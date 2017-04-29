О бедной России замолвите слово

То, что произошло в РФ в предпоследнее воскресенье первого месяца весны, как минимум удивило. На площади и улицы почти сотни городов верноподданнической России вышли не побоявшиеся репрессий граждане, чтобы заявить о своем несогласии с тем, как идут дела в их стране.

Весной пробуждается не только природа. Мы тоже становимся более чуткими и с приливами свежего энтузиазма принимаемся искать потаенные смыслы в жизненном пространстве взволнованного времени. Тем более что самый сложный день — всегда сегодня. Ловим новости, понимая: все, что может случиться, уже где-то происходит.

То, что произошло в РФ в предпоследнее воскресенье первого месяца весны, как минимум удивило. На площади и улицы почти сотни городов верноподданнической России вышли не побоявшиеся репрессий граждане, чтобы заявить о своем несогласии с тем, как идут дела в их стране. Особенность момента состояла в том, что это были преимущественно молодые люди — студенты и даже школьники. Те, кто открыто заявлял о своей нелюбви к политике и гордился этим. А ведь казалось, что со времени массовых тусовок на Болотной площади в Москве протестный дух там весь вышел. Впору было соглашаться с даровитым писателем Владимиром Сорокиным, который грустно заметил, что Россия "опять стала тоталитарной страной, почти феодальной, как в средние века".

Народ вышел на борьбу с коррупцией. Конкретно — с главным злодеем в обличье старшего боярина, заявлявшим, что "денег нет, а вы держитесь", в то время, как сам он под прикрытием густого византийского тумана сумел прихватить недвижимости на 70 млрд. Людям это активно не понравилось, даже "терпилам", которые свыклись с тем, что в России мздоимство и казнокрадство давно стали неотъемлемой чертой бытия. "Воровать-то, пожалуйста, воруйте, но совесть иметь надо", — так взывал к своим подчиненным Александр Ковалёв, в бытность мэром Воронежа.

В этой беспрерывной народной забаве неизменно соблюдалось правило: бояре — плохие, царь — хороший. Всегда так было и впредь так будет. Бренд. Как брага, пенька, медведь и щи. Традиций и на сей раз не нарушили.

Русские привыкли жить "по понятиям", тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок.Но все, что касается воровского ремесла, вызывает у нас повышенный интерес. Мы неутомимо учимся, перенимаем опыт, овладеваем его секретами на всех уровнях, вплоть до самого высшего, где вовсю задействован российский метод управления — одному давать натыренное спрятать, а другому — нет.

Загадочность в происшедшем явно присутствует. Догадок много. Кто-то дальновидный полагает, что это был тест вариативности развития событий, кто-то — попыткой назначить "главного виновника" всех бед, кто-то — замером возможностей основного конкурента накануне избирательной кампании. И хотя оппонент самого большого калибра был своевременно убран, вопросы остались. А в том, что это будут совсем другие выборы, уже никто не сомневается.

После кончины де Голля французы бурно спорили о разумности сроков президентского правления. Даже шутка по парламенту ходила: дескать, держать любовницу месяц и президента семь лет — слишком долго. У французов южный темперамент, и они нетерпеливы. Россияне народ северный, и терпел он брежневскую эру два десятилетия. Правда, заканчивалась она всенародной издевкой. Нынешнему режиму почти столько же, и он замахивается на большее. А ведь "время его истекло". Полимеры стареют, металл накапливает усталость, люди не научились консервировать свои симпатии на протяжении жизни всего поколения. С доверием, как и со всяким скоропортящимся продуктом, еще сложнее.

У молодых свои резоны. Они не испытывают интереса к строительству корпоративного социализма в отдельно взятой стране. Они не хотят жить в изоляции, они хотят общаться со своими сверстниками на Западе, ездить туда учиться и хорошо проводить время. В этом возрасте особо важно быть такими, как все, и они не понимают, почему это на них поставили клеймо "нарушителей договора", и за какие такие личные деяния на них наложили санкции. Для юного жителя Хабаровска лозунг "Крым — наш!" не звучит привлекательнее, чем "Юпитер — наш!". Во всяком случае, ни Крым, ни Лугандон в их глазах такой цены не имеют, более того, по этим адресам их могут отправить на убой. При нынешних раскладах молодые, похоже, не видят своего будущего, а для молодых будущее — это не совсем то, что для 60-летних кормчих.

Копилось-накапливалось и прорвало. Но это их проблемы. Нас они интересуют не только с точки зрения исторического дискурсоосмысления, но и ежедневной тревожной практики. При знакомстве с ними убеждаешься, что на Востоке справедливо утверждают: то, что ты слышишь, не совсем то, что ты видишь. Тем более в столь неравнодушной к нам стране, и в таком ее месте, о котором столь ярко в своем сочинении написала местная школьница: "Москва стала столицей благодаря своему выгодному географическому положению — между югом, севером, востоком и западом".

Украинский след

Кто сказал, что мода на Украину прошла? Это в Европе прошла, и то на верхних этажах власти, а на просторах бывшего СССР она только набирает силу. Вспомним, сколь явно копировали построения киевского "майдана" во время массовых протестов в Ереване и Кишиневе, как отчаянно стремятся белорусы протащить хоть какие-то его признаки то там, то сям. Вот и россияне хором принялись скандировать на своем великом и могучем "Позор!". Хотя "Ганьба!" звучит мощнее. Сейчас не время настаивать на авторских правах, но сам факт заимствования отметим.

Как утверждают сведущие люди, сексуальность — это не то, что выставляют напоказ, а то, что невозможно скрыть. Так же и с завистью россиян к украинцам. Она неизменно прорывалась наружу даже у тех, кому на официальных телеканалах положено скрежетать зубами. Слишком уж они щеголяли своим знанием киевской топонимики, сценографии майданных событий, подробностей схватки добровольцев в драных джинсах, прикрывавшихся деревянными щитами, с штатными бойцами в черной штурмовой форме при стальных щитах, с автоматическом оружием и полным набором спецсредств. Даже такая чеснота как чванство "великого представителя великой России" не помогает им скрывать восхищенное любопытство. И это нормально: перед мужеством и отвагой человеку дóлжно снимать шляпу. Пусть и незаметно. Французы вон два столетия в душе завидовали соотечественникам, штурмовавшим Бастилию.

Среди моих знакомых немало режиссеров, литераторов, художников, архитекторов, музыкантов, которые деловито занимали позиции в революционных порядках. В поведении этой породы людей не было ничего неожиданного — это само собой подразумевалось. Не все же в Киеве застройщики, налоговики, владельцы ночных клубов, ломбардов, футбольных тотализаторов и генделыков. В городе есть и другие персонажи. Один из них заправляет картриджи, держит точку на Петровке. Помнится, приехал я к нему в начале февраля 2014-го. И не застал. Его юный подмастерье пояснил: шеф вот уже два месяца как на работу не заглядывает. Все время на Майдане. Едой командует.

Баррикады — неплохое место для порядочного человека, так что это не удивило. Поразило другое: его отказ от страстного увлечения вегетарианством. С пылом и страстью он осуждал убиение животных и поедание их трупов. Но в битве с "беркутом", да еще на морозе, без аминокислот не обойтись, тут новоявленному якобинцу кусок мяса так же необходим, как и мексиканскому боксеру в рассказе Джека Лондона. Но труба позвала в бой, и графитный порошок, бизнес, диеты и прочие мирские хлопоты и увлечения утратили для него любое значение. Отныне он вершил судьбой всего народа.

Сейчас его глаза погасли. Но у него уже был "майдан", и он успел сделать что-то стоящее. В Краснодаре, Ростове, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, не говоря уже о Питере, заправщики картриджей тоже хотят влиять на историю.

Никто не знает правды об истинном отношении россиян к украинцам. Даже те, кому знать по штату положено. А это важнейший компонент в чудовищном противостоянии. Но глубинно ее не изучают с обеих сторон. Социологи делают замеры, какие-то цифры называют. А тут 26 марта на камеру русый молодой человек с нелживыми глазами заявляет: "Если не бороться с коррупцией, будет то же, что и на Украине. Их довели, и они не выдержали".

