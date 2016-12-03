Ментальность как драйвер экономики

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Прошло четверть века с тех пор, как Украина обрела независимость. Ощутили ли мы за это время положительные изменения, считаем ли себя успешными, а свое государство благополучным? И если нет глобального улучшения, то, возможно, это означает неправильный алгоритм действий?

Поиск направлений общенационального развития требует более глубокого погружения в фундаментальные причины успехов одних наций и поражений других. Способность сопротивляться негативным внешним факторам, реализовывать эффективные экономические модели, создавать новые формы социальной организации базируется на развитых положительных общенациональных ментальных характеристиках и на осознанной минимизации влияния негативных характеристик.

Прошло четверть века с тех пор, как Украина обрела независимость. Ощутили ли мы за это время положительные изменения, считаем ли себя успешными, а свое государство благополучным? И если нет глобального улучшения, то, возможно, это означает неправильный алгоритм действий? Он может быть как ошибочным вследствие внешнего влияния, так и неправильным — с точки зрения внутреннего построения, тесно связанного с понятием ментальности. Есть классическое определение, в котором ментальность перекликается с менталитетом. Это совокупность сознательных и подсознательных нацеленностей, базируемых на ценностях и отображающих определенный образ мышления и действий. Такое определение можно распространить как на ментальность индивидуума, так и на социальные группы. Чем больше набор этих общих ментальных черт, тем нация монолитнее. Какие характеристики имеет украинская ментальность, и чего ей не хватает? Действительно ли ее модернизация приведет к качественным изменениям жизни каждого украинца и государства в целом?

Делать революции мы уже научились, а после них ходим по кругу

Украинцы от Ужгорода до Луганска и от Киева до Симферополя имеют, по моему мнению, превалирующий набор общих ментальных черт, позволяющих рассматривать нас как единую нацию. Безусловно, есть отдельные ментальные характеристики, отличающие даже Тернополь и Львов или Харьков и Днепр, но эти отличия свидетельствуют о разнообразии и не влияют на общий базис.

Когда началась Революция достоинства, не было никаких сомнений, что режиму Януковича пришел конец, поскольку чувства достоинства и свободы вшиты в наш национальный характер. Мы быстро поднимаемся, активно реагируем, способны действовать совместно и самоотверженно, однако потом разбредаемся, позволяем себя дезориентировать, покупаемся на "простые решения".

Майдан, конечно, может быть существенным шагом к ментальной модернизации. Однако и через три года после начала революции мы решаем те же проблемы, что и до нее. То есть делать революции мы уже научились, а после них ходим по кругу. Вывод простой: модернизация еще не произошла.

Нужно понимать, что от нашей ментальности непосредственно зависят уровень экономического развития, место Украины на геополитической карте и ее конкурентоспособность. А еще — уровень жизни. Нам сложно достичь изменений на этих направлениях не только из-за политической турбулентности, тотальной коррупции и внешней агрессии, но и из-за более глубинных вещей.

Короткая память и желание простых решений являются проявлением инфантилизма

Одна из негативных ментальных характеристик, которая сегодня проявляется в Украине, — мы, практически, смирились с тем, что нашу внутреннюю политику создают извне: неважно, Россия ли это или Международный валютный фонд. Даже если мы формулируем повестку дня, то не способны ее отстоять.

Между тем следует понять, что желание получить быстрый результат и простые рецепты является проявлением инфантилизма. Результата не будет ни через месяц, ни через год, ни, возможно, даже через пять лет.

Еще одной составляющей нашей инфантильности является короткая политическая и историческая память. Мы иногда ведем себя, как маленький ребенок, который шел, упал, заплакал, его отвлекли, он сразу переключил внимание и все забыл. Украинцы такие же искренние: мы можем выйти, посочувствовать, побороться, но потом быстро забываем, что послужило причиной этой боли.

Что же является причиной этой инфантильности? Прежде всего, длительное время пребывания на условиях нетитульной нации в составе Российской и Австро-Венгерской империй. Когда ключевые вопросы решаются вне пределов национальных элит, то это существенно суживает спектр мышления этих элит, и возникает ощущение, что они ни на что не влияют. Так формируется первый элемент инфантильности: "за меня все уже давно решено". Как только элиты начинают так размышлять, это автоматически транслируется на все общество. Потеря элитами способности глобально мыслить сужает возможный маневр, сокращает горизонты планирования и, как следствие, сводит на нет общенациональные устремления.

"Флажки" для политиков

Еще один важный момент. Использование с политической целью ментальных различий, во многом мнимых, стало, по сути, едва ли не ключевым элементом политической борьбы украинских элит. Это началось еще в 2004-м, перед Помаранчевой революцией, с печально известной "сортировки" украинцев на "Восток—Запад", и до сих пор активно эксплуатируется.

И никто обществу не сказал: "Послушайте, эти политики используют в своих политических лозунгах и программах методы разделения, они должны отойти в прошлое". Таким образом, прежде чем заниматься ментальной реабилитацией Востока и Запада, надо очень четко на общественном уровне выставить "флажки" для таких политиков.

Без формирования нулевой толерантности к этому вопросу остальные наши шаги по ментальной реабилитации и дальнейшей модернизации будут обречены на провал.

Драйвер экономики

Другие народы проходили через ментальную модернизацию в разных исторических контекстах, и мы можем позаимствовать их опыт. Один из первых задокументированных примеров такой модернизации — исход евреев из Египта. Прошел существенный период времени, пока изменилось поколение, и сформировался новый ментальный стереотип поведения. Также следует вспомнить и денацификацию в Германии, преодоление постимперского синдрома в Великобритании, и создание единой нации в США после гражданской войны, послевоенное восстановление Японии на новых началах. Исторические условия и масштабы стран и наций были разные, но в каждом случае процесс ментальной модернизации начинался с небольших центров, формировавших качественно новые стереотипы поведения и качественно новую повестку дня.

Если социальная группа или нация культивирует в себе ментальные характеристики, нацеленные на достижение наилучшего результата, то они будут более конкурентными и успешными. Это означает, что инвесторы вложат деньги в страну, в которой люди владеют ментальными характеристиками, направленными на дисциплину, на ответственное отношение ко времени и ресурсам. Я уже не говорю о нулевой толерантности к коррупции. Все это — элементы инвестиционного климата, а значит, и драйвер экономического роста.

Нужно начинать с нуля

В Украине уже ведутся дискуссии о том, что у нас есть проблемы в ментальности, и нужны системные изменения. В первую очередь необходимы фундаментальные исследования, чтобы понять, какие украинцы сейчас. Что является ментальным портретом нашей наций, с точки зрения фундаментальной науки?

Надо начинать, практически, с нуля — с методологии. Цель — не только исследовать ментальность украинцев, но и выяснить, какие характеристики помогли другим нациям быть более конкурентоспособными. Почему, например, швейцарцы, немцы или шведы успешно ведут хозяйство, а другим нациям что-то мешает?

То есть исследования должны проводиться на научном уровне, а полученные результаты — обсуждаться с обществом. Эти исследования продолжительные и не дадут мгновенного результата, но в перспективе они расширят наши возможности и очертят маршрут ментальной модернизации.

И тут мы можем найти партнеров среди западных стран. Ведь сколько бы нам ни давали финансовой помощи и кредитов, если качественно не изменятся люди, экономика не поднимется. Все деньги будут съедать коррупция и неэффективное производство. Если кто-то хочет инвестировать в Украину, то, наверное, есть смысл вложить ресурсы в создание приемлемого инвестиционного климата, в частности и с точки зрения качества человеческого капитала.

Интегральный индивидуализм может задать моду

Война в Донбассе лишь усилила потребность модернизировать нашу ментальность. Важно осознать, что разница в ментальности позволила внешней агрессии спровоцировать то, что мы сейчас имеем.

На Востоке Украины активно обнаружились элементы постсоветской ментальности. Она могла остаться там в реликтовом состоянии, и со временем произошло бы "ментальное выравнивание", но внешняя агрессия подавила общеукраинские ментальные характеристики и сыграла на постимперских.

Однако есть и весомые положительные черты, которые делают украинцев конкурентоспособными и дают надежду на успех. Например, украинский индивидуализм может быть позитивом, это "хуторянство" просто надо представлять в правильном свете. Мир переходит от иерархических — вертикальных — структур к горизонтальным. Мы, по сути, являемся такой сетевой нацией. Вопрос — в правильной организации сети.

Интегральный индивидуализм — это индивидуализм, позволяющий на интегральном уровне достичь общих целей. Такое построение общества отвечает мировому тренду, и тут мы сможем быть впереди других, с точки зрения общественной организации. Это то, в чем мы можем задать моду для мира.