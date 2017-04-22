Лидеры и аутсайдеры гонок на Елисейских полях. Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президентские выборы во Франции, имеющие большое значение для стратегического направления развития этой страны и будущего Евросоюза, выходят на финишную прямую.

Президентские выборы во Франции, имеющие большое значение для стратегического направления развития этой страны и будущего Евросоюза, выходят на финишную прямую.

Первый тур выборов — в воскресенье, 23 апреля. Если он не выявит победителя среди 11 зарегистрированных кандидатов, то 7 мая состоится второй этап голосования. Все может произойти, но, по данным соцопросов, лидерами гонок являются Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон: у каждого около четверти приверженцев среди французских избирателей. В аутсайдерах — республиканец Франсуа Фийон, социалист Бенуа Амон, леворадикал Жан-Люк Меланшон. Очевидно, французы чувствуют уже определенную усталость от представителей традиционных партий, чередующихся при власти.

Дебаты во Франции наталкивают на парадоксальную, на первый взгляд, мысль — на потомков генерала де Голля с его идеей полной независимости Франции в международной политике больше похожи социалисты, чем такие лидеры неоголлистов, как Франсуа Фийон и Николя Саркози.

Последние всячески делают ударение на необходимости договариваться с Россией, высказываются в пользу целесообразности снятия санкций, чтобы не иметь конфликтных отношений с сильным в военном плане государством. Очевидно, что правоцентристы побаиваются Москвы, и поэтому в их позиции ощущается слабость, желание трактовать международное право в зависимости от текущей выгоды от ситуации и избегать гипотетического противостояния с более мощной страной.

Зато социалисты — и непопулярный президент Франсуа Олланд, и кандидат в президенты Бенуа Амон — делают ударение на неприемлемости нарушения международного права и границ и высказывают готовность идти на ограничительные меры. Социалисты подхватили идейное наследие генерала и считают, что Франция, отстаивая основы международного права, может и должна иметь свою позицию, не боясь противостоять мощнейшим игрокам мирового стратегического пространства.

Следовательно, если бы в течение последних лет во Франции президентом был не Ф.Олланд, а один из правоцентристов, который побаивается России, нормандский формат был бы каким-то иным, чем он является сейчас. И Украине не следует этого недооценивать.

Результаты праймериз правоцентристских сил показывают, что у бывшего президента Франции Николя Саркози невысокая популярность среди французов. Лидером праймериз стал бывший премьер-министр Франсуа Фийон, отодвинувший экс-премьера Алена Жюппе на второе место.

В типично голлистском духе Фийон выступает за то, чтобы Франция заняла первое место в обновлении Европейского Союза и содействовала бы пониманию европейскими странами насущности создания такой Европы, которую уважали бы основные партнеры, особенно США и Китай. По его мнению, Франция должна быть двигателем возрождения ЕС.

В своей программе, формулируя стратегию обновления Европы, Фийон говорит о безопасности граждан с эффективными границами, о контролируемой иммиграции и автономной обороне; экономическом и финансовом суверенитете из-за трансформации евро в резервную валюту; инвестиции, инновации и исследованиях ради крупных европейских проектов и развития общества знаний.

Что касается иммиграции, то Ф.Фийон выдвинул предложение зафиксировать в Конституции принцип, согласно которому иммиграция будет зависеть от возможностей Франции принять и интегрировать иммигрантов. Парламент ежегодно будет устанавливать квоты иммиграции и определять регионы мира, из которых Франция захочет принять иммигрантов.

Фийон является голлистом, следовательно, благоприятным для Москвы, но только в той степени, в которой это не будет угрожать интересам Франции. Для Фийона изоляция РФ не является решением и может только еще больше утвердить Россию в ее нынешней позиции. По мнению многих представителей французской политической элиты, исторически сложилось так, что Франция и Россия имеют связи во многих сферах, а российское искусство, прежде всего литература, вызывает пророссийский тропизм.

Коррупционный скандал, вспыхнувший вокруг фиктивного трудоустройства Ф.Фийоном своей жены и детей, существенным образом снизил его рейтинг и перечеркнул президентские перспективы.

Маловероятно, что следующим президентом Франции станет и представитель социалистов Б.Амон. Несмотря на особенности его программы, над этим кандидатом тяготеет общая текущая ситуация в стране: наблюдается падение популярности социалистов из-за недовольства деятельностью правительства и президента-социалиста Ф.Олланда. Рейтинг последнего упал в большей степени из-за того, что ему не удалось преодолеть безработицу, и из-за общей ситуации с безопасностью в связи с рядом терактов во Франции.

Б.Амон предлагает ввести безусловный базовый доход в размере 750 евро для всех совершеннолетних французов. Неизвестно, насколько удалось бы это реализовать, но показательно, что уже сейчас во Франции стали распространенными разнообразные программы социальной помощи по всем направлениям. Кроме того, Амон считает, что Франция приняла мало мигрантов. Поэтому он за то, чтобы ввести "гуманитарные визы" для беженцев, что позволило бы мигрантам законно прибыть в страну для временного проживания и защиты.

Но для многих французов эта идея неприемлема с учетом недавних терактов и недовольства тем, что беженцы и иммигранты получают разнообразные виды социальной помощи, а обычные французы платят немалые налоги. Это, в частности, является одной из причин роста популярности "Национального фронта" во главе с М.Ле Пен, которая выступает за противоположный подход к иммигрантам и миграции во Францию.

Пока неизвестно, сколько точно приверженцев у "Национального фронта" и его лидера. В определенных кругах во Франции неудобно сообщать, что голосуешь за Ле Пен, во избежание упреков в потворстве слишком ксенофобскому и радикальному, по мнению многих французов, течению. Некоторые французы просто не признаются в симпатии к этой партии. А между тем популярность лидера "Национального фронта" объясняется несколькими факторами.

Во-первых, М.Ле Пен осовременила это движение и сделала его немного более приемлемым, чем оно было во времена ее отца Жана-Мари Ле Пена, основавшего партию в 1972 г. Она работала над тем, чтобы антисемитизм и гомофобия, присущие "Национальному фронту", отошли в прошлое, а протекционизм граждан Франции и их безопасность стали краеугольным камнем политической программы. Ради этого она даже пошла на конфликт с собственным отцом, но реформы добавили ей политических приверженцев.

Во-вторых, в течение последних лет ситуация безопасности во Франции коренным образом изменилась: после терактов в Париже в 2015-м и в Ницце в 2016-м воцарилась атмосфера опасности и незащищенности. Впрочем, перед Францией уже давно стоит проблема ее некоторых пригородов, где проживает много граждан преимущественно иммигрантского происхождения, среди которых немало безработных и социально неблагополучных лиц, которые употребляют наркотики и пьянствуют.

В целом для обычных граждан более актуальными являются вопросы внутренней политики, чем внешней. Когда М.Ле Пен призывает признать, что присоединение Крыма было законным, и снять санкции с России, мы должны понимать: для большинства французов Украина является далекой страной, бедной и слишком коррумпированной. Страной, которую некоторые французы пренебрежительно называют белой Африкой. Это надо учитывать и понимать, на что именно французы будут обращать внимание в предвыборных лозунгах Ле Пен, а на что — нет.

Марин Ле Пен также стала фигуранткой нескольких скандалов. Впрочем, для ее рейтинга они не будут иметь таких последствий, как в случае Ф.Фийона. Давно уже пишут о кредите, полученном М.Ле Пен от банка, связанного с Россией, но этот факт не касается французского бюджета и непосредственно интересов французов.

Более серьезными являются обвинения в нецелевом использовании средств Европарламента. Впрочем, опять же, это не деньги французского национального бюджета. И к тому же избиратели Ле Пен как раз поддерживают антиевросоюзовскую настроенность этой политической силы, потому эти факты не отталкивают приверженцев от лидера партии, как это произошло с Ф.Фийоном.

В случае победы Марин Ле Пен французская политика войдет в период турбулентности. Ле Пен способна начать процесс выхода Франции из НАТО. Напомним, что Париж уже имеет опыт выхода и возврата в военные комитеты альянса.

Пока что невозможно прогнозировать, чем именно станет ЕС, если к власти придет Ле Пен. Она может объявить и провести референдум относительно членства в Евросоюзе, а после Brexit никто не возьмется прогнозировать результаты такого референдума: Париж является одним из соучредителей и одним из основных актеров в ЕС, и его выход обозначится на стабильности Союза. Но по меньшей мере Ле Пен побеспокоится о восстановлении пограничного контроля, несмотря на Шенгенское соглашение.

Впрочем, она не будет посягать на социальную защиту французов и не будет прибегать к значительному сокращению работающих, хотя, бесспорно, изменит политику в отношении иммигрантов — именно этого и ожидают от нее избиратели. Ее высказывание о России дают представление об общей стратегии относительно Украины: вполне вероятно, что Ле Пен будет считать нецелесообразным продолжение санкций против РФ и признает присоединение Крыма законным.

Просчитать сценарии развития событий после вероятного прихода к власти Ле Пен почти невозможно. И в случае поражения она сделает надлежащие выводы и продолжит реформировать свою партию, все больше приближая ее к традиционной правоцентристской партии и уменьшая радикализм. В результате в течение последующих лет ее партия может усилиться, а сама она, пребывая в среднем возрасте, имеет шанс еще несколько раз участвовать в выборах президента.

Бывший министр экономики Эммануэль Макрон — самый возможный победитель президентских выборов. И после прихода к власти у него не будет политической партии, на поддержку которой можно было бы рассчитывать: есть только основанное им в 2016-м движение "Вперед", обозначенное как "ни правое, ни левое".

Убежденный приверженец усиления Евросоюза, специалист по вопросам экономики и финансов, Макрон вполне способен придать новый импульс ЕС и принести долгожданные изменения внутри Франции. Французы будут ждать от него прежде всего преодоления безработицы и облегчения налогового бремени. Это он обещает в своей программе добиться с помощью сокращения налога на жилье и улучшения ситуации с бюджетом.

Его фискальная программа интересна и для правой части электората, и для левой. В частности, зажиточные прослойки французского общества были раздражены внедренным социалистами налогом на богатство. Поэтому Э.Макрон предлагает налог реформировать: он занимает среднюю позицию между правыми, которые хотят налог отменить, и социалистом Б.Амоном, который, наоборот, через увеличение этого налога планирует финансировать общую прибыль для всех.

Бесспорно, французы ждут укрепления безопасности. И Макрон, понимая, что из-за усиления терроризма в мире и непредсказуемости терактов урегулировать ситуацию только собственными силами не удастся, анонсировал серьезное усиление сотрудничества с европейскими разведывательными службами и полицией.

Эммануэль Макрон, став президентом, будет отстаивать прежде всего интересы Франции и ЕС, опираться на соблюдение правовых основ. Он — за расширение санкций против России, если не будет прогресса в воплощении Минских мирных соглашений на Востоке Украины, но вместе с тем — и за постоянные переговоры с Москвой.

При условии успеха наших реформ Макрон и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Но бесконечные коррупционные скандалы в нашей стране вряд ли будут побуждать его к этому: зачем помогать неуспешной стране, которая на десятилетия завязла в кланово-олигархической борьбе. И к тому же Украина не является приоритетной сферой национальных интересов Франции.

Избиратели будут ждать от нового президента решения французских проблем, а не расходования средств на помощь коррумпированным странам. И Эммануэль Макрон будет вынужден прислушиваться к ним больше, чем какой-либо президент Франции, поскольку у него нет традиционной поддержки политической партии.