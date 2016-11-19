Кнессет: шаг вперед и два назад

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Тель-Авив известен своей твердостью и неуступчивостью. И это в Киеве хорошо чувствуют, когда, например, поднимают вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Тель-Авив известен своей твердостью и неуступчивостью. И это в Киеве хорошо чувствуют, когда, например, поднимают вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Последнее десятилетие израильтяне многократно повторяли: "Израиль не может признать Голодомор актом этнического геноцида", "Голодомор носил не национальный, а классовый характер", он "был направлен не только против украинцев". Поэтому сообщение почетного консула Израиля в Западном регионе Украины Олега Вишнякова о том, что президиум израильского парламента утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа, вызвало и удивление, и сомнение.

Сомневались не зря. В действительности все оказалось не так, как могло показаться после прочтения громкой новости: изменения позиции Тель-Авива пока не предвидится.

Вице-спикер Кнессета, депутат от партии "Ликуд" Нава Бокер в самом деле предложила эту резолюцию на рассмотрение парламента, после чего тот внес вопрос в повестку дня. Его должны были рассмотреть в минувшую среду. Однако Н.Бокер отозвала резолюцию на доработку. По словам посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко, прокомментировавшего ситуацию для ZN.UA, "это большая победа, что вопрос о признании Голодомора геноцидом внесли на рассмотрение израильского парламента. Однако сложно предположить, когда этот вопрос теперь вновь появится в повестке дня сессии Кнессета".

Настроение украинского дипломата понять можно. После нескольких лет перерыва, связанного с политикой Виктора Януковича, украинская дипломатия вновь начала системную работу в мире по признанию Голодомора геноцидом украинского народа. Но, может, оно и к лучшему, что по инициативе самого израильского парламентария вопрос о Голодоморе перенесен на неопределенное время. Ведь Киев, таким образом, избежал окрашенной эмоциями новой проблемы в украино-израильских отношениях. Есть все основания полагать, что голосование в Кнессете по признанию Голодомора геноцидом было бы отрицательным. К тому же нетрудно представить, как потирали бы ручки Дмитрий Киселев и его российские коллеги-пропагандисты, с циничными смешками смакуя на российском телевиденье новость о провале голосования по Голодомору.

Дело в том, что инициируемый членом Кнессета вопрос проходит несколько этапов перед тем, как за него будут голосовать в зале израильского парламента. В соответствии с процедурами Кнессета, вначале депутаты должны решить, будут ли они и далее заниматься вопросом, который инициирует парламентарий. Если инициатива получает одобрение, то она передается на рассмотрение одного из комитетов. Если и он дает добро, тогда вопрос вновь возвращается в пленарный зал, чтобы депутаты окончательно приняли по нему решение.

Но маловероятно, что большинство депутатов одобрили бы резолюцию по Голодомору. Причина подобного отношения израильтян к украинской трагедии кроется не только в стремлении Тель-Авива лишний раз не ухудшать отношения с Москвой.

"Израильтяне — единственный народ, который как никто понимает трагедию украинцев, тот умышленный геноцид, который был инициирован сталинским режимом", — написал на своей странице в Facebook почетный консул Израиля. Но правда также состоит и в том, что израильтяне очень ревниво относятся к сравнению Голодомора с Холокостом. При этом многие израильтяне смотрят на прошлое Украины либо глазами авторов советских учебников истории, либо — российских.

В Киеве хорошо помнят недавние скандальные высказывания президента Израиля Реувена Ривлина в адрес бойцов ОУН, произнесенные им с трибуны Верховной Рады, где он выступал по случаю 75-й годовщины трагедии в Бабьем Яру. Тогда глава израильского государства заявил, что во время Второй мировой войны на территории Украины было убито около 1,5 млн евреев и, мол, часто этому способствовали украинцы: "Среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам".

К сожалению, эту точку зрения разделяют многие в Израиле. Иначе Институт катастрофы давно уже признал бы митрополита Андрея Шептицкого праведником мира. При таких настроениях, доминирующих среди израильтян, важно не торопиться и, лишь измерив "температуру" и создав в Тель-Авиве благоприятный фон, выносить вопрос о Голодоморе на рассмотрение парламентариев. Только в этом случае можно надеяться на положительное голосование израильских депутатов. А вот предварительной работы с депутатами Кнессета, по информации ZN.UA, как раз и не было: резолюция о Голодоморе вносилась депутатом без подготовки.

Впрочем, даже решение парламентариев отправить вопрос на рассмотрение в комитеты не означает его скорого появления в зале для нового голосования. Например, проект резолюции о признании геноцида армян в Османской империи уже несколько лет находится в комитете по образованию, культуре и спорту Кнессета. Основная причина такая же, как и в случае с Голодомором: в израильском обществе многие боятся, что признание геноцида армян может затмить трагедию Холокоста. И, конечно же, свою роль играют опасения всерьез и надолго испортить отношения с Турцией.

После скандального выступления Реувена Ривлина в Киеве стали более внимательно работать с израильтянами. Например, была достигнута договоренность с Тель-Авивом — начать диалог по болезненным для двух народов страницам истории. А для того, чтобы израильтяне почувствовали, насколько эмоционально важной для украинцев является тема Голодомора, теперь каждая официальная делегация из Израиля посещает "Мемориал жертв Голодомора в Украине". Кстати, Р.Ривлин был первым израильским президентом, побывавший у "Свечи памяти". Ее посещение значится и в графике спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, который, как ожидается, посетит Украину 23—24 ноября.

Работа украинской дипломатии по данной тематике сейчас активизировалась, поскольку приближается 85-я годовщина Голодомора 1932–1933 гг. Но в Киеве должны быть готовы к тому, что понадобится еще не один год, чтобы изменить мнение израильтян и отношение официального Тель-Авива к Голодомору.