раз слышали: "Сейчас купим по пять копеек, а потом все зальем деньгами". Только вот за четверть века так и не залили.

Немного о бенефициарах облэнерго

Сейчас на рынке несколько групп владельцев энергораспределяющих компаний.

Константин Григоришин контролирует "Винница-", "Сумы-" и "Черниговоблэнерго" и владеет шестью неконтрольными пакетами в других облэнерго. Например, в приватизируемых "Черкассы-", "Харьков-" и "Запорожьеоблэнерго". Кроме того, он владелец "Луганского энергетического объединения" (основные активы которого сейчас находятся на неконтролируемой территории) и теперь уже днепровской "Центральной энергетической компании".

Ринат Ахметов владеет "Днепроблэнерго", "Киевэнерго", а также "Донецкоблэнерго", "ДТЭК Высоковольтные сети" (экс-"Сервис-Инвест") (активы двух последних компаний расположены сейчас в основном на неконтролируемой территории). А ранее имел и тихо отжатое у него оккупантами "Крымэнерго". Не стоит забывать, что ему же принадлежит и львиная доля крупных тепловых электростанций Украины (11 из 14).

Имеются среди владельцев облэнерго также и "словаки", они же — "лужниковцы". Своим "восточно-европейским" названием они обзавелись, заходя на наш рынок под прикрытием бренда государственной словацкой компании VSE. Реальные владельцы — россияне Михаил Воеводин, Александр Бабаков, Евгений Гиннер.

Россияне контролируют купленные в 2001 г. на аукционе "Кировоград-", "Житомир-", "Херсоноблэнерго", отбитое с боем у Константина Жеваго "Одессаоблэнерго" и приобретенное при Януковиче "Черновцыоблэнерго". Кроме того, в 2013 г. уходящая из Украины американская AES Сorp. продала им же "Киев-" и "Ровнооблэнерго". У них же в собственности и активы "Севастопольэнерго" в оккупированном Крыму. Между прочим, последнее вполне благопристойно перерегистрировали на Херсон, и сейчас рубли в Севастополе юридически собирает филиал.

На западе страны два облэнерго принадлежат братьям Суркисам — "Львов-" и "Прикарпатьеоблэнерго". Когда-то эти энергораспределяющие компании были куплены совместно ими и Григоришиным, но потом собственность разделили.

У Суркисов также многолетний оперативный контроль и над выставляемым на приватизацию "Тернопольоблэнерго".

Формально компания, конечно, государственная, но реальную степень госконтроля прекрасно иллюстрирует тот факт, что ФГИУ в текущем тысячелетии не удалось провести ни одного собрания ее акционеров.

Есть у братьев Суркисов и блокирующий пакет в приватизируемом "Запорожьеоблэнерго" (как и интерес к его дальнейшему наращиванию).

Владеет акциями облэнерго и Игорь Коломойский (группа "Приват"). Он сейчас потихоньку "разводится" с Григоришиным и уже полностью контролирует "Полтаваоблэнерго", отдав свою часть контроля в облэнерго в Сумах и Чернигове. Однако пока он все еще "любимый партнер" Григоришина. У Коломойского также есть интересы и в "Тернопольоблэнерго", да и не только в нем.

Ну и новички последней волны продаж Януковича — Сергей Левочкин и Юрий Бойко контролируют "Волыньоблэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго".

Как нетрудно заметить, кроме "словацко-лужниковской" группы, все "свои".

По поводу россиян есть четкая и публичная установка — ничего им не продавать. Хотя в 2000 г. она была почти аналогичной (правда, менее жесткой), тогда они купили четыре облэнерго из шести. Но сейчас на конкурсах их не ждут. По словам Игоря Билоуса, россияне на стадии готовности к продаже активов. Насколько это соответствует действительности, неясно. Группа ведет себя подчеркнуто корректно, стараясь не высовываться. Кстати, она владеет довольно интересными миноритарными пакетами "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго".

Левочкину совместно с Бойко сейчас вроде бы не до инвестиций в облэнерго. Сомнительно и активное участие в приватизации компаний Ахметова, хотя "Запорожьеоблэнерго" ему интересно.

А вот Григоришин наверняка будет активен и скуп. Его интересует, в первую очередь, "Черкассыоблэнерго", за которое он годами ведет борьбу, и "Харьковоблэнерго", где владеет блокирующим пакетом. Родное Григоришину Запорожье тоже вполне привлекательно. Учитывая достаточно теплые отношения с нынешней "винницкой

командой", он явный фаворит.

Суркисам интересно "Тернопольоблэнерго", и они готовились побороться за запорожскую компанию.

Ну и посмотрим на Игоря Валерьевича. Его ожидают на том же "Тернопольоблэнерго", да и "Запорожьеоблэнерго" его достаточно привлекало. Однако, скорее всего, Коломойский будет работать в тандеме и не от своего имени. Есть один любопытный нюанс. По неофициальным данным, после тяжб в Лондоне по ферросплавным активам акции его "энергетических офшорок" находятся в залоге у Виктора Пинчука. Впрочем, умению крутить схемы Коломойского учить не надо.

Вот, пожалуй, и все о претендентах на облэнерго. Разве что стрельнет кто-то совсем левый.

За прошедшие после Майдана два года обстановка существенно поменялась. Ожидаемого некоторыми "раскулачивания" Рината Леонидовича не случилось. Если в 2014–2015 гг. прокуратура (поговаривают, что частично с подачи "Привата") много и часто интересовалась обстоятельствами продажи ему энергокомпаний, то сейчас все затихло. Более того, последние месяцы госструктуры совершенно откровенно подыгрывают его компаниям.

