"Мы к вам, профессор, и вот по какому делу…", или Год правовой "швондеризации" страны

Чиновники КГГА, удрученные тяжкими мыслями о том, как бы еще "улучшить" жизнь, вышли на решение в духе швондеровского "комитета по очистке города". А именно: создать этакие комиссии с привлечением полиции и стучаться в двери граждан с требованием отчитаться, сколько в квартире проживает зарегистрированных людей, а сколько — без регистрации.

Перед Новым годом столичная власть подарила киевлянам неординарную тему для обсуждения.

Чиновники КГГА, удрученные тяжкими мыслями о том, как бы еще "улучшить" жизнь, вышли на решение в духе швондеровского "комитета по очистке города". А именно: создать этакие комиссии с привлечением полиции и стучаться в двери граждан с требованием отчитаться, сколько в квартире проживает зарегистрированных людей, а сколько — без регистрации.

Понятно, что нынешнее поколение чиновников, может, и не читало Булгакова, а потому и не понимает всего уровня идиотизма сцены, которая начинается с фразы: "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу…" А вот то, что они не читали Конституцию, которая гарантирует человеку неприкосновенность жилища, и потому любой человек может вполне законно указать комиссии известное направление для ее дальнейшего передвижения, — значительно хуже.

И уж совсем плохо то, что внутренние убеждения управленцев вообще позволяют им делать такие глупости. На самом деле такая "правовая раскованность" местных чиновников происходит от общей атмосферы во власти. Ибо они подсознательно ориентируются на тренды власти центральной. А главным среди них в 2016 г. стало наступление на само понятие верховенства права. Наступление было активным и системным.

Статистика боев

на правовом фронте

В 2016 г. право стало основной сферой, в которой мы понесли едва ли не крупнейшие потери. Выше этого — только наши людские потери на фронте.

Существует маркер, указывающий на реальное состояние дел с соблюдением принципа верховенства права в стране. Это статистика Европейского суда по правам человека. В нашем случае — количество обращений украинских граждан, которые проходят все отечественные судебные инстанции, и если государство не обеспечивает соблюдения их прав, обращаются в ЕСПЧ. Цифры последнего десятилетия дают показательную картину.

В период 2006–2012 гг. количество заявлений против Украины в ЕСПЧ в процентном показателе колебалось на уровне 6,8–8,5% от общего количества поданных в этот суд заявлений. С 2013 г. наблюдается рост — 13,3%. Дальше: 2014-й — 19,5, 2015-й — 21,4% заявлений. 2016 г. становится рекордным — уже осенью этот показатель достиг 24,4%! То есть фактически четверть заявлений в ЕСПЧ — против государства Украина! Среди "рекордсменов" наряду с нами только Россия и Турция.

Эта статистика никак не соотносится с европейским имиджем, над которым неустанно работает нынешняя управленческо-политическая элита. Почему именно во времена власти, которая пришла на волне Революции духа и постоянно демонстрирует свой реформаторский зуд, к тому же именно реформу правосудия выдает за своеобразный "ледокол" преобразований, произошел такой "революционный" рост исков граждан в ЕСПЧ против государства? Ведь получается, что вместо реформирования и совершенствования, в котором действительно нуждается судебная система, происходит, наоборот, сужение прав и свобод.

В поисках правосудия

Даже больше — у нас признаки правового коллапса! В ноябре 2016 г. Совет судей констатировал, что в стране осуществлять правосудие имеют право лишь 62% судей от штатной численности. В Верховном суде Украины сегодня работают всего 19 судей. В окружных административных судах ситуация критическая — количество судей, которые не осуществляют правосудия, превышает количество судей, которые имеют эти полномочия. В апелляционных судах разных юрисдикций от 23 до 29% судей объявили о намерении уволиться. В добром десятке судов вообще нет ни одного судьи, назначенного на должность, или нет ни одного, который имеет право осуществлять правосудие. По одному судье имеют право осуществлять правосудие в 65 судах Украины, по двух — в 191 суде.

Дела накапливаются, поскольку вследствие несовершенства процессуального законодательства их практически невозможно передать в другие суды! А там, где передают, формируют разную судебную практику. После обращения ССУ к президенту более 200 судей, наконец, 15 декабря, почти ночью, принесли присягу, а в Законе "О Высшем совете правосудия" заложили возможность не увольнять автоматически судей после пяти лет работы. Это является результатом борьбы этих людей не только за свою карьеру, но и за возможность не добить суды из-за неукомплектованности, то есть борьбы за элементарный доступ к правосудию наших граждан.

Чтобы понять, почему и как это произошло, нужно проследить этапы "реформаторского прогресса" в сфере правосудия: ведь власть открыла год этой темой, ею же буквально несколько дней тому назад и завершила — приняв как "разогрев" перед рассмотрением Бюджета-2017 Закон Украины "О Высшем совете правосудия"…

Судебная реформа:

с закрытыми глазами

Речь идет не о завязанных глазах Фемиды, а о закрытых от стыда. Ибо алгоритм законодательного обеспечения властной судебной реформы абсолютно уникален в смысле манипуляций. Таких законотворческих "наперстков" мир еще не видывал.

Итак, начало 2016 г. ознаменовалось тем, что КС Украины в январе дважды осуществил предварительный контроль законопроекта "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)". Причем каждый раз с печальными "рекордами" конституционного правосудия. 20 января, приняв Вывод о конституционности законопроекта, 10 судей из 13 добавили свое особое мнение к выводу, большинство из которых касалась не только невозможности вносить изменения в Конституцию во время войны, но и самого содержания изменений.

В ответ на этот демарш президент, после уже осуществленного конституционного контроля, в замену законопроекта внес доработанный вариант, определенный как неотложный. Параллельно 26 января, почти ночью, руководитель государства сделал достоянием гласности указ о назначении двух новых судей КСУ, которые вместе с третьим коллегой, бывшим к тому времени уже три месяца избранным от судебной ветви власти, принесли присягу и срочно заступили на должности.

Почти одновременно парламент, бывший в готовности перехватить эстафету, присягой судей не ограничился, а 28 января внес изменения в статью 149 своего Регламента, чем разрешил принимать решение об изменениях в Конституцию Украины в неконституционном порядке! То есть законодательный орган, понимая, что будет действовать вопреки логике и правилам, просто выдал себе индульгенцию на этот ералаш. Президент поддержал веселую прихоть нардепов, мгновенно подписав соответствующий закон. Поскольку нужно было немедленно получить предварительное одобрение изменений в Конституцию на текущей сессии парламента любой ценой.

Результатом же введения в процесс "судейского спецназа" стал очередной рекорд КСУ. За один субботний день — 30 января — (такая резвость от КС наблюдалась впервые за всю его историю) суд справился, "проверив" на конституционность "неотложный" законопроект.

А уже 2 февраля народные избранники поставили и новый свой рекорд: пришли на текущую сессию, а вышли — из следующей. Понятно, что на "предыдущей" сессии они успели одобрить то, что от них требовали. При этом, чтобы ситуация не выглядела совсем по-идиотски (на самом деле она такой и была), еще 29 января КС открыл производство по конституционным представлениям 51 народного депутата, которые вдруг перестали понимать статью 155 Конституции Украины. Им понадобилось толкование положения "на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины". Таким образом, законодатели обеспечили себе возможность похулиганить 2 февраля в условиях, так сказать, правовой неопределенности. То, что КС потом два месяца был в ступоре, пытаясь скрестить, как говорится, ужа и ежа и объяснить, что "следующая" сессия — не та, что наступает непосредственно за нынешней, а любая другая после нее, уже не имело никакого значения. КС подтвердил это открытие (!) аж 15 марта 2016 г.

Кто будет формировать

"чистые ряды"?

Проект изменений в Конституцию приняли 2 июня 2016 г. И здесь не обошлось без фокусов. В тот же день, перед голосованием изменений в Конституцию, депутаты приняли Закон "О судоустройстве и статусе судей" — в обеспечение имплементации конституционных изменений (!). Сделано это было именно ДО момента одобрения изменений в Конституцию и, соответственно, вступления их в силу. Вместе с тем сама Конституция предусматривает, что в таких случаях закон должен отвечать действующему Основному Закону.

Эти обстоятельства никуда не денутся из истории так называемой судебной реформы, несмотря на то, что в этой власти на это никто не обращает внимания. Как видим, конституционность самой процедуры на всех этапах внедрения была крайне сомнительной. Сегодня никто не признает эту неконституционность, даже несмотря на представление ВСУ, которое пылится в КСУ с начала октября. Все в действии!

Все! Но среди них есть равные, а есть и более равные. Не вдаваясь в подробности, замечу, что по замыслу идеологов судебной реформы, Верховный суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший административный суд Украины, Высший хозяйственный суд Украины прекращают свою деятельность и ликвидируются. И в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", то есть до

1 апреля 2017 г., должен быть образован Верховный суд (неизвестно какой страны, потому что не содержит в названии слова "государство Украина").

А вот члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины продолжают работать до окончания срока, на который их избрали (назначили). Аналогичная ситуация с КСУ и генпрокурором. И особенно оригинально — продолжение выполнения полномочий членами Высшего совета юстиции, которые не могут продолжаться дольше, чем всего-навсего до 30 апреля

2019 г. Как вы думаете, почему? Ответ очевиден: именно Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей Украины решают практически все вопросы судейской карьеры! Очевидно, что все "президентские" люди в этих органах должны сохранить должности, потому что вместе с нюансами "церемониальных" особенностей полномочий президента, должны-таки обеспечить то овеянное мечтой "независимое" правосудие под его патронатом — прежде всего, при увольнении нынешнего судейского корпуса и формировании его на будущее. Начиная с судей Верховного суда вплоть до судей местных общих судов — еще, по крайней мере, в течение почти трех последующих лет.

Диссонанс с заявлениями о последующем формировании чистых рядов безупречного судейского корпуса и о невозможности каких-либо политических влияний тут очевиден! Он начинает подтверждаться в ходе первого и пока что единственного конкурса на должности судей Верховного суда, где уже проявляются политическая заангажированность и дискриминационные

моменты.

О таких рычагах контроля и средствах влияния не мечтали даже "папередники". Кроме прочего, речь идет еще и о запуске мощного механизма узурпации власти в судебной сфере. Ведь Высший совет юстиции и его члены назначались в свое время с другими конституционными полномочиями, так почему же они продолжают работать без нового, так сказать, мандата в виде формирования нового состава, согласно требованиям Конституции? Правовые аналогии этого казуса можно смело найти в недавней конституционной истории Украины. Достаточно проанализировать обвинение в адрес "папередника"-президента.

Однако Конституционный суд в начале 2016 г. этот "пустячок" проглотил... Чем освятил, в частности, последующие события конца года.

А именно: принятие парламентом среди ночи как "разогрев" перед обсуждением Бюджета-2017 Закона "О Высшем совете правосудия". Очередной рекорд — 18 минут обсуждения. Закон принимали с возможностью "технико-юридических правок". Как сообщил во время этого фарса спикер Парубий — к закону есть 1100 замечаний! Поэтому сегодня никто не может сказать, каким на самом деле был (потому что его текст мало кто видел в сессионном зале) и будет этот документ. Но уже понятно, что ВСП, получив в наследство от ВСЮ "пропрезидентский" состав во всей красе, обрастает полномочиями невиданного объема. В законопроекте этот орган имеет аж 21 вид деятельности в сфере полномочий. При том, что Конституцией предусмотрено лишь девять таких видов. Я далека от мысли, что, когда мы, наконец, увидим текст закона, ситуация существенно изменится.

Рекордсмены

парламентских игрищ

Правовой кавардак и в сфере прав человека, и в реализации судебной реформы вызвали не только бестолковые процедуры и законы, но и вопросы практические.

К сожалению, к нарушению парламентских процедур мы уже привыкли — это стало общим правилом так называемого парламентаризма по-новому. К нему, кажется, умышленно приучают общество, равно как формируют тенденцию полного пренебрежения Конституцией Украины.

Именно с помощью дерзких нарушений Конституции и Регламента Верховной Рады власти удается проводить через парламент свои неоднозначные законодательные инициативы.

Приметой 2016 г. можно считать появление двух рекордсменов, которые также поставили не один законодательный "рекорд". Это экс-спикер ВР В.Гройсман и действующий глава парламента А.Парубий. Уже упомянутый случай с 18-минутным принятием Закона "О Высшем совете правосудия" в три часа ночи — лишь один из типичных эпизодов системы "проталкивания" нужных законов. Нужно сказать, что нынешнему руководителю правительства на должности спикера работалось легче, ибо в парламенте все же существовало легитимное фиксированное большинство. Его преемник Парубий попал в более сложное положение — он выполняет прихоти Банковой в условиях, когда парламентской коалиции де-юре не существует. Но у него все получается, потому что коалиция существует в его воображении. В тот период, когда Рада голосовала за новое правительство г-на Гройсмана, а Парубий сиял от счастья, опустив тело в спикерское кресло, его в соцсетях называли "человеком-калькулятором" — из-за трагикомедии с подсчетами, в ходе которых называли цифры и 226, и 230, и 237 депутатов. При том, что в момент голосования за премьер-министра Гройсмана две фракции, будто бы входившие в коалицию, БПП и НФ, дали всего 206 голосов! Спикер тогда — в апреле 2016-го — заявлял, что может предоставить поименный список членов коалиции и даже коалиционное соглашение, но до сих пор этого не сделал.

Итак, ни в момент голосования за новый состав правительства, ни даже когда происходил ночной шабаш под названием "Бюджет-2017", юридического подтверждения наличия в парламенте легитимной коалиции депутатских фракций нет! Так как же было назначено нынешнее правительство? Правительство, которое сегодня продает украинцам то, что им принадлежит по Основному Закону, по спекулятивной цене (см. статью 13 Конституции Украины). При том, что оно имеет как критический уровень доверия из-за его действий, так и сомнительную легитимность: согласно последним социсследованиям, 86% населения считает, что власть работает в неправильном направлении.

Сложив оружие

Тут есть смысл снова вернуться к судебной реформе. Ибо она определила еще несколько ключевых явлений 2016 г. Скажем, есть прямое отношение этой "реформы" к так называемому мирному процессу, минским переговорам, которые, что было очевидно сразу, зашли в тупик. В этом процессе Украина лишила себя мощного инструмента защиты прав и свобод своих граждан, национальной безопасности. В изменениях в Конституцию относительно правосудия есть лукавые положения о признании юрисдикции Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом. Этот суд рассматривает дела, в частности, о преступлениях против человечности, военные преступления, преступления, которые, вероятно, связаны с агрессией, — все то, что было на Майдане и происходит и по сей день на Востоке Украины, в Крыму. Обязательство имплементировать Римский устав, который подписан еще в 2000 г., наша страна должна в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами — с другой (статья 8 раздела ІІ), где не предусмотрены никакие отсрочки. Однако в Заключительных и переходных положениях Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно правосудия" предусмотрена отсрочка ратификации Римского устава опять же до "сакральной" даты — 2019 г.! Это уже не говоря о сомнительной формуле авторов "реформаторского" закона, согласно которой Украина "может" после этой даты ратифицировать устав. А значит — может и не ратифицировать?

На этом фоне "победный" визит генпрокурора в Гаагу в ноябре 2016 г. выглядит крайне плачевно: ведь Украина сейчас "на шпагате" между двумя обращениями парламента в МКС в порядке исключительной процедуры и с фактическим отказом от применения общих международных инструментов этого процесса в ближайшей перспективе. Генпрокурор располагал при этом лишь "пламенной" риторикой — он не предоставил МКС от лица государства доказательств военных преступлений, пообещав "дослать" их до конца года. Так же, как относительно преступлений против человечности во время Революции достоинства. Уже вот-вот конец года…

Ритуальное убийство права

Все разочарования, постигшие нас в 2016 г., так или иначе связаны с этим лукавым "реформаторским прогрессом". В том числе с эпопеей под названием "Безвизовый режим". При том, что все формальные требования Евросоюза будто бы выполнены, процесс реализации главного предвыборного обещания власти превратился в настоящую трагикомедию. А чего, собственно, все ожидали? Кроме формальных требований, есть еще множество неформальных ориентиров, на которые опирается ЕС, принимая такие трудные для себя решения. И, скажем, нюанс с ритуальными танцами нашей власти вокруг Римского устава не добавляет европейским партнерам оптимизма.

И это — только один пазл в общей картине, которую складывает для себя ЕС, формируя решение о предоставлении Украине безвиза. Очень наивно считать, что Европа не следит за развитием так называемых реформ. И тут мы снова вынуждены вернуться к ключевой, судебной, реформе. Из положений которой уже начинают выдергивать те единичные положительные моменты, которые все же были вшиты в ее тело.

Этим своеобразным "откатом" ознаменовалось 15 декабря 2016 г.: президент Украины обратился в парламент с требованием безотлагательно рассмотреть проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (об усовершенствовании механизмов обеспечения задач уголовного производства)" №5490. Президент призывает парламентеров…

отменить предусмотренное судебной реформой лишение прокуратуры полномочий осуществлять досудебное расследование! При том, что из Конституции эти полномочия фактически уже изъяты: разделом XІ Переходных положений предусмотрено, что такую функцию прокуратура осуществляет до 15 апреля 2017 г. Но закон №5490 предусматривает перенесение этого срока. Как вы уже поняли, на "сакральный" 2019-й.

Этот же законопроект отменяет состязательность сторон в процессе досудебного следствия, множится на нуль правовая помощь на этом этапе, адвокатура лишается каких-либо прав вплоть до процедуры судебного разбирательства. На которое переводится вся ответственность за возможные прокурорские выверты. Прокурорам также даруют их давнюю мечту — досудебное следствие может продолжаться не 12 месяцев, а 18!

Параллельно закручивают гайки адвокатуре. Конец года ознаменовался очередным "подарком" от власти, который шокировал уже адвокатское сообщество. Речь идет о "победном" завершении подготовки нового законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности. Сейчас представители САУ, которые раньше принимали участие в подготовке документа, заявляют, что кулуарно принятый в последнее время вариант "ни по духу, ни по букве не отвечает европейским реформам правосудия. В случае его принятия Украина сделает шаг назад в развитии института адвокатуры и лишит граждан эффективной профессиональной правовой помощи".

К этому нужно добавить слово "окончательно". Потому что над вопросом лишения граждан правовой помощи "реформаторы" работают системно и настойчиво не первый год, а 2016-й стал апогеем этого процесса. Таким образом, можно долго перечислять все ухищрения "реформаторов", но среди них есть прямо-таки вопиющие: нынешний размер судебного сбора делает услуги суда недоступными для 90% населения. А упомянутым "кулуарным" законопроектом об адвокатуре размер адвокатского взноса установлен на таком уровне, что часть адвокатов, не имеющих "киевского" уровня гонораров, трижды подумают, есть ли у них финансовая возможность продолжать свою адвокатскую карьеру…

Кого спустят с лестницы

Этот процесс наглядно демонстрирует, как общество зажимают в тиски правового диктата — сейчас не ценности, закрепленные в Конституции, диктуют шаги власти, а политическая целесообразность.

Несмотря на создаваемую властью красивую картинку, государство ныне можно смело причислить к странам, где права человека нарушаются постоянно, системно и сознательно. Даже контроль над СМИ, армия ботов, фантомы "шатунов" и бесконечный ряд фейковых побед уже не могут скрыть истинных намерений загнать общество в стойло.

Но пиарный ресурс заканчивается и перестает действовать. Общество учится заглядывать под красивую обертку очень невкусных конфет. Скажем, в ходе экспресс-опроса киевлян в эфире одной из радиостанций об инициативе КГГА рыскать по квартирам с проверками, 94% жителей столицы заявили, что вежливо спустят представителей власти с лестницы…

Обнадеживающая тенденция, как по мне.