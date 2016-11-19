Московское суперлуние. Россия без министра экономики

В ночь на 15 ноября в Москве, впервые после ареста Лаврентия Берии в 1953 г., был задержан действующий министр. Алексей Улюкаев решением суда был помещен под домашний арест и после этого снят Владимиром Путиным с должности министра экономического развития ввиду "утраты доверия". Версий и предположений много, но даже самые правдоподобные из них размываются в лунной неопределенности российской политики.

14 ноября имело место суперлуние, которое наблюдается примерно раз в 70 лет и оживляет, как считается, все мистическое.

В ночь на 15 ноября в Москве, впервые после ареста Лаврентия Берии в 1953 г., был задержан действующий министр. Алексей Улюкаев решением суда был помещен под домашний арест и после этого снят Владимиром Путиным с должности министра экономического развития ввиду "утраты доверия". Версий и предположений много, но даже самые правдоподобные из них размываются в лунной неопределенности российской политики. В ближайший год наблюдать происходящее в России будет, по крайней мере, не скучно. Будем надеяться, что для ее соседей все обойдется без новой крови.

В российской власти теперь уже бывший министр экономики Улюкаев, когда-то правая рука Егора Гайдара, вместе с министром финансов Антоном Силуановым, главой Сбербанка Германом Грефом, главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, зампредом экономического совета при президенте Алексеем Кудриным, вице-премьером Аркадием Дворковичем, председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной, премьером Дмитрием Медведевым относился к группе т.н. системных либералов, или сислибов. Это не партия и не фракция, просто совокупность лиц во власти, приверженных идеям рыночной экономики. Но, например, у Медведева с Кудриным отношения крайне натянуты.

На политические взгляды слово "либерал" не распространяется. Сислибы так же враждебно относятся к сближению Украины с ЕС, как российские "ястребы" всех мастей — к сближению Украины с НАТО. Улюкаев был тем человеком, который вел в 2014–2015 гг. трехсторонние переговоры России с ЕС и Украиной в надежде кардинально переписать или отменить украино-еэсовское Соглашение об ассоциации.

В России довольно распространено мнение, что сислибы — агенты Запада. Это курьез. Сислибы так же заинтересованы в благополучии путинской России, как и все прочие группы влияния в рамках "крымского консенсуса". Улюкаев — не бедный человек. Официальная должность министра и пост главы наблюдательного совета Внешторгбанка приносили ему немалые доходы. Официально в 2015 г. он декларировал собственность в России (а другой ему по статусу владеть запрещалось) примерно на 59 млн долл. и еще 15 млн — у жены. Известный российский оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный, сам находящийся под домашним арестом, сокрушался по поводу ареста Улюкаева, поскольку не успел вовремя опубликовать свежую порцию компромата. А она интересна: в 2011 г., когда Улюкаев работал зампредом Центрального банка, на его отца на Кипре был зарегистрирован офшор. Понятно, что офшор скрывал неположенные министру, но допустимые для его отца (которому уже за восемьдесят) зарубежные активы.

Улюкаев был обвинен в вымогательстве взятки в 2 млн долл. у "Роснефти", которой руководит Игорь Сечин, очень влиятельный и близкий к Владимиру Путину. Сумма взятки вряд ли может удивить. В начале сентября в московской квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко было изъято 120 млн долл. и 2 млн евро. Понятно, что не все эти деньги его, но, с другой стороны, где полковник полиции, и где министр федерального правительства? "Отмытого кэша" в России предостаточно.

Более интересны обстоятельства ареста. Они трудно поддаются рациональному объяснению. Уже год российская власть обсуждает продажу государственных активов для наполнения бюджета, чтобы максимально оттянуть момент запуска печатного станка. В этом году нужно было продать нефтяную компанию "Башнефть", несколько лет назад отобранную у попавшего в немилость российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, и часть государственного пакета "Роснефти". Владимир Путин требовал найти частных инвесторов, его поддерживали сислибы. Но у Сечина был альтернативный план — "Роснефть" покупает у правительства "Башнефть", а затем выкупает часть государственного пакета собственных акций.

Для бюджета было все равно, кто заплатит, но схема выглядела мутной. У "Роснефти" большие долги, возникшие еще со времен поглощения "Юкоса". Напомним: государство российское по экономической инициативе Сечина и политической воле Путина забрало "Юкос" у Михаила Ходорковского и других акционеров и продало его госкорпорации "Роснефть". Для этого "Роснефть" взяла многомиллиардный кредит в Китае и до сих пор его погашает, и будет погашать еще много лет путем поставок дешевеющей нефти. Позже была попытка повторить то же самое с "Лукойлом", но не получилось. Перекредитоваться "Роснефть" не может ввиду санкций. Следовательно, источник денег на покупку "Башнефти" и собственных акций — внутренние заимствования, грозящие раньше или позже разогнать инфляцию.

Осенью с.г. перебирать варианты стало уже невозможно. В бюджете возникла дополнительная дыра ввиду чрезмерных трат оборонной промышленности. Деньги нужны были срочно. Китай, на который возлагались больший надежды, покупать российские активы без получения права управления отказался. Сечин победил, Путин разрешил, сислибы согласились (куда б они делись?). В октябре "Роснефть" купила половину акций "Башнефти" примерно за 5 млрд долл., заявила про готовность купить другую половину компании у властей Башкортостана и пакет собственных акций, находящихся в федеральной собственности, еще примерно на 10 млрд долл. Путин на публику "выразил удивление" решением, как он сказал, Дмитрия Анатольевича. Но совершенно очевидно, что против его воли покупка была бы невозможна.

Теперь, после закрытия сделки Следственный комитет и ФСБ якобы взяли Улюкаева с поличным при получении от "Роснефти" взятки за поддержку решения правительства разрешить ей купить "Башнефть". Действительно, сислибы были против, но голос Улюкаева в общем хоре звучал далеко не громче всех. Непонятно, зачем "Роснефти" было давать взятку не самому влиятельному члену правительства, когда госкорпорация могла и решила вопрос на уровне президента.

Как теперь официально заявляется, Улюкаев был в "разработке" ФСБ уже год, несколько месяцев его телефоны прослушивались, Путин был изначально в курсе. Официально не говорится, но общеизвестно, что дело вели кадры и подразделения ФСБ, находящиеся под влиянием руководителя "Роснефти", т.н. спецназом Сечина. Далее идут сплетни и версии. Медведев даже после разговора с Путиным не скрывал удивления, не говоря уже о прочих сислибах. Самые прозорливые инсайдеры намекали на самые разные кадровые решения, но только не на это. Общее объяснение — борьба групп влияния в условиях сокращения ресурсной базы — корректно, но непрактично. Кто с кем борется, за что, и каковы последствия для внутренней и внешней политики России?

Путин до последнего времени доверял сислибам как людям, способным эффективно управлять экономикой. Алексей Кудрин готовил экономическую программу для нового срока Путина на посту президента. Предложения по усилению государственного регулирования, исходящие от президентского советника Сергея Глазьева и связанного с ним Столыпинского клуба, серьезно в расчет не брались. Экономические "ястребы" использовались скорее в качестве "пугала", оттеняющего разумность мейнстрима.

Но экономическая ситуация в России, похоже, ухудшается быстрее, чем это подается официально. На одном из недавних совещаний Совета безопасности, который собирается еженедельно для решения вопросов высокой государственной политики, обсуждался ни много ни мало вопрос разовых пенсионных компенсаций. Голос призывающих к государственному регулированию, протекционизму и мобилизационным мерам начал звучать громче, голос сислибов — тише. Вряд ли новую экономическую политику станет определять Глазьев. Но есть достаточно влиятельных людей, экономические взгляды которых находятся где-то между сислибами и Столыпинским клубом; Игорь Сечин и находящийся с ним в конфликте Сергей Чемезов, руководитель другой системообразующей госкорпорации "Ростех", в их числе.

Изменились и внешнеполитические тренды. Сислибы перестали иметь прежнее значение для восстановления отношений с Западом. Для Дональда Трампа не столь важно, продолжит ли Владимир Путин опираться на них, как это было бы важно для Хиллари Клинтон. Если власть в Германии и Франции на ближайших выборах сместится в сторону популизма и автаркии, фактор сислибов утратит значение и для отношений России с ЕС. Пока США будут решать, как дальше выстраивать политику в отношении своего присутствия в Европе и других регионах мира, а это продлится минимум до саммита НАТО летом следующего года, Россия получает время для внутренней перестройки власти, чтобы сделать ее более устойчивой к новым вызовам.

Путин позволил Сечину нанести удар. В конце концов, Улюкаев — потенциальный "дезертир" (ему исполнилось 60, и он написал заявление об отставке). Это не конец истории. Будут и другие удары с разных сторон. Судьба Улюкаева, который однажды написал пророческий стих про "мелкого чина", пострадавшего от очередного "фортеля" своей родины, уже не столь важна. Как не важна судьба других менее громких арестантов последних двух лет. Они сошли с поезда российской политики и могут еще оказаться не самыми проигравшими, если ситуация будет дальше ухудшаться. Путин же может демонстрировать борьбу с коррупцией, дабы внушать оптимизм беднеющему населению и дисциплинировать элиты.

На встрече с руководством оставшегося без главы Министерства экономического развития первый вице-премьер Игорь Шувалов пообещал скорое назначение нового министра и поставил задачу "приложить максимальные усилия, чтобы показать положительные результаты работы до мая 2018 г.". Это привязка к президентским выборам, если они пройдут в назначенные сроки. Излишне перечислять все слухи, инсайды и индикаторы того, что выборы могут состояться раньше. Их много. Как бы то ни было, Россия погружается в новый цикл внутреннего конструирования власти. Это не обязательно ограничит ее внешнюю агрессивность. Но теперь воинственность будет проявляться не от избытка сил, а ради их внутреннего перераспределения.