Та же пресловутая формула цены угля для наших электростанций "Роттердам плюс" — можно сказать, адресный подарок именно Ахметову. Теперь антрацит из "ЛНР" должен идти к нам по международным ценам. И все законно. Более того, с оплатой транспортировки (пресловутый "плюс"), которая реально гораздо дешевле, так как везут-то уголь не из Роттердама.

Группа договорилась с Петром Алексеевичем или его ближайшим окружением? Тогда логичен вопрос: сколько это стоило? Учитывая традиционную бережливость последнего, вряд ли дешево. Интересно, и как это оформлено. В принципе рано или поздно всплывет, уж это точно.

Кстати, скоро на бирже планируется продать 25% "Киевэнерго"" и "ДТЭК Днепроблэнерго" (контрольный пакет у Ахметова), "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" ("лужниковцы"). А также блокирующие пакеты "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Донбассэнерго". Ну и для полного счастья — 25% "ДТЭК Донецкоблэнерго".

Государство проигрывает бизнес-группам. Почему?

Теоретически государство сейчас может поиграть на противоречиях, заставив конкурировать за пакеты тех же Григоришина и Коломойского. Собственно говоря, так уже однажды сделали.

В 2009 г. ФГИУ выставлял на продажу блокирующие пакеты государства в частных облэнерго ("Чернигов-", "Прикарпатье-", "Полтава-", "Львов-" и "Сумыоблэнерго"). Тогда попробовали сыграть на борьбе между бизнес-группами. Контрольные пакеты продаваемых на бирже облэнерго были у структур, дружественных группе "Приват" Игоря Коломойского, и Константина Григоришина. Ну и у братьев Суркисов. Покупка 25% обеспечивала каждой из сторон контроль.

Тогда удалось продать два из пяти блокирующих пакетов. Причем, если блокирующий пакет "Львовоблэнерго" ушел с превышением в 15%, то у "Черниговоблэнерго" превышение было почти двойное.

Но… тут же акционеры договорились о разделе между собой и больше на бирже не конкурировали. И то же "Сумыоблэнерго" зависло до настоящего времени.

Нет уверенности, что возможный заход Коломойского, например, в "Киевэнерго" был бы таким уж благом для жителей столицы. Точно бы стало нескучно, но насчет инвестиций — вопрос.

Вообще при конкуренции с бизнес-группами государство почти всегда проигрывало. Постоянный перенос приватизации того же "Черкассыоблэнерго" — хороший пример. Кроме 46% акций у ФГИУ, еще 25% акций этой компании принадлежат энергосервисной компании "УкрЭСКО", в которой государство же владеет 99,7%. Но последние 16 лет показывают, что для контроля над ней этого недостаточно. В общем, рассматривались целых четыре варианта, как продать этот пакет. И еще на прошлой неделе было не очень понятно, на каком варианте остановились. Теперь, вроде бы, определились, но на всякий случай поставили продажу на самый конец.

Специфика Украины в том, что большинство еще государственных облэнерго контролируются вполне частными бизнес-группами. Тот же пример с Запорожьем вполне нагляден. Да и в Харькове и Черкассах влияние Константина Григоришина далеко не ограничивается блокирующим пакетом акций…

А вот в частных энергокомпаниях зоны контроля за последние годы более-менее определились. Григоришин в основном поделил имущество с Суркисами и тем же Коломойским. И конфликтуют они друг с другом в основном на территории государственных облэнерго. К слову, в канун приватизации крупные государственные облэнерго начали активно наращивать долги.

Тем временем Украине предложили усовершенствовать законодательство о приватизации. Такое требование высказал Международный валютный фонд. Причем поправки должны "повысить прозрачность и меры по противодействию покупке предприятий с целью дальнейшей распродажи и распыления их активов". Фонд также ожидает от Верховной Рады внесения изменений в законодательство о приватизации, и все это до конца года. Ну что, как говорится, "будем посмотреть", как его будут продавливать через сессионный зал.

Насчет прозрачности. В прошлом году можно было практически онлайн наблюдать за битвой групп влияния в "Запорожьеоблэнерго". Все было "по взрослому" — два правления, два офиса, поток взаимных обвинений и проч. Соль шутки в том, что 60% его акций принадлежит государству, которое старательно делало вид, что происходящее его не касается.

Так что Фонд госимущество не зря хочет привлечь ЕБРР в качестве соинвестора для покупки — как некоего гаранта надежности от реприватизации. Последний пожаловался, что 45 дней для проведения конкурса для инвесторов недостаточно. Ну это кому как. Если учесть, сколько идет подготовка к продаже облэнерго, то полгода мы уже точно набрали.

А впереди еще продажа 78% последней государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", которую МВФ хотел увидеть к апрелю 2017 г. (так записано в меморандуме). ФГИ уточнил, что проведет ее чуть позже, в мае-июне 2017 г. В принципе правильно — продавать генкомпанию в разгар зимы не слишком умно. Сейчас эту энергокомпанию (точнее, поставки угля на нее) успешно превратили в "кормушку" для обитателей Печерских холмов. Так что страсти вокруг продажи "Центрэнерго" гарантированы.

Есть еще продажа ТЭЦ, которые на первом этапе оказались никому не нужны, и не факт, что ситуация изменится.

Это если кратко и без подробностей (а их хватит на много томов).

Очень давно (еще в самом начале приватизации) ZN.UA писало: "Хотим мы или нет, но приватизацию все равно придется проводить. Не стоит просто делать очередную кормушку для "родных" олигархов. Условия допуска к новым конкурсам должны быть одновременно "проходимыми" для украинских участников (но далеко не для всех) и при этом очень жесткими".

…Добиться этого будет непросто, но государство как раз для того и существует, чтобы определять справедливые и понятные правила игры и добиваться их исполнения.

Забавно, но строго те же задачи (как светлая цель) декларируются и сегодня. Но сомнений в искренности декларантов стало куда больше...