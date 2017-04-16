"Мертві бджоли"... Об обновлении школьных программ по украинскому языку — с болью

О политическом весе языковых проблем в Украине говорить излишне. Хочется подчеркнуть другое: школьное обучение украинскому языку за 29 лет (со времени принятия Закона о языках в УССР, т.е. с момента провозглашения государственности украинского языка в Украине и появления реальных возможностей для утверждения его на соответствующих статусу позициях) абсолютно не изменило своей сути и не выполняет той роли, которую ему следует выполнять.

О политическом весе языковых проблем в Украине говорить излишне. Хочется подчеркнуть другое: школьное обучение украинскому языку за 29 лет (со времени принятия Закона о языках в УССР, т.е. с момента провозглашения государственности украинского языка в Украине и появления реальных возможностей для утверждения его на соответствующих статусу позициях) абсолютно не изменило своей сути и не выполняет той роли, которую ему следует выполнять.

Если, например, я скажу, что за это время только Вячеслав Вакарчук для утверждения украинского языка в молодежной среде сделал больше, чем все отечественные общеобразовательные школы вместе, то это, скорее, будет выглядеть как недооценка вклада Вакарчука, который, безусловно, сделал значительно больше. Украинский Вакарчука — это язык души. Украинский язык школьных уроков — это "латынь" курса грамматики. Песням Вакарчука открываются, ими выражают самое сокровенное. Грамматикой же занимаются разве для того, чтобы сдать ВНО и больше никогда к ней не возвращаться.

Украинский Вакарчука — это из той традиции, за которой — тысячелетняя безгосударственная высокая духовность. Украинский язык школьного курса обучения — та же древняя традиция государственной бездуховности. Просто раньше она выражалась "мертвыми" для украинца письменными или иностранными языками, а сейчас — "латынью" такого же мертвого школьного курса грамматики.

Курса, который за последние 50 лет практически ни на йоту не изменился. Да, истоки его где-то там, еще в 60–

80-х годах прошлого века, когда украинский язык почти целиком был вытеснен на маргинесы общественной жизни, когда в городской школе можно было даже освободиться от его изучения, а в сельской он должен был выработать элементарную грамотность письма (выпускник восьмилетки писал диктант, а десятилетки — сочинение). И все. Главнейшие функции уже были отданы русскому.

Теперь, по Конституции и законам Украины, все якобы изменилось. Все-все. Кроме содержания школьного обучения украинскому языку: оно в основе своей то же, что и в 1984 г. Те же три четверти той же грамматико-правописной теории. Остальное — только объяснительные записки и сопроводительный антураж. Это почти так, как на "ходовую" добротной сельской телеги накладывать корпус то "жигуля", то "мерса" и заявлять, что телега благодаря этому становится современным авто, а не авто — телегой. Такие "шутки" еще могли бы себе позволить французы, немцы или русские, в духовно-культурном пространстве которых государственность и родство соответствующих языков уже добротно утверждены. А в наших условиях за них приходится платить очень дорого — жизнями украинцев и утраченными территориями. Даже больше: утраченными поколениями тех, кто в Украине так и не стал украинцем.

Ожидания, что рано или поздно те, кто должен это сделать, радикально изменят ситуацию, каждый раз заканчиваются разочарованием. Для тех, кто надеется. А также — очередным перераспределением денежных потоков. Для тех, кто на проблеме грубо "рубит бабло", механически клепая "обновленные" стандарты и программы по принципу: "Чтобы ничего не менять — смени флаг".

Боюсь, очередное "обновление программ", над которым сейчас усиленно работают наши реформаторы, — тоже из этой оперы.

Когда о нем объявили в контексте создания "Новой украинской школы" — появилась надежда: вдруг в этот раз все сложится? Тем более что "обновление" анонсировалось как переход от ориентации на знания к компетентносной ориентации, как приведение обучения в соответствие с возрастными особенностями учеников. А возможность услышать всех и учесть мнение каждого гарантировалось демократическим обсуждением на специально созданной для этого платформе.

…Первый тревожный звоночек прозвучал, когда модератор платформы предупредила: коллеги, все предлагаемые вами изменения должны вписываться в требования госстандарта 2011-го. Второй — когда после первого этапа обсуждения в "обновленных" вариантах содержания появились целые содержательные пласты, которых в самом обсуждении никто не предлагал. А из того, что предлагалось, было учтено только то, что ни к компетентносному подходу, ни к соответствию возрастным особенностям никакого отношения не имеет. Радикальные предложения (даже получившие в пределах обсуждения очень солидную поддержку) были отброшены, поскольку — "не соответствуют стандарту".

Я хочу сказать самое главное: этому стандарту (в части, касающейся обучения украинскому языку) хорошо соответствует только статус украинского языка времен самой мощной русификации Украины. До 1989-го. И именно под возврат к тому статусу этот стандарт подручными г-на Табачника и написан. Как и соответствующий закон Кивалова—Колесниченко.

Не верите? А вы найдите в этом стандарте украинский в его особой человекотворной роли и государственном статусе... Не найдете. Он там даже и не фигурирует как что-то отдельное. Есть сфера "языка и литературы". Есть компоненты сферы. Один из них (абсолютно равноценный с остальными!) — украинский язык. Да, владение им "содействует консолидации граждан в развитии и укреплении государства, обеспечивает доступ к источникам украинской духовности". А что, в 1984-м не "содействовало" и не "обеспечивало"? Так и сейчас.

Основателей новой украинской школы такой подход устраивает? Хотя он и хуже, чем имеющийся (!) И реально "компетентнее" в нем — лишь терминология. Это называется словоблудием. Что, реформе без него не обойтись?

"Рабочая группа" (простите, по-другому этих людей никто нигде не представлял) по обновлению программы по украинскому языку, дабы хоть как-то облагородить тот стандарт, дополняет перечень ключевых компетентностей госстандарта своей новацией — "общение на государственном языке". И это не считается отклонением. Ни от канонов госстандарта, ни от имеющихся реестров ключевых компетентностей, в которых такой разновидности нет, ни от здравого смысла.

"Рабочая группа" (она ведь из научных сотрудников, не из студентов укомплектована) не учитывает ряда грубых методологических ошибок, на которых выстраиваются основы того пресловутого стандарта и нынешнего школьного обучения языку. Она преспокойно занимается компиляцией, которой подменивает отсутствующую в головах, душах и текстах целостность действительно реформационного замысла. Зачем? Ну какая горячка гонит заменить плохое еще худшим, лишь бы только до 2018 года?..

Наконец, "дополнять" госстандарт и "обновлять" программы можно чем угодно. От этого ничего не изменится. "Мертві бджоли не гудуть". Жаль только пятиклассников, по которым "обновление" ударило больше всего и которым добавили еще одну грамматическую тему ("привели в соответствие с возрастными особенностями"). Но ничего, привыкнут, втянутся потихоньку. На уроках украинского будут говорить о фонетике и построении слова, подлежащем и сказуемом, лексикологии... А на перерывах, во внешкольной среде и дома будут болтать на русском. Наедине — будут включать записи Вакарчука. И будут прислушиваться к чему-то в себе. К чему? Возможно, к голосам пращуров, которые не нашли своего продолжения в потомках, в значительной степени благодаря несуразности школьного обучения родному государственному языку.

…И в завершение. Я настаивал и буду настаивать на особом статусе украинского языка как учебной дисциплины. И на особом же, ином, чем для всех других школьных предметов, способе обучения ему. Однако же я не требую для него каких-то привилегий — большего количества часов на обучение, более высокой оплаты для учителей-языковедов. Я требую того, чего просит от нас сама наша нынешняя жизнь: сделаем, наконец, школьное обучение языку таким, чтобы оно полноценно работало на утверждение нашего языка в статусе родного и государственного не когда-нибудь, а сегодня, в каждый миг нашего настоящего украинского бытия. У нас для этого уже сейчас есть все. А стандарты и программы можно создать и изменить за какой-то месяц-другой. Было бы желание.

И было бы у причастных к святому делу реального обновления образования ощущение: обучение украинскому языку на основании госстандарта 2011 года и компилятивно "обновленных" под него программ — это преступление. Мы им уничтожаем самый ценный ресурс страны — украинскость в душах украинцев. И за это сегодня уже платим кровью. Завтра же можем заплатить независимостью.