Пожалуй, впервые складывалось впечатление, будто среди юных россиян попадаются и те, кто воспринимает украинцев как продвинутых и отважных людей, у которых есть что заимствовать. Не совсем уверен, что их много, поскольку, будем реалистами, для большинства людей, населяющих Россию, составить личное представление о происходящем — задача неподъемная. Ведь, для того, чтобы чего-то достичь, нужно сначала избавиться от чего-то.

А попробуй избавиться от "селевого потока", извергаемого день за днем теле-, радио-, печатной и электронной информационно-пропагандистской машиной. Не сосчитать и не измерить — столько за последние три года накопилось вранья в наш адрес.

Хотите составить собственное представление о грандиозности проблемы? Это легко. Сам опробовал. Целую неделю смотрел новости и слушал радиопрограммы исключительно из официальных российских источников. Ничего другого. По истечении эксперимента вышел на волю, как выходят из "комнаты смеха". Там, в зеркалах, тоже видел вроде бы свое, не чужое, отражение, но на таких коротеньких ножках-крючках и с таким многоэтажным лицом, что рука невольно потянулась за паспортом, дабы удостовериться в собственной идентичности.

Вот и верь после этого модерным западным философам, которые утверждают, будто эпоха примитивного промывания мозгов широких масс уже закончилась, и необходим поиск новых неожиданных для современного человека приемов, методов и средств, чтобы заставить его делать то, что вам нужно. Ничего подобного. Смотрите "Вести" с Киселёвым.

Существует ли спрос на патриотов в России?

Есть, правда, еще один глубоководный аспект проблемы — эдакая Марианская впадина, о которой все помалкивают по определению. Но мы не побоимся губительного давления океанских вод — "Зеркало недели" надежный батискаф. Мы поставим вопрос ребром: а как же с обрусевшими украинцами?

Россия, как и любая другая метрополия, издавна вытягивала из провинций наиболее дееспособный и перспективный человеческий материал. Представителей практически всех народов и народностей бывшего СССР найдешь в любой отрасли народного хозяйства РФ, в науке, образовании, культуре. Кого-то больше, кого-то меньше: чаще других встречаются армяне, нередко попадаются грузины, значительно реже азербайджанцы, выходцы из Средней Азии — экзотика, но встречаются. А что же украинцы? Их не счесть, их миллионы, потому что из УССР забирали в Москву любого, кто (по выражению известной журналистки) хоть на три сантиметра возвышался над общим уровнем. И так продолжалось годами, десятилетиями.

Наши бывшие соотечественники или их потомки трудятся в администрации президента, Кабинете министров, Государственной думе, министерстве обороны (в действующей армии, говорят, их чаще других встретишь среди генералов и прапорщиков), в судах, прокуратуре, органах следствия, ФСБ, полиции (особенно дорожной), короче говоря, везде. Как правило, это трудолюбивые, дисциплинированные, здравомыслящие, передбачувані,скорее консервативные, нежели романтичные, эмоционально уравновешенные, надежные, карьерно ориентированные люди, отличающиеся хорошим пищеварением, крепким здоровьем, склонные к накопительству и приверженные к семейным ценностям. После обильного застолья, правда, любят попеть, но с годами это проходит. Они принимают судьбоносные для страны решения, и по Украине тоже. Иногда для бывшей их отчизны вредные и даже убийственные. Свечку не держал, не знаю, как они себя при этом ведут и что чувствуют, но предположить могу: хотя бы у части, пусть даже весьма малой, среди тех, чья фамилия оканчивается на -енко, что-то там внутри пошевеливается, и сердце покусывает. Ведь сказанного не вернешь, но и несказанного тоже не вернешь. Недаром же говорят, что эмиграция — это капля крови нации, взятая на анализ.

Как утверждал наш великий земляк Михаил Булгаков, вопросы крови самые сложные. С помощью математической логики их не просчитать. Тут к душе надо взывать. И кто сказал, что не получится? Вот, например, взять и издать альбом с портретами и биографиями самых известных россиян украинского происхождения, с указанием мест, где почили их предки. Китайцы, в частности, издавна считают, что Родина — это место, где похоронены родители. Но это думать надо и хотеть надо не удерживаться в руководящем кресле, тырить и продавать, все, что в пределах досягаемости, а помогать своему отечеству "в люди выбиться". Кому, как не ей запустить волну? Хотя бы обозначить, что она вообще существует.

Следует заметить, такая ситуация совсем не уникальная. Принято считать, что успешнее всего ее решают в США. Там все просто: попал в котел, будь добр, переплавляйся в американца и действуй исключительно в интересах своей новой державы, даже в ущерб страны, откуда ты родом. Но это только считается. Сам тому свидетель, какое страстное единство демонстрировали американские ирландцы в критические моменты ольстерского кризиса, сколь исступленно давят на власти США американские евреи при малейших попытках пересмотра отношений с арабами, насколько рьяно американские украинцы протестуют против аннексии Крыма и действий Кремля в Донбассе. И во всех странах так. Кроме РФ. Там тихо, как на Ваганьковском. А ведь в РФ самая многочисленная украинская диаспора в мире. Думаю, не меньшая, нежели население Венгрии, Словакии, Чехии и дюжины других европейских стран.

Как очеркист киевских газет я побывал в Хабаровске, Иркутске, Мурманске и других отдаленных городах России, как главный редактор англоязычной газеты объездил все провинции Канады и всюду встречал соотечественников, и всюду это были радостные события и как бы родственное общение. Кстати, приблизительно одинаковое. И всюду они не знали, куда меня посадить и как лучше проявить свое гостеприимство.

Однажды забрел в забытое Богом место — городок Драмхеллер в западной глубинке степной Канады. Там ничего не было, кроме суперсовременного, с голограммами их изображений и чучелами на электронной тяге этих "милых" тварей, музея динозавров, потому что это была столица динозавров, судя по количеству найденных скелетов. И надписи на табличках в музее были на трех языках — английском, французском и украинском. Хаты и садочки, как у нас. Ну, прямо село. Украинцы оказалось и там. Они с успехом гнали самогон из сливы, пели украинские песни, танцевали гопак. В этой беспросветной глуши им пришлось, наверняка, тяжелее, чем московским украинцам. Но, в отличие от них, они гордились своим происхождением и заявляли о нем при первом удобном случае.

Когда в Москве закрыли украинскую библиотеку, я думал, что хотя бы 100 тыс. соотечественников (а их в столице РФ куда больше, точно не знает никто, но миллион наберется) выйдут на защиту своих прав. Не вышло и тысячи. Даже пятьсот не вышли. И триста не вышли. Когда советские танки ворвались в Прагу растаптывать "социализм с человеческим лицом", на Красную площадь в августе 1968-го с протестом вышло восемь человек, и вскорости они оказались в мордовских лагерях. Прошло полвека, но их помнят поименно.

В 1965-м я провел три часа на балконе московской квартиры Ивана Семеновича Козловского. Он любил свой балкон, где росла настоящая вишня из родного села. В его спальне лампочка красовалась в газетном абажуре, потому что за деньги, вырученные от продажи хрустальной люстры, он купил корову своей односельчанке. Она попросила, а денег в тот момент у народного артиста СССР и солиста Большого театра не оказалось. Не было такого концерта, где Иван Семенович не спел бы украинскую песню. Уверен, будь он жив, наверняка вышел бы на защиту библиотеки.

В чем печаль? Не в глупых безосновательных репрессиях. Не в страхе перед ними. Не в ассимиляторском прессе более развитой культуры. А в том, что нам со своего конца работать надо, хотеть надо помогать своим соотечественникам в России. Целое общество для этого у нас существует по адресу улица Золотоворотская, 6. В двухэтажном особняке, где до революции были меблирашки. Свидетельств, что там висел красный фонарь, не сохранилось.

Плата за страх

И все же, главное чувство, которое вызывает Украина у руководства РФ, думается, страх. Это хорошо, потому, что их страх — это наша сила. Они с первого дня подозревали, что идеи на границах не задержишь. Дух свободы реет, где хочет, он границ не замечает. Тем более что не существует такой цены, которую человек не заплатил бы за свободу. Русский человек — не исключение. 26 марта он это продемонстрировал.

А что такое русский человек? Писатель Олег Маркеев о своем соотечественнике высказался так: "Это — душа нараспашку. И нож за голенищем".

Он знал, что говорил. Может, предчувствовал. Офицер-пограничник, после дембеля работал сценаристом. Улыбчивое, очень открытое, вызывающее мгновенную симпатию чуть продолговатое лицо, добрый взгляд, длинные до плеч волосы.

30 июня 2009-го его обнаружили повешенным в своей квартире. Как и Есенина в его номере гостиницы "Англитер". Результаты следствия не были оглашены.

Одним словом, Россия.

Там как-то не прижилась привычка переубеждать, перенастраивать, оказывать длительное влияние на позиции оппонента, там сложилась другая практика: чуть что — лезть за голенище.

Наблюдательные люди подметили, что национальный характер проявляется даже в том, как забивается гвоздь. Немец, например, забивает гвоздь четырьмя размеренными ударами одинаковой силы. Русский норовит одним. Эх, размахнись рука, раззудись, плечо! При этом половину гвоздей гнет, затем вытаскивает, выравнивает и все по новой. А че? Удаль молодецкая не дает никакой возможности заморачиваться чем-то ритмичным, размеренным, заранее просчитанным.

Он воистину человек порыва, и душа его впрямь нараспашку. Немецкие военнопленные никак не могли взять в толк, как это русские бабы могли кормить их хлебом, когда им самим не хватало еды. После войны из Германии вывезли инженеров для создания ракетной авиации (в конце войны люфтваффе имело тысячу таких самолетов, а ВВС Советского Союза — ни одного). Их вместе с семьями поселили в секретный городок на берегах Волги, где налаживалось такое производство. Через несколько лет, вернувшись домой, они признавались, что самое удивительное, чему научились в глубинке России, — это закусывать водку соленым огурцом и одалживать деньги до зарплаты. Без процентов. Молодые еще учились драться и резать правду-матку в глаза, даже если это наносило ущерб карьере.

Национальные характеры у русских и немцев действительно разные. Разные, но уже по-другому, они и у шведов и русских, и у чехов и русских, и у французов и русских, и т.д. Но существует коренное и существенное различие между всеми западными (независимо от национальности) и русскими людьми, различие, которое многое проясняет. Это цена личности. Если в средние века гражданин Флоренции, Венеции или Неаполя, житель Гамбурга, Нанта или Амстердама готов был глотку перегрызть любому, кто покушался на его права и свободы, то в российской деревне спокойно относились к тому, что помещик мог обменять породистую борзую на дворовую девку, а то и на двух.

Собственно, первостепенное различие между Восточной и Западной цивилизациями состоит именно в разнице цены человека. Чем далее на Восток, тем она ниже. В России же она совсем невысокая. Там в цене артель, в любой разновидности, включая политическую партию.

Существует достаточно оснований говорить о российской ментальности, как о явлении, преимущественно оснащенном азиатскими ценностями. Страны, привыкшей считать себя империей, и даже частью света. Страны, далекой от устойчивого нравственного равновесия. Страны, где покорность всегда ценилась выше чувства собственного достоинства. Страны, ключевой царь которой по прозвищу Иван Грозный, велел изрубить присланного ему в подарок из Персии слона, не захотевшего стать перед ним на колена.

Россия — такая страна, о которой что ни скажешь, все будет правдой. Даже если это неправда. Мир давно смирился с тем, что умом Россию не понять. Увы, в соответствии с расхожими представлениями толерантных европейских интеллектуалов, русские порой предстают в облике потомственных Шариковых с генетическими криминальными поведенческими паттернами. Признанный всем миром русский философ, уроженец Киева Николай Бердяев был уверен в том, что "…русские не скептики, они догматики… Русскому народу свойственна большая коммунитарность, чем народам Запада, ему мало свойственен западный индивидуализм". Другой киевлянин, знаменитейший философ России Лев Шестов говорил: "В России существовало крепостное право не только в своде законов, но и в сердцах людей; в России было еще многое другое в том же роде".

Долгая жизнь под крышей одной империи, где русский человек жил с ощущением, что вся она, его родина, привела к печальному финалу: из всех наций бывшего СССР титульная оказалась самой "необщинной", а в конечном счете — и менее оптимистичной, чем украинцы.

Москва сама себя называет "блистательной столицей Азии", нас же с недавних пор не без удовольствия обзывает "захолустьем Европы".

Кроме национального характера и цены человека в триаде русского феномена есть еще одна важнейшая третья составляющая — единовластие. Так уж сложилось, что в истории России, кроме крошечного периода с февраля по октябрь 1917-го, страной всегда правил один человек. Это в Украине гетмана выбирали, а в России власть либо наследовали, либо захватывали при помощи дворцовых переворотов. Знаете ли, у единого правителя в условиях низкой цены на верного подданного не могут не возникать искушения. Они и возникают.

Мы ни на что не намекаем, мы просто вспоминаем факты: дома там взрываются, войны вспыхивают, заложников захватывают, подлодки тонут, политических конкурентов "шлепают" не как зайца в поле, а под сенью кремлевских звезд в ранге политического конкурента — и все это в "нужный момент". Понятное дело, после 26 марта все напряглись. Ждали чего-то такого, узнаваемого. Дождались, кажется.

Менее всего мы хотели бы упрощать ситуацию. Хаос неожиданных событий оставляет единственную(?) альтернативу — pattern recognition (англ. — распознавание шаблонов). Но распознавать шаблоны удается с нарастающими трудностями. Лекала, по которым кроится новый хаос, уже другие. И время другое, и каналы больше не впадают "куда надо". Но одна истина остаётся неизменной: РФ сделает все возможное и невозможное, чтобы не дать Украине окончательно уйти на Запад. Ведь, это будет самим болезненным поражением России за последние 300 лет. И от нас потребуются все имеющиеся в наличии запасы мужества, терпения и веры в успех.

Признаюсь, не ожидал от своих соотечественников такой готовности терпеть лишения ради свободы. Люди понимают, попади они в состав РФ, как крымчане, — и все, и навсегда, и насовсем окажутся в лагере, где надлежит на всю мощь любить главного начальника, всегда слушать начальников поменьше, не сметь говорить и даже замышлять ничего против двуглавого орла, делать что угодно, но только не заниматься политикой.

Люди согласны жить хуже и беднее, при не совсем удачном правительстве (а если народ живёт плохо, других причин кроме плохого правительства не существует), но дышать свободно, говорить свободно, думать свободно, выбирать себе политическую окраску по душе, относиться к себе с уважением, осознавать свою высокую цену в глазах общества, надеяться и мечтать, что рано или поздно, но в Украине они заживут, как финны, или шведы, или бельгийцы, свободно, не оглядываясь на то, что сказал и кому сказал, без этой несмываемой российской юдоли — быть самым затюканным. Ради этого люди готовы сражаться. Однако, без посторонней помощи, особенно идущей из самой РФ, одним с Россией не справиться.

Руководство РФ прекрасно понимает степень угроз, порождаемых украинской ситуацией. Задумав строительство бомбоубежища, а, по сути, подземной Москвы, в которой смогло бы уместиться все население столицы, оно как бы послало сигнал человечеству о своей психологической готовности к ядерной войне.

Существуют опасения, что дремлющий ранее зверь поднял голову и открыл желтый глаз. Сама мысль о возможности такого исхода порождает возможность привыкания к такой мысли. И похоже, очень похоже, что ключи от все этой веремії находятся в карманах наших необъятных шаровар, где они пребывают вперемешку со шматом сала, повесткой в военкомат и билетами в партер на концерт Поплавского.

Вот колокол и зазвонил

Мир стремительно меняется. Порой до потери пульса. Ну, кто несколько лет назад знал, что такое гибридная война? Едва-едва успели с этим разобраться, как приходится привыкать к другой "новости": оказывается, что война уже не есть нечто, что должно заканчиваться миром.

Будь все настолько просто, нас не тянуло бы к химерам прогнозов по поводу дальнейшего развития событий. Мы подошли к той черте, когда для нас стало критически важным знать, что там у него твориться, как у него дела сейчас, и что он замышляет. Имея дело с Россией, казалось бы, сложно предвидеть, что зародится в голове ее непредсказуемого вожака, а его роль там, за исключением диктатур и сатрапий, куда значительнее, чем в других странах. Невероятно трудно составить точное представление, какую роль сыграет ФСБ, и на что она способна (это кровная наследница КГБ, а уж та могла "двигать мебель" в любой комнате, даже по ночам и без ведома хозяина). Плюс вековые традиции впадания общества то в ступор, то в слепой русский бунт, инерция заторможенного политического движения, капризы русских интеллигентов и сюрпризы национальных окраин — всё это будет влиять на повороты в исторической судьбе. Но в коридоре возможностей, предоставляемых этой самой судьбой, выбор не столь велик, как кажется. Он предопределен исходными данными.

Работая в Секретариате ООН, мне привелось быть свидетелем составления рейтинговых списков стран-членов этой организации. Процедура начиналась с точки отсчета, которая у РФ выглядит таким образом: располагая примерно двумя процентами населения, она занимает почти 15% территории земли и располагает 30% всех имеющихся у человечества ресурсов. Представить себе это сложно, но, тем не менее, Россия располагает половиной мировых запасов чистой воды, половиной черноземов планеты, на ее территории находится половина всех хвойных лесов земли, что и неудивительно, поскольку две трети ее территории занимают леса.

Столь заметная диспропорция определяет линию поведения этой страны на обозримое будущее, желает она того или нет. Вне зависимости от иллюзий, амбиций, планов и страстных желаний, парабола исторического развития неизбежно приведет ее к необходимости защищать свои 15% мировой территории и 30% мировых ресурсов двумя процентами населения.

Это не бином Ньютона, это арифметика для начальных классов. На земном шаре нет другой такой страны, перед которой стояла бы столь сложная задача. Сложности доставало и раньше, что удостоверили две предыдущие мировые войны. А теперь прибавилась и актуальность. Недавно бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт публично озвучила мысль, которая давно витала в офисах, где планируется внешняя политика Запада. Дескать, разве может принадлежать одной стране столько ресурсов и столько территории? Несправедливо это. И пошло-поехало. Шлюзы открыли. В РФ на это отреагировали быстро и чутко. Дернуть занозу поручили ученым, которые провели ряд конференций на тему исторической законности нахождения Сибири в составе России.

А вот относительно дрейфа Дальнего Востока в сторону Китая, похоже, у российского руководства в глубине души возникают недобрые предчувствия. Там дела с каждым днем все хуже.

Я убежден, что XXI ст. — это век войны России и Китая. Неоднократно писал об этом и мнения своего не изменил, хотя, кажется, время для этого приходит. Украине крайне полезно разобрать до малейших косточек линию поведения РФ с КНР. А она отличается новизной. Например, как объяснить соглашение о перекачке воды из Байкала в самые густонаселенные районы Китая. Правда, в связи с резким падением уровня воды в этом самом глубоком пресноводном озере мира оборудование по забору и перекачке воды приходится сейчас переустанавливать, но сам факт подлежит осмыслению. Всерьез поговаривают о проектах передачи миллиона гектаров сибирского леса в аренду Китая. Воевать РФ не желает, ей и Украины хватает, а делать что-то нестандартное и решительное ей все же придется.

Но, как известно, русские не сдаются. Они единственные в мире, кто способен, да и кому в голову такое придёт, выйти в дикий мороз на взлетно-посадочную полосу и толкать по ней самолет, и взлетать на нем, и лететь в пункт назначения. Они, действительно, смелые, находчивые и непредсказуемые. Они ничего не боятся, хотя и отдают себе отчет, что через десяток лет ситуация для них резко обострится. О нарастании глобального кризиса, вызванного нехваткой пресной воды, сказано немало, и мы повторяться не будем. Да и другие ресурсы, которыми так богата Сибирь, истощаются. Так что уже наметившийся новый виток гонки ядерных вооружений имеет явный "сибирский акцент".

В этом раскладе человеческий фактор важнее ядерного. Сама диспозиция проблемы порождает у россиян угрюмые мысли. Густота населения планеты в 2007 г. составляла 44 чел. на 1 кв км, а к концу столетия составит 74. И если в отдельных районах Китая цифра переваливает за тысячу, то на сибирском квадратном километре пребывает… аж две персоны. Да и те пьяные.

Любопытно, что еще в 2009 г., принимая программу развития РФ до 2025-го, основным источником заселения Сибирских просторов назывался миграционный. Для РФ существует лишь один мощный реальный источник внешней миграции — это Украина. Умело развязанная Россией война в Донбассе уже принесла ей дивиденды в виде миллиона украинцев, поменявших свой паспорт на российский. К выборам им хотелось бы догнать цифру до трех миллионов. Представляете, насколько упростится задача одного из кандидатов. Угадайте с трех раз, какого?

При оформлении места жительства т.н. беженцам в первую очередь предлагают отправиться на Дальний Восток или в Сибирь. Как вы думаете, любезный читатель, откажется ли любой российский кормчий от перспективы заполучить еще пару миллионов потенциальных переселенцев? Тем более что "раскулаченные" украинские крестьяне показали чудеса вживания в суровые сибирские условия. Лучших мигрантов, чем украинцы, не бывает — это хорошо знают в Канаде и России. Это вам не военные пенсионеры, служившие на севере России, перебравшиеся в залитый солнцем Крым, в благодатный климат, на богатые земли, к винограду и морю.

Украинский писатель Павло Загребельный как-то метко высказался: украинцы живут для себя, а русские — для истории. В этом смысле они обречены на решение глобальных проблем, вынуждены тащить на себе каменюку исторической судьбы, обязаны защищать своего царя, бояр, их порядки и политику. Русским, в отличие от нас, не вырваться. Но среди них много смекалистых, разбитных и просто умных людей, которые больше не хотят "плясать и плакать у забора". Они не хотят, чтобы их воспринимали как воинственных зулусов, несмотря на то, что русские научились делать подводные и космические аппараты лучше немцев.

Чувство независимости — не самая сильная черта русских. Хотя все могло сложиться иначе. Тогда, в начале 90-х, Россия удивительным образом напоминала Веймарскую республику. Казалось, еще немного, еще чуть-чуть, и ситуацию можно было переломить в пользу демократического развития. Не удалось, да и Запад проспал, не помог. Теперь локти кусает.

К концу XIX в. Россия уже сильно отставала от Запада в общественном, социальном, культурном развитии. Лет на сто, а от стран со зрелой демократией, типа Швейцарии, — на все двести. Но зато она все время воевала или готовилась к войне. Недаром среди российских военных долгое время большой популярностью пользовалась фраза: "Россия-матушка тем и хороша, что в каком-нибудь месте ее да дерутся". Воевать Россия научилась, обеспечивать своему народу спокойную достойную жизнь — нет. И в этом она продолжает отставать. В XXI в. для нее становится реальной опасность отстать навсегда.

Лауреат Нобелевской премии Томас Стернз Элиот в своей знаменитой работе "К определению понятия культуры" сказал: "Россия — грубая и мощная страна; и страна очень большая; и ей необходим длительный период мира и внутреннего развития".

Этот период может начаться хоть завтра.

В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем зазвонил. Может, Уинстон Черчилль ошибался, когда утверждал, что Россия — это загадка, завернутая в загадку, помещенная внутрь загадки?