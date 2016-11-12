Киев и МВФ: миссия (не)уговорима?

Миссия МВФ, прибывшая в Киев для пересмотра действующей программы 3 ноября с.г., за прошедшую неделю отработала приблизительно половину предусмотренной программы.

Конечно, о каких-либо даже предварительных результатах консультаций и переговоров миссионеров МВФ с украинскими топ-чиновниками говорить еще рано. Но из просачивающейся наружу информации уже можно сделать немало значимых выводов.

Миссия МВФ, прибывшая в Киев для пересмотра действующей программы 3 ноября с.г., за прошедшую неделю отработала приблизительно половину предусмотренной программы.

Конечно, о каких-либо даже предварительных результатах консультаций и переговоров миссионеров МВФ с украинскими топ-чиновниками говорить еще рано. Но из просачивающейся наружу информации уже можно сделать немало значимых выводов.

Радует уже сам по себе факт прибытия миссии в Киев после первоначального переноса сроков ее визита. Поскольку это означает, что противоречия между сторонами пока не достигли критической отметки, и Украина пока как минимум остается в программе МВФ и даже надеется получить следующий транш. Вопрос только, когда это может произойти, и насколько обоснованы эти надежды?

Как известно, последний вариант текста меморандума был официально опубликован не так давно — в начале прошлого месяца. Причем выполнение многих важных обязательств украинской стороны, для реализации которых уже подошел срок (а зачастую и прошел), как уже писало ZN.UA, весьма проблематично. С другой стороны, функционеры МВФ, несмотря на всю формалистику с программами, на самом деле достаточно гибки в переговорах. Вопрос только, насколько серьезные аргументы они слышат от своих подопечных в ходе консультаций, и как продвигается реализация главных задач программы. Поскольку МВФ, как и любого нормального кредитора, интересует, прежде всего, восстановление платежеспособности его должников, то снижение общей долговой нагрузки, а также сбалансированность госбюджета и состояние текущего счета платежного баланса — традиционно, ключевые приоритеты. Именно к ним привязываются так называемые критерии эффективности выполнения программы (performance criteria) — пункты, без реализации которых о предоставлении новых траншей не может быть и речи. Но даже так называемые структурные маяки можно обсуждать и корректировать. Главное — показать, как страна движется к их достижению. И если прогресс (или хотя бы четкий и реализуемый план) все-таки есть, до миссионеров можно и должно достучаться.

Об условиях программы для пересмотра следующего транша, на выполнении которых миссия будет настаивать безусловно, можно судить из интервью директора европейского департамента МВФ Пола Томсена, которое он дал незадолго до приезда миссии Фонда в Киев. На вопросы по поводу выполнения программы, приоритетов для следующего пересмотра и шансов получения Украиной очередного транша высокопоставленный МВФ-ский чиновник, в частности, заявил, что предоставление финансирования в сентябре после второго пересмотра говорит о том, что (украинские) власти двигаются в целом в соответствии с программой реформ. Более того, "достигнутые результаты впечатляют". Похвастаться Киеву вроде бы действительно есть чем: "Несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, властям удалось достичь макроэкономической стабилизации. Были приведены в соответствие с их стоимостью цены на энергоносители, введен плавающий курс, и, несмотря на огромные расходы по обороне, все фискальные цели были достигнуты". Также г-н Томсен отметил определенный прогресс в структурных реформах, в частности в системе управления и борьбе с коррупцией, отдельно выделив запуск электронных деклараций.

Приоритетными условиями для продолжения сотрудничества Фонда с Украиной он назвал: продолжение и усиление борьбы с коррупцией, а также реализацию пенсионной реформы. Причем по последнему пункту отдельно отметил необходимость приведения пенсионного возраста для отдельных групп к общему показателю и устранение привилегий.

Что касается окончательного решения о выделении денег, то по этому поводу спикер МВФ Гари Райс перед приездом миссии в Украину в присущей ему дипломатичной манере заявил, что "это возможно". Но, "конечно, будет зависеть от прогресса реформ, которые будет оценивать миссия Фонда".

Намного менее дипломатичной в высказываниях была председатель НБУ В.Гонтарева, заявившая в интервью Reuters, что "Украина рискует не дождаться транша МВФ на 1,3 млрд долл. из-за торможения реформ в парламенте, что уже в следующем году поставит под угрозу едва достигнутую экономическую и финансовую стабильность". Что явно не способствовало успокоению рынка (в том числе украинских еврооблигаций, падающего, видимо, не только из-за избрания Трампа). Как и спокойствию функционеров МВФ, согласно неофициальным правилам которого в ходе работы миссий Фонда сторонам надлежит воздерживаться от субъективных неофициальных высказываний. Явное нарушение этого правила точно не способствует успеху в переговорах. Может, он (успех) украинской стороне или отдельным ее представителям уже и не нужен? Ведь ТОП-ам украинского государства для этого придется принять и реализовать слишком непростые решения, больно бьющие по интересам уже не только "маленьких українців".

Готовность официального Киева сделать ряд принципиальных шагов для продолжения программы действительно сомнительна: многие ее пункты уже просрочены, а с продлением моратория на продажу земли сельхозназначения и вовсе сделан шаг назад. Так что получение транша в нынешнем году крайне маловероятно, и непонятно, когда он может быть предоставлен в году следующем, — настроения по этому поводу не только местных наблюдателей пока больше пессимистические. Впрочем, похожая ситуация уже была при прошлом правительстве, ушедшем в отставку, так и не дождавшись транша. Неполучение МВФ-ских траншей нынешним правительством вряд ли увеличивает его шансы продлить еще на год контракт парламентский. Так что подумать правительству есть о чем.

Госбюджет. Работа миссии пришлась на самый разгар бюджетного процесса в Киеве. Своевременное начало которого (в сентябре), как уже неоднократно отмечалось, необходимо зачесть в плюс нынешнему Кабмину: все-таки процесс стал более прогнозируемым и цивилизованным, а сами переговоры — более предметными. А главное, бюджет подготовлен правительством в законодательно оговоренные сроки, а не сюрпризом под новогоднюю елку.

И все же к нынешнему проекту госсметы у экспертов Фонда существует ряд обоснованных вопросов. Напомним, что при его подаче в сентябре формальности вроде бы были соблюдены, и дефицит был определен в рамках допускаемого МВФ лимита (3%). Но вот что касается структуры доходов и расходов, обоснованности ряда статей, то тут далеко не все так однозначно. Например, по поводу ожидаемого в текущем году взноса НБУ в размере около 45 млрд грн, которые переносятся в соответствующую статью доходов бюджета и на следующий год. Или по поводу явно завышенных планов по приватизации и несоразмерно большой доли социальных выплат в общей структуре расходов бюджета.

Ну и конечно, нельзя забывать об объявленном увеличении минимальной заработной платы (МЗП) почти в 2 раза, ставшем несомненным (причем не очень приятным) сюрпризом для представителей миссии в ходе их сборов в киевскую командировку. Тем более что в ходе рассмотрения проекта госбюджета правительство уже объявило об увеличении его расходов и доходов на 15 млрд грн. И это не считая многочисленных депутатских "хотелок", которых набралось уже почти на триллион (900 млрд грн).

Первый и наиболее очевидный из вопросов: как запланированное правительством повышение МЗП скажется на сбалансированности как самого бюджета-2017, так и госфинансов в более долгосрочной перспективе? Правильно ли рассчитано увеличение нагрузки на бюджет в расходной части? Будут ли соответствовать реальные доходы ожиданиям?

Важный пункт: как повышение МЗП скажется на и так хромающей конкурентоспособности украинских предприятий в целом? Ведь детенизация — это, конечно, хорошо, но если деятельность предприятия становится в результате повышения зарплат убыточной, то оно вынуждено сокращать персонал и вообще прекращает выплачивать зарплату, даже в конверте.

Еще вопрос: удастся ли разорвать привязку МЗП к зарплатам в бюджетном секторе и особенно к пенсиям (учитывая, что их соотношение и так слишком низкое по любым мировым стандартам).

Пока по вышеприведенным вопросам правительство не представило комплексного экономического обоснования, но есть надежда, что такое важное решение принималось все-таки не "с кондачка", и украинская сторона все же сподобится убедить экспертов МВФ внятными выкладками и количественными оценками столь радикального шага. Окончательный вердикт этой инициативе правительства со стороны миссии мы должны скоро узнать из пресс-релиза по итогам ее работы. Пока же основными аргументами украинской стороны для "публики" выступают правильные, но очень общие и давно набившие оскомину фразы о детенизации и дерегуляции…

По вопросу детенизации, например, очевидно, что самого по себе увеличения МЗП будет точно недостаточно, как и в свое время снижения ЕСВ. Да и простое продление дерегуляционного реверанса — моратория на проверку предприятий малого и среднего бизнеса будет восприниматься экспертами Фонда негативно. Нужен комплекс мер, как принудительных, так и стимулирующих, чтобы налоги платили все, причем платить их добросовестно было бы выгоднее, нежели наоборот.

Как стало известно ZN.UA из близких к переговорам источников, мнение миссии МВФ по поводу проекта госбюджета заключается в том, что основные позиции в его расходной части должны быть четко увязаны со структурными реформами в основных сферах, где нагрузка бюджета максимальная: образовании, здравоохранении, пенсионной системе. В части доходов правительство должно делать упор на продолжение налоговой реформы в целом и фискальной службы, в частности. Также в Фонде настаивают на отмене любых налоговых льгот, включая спецрежим уплаты НДС для агропредприятий и "упрощенку" для юрлиц, что служит источником коррупции и искажает рыночные условия.

Пенсионная реформа. Основным направлением продолжения пенсионной реформы в МВФ считают отмену раннего выхода на пенсию для отдельных групп работников. В подписанном украинской властью меморандуме об экономической и финансовой политике законодательное утверждение пенсионной реформы оформлено как структурный маяк до конца года, где предусмотрено постепенное увеличение пенсионного возраста, сокращение числа категорий раннего выхода на пенсию и другие меры по предотвращению роста дефицита Пенсионного фонда. Как уже отмечалось, структурные маяки можно обсуждать, главное — показать прогресс в направлении реализации задекларированной реформы. Но и с этим, очевидно, у Киева серьезнейшие проблемы.

Энергосектор. Наряду с отмеченными Фондом успехами в приведении тарифов на газ и тепло к рыночному уровню и отмене энергетических субсидий, мимо внимания его экспертов не могут не проскочить возникшие очевидные проблемы с общей платежной дисциплиной потребителей. Чем, очевидно, "определенные достижения в энергосекторе" могут быть полностью нивелированы. Фонд также хочет быть уверенным, что в случае скачков мировых цен на энергоносители внутренние тарифы будут приводