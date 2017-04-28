Немец, который выучил украинский

"Хочешь познакомиться с немцем, который приехал в Украину изучать русский язык, а потом "перековался" и за год так хорошо научился разговаривать на украинском, что просто приятно слушать?", — позвонил мне знакомый волонтер. Конечно, я хотела. Волонтеры рассказали, что парень в Киеве проездом — приехал специально из Германии, чтобы вместе с ними посетить прифронтовые города и отвезти подарки тамошним детям.

"Хочешь познакомиться с немцем, который приехал в Украину изучать русский язык, а потом "перековался" и за год так хорошо научился разговаривать на украинском, что просто приятно слушать?", — позвонил мне знакомый волонтер. Конечно, я хотела. Волонтеры рассказали, что парень в Киеве проездом — приехал специально из Германии, чтобы вместе с ними посетить прифронтовые города и отвезти подарки тамошним детям.

У меня с Симоном Мушиком (так звали парня) было на разговор менее часа. Он немного стеснялся, старался говорить без эмоций, лаконично и сурово, по-мужски. Но иногда его лицо светилось очень искренней детской улыбкой. Симону 21 год.

Как раз перед нашей встречей он ходил по магазинам и скупал карандаши, краски, альбомы. Все это должен был отвезти в художественную студию в Авдеевку, которая в те дни интенсивно обстреливалась. Периодически звонил волонтерам и на чистом украинском языке уточнял, что и в каком количестве покупать.

В роду у Симона никогда не было украинцев. Наш язык, наша страна были для него абсолютно незнакомы. Симон учился в Вальфдорской школе, изучал русский. Традиция изучать его в немецких школах началась еще во времена ГДР, говорит Симон. "А в целом у нас считается полезным для детей изучать иностранные языки, не похожие на родной. Обучение русскому в школе было не очень интересным, — сознается искренне. — Но потом, в старших классах, у нас организовали обмен со школьниками из Питера. Мы поехали в Россию, там изучали русский, и это уже было интересно". Затем была учебная практика в Ивановской области.

Окончив школу, где учился 13 лет, парень не спешил с выбором будущей профессии и университета. Вместо этого решил немного попутешествовать, пообщаться с разными людьми и стать волонтером. В Германии множество волонтерских программ для молодежи. До недавнего времени все юноши призывного возраста могли служить или в армии, или в социальной службе. Для последних было создано множество проектов: волонтерство в домах для людей преклонного возраста, в детдомах, детсадах или школах. В 2011-м обязательную военную службу отменили (теперь служат только контрактники), а вместе с ней — и социальную. Но проекты остались. И в одном из них участвовал Симон.

"Я за то, чтобы отменили военную службу, но против отмены социальной, — говорит Симон. — Молодые люди должны год поработать не на себя, а на других, тех, кому необходима помощь. Мои знакомые, выбравшие социальную службу, работали, например, воспитателями в детсадах. Если подумать, то для детей очень важно, чтобы возле них были мужчины. А в детсадах работают преимущественно женщины. Можно поехать работать в детсад в другую страну. Вот мой друг был волонтером в детсаду в Одессе".

Программа, в которой участвовал Симон, организована общественной организацией "Акция искупления ради мира". "После Второй мировой войны отношения немцев с людьми из других стран, с которыми воевала Германия, были разрушены. Надо было что-то с этим делать, общаться, — говорит Симон. — Создали специальные волонтерские программы. Сначала это были просто визиты в другие страны — общение с людьми, пострадавшими от оккупации немецких войск; уход за кладбищами, причем не немецкими, а погребениями жертв войны, например еврейскими. Потом появились общественные организации".

Эти общественные организации координируются с организациями других стран, готовых принимать немецких волонтеров. В Украине есть организация, которая принимает и координирует волонтеров из Германии, и Симон поехал в нашу страну. Говорит, что принял такое предложение по двум причинам. Сначала планировал ехать волонтером в Россию, поскольку знал русский и мог сразу сделать два полезных дела, — и в социальных проектах поучаствовать, и усовершенствовать знания. Но с визой в Россию непросто, долгосрочную получить трудно. "Разве что на учебу дают, а если едешь, например, как волонтер, — нет", — говорит Симон. Его товарищам, которые все же поехали в РФ, приходилось каждые три месяца выезжать из России, получать новую визу и возвращаться. Кто-то посоветовал Симону ехать в Украину, там, дескать, тоже можно усовершенствовать русский.

Но Симон приехал в Киев не только из-за этого. Он знал о Майдане, внимательно следил за тем, что у нас происходит. Говорит, что событиям в Украине немецкие СМИ уделяют внимание (правда, в последнее время наши новости уже не на первом плане), что у немцев разные взгляды на происходящее в Украине, но большинство занимают проукраинскую позицию. Хотя, конечно, российская пропаганда в Германии очень мощная, есть российские каналы, которые ведут вещание на немецком языке. "Но там звучит полный бред, я считаю. Зато во многих немецких СМИ пишут, что украинцы восстали за свободу. Страшно, что из-за этого началась война, — говорит Симон. — Я решил ехать в Украину. Подумал: пусть будет что-то новое, я справлюсь со всем этим".

Приехав в Киев, Симон знал на нашем языке только слово "привіт". Но хотел лучше понимать и на уровне общаться с теми, кто разговаривал на украинском. Он говорит, что украинцы очень доброжелательные и радушные, а наш язык красивый и мелодичный.

