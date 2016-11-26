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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

"Начни сначала" — пожалуй, эти два слова во многом определяют внутреннее состояние и теперешнюю активность Натальи Заболотной. Женщины, которая за последние годы стала одним из наиболее влиятельных игроков на украинской арт-территории.

Виражи Натальи Заболотной.

После отторжения от "Мистецького Арсеналу" его экс-директор, известный арт-менеджер Наталья Заболотная, открыла в столице новое пространство Art Ukraine gallery, которое может стать первым шагом к созданию Музея современного искусства.

В интервью ZN.UA Наталья рассказала о жесткой конкуренции на отечественном арт-рынке; ассоциациях с 1937-м (когда комиссия выбирала директора в "МА"); о законотворческих и гуманитарных инициативах, а также о перспективах успешной интеграции отечественной культуры в европейское пространство.

"Начни сначала" — пожалуй, эти два слова во многом определяют внутреннее состояние и теперешнюю активность Натальи Заболотной. Женщины, которая за последние годы стала одним из наиболее влиятельных игроков на украинской арт-территории.

И недавние "осечки" в связи с "Мистецьким Арсеналом" и Национальным художественным музеем, как оказалось, не сломили и не остановили ее. Буквально недавно она презентовала пасьянс новых инициатив. В частности, общественное объединение Art Ukraine Foundation, Банк украинского искусства и, собственно, новое арт-пространство Art Ukraine gallery. Также Наталья продолжает издавать журнал Art Ukraine, который в следующем году отметит 10-летие. Площадка для подобных инициатив — Art Ukraine gallery в центре столице, в знаменитом доме на улице Грушевского, 9-а. Само пространство — около 900 кв м. И полторы тысячи ценителей только в день открытия выставки "Виртуальная мифология".

Есть ли жизнь после "Арсенала"? Наталья Заболотная утвердительно отвечает: "Есть". Тем не менее, в интервью некоторые темы сложного прошлого в связи с "Арсеналом" договорились оставить до лучших времен. Сугубо по этическим соображениям.

— Наталья Филипповна, болезненный период расставания с "МА", видимо, для вас уже завершился, и страсти улеглись. Но все-таки какая, на ваш взгляд, перспектива развития этого масштабного комплекса?

— В той истории, как известно, была просто вопиющая несправедливость. Была поставлена задача — во что бы то ни стало избавиться от меня как от руководителя.

Я почему-то уверена, что вскоре все станет на свои места. И многое всем станет понятно. Мне самой в том числе. Я — абсолютный фаталист. Иногда кажется, что Бог нас "наказывает", но на самом деле он спасает.

Теперешнюю ситуацию вокруг "МА" мне действительно было бы неэтично комментировать. Хотя и не скрываю: на данном этапе мне искренне жаль "Арсенал" и наш чудесный коллектив.

В связи с историей вокруг "МА" меня, мягко сказать, удивили человеческие качества некоторых людей, которые являются представителями культурной сферы Украины. Когда проходил одиозный конкурс на должность директора комплекса, я смотрела на членов комиссии просто с широко открытыми глазами… Эти люди пришли на конкурс с уже определенными задачами. Они получили какие-то коврижки и четкие указания. А вели себя так, что будь им велено меня расстрелять, то они бы, наверное, так и поступили.

Вообще было ощущение, что в тот момент я перенеслась в 1937-й. И меня по-прежнему удивляет,

"во что" могут превратиться некоторые прежде приличные люди, когда перед ними ставят столь аморальные задачи.

— Сегодня вы бываете в "Мистецькому Арсеналі" как посетитель?

— Почти не бываю. Но хочу пойти туда и посмотреть выставку плаката. Ведь этот проект мы готовили еще с моей командой более года. И, конечно же, я общаюсь с Александром Соловьевым, он, кстати, стал одним из основателей Art Ukraine Foundation.

— Арт-контекст, не только в нашей стране, постоянно обновляется. Кто из активных украинских художников мог бы быть представлен в вашем новом пространстве Art Ukraine gallery уже в ближайшее время?

— Как известно, Украина богата талантами. Мы всегда будем открыты для нового молодого искусства. В конце января у нас будет совместный проект с Ромой Мининым, Олегом Тистолом, Николаем Маценко.

— А кого на теперешнем арт-рынке вы считаете своими ближайшими конкурентами? Скажем так, наиболее успешными арт-менеджерами? Ведь в связи с открытием вашего арт-пространства конкуренция, безусловно, только обострится.

— В нашей стране есть активные и успешные арт-дилеры, галеристы. Среди таких, например, Паша Гудимов, Марина Щербенко, Анатолий Димчук. Могу всех сразу и не вспомнить. Среди успешных арт-дилеров — безусловно, Игорь Абрамович, который занимается продвижением украинских художников на мировой арт-рынок.

— Новое пространство в центре Киева вы открыли выставкой украинского художника Степана Рябченко. Почему именно ему доверили презентацию Art Ukraine gallery?

— Степан — перспективный талантливый молодой художник. Дружу и сотрудничаю с ним не один год. Его проект "Виртуальная мифология" как нельзя лучше вписывается в концепцию новосозданной общественной платформы.

Важно заметить, что часть нашего арт-пространства — как бы прообраз музея современного искусства. И это еще одна моя мечта, которая, как и многие предыдущие — вполне реальна.

Конечно же, теперешний мини-музей в пространстве Art Ukraine gallery объединил далеко не всех художников, которых я люблю. И со временем к компании Анатолия Криволапа, Олега Тистола, Винни Реунова, Александра Сухолита, Николая Маценко, Виктора Сидоренко, Николая Малышко, Игоря Гайдая присоединятся Арсен Савадов, Тиберий Сильваши, Владимир Будников, Влада Ралко. Многих из художников люблю и ценю.

— Степан Рябченко, открывший новое арт-пространство, работает в непривычной для многих наших художников виртуальной стилистике…

— Действительно, Степан — диджитал-художник, он создает некую альтернативную реальность. Его работы в проекте "Виртуальная мифология" — живые, с эффектом присутствия. Это достигается благодаря тому, что он хорошо чувствует пространство. Степан — династийный художник. Его отец — Василий Рябченко — прекрасный живописец, а дед был известнейшим графиком. Степан — также архитектор. И во всех его работах присутствует эффект 3D — эффект поглощения.

Иногда кажется, что он как бы живет в изобретенном самим же собой мире — тонком, эстетском. Мне лично очень нравятся его работы. Поэтому он и стал первым художником в нашем новом арт-пространстве.

Кстати, одним из первых гостей здесь, у нас, был основатель школы UNIT Factory Николя Садирак (она недавно открылась в Киеве), предложивший представить эту же выставку уже в своей парижской школе "42", в ее основном офисе.

Его интерес понятен, ведь сейчас — век гаджетов, инновационных технологий. А работы Степана — успешный пример талантливого IT-искусства.

— Возвращаясь к недавнему прошлому. Все-таки "МА", который вы возглавляли, — это государственная институция. Art Ukraine gallery — частный сектор. И во многом здесь уже иные правила игры, поскольку нет никаких вливаний от государства.

— Знаете, у меня всегда был карт-бланш, когда я возглавляла государственные институции. Скорее всего, по большому счету, никого на самом деле не интересовала ни вверенная мне территория, ни то, какой она может и должна быть. Никто ничего толком не понимал, не ставил никаких задач. Я сама себе поднимала планку, преодолевала всевозможные трамплины. И когда меня отторгли от "Арсенала", то, естественно, пришлось искать новый путь. А поскольку, повторюсь, я — фаталист, то счастлива, что судьба подбросила еще одну возможность создать частную территорию искусства, где нет никакого диктата, вкусовщины и назидания.

Ведь у нас в Украине замечательные художники. Вот только широко известны они узкому кругу. И порочная проблема некоего "национального гетто-аутизма" не позволяет им приобретать мировой резонанс, мировую популярность.

Наши высокопоставленные чиновники и политики, не один год настойчиво жонглируя в своих проповедях термином "культурная дипломатия", по сей день фактически ничего не сделали для культурной репутации страны!

Точечные проекты, конечно, важны. Но страна должна генерировать и внедрять эффективную культурную политику. Слов о "стратегиях" очень много, а вот реальных дел мало.

10 лет я была организатором Форума современного искусства Art Kyiv Contemporary, "Большого скульптурного салона". Инициировала и стала комиссаром Первой международной киевской биеннале Arsenale-2012, аналогов которой не было до и после. Поэтому мои отношения с искусством были и остаются искренними. Имея такой бэкграунд и достаточно доверительные отношения с художниками, уверена, что "не законсервируюсь" в частном пространстве.

Поэтому с группой единомышленников мы и создали гражданскую платформу Art Ukraine Fоundation. Перед которой стоят важные задачи: поддержка образовательных программ для детей и взрослых; внедрение и поддержка арт-проектов; издательские проекты; создание Банка украинского искусства.

Ну а неким апофеозом деятельности должен стать музей будущего — Музей современного искусства.

— Если оттолкнуться от вашей реплики про "самоконсервацию", то какие проекты возможны и реальны в международных направлениях?

— Art Ukraine Fоundation — общественная инициатива. В этом смысле зарубежные партнеры даже более склонны работать с общественными организациями и конкретными авторитетными специалистами, нежели с государством и его обезличенными и безответственными за невыполненные обещания чиновниками. Поэтому насчет международных направлений есть оптимизм.

Пока же не хочу ничего говорить о "грандиозных" целях и планах. Ибо еще до конца не знаю, куда меня выведет эта дорога. При этом очень хочется помочь украинскому искусству, нашим художникам.

— Еще в период работы в "МА" вы были в числе лоббистов ряда законотворческих инициатив. Если вернуться к тем инициативам сегодня, то что воспринято из ваших предложений? И что, возможно, уже даже реализуется?

— Между прочим, один из таких законопроектов, а также тема земли вокруг "Арсенала" — два фактора, из-за которых меня и "попросили" отойти подальше от музейного комплекса… В частности, есть инициированный мною законопроект №3597 "О государственном фонде гуманитарного развития страны". Его авторами стали 19 парламентариев из разных групп и фракций. Он прошел уже три комитета и рекомендован к принятию.

Считаю, что этот законопроект — основа реальных реформ в гуманитарной сфере. Если вкратце, то здесь речь об отчислениях от социально вредных видов бизнеса — азартного, алкогольного и табачного — в "Фонд добрых дел" (по аналогии с британским) на культурные и социальные потребности нашего общества. Подобное действительно успешно апробировано в Британии, Эстонии.

Сегодня же многие депутаты и чиновники, которые говорят о легализации азартного бизнеса, не имеют морального права цинично игнорировать социокультурные потребности украинских граждан. Прикрываясь мотивом пополнения бюджета, обществу с такой тяжелой психотравмой как "военный синдром" достается еще одна опасная "инъекция". Это вседоступность и пропаганда якобы легких денег. В связи с возможной легализацией азартных игр.

Так вот в пакете со столь социально травматичным законом о легализации необходимо и некое противоядие, предполагающее социальную ответственность перед гражданами. Для социокультурной инфраструктуры это едва ли не единственный шанс выйти из теперешней великой депрессии.

Украинские политики должны осознать: культура — это сфера национальной безопасности нашей страны. Мы уже почти на краю бездны, и точка невозврата может быть вот-вот пройдена. Проекты законов "О детенизации азартного бизнеса" и "О государственном фонде гуманитарного развития Украины" внесены в порядок голосования сессии. И они должны идти одним пакетом. Иначе социальной катастрофы, которую принесет Украине огульная легализация азартного бизнеса, увы, не избежать…

Мы же понимаем, что вскоре как грибы после дождя еще в больших масштабах вырастут всевозможные лотерейные и букмекерские МАФы. Уже сейчас чем дальше от центра, тем их больше. И в этом — как бы технология разрушения жизней, целых семей! Все это чрезвычайно опасно.

Например, та же Великобритания создала противовес подобной социальной опасности в виде "Фонда добрых дел", финансируемого из Национальной лотереи. То есть они легализовали саму эту лотерею, которая 25 лет назад стала монополистом. И 98% населения страны по сей день узнают эту лотерею (были огромные выигрыши, огромные доходы в бюджет). Но премьер-министр и королева Британии через несколько лет "процветания" данной лотереи взялись за головы, поскольку увидели социальный упадок общества на фоне возрастающего бюджета. Стала прогрессировать лудомания, т.е. зависимость от игры. Это повлекло за собой целый клубок обострения социальных болезней — алкоголизма, наркомании, бомжевания. Ведь большинство людей закладывают деньги, имущество — и зачастую все это проигрывают.

Поэтому в Британии решили сделать альтернативу подобным манящим азартным аттракциям, создав такие же манящие культурные аттракции, но уже за счет отчислений от азартного бизнеса. За 20 лет в социокультурную сферу Британии было вложено 40 млрд фунтов стерлингов, т.е. соискатели грантов ежегодно получают 2 млрд фунтов! За деньги азартного бизнеса "Фонд добрых дел" профинансировал модернизацию и создание десятков тысяч музеев, памятников архитектуры, детских спортивных школ, фестивалей, биеннале, выставок британского искусства в стране и за рубежом.

Наше Министерство культуры не уполномочено выделять средства на капитальное строительство, реставрацию. Не выделяет их и Министерство регионального развития и строительства. Ведь культурные объекты — не в подчинении данной структуры. Не выделяет средства на культурные объекты и Министерство инфраструктуры, ибо в классическом понятии инфраструктура — это дороги, железнодорожное полотно, корабли, но не культурные объекты.

В Украине все заточено на вертикали власти.

Представьте, мы даже не осознаем, в какой культурной и социальной депрессии сегодня находится наше общество. И если в селах исчезли сельские клубы, то здесь, в центре Киева, все бывшие дома пионеров, а ныне дома культуры превратились в "сельские клубы".

Министерству культуры сколько денег ни дай, оно будет их "осваивать" по старой формуле. А отдачи не будет, как и не было. И надо искать новые пути. Ведь когда два года назад было заявлено, что к власти пришла очередная "команда реформаторов", то все-таки нужно внедрять эффективные реформы. Но даже в перечне заявленных столбовых реформ отсутствует гуманитарная реформа — одна из основных.

— Как и многие украинцы, вы, несомненно, с интересом восприняли информацию о е-декларациях наших политиков-чиновников. Исходя из накопленных художественных ценностей, у кого из украинских политиков, на ваш взгляд, наиболее изысканный вкус?

— Тема декларирования украинскими политиками произведений искусства достаточно деликатная. С одной стороны, огорчает неимоверно скудный сегмент политиков, которые действительно коллекционируют произведения искусства. С другой стороны, появляется и опасение: не отобьет ли у некоторых из них желание приобретать художественные работы именно необходимость декларирования? Ведь у нас и без того очень мало людей (именно во власти), профессионально интересующихся искусством. А это тоже один из основных критериев уровня культуры общества.

— Некоторое время назад шли разговоры о якобы ваших амбициях относительно должности министра культуры. Были такие амбиции? Остались ли они?

— Я не то чтобы хотела, но, наверное, могла бы быть министром культуры. Тем не менее, министр культуры — не избирательная должность. А если бы таковой была, то, возможно, за меня и проголосовала бы какая-то часть электората.

Говоря о Минкульте… Знаете, самое печальное там начинается буквально с порога. Когда приходишь в это учреждение и наблюдаешь абсолютную антитезу культуре. Начиная с будки охраны на входе, бестактных девушек в канцелярии. Реформа Министерства культуры необходима. И, думаю, возможна.

— Не так давно, еще в период ожидания перемен, вы довольно романтично живописали светлое будущее украинского арт-контента в мировом контексте. С течением времени, с учетом последних событий — ваш романтизм испарился или утвердился?

— Вы же понимаете, что очень часто подобные романтические устремления упираются в резкое противодействие, причем как со стороны власть имущих, так и со стороны каких-то амбициозных или откровенно завистливых арт-менеджеров. Говоря об интеграции в европейский арт-контекст, попросту напомню, что мы с командой — единственные, кто провел Первую международную киевскую биеннале Arsenale-2012. Тогда в Украину приехали 100 художников из 30 стран мира.

И вот эту инициативу надо было продолжать, содействовать ей. Но в нашем бедном культурном сообществе есть вечное понятие некоего "сектанства". Мол, если не я это сделал, то это надо обгадить. И прогрессивным проектам, созданным конкурентами, мало кто радуется. Поэтому и сложно продвигать украинское искусство на мировую арену, особенно если не имеешь серьезного ресурса и господдержки.

Украина, увы, пока не стала бриллиантом на мировой художественной карте и не является культурным лидером в мире. Почему? Потому что многие привыкли жить по прежним схемам, когда неугодные убираются, а белая ворона сбивается рогаткой.

Это путь в никуда. И, получается, ничего не изменилось с дремучих времен средневековья.

Помню, еще в апреле выступала в нашем парламенте. Темой слушаний был туризм. Тогда я и предложила: давайте сделаем некие культурные маяки на туристической карте Украины, ведь согласно мировой статистике 1 млрд 800 млн чел. ежегодно мигрируют по миру, и 40% из них — это культурные туристы. Таким образом, реставрируя памятки архитектуры, создавая, строя, модернизируя наши музеи, замки, церкви, мы автоматически прокладываем культурные маршруты для внутреннего туризма, содействуем развитию культурной инфраструктуры. Культурная сфера — это курица, несущая золотые яйца. А наши политики всегда норовят сварить из нее суп.

Этим летом я с детьми наконец-то слетала в Музей Гуггенхайма в Бильбао (Испания). И убедилась, что в том проекте — очевидная формула успеха. Мэр Бильбао 18 лет назад фактически единолично принял решение и построил в самой депрессивной точке Испании музей современного искусства, где зашкаливал уровень безработицы, алкоголизма, сепаратизма. Словом, полный букет социальных болезней. Он же заключил договор с Музеем современного искусства Соломона Гуггенхайма и привлек к проектированию известнейшего архитектора в мире — Фрэнка Гери. И уже 18 лет подряд музей в городке на 300 тыс. жителей посещают более миллиона туристов, а бюджет ежегодно пополняется на 170 млн евро.

После появления музея в Бильбао появился и собственный аэропорт. И если в этот музей мэр Бильбао вложил 220 млн евро и рассчитывал окупить их за три—четыре года, то эти средства окупились за полтора года.

У меня возникло ощущение, что Бильбао буквально моют мылом: такая повсюду чистота! Там заполнена вся туристическая инфраструктура. Десятки, сотни ресторанчиков и отелей разного рода. Ожили многие туристические маршруты.

Вы представляете, если бы подобный музей появился в Киеве? Ведь сегодня с туризмом здесь просто катастрофа — всего 200 тыс. туристов в год!

Вот поэтому я и знаю, "какой" музей нужен Украине и Киеву, и за "сколько" лет он может окупиться, чтобы стать одним из самых ярких культурных маяков на новейшей культурной карте мира.