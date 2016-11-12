Минзарплата и пенсии: развод по принуждению

Повышение минимальной заработной платы (МЗП) стало, пожалуй, самым большим сюрпризом в нынешнем бюджетном процессе. Несмотря на заверения Минфина в том, что этот шаг просчитывался в течение последних шести месяцев, никто не берется точно предсказать его последствия.

Повышение минимальной заработной платы (МЗП) стало, пожалуй, самым большим сюрпризом в нынешнем бюджетном процессе.

Несмотря на заверения Минфина в том, что этот шаг просчитывался в течение последних шести месяцев, никто не берется точно предсказать его последствия. Впрочем, на первый взгляд позитивов у повышения МЗП немало — налоговые поступления увеличатся, часть заработных плат, по ожиданиям, выйдет из "тени", в перспективе уменьшится количество получателей субсидий, да и сдержанный потребительский спрос, возможно, разогреется. Вице-премьер по социальным вопросам Розенко обещает еще больше — стабилизировать пенсионную систему и если не остановить, то сдержать темпы повышения пенсионного возраста в стране. И вот на этот счет возникают сомнения. Уверенности в том, что одним повышением МЗП можно решить "пенсионные" проблемы Украины, у экспертов нет. Зато у социального блока правительства появилось очередное оправдание для бездействия и отказа от реформирования пенсионной системы.

Полуреформы

О провальном снижении ЕСВ вдвое сейчас на улице Грушевского стараются не вспоминать. А зря, ведь событие было, без преувеличения, судьбоносным. Кстати, продиктовано оно было бизнесом, жалующимся на непосильное фискальное бремя. И этот же бизнес в итоге, получив ожидаемое снижение ставки сбора, не ответил властям взаимностью, продолжив платить как минимум часть зарплат в конвертах. Традиционно успешная в развитых странах стратегия в украинских реалиях трансформировалась из блага в проблему. Дефицит Пенсионного фонда вырос до колоссальных размеров, фактически треть всех пенсионных выплат теперь финансируется напрямую из госбюджета, более того, каждый месяц проблема усугубляется.

Доходы ПФ, как известно, состоят из собственных поступлений и средств госбюджета. ЕСВ — основной источник собственных доходов фонда, и в 2015 г. он составлял около

64% поступлений (165,3 млрд грн). Средства госбюджета приходится направлять на покрытие дефицита ПФ, возникающего из-за нехватки поступлений собственно ЕСВ для выплат всем пенсионерам.

В 2015 г. бюджет выделил фонду 94 млрд грн, т.е. профинансировал 36% его затрат. После снижения ЕСВ картина изменилась принципиально: за январь—август (восемь месяцев) текущего года в ПФ поступило 159,5 млрд грн, из них собственных поступлений (т.е. ЕСВ) — только 71,6 млрд грн, что на 35,2 млрд меньше, чем за аналогичный период 2015-го. При этом дефицит растет от месяца к месяцу, ведь по итогам семи месяцев недопоступления от ЕСВ были на 5 млрд грн меньше — 30 млрд.

Очевидно, что к концу года недоимка вырастет еще больше, и профинансировать ее придется из госбюджета.

Изначально расчет был на то, что зарплаты из конвертов перекочуют в официальные выплаты. Впрочем, уже тогда, проводя приблизительные расчеты, мы приходили к выводу, что выгода от снижения ЕСВ очевидна лишь для предприятий, работающих "в белую", — они действительно получили экономию. Компании, выплачивающие часть зарплат неофициально, продолжили работать по старым схемам, но с новой ставкой. Стимулов для детенизации у них не было с самого начала. Работа ГФС по контролю над теневыми выплатами закончилась, так и не начавшись. Да, какие-то конвертационные центры закрывались, но в целом условия работы для недобросовестных работодателей, очевидно, принципиально не поменялись. И даже если они и ощутили на себе "тяжелую руку" фискалов, то возможность ее "золочения" для устранения проблем так называемым неформальным образом, видимо, осталась.

По идее, наделавшее так много шума последнее повышение МЗП должно повысить темпы поступления ЕСВ, ведь автоматически увеличивается база налогообложения. Но единственным и достаточным ответом на все пенсионные вопросы оно точно не станет. "Объем дефицита ПФ составляет порядка 155 млрд грн. При этом количество сотрудников, получающих минимальную заработную плату в Украине, — где-то 4 млн человек. Общая сумма ЕСВ, уплаченного с их зарплат после повышения МЗП, составит около 33 млрд грн. Спасут ли Пенсионный фонд эти 33 млрд? Даже при условии, что 55 млрд этого дефицита — это спецпенсии, которые в соответствии с законодательством должны финансироваться из государственного бюджета, а нам нужно побороть только 100 млрд дефицита", — задается справедливым вопросом эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его мнению, проблема дефицита ПФ заложена в самой сути солидарной системы. И если ее не изменить, не трансформировать, мы будем сталкиваться с дефицитом постоянно, и он продолжит расти. "Сегодня из моих выплат платят пенсии тем, кто сейчас на пенсии. Мне же будут платить пенсию из выплат тех работников, которые останутся на рынке труда после моего выхода на пенсию. Учитывая демографические тренды, снижение рождаемости и отсутствие предпосылок к улучшению ситуации в будущем, количество пенсионеров продолжит расти, количество работающих — сокращаться, а проблемы с финансированием выплат — только нарастать", — объясняет эксперт.

При этом важно понимать, что повышение МЗП вдвое не означает, что отчисления ЕСВ вырастут пропорционально, скорее всего, они будут ниже. "Есть ряд объективных причин так думать, — считает эксперт по социальным вопросам Института экономических и социальных исследований Марианна Онуфрик. — МЗП хотят "отвязать" от доплат и надбавок, часть зарплат все еще находится в "тени", и выход из нее даже если и будет, то растянется во времени. Поэтому трудно сказать, насколько увеличатся собственные поступления Пенсионного фонда, и каким образом это скажется на расходах на пенсионное обеспечение из государственного бюджета. Ведь в связи с появлением существенного ранее запланированного ресурса в несколько десятков миллиардов Кабмин может по-разному ими распорядиться".

По словам эксперта, речь может идти, например, об уменьшении расходов из госбюджета, повышении пенсий (в т.ч. их "осовременивании" или проведении индексации), дальнейшем снижении ставки ЕСВ, использовании данных средств как компенсаторов для введения обязательного накопительного уровня. Диапазон возможностей достаточно широк, причем правительство может использовать сразу несколько вариантов. Однако говорить о стабилизации пенсионной системы в результате повышения МЗП до 3200 грн рано.

Пенсионная система Украины хронически больна, причем сразу несколькими болезнями. Проблема дефицита Пенсионного фонда, по мнению некоторых экспертов, не решаема в принципе. Придумать систему, которая смогла бы со временем свести этот дефицит на нет, невозможно. Он в любом случае будет расти гораздо быстрее, чем поступления от ЕСВ. Правильным на сегодняшний день решением было бы выделить финансирование дефицита в отдельную бюджетную программу и постараться за несколько лет заполнить эту брешь. Правда, для этого нужно, чтобы темпы ее роста если не остановились, то хотя бы замедлились. А сама пенсионная система начала, наконец, трансформироваться.

Детенизация. Второй подход к снаряду

Расчеты показывают, что снижение ЕСВ объективно привело к уменьшению общих затрат на оплату чуть более чем на 10,8% при минимальной ставке ЕСВ (36,76%) и на 18,5% — при максимальной (49,7%). Это создало предпосылки для повышения бизнесом зарплат своим работникам от 12,2% (если предприятие платило ЕСВ по минимальной ставке) до 22,8% (при максимальной ставке). Если не все, то многие этой возможностью воспользовались: за девять месяцев этого года средняя зарплата в Украине выросла как раз на 22,8%. И даже индекс реальной заработной платы за этот период подрос с 90 до 93,2%, по данным Госстата. Но если зарплаты выросли, то почему в бюджете Пенсионного фонда образовалась нелатаемая брешь?

Дело в том, что плательщиками ЕСВ являются не только фирмы, но и частные предприниматели. Причем "упрощенцы", как правило, платят минимальный ЕСВ, который при ставке в 34,7% составлял

478 грн, а потом, после ее снижения до 22%, резко уменьшился до 303 грн.

Повышение МЗП до 3200 грн отчасти решит и эту проблему, ведь размер ставки единого налога для "упрощенцев" 1-й и 2-й групп привязан к минимальной зарплате, так что при ее двукратном увеличении им придется платить, соответственно, больше. Но не будем забывать о льготах для микробизнеса, предоставленных Минфином уже в этом году в рамках очередных налоговых изменений. В частности, предприниматели, годовой доход которых не превышает 250 МЗП (т.е. уже 800 тыс. грн, а не 344, как планировал Минфин), могут самостоятельно определять базу начисления ЕСВ, и что-то нам подсказывает, что эта база будет минимальной.

Впрочем, если вторая попытка детенизировать заработные платы окажется успешной, недоплаты микробизнеса ощутимо не повлияют на ситуацию. А в успех будущей детенизации верят, надо сказать, хоть и с оговорками, но многие.

"Бизнес будет обязан платить работникам зарплату не ниже минимальной, что хотя бы частично выведет зарплаты из "тени". При этом повышать МЗП следует не сразу, а постепенно, чтобы ее уровень достиг 3200 грн к концу года. Такая политика позволит бизнесу адаптироваться к изменениям и изменить свою систему оплаты труда в соответствии с требованиями правительства, — отмечает член парламентского комитета по финансовым вопросам Павел Ризаненко. — Так как отечественные компании, как правило, работают по схеме "минимальная зарплата + конверт", то средний на сегодняшний день уровень зарплат в стране является искусственно заниженным. Соответственно, после повышения МЗП ожидается не только детенизация, но и рост средних зарплат по отраслям. Что, кстати, отразится и на росте зарплат в иностранных компаниях, работающих в Украине, ведь они зачастую ориентируются на средние данные о зарплате в своих секторах, и их сотрудники раньше получали зарплаты ниже, чем их коллеги, работающие в других странах".

А пенсионерам что?

Даже сейчас при искусственно заниженных данных о зарплатах в Украине соотношение средней пенсии и средней зарплаты катастрофически низкое. В 2013-м средняя пенсия составляла 45% от зарплатного аналога, но с 2014 г. пенсии повышались минимально, и в этом году вышеприведенный показатель составляет лишь чуть более 29% от средней зарплаты по стране. По рекомендациям Международной организации труда, такое соотношение должно составлять не менее 50% (а в странах ЕС — 60%). После повышения МЗП этот разрыв увеличится еще больше, достичь рекомендованных 50% станет практически невозможно. Обещает ли правительство нынешним пенсионерам рост выплат и улучшение их материального положения за счет увеличения поступлений от ЕСВ? Едва ли. А пенсионеры тем временем продолжают беднеть.

"Повышение МЗП позволит лишь частично покрыть дефицит Пенсионного фонда, да и то по оптимистическим расчетам. Так называемое осовременивание пенсий в краткосрочной перспективе маловероятно, — считает Павел Ризаненко. — На сегодняшний день их даже платить не из чего. Сначала нужно залатать дыру в ПФ, затем ввести накопительный уровень пенсионной системы и только потом станет возможен рост или "осовременивание" пенсий".

В этом ключе отказ власти от повышения пенсионного возраста смущает по нескольким причинам. Во-первых, более поздний выход на пенсию отстрачивает во времени рост пенсионных выплат, способный дать нынешним пенсионерам шанс получить хотя бы минимальную индексацию. Ведь чем раньше украинцы выходят на заслуженный отдых, тем меньше денег остается для выплат. Во-вторых, при таком огромном разрыве между средней зарплатой и пенсией сами же граждане заинтересованы в том, чтобы работать и обеспечивать себя самостоятельно, а не рассчитывать на помощь (читай — подачку) государства.

"Если повысить пенсионный возраст, этого будет достаточно для обеспечения финансирования пенсий исключительно за счет собственных поступлений Пенсионного фонда. Но этот шаг требует одновременного введения программ по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, как это делается во всех развитых странах мира", — считает Марианна Онуфрик. Эксперт объяснила, что поскольку вопрос повышения пенсионного возраста стоит остро везде, во многих странах действуют различные программы по поддержке продолжительности активной рабочей жизни путем предоставления более широкого доступа к обучению в течение жизни; адаптации рабочих мест к более разнообразной рабочей силе; обеспечению возможностей трудоустройства для пожилых работников и поддержанию активного и здорового старения.

Думают наши политики об этом? Обсуждают ли варианты? Или просто в угоду электоральным предпочтениям талдычат об отказе от повышения пенсионного возраста, ничего не предпринимая для снижения болезненности этого шага для общества? Повышение пенсионного возраста неминуемо, и без подготовки к нему мы в результате столкнемся с еще большим количеством пожилых безработных, требующих услуг Государственной службы занятости и пособий от государства. То есть условно позитивный эффект от повышения пенсионного возраста в публичных финансах будет в значительной степени нивелирован необходимостью финансирования программ по содействию занятости и борьбе с безработицей. И вместо повышения пенсий потратим деньги на трудоустройство граждан предпенсионного возраста.

"Повышение пенсий — это вопрос социальной справедливости, и он должен быть решен. Если солидарная система не начнет меняться уже сейчас, то даже 30-процентное повышение пенсий (а это мизерное увеличение, которое по сути не выведет минимальную пенсию даже на уровень прожиточного минимума) съест всю прибавку, полученную от ЕСВ после повышения МЗП", — убежден Олег Пендзин.

При этом сама суть солидарной системы на сегодняшний день исковеркана до неузнаваемости, сумма страховых взносов (уплаченного ЕСВ) никоим образом не привязана к сумме выплат, которые работник получит, выходя на пенсию. Нет никаких стимулов отдавать системе больше взносов сейчас, чтобы получить более высокую пенсию потом. Что отчасти и объясняет катастрофическую ситуацию с объемами теневых доходов граждан. По мнению Марианны Онуфрик, дополнительные отчисления, полученные вследствие повышения МЗП, следует направить именно на "осовременивание" пенсий. Хотя бы попытаться восстановить страховую природу пенсионного обеспечения в Украине. Впрочем, правительство вряд ли выберет этот путь. Ведь для этого требуются структурные изменения самой системы, а власть до сих пор не продемонстрировала желание хоть что-то принципиально менять в сфере пенсионного обеспечения.