То, как Симон изучал украинский язык, заслуживает отдельного рассказа и уважения. Начал немецкий волонтер с того, что разыскал в Интернете объявление о языковых курсах. Они были платные. У Симона были небольшие сбережения, которые он, не колеблясь, выложил за обучение. "Сначала на курсах было тяжело, — говорит, — но потом я почувствовал, что мне это интересно и очень нравится". После этого (опять же, через Интернет) нашел энтузиастов, которые учили всех желающих бесплатно. Это были студенты-филологи из университета им. Т.Шевченко. Они каждую неделю собирались в библиотеке около главного корпуса университета. "Они молодцы! — тепло вспоминает Симон своих учителей. — Мечтают создать в Украине что-то наподобие Гете-института. Уже нашли студентов-единомышленников во Львове, которые тоже обучают украинскому языку. Есть такие же бесплатные курсы в Париже и Кракове — там преподают студенты из Украины".

А потом Симон записался в кружок украинских народных танцев. "Почему я пошел на народные танцы? Я и сам не знаю, — смеется юноша. — Нашел там много украиноязычных друзей. Умею теперь танцевать "Картоплю", "Буламут", "Голубку". Это очень быстрые и веселые танцы, а главное — их танцуют под живую музыку".

Только за год упорных занятий Симон весьма и весьма умело заговорил на украинском. И со мной общался на нашем языке. Только иногда замолкал, подбирая нужное слово вместо русского, которое вспоминал быстрее. Я заметила: "Если тебе трудно, говори отдельные слова на русском, я пойму". На что он возразил: "Нет, я только на украинском. Буду практиковаться".

У Симона есть девушка — она из Черновцов. Познакомились на одном из молодежных форумов. Рассказывая об этом, парень был немногословен — без эмоциональных деталей и подробностей, лишь теплая улыбка и радостные глаза.

В качестве волонтера Симон преподавал немецкий язык в одной из киевских школ. Ему предоставили возможность вести занятия один раз в неделю. Юноша вспоминает, что ему очень повезло с украинской коллегой — преподавательницей этой школы. Она всячески поддерживала немецкого волонтера и дала ему полную свободу. Симон разговаривал с учениками на разные темы — о Европейском Союзе, о толерантности и тоталитаризме: "Мы старались, чтобы каждая тема обсуждалась несколько уроков, чтобы дети высказывали свои мнения". Симон даже договорился со своей школьной учительницей в Германии провести скайп-урок. Здесь, в Киеве, украинские школьники говорили на немецком, а там, в Германии, общались с ними на русском языке.

Когда Симон жил в Киеве, к нему приезжали в гости родители и друзья. Он показывал им Киев и даже водил на кружок танцев. Теперь им будет что рассказать дома об украинцах.

Волонтерская программа, в которой участвовал Симон, рассчитана только на год. Поэтому, когда она закончилась, Симон вернулся в Германию. Но решил по возможности чаще приезжать в Украину. И к тому же здесь у него осталось незавершенным одно дело: парень всегда хотел поехать в АТО. Среди его украинских друзей были волонтеры, которые туда ездили, но Симон к ним не мог присоединиться, поскольку это не позволяли условия волонтерского проекта.

Проект завершился, и Симон вернулся домой. Уже из Германии он написал волонтеру Максиму Потапчуку: дескать, встречай в Киеве, едем в Авдеевку.

Максим Потапчук рассказывает: "Еще когда Симон участвовал в волонтерском проекте, он всегда расспрашивал об АТО: что там происходит, как живут люди. Я видел, что у него болело сердце за детей. Наконец его мечта сбылась. Я звонил в Красногоровку, в клуб "Радуга", предупредить, что едем. "Как дела?", — спрашиваю знакомую Ольгу. "Да ничего, — отвечает. — Вот вышили за ночь сорочку". "Целую сорочку за одну ночь?" — спрашиваю. "Да, женщины собрались, каждая взяла себе какой-то лоскут, поэтому так быстро", — говорит Ольга. "А почему ночью вышивали? — "Бомбило так, что было страшно".

"Мы в Германии следим за событиями в зоне конфликта, — говорит Симон, внимательно слушая рассказ Максима. — Я не легкомысленный, но мне интересно увидеть все своими глазами. Это не туристическая поездка. Я хочу лучше понимать все, что происходит в Донбассе, хочу пообщаться с людьми. Еду в детский клуб "Радуга" и в детский дом в Покровске. Хочу им что-то привезти в подарок. С детьми из Покровска я уже немного знаком — летом мы, волонтеры, приглашали их в Киев, организовывали экскурсии. С двумя ребятами общались и дальше — переписывались. И вот теперь увидимся".

К сожалению, мы не смогли поговорить дольше. Симон и Максим должны были собираться в дорогу. "Я очень счастлив, что еду с Максимом", — сказал на прощание Симон.

Надеюсь, у них все получится.

P.S. Сейчас Симон уже дома, в Германии. Прислал короткое письмо: "Мне понравилась поездка в Донбасс. Не потому, что там очень классно, а потому, что встретил там хороших людей, видел проекты, дающие надежду на будущее. У меня осталось столько впечатлений, что я еще и сам не до конца понял то, что там видел и слышал. Очень поразило посещение Красногоровки, где мы видели войну прямо на окраине города. Условия плохие, работы нет, но люди все равно живут. Самым интересным для меня было общаться и играть с детьми, которые там живут и учатся, несмотря на все трудности. Проведенное в Донбассе время очень помогает почувствовать дух региона и мотивирует снова вернуться туда. Я теперь готовлюсь рассказать здесь, в Германии, о своих впечатлениях". Вместе с письмом Симон прислал мне сделанное им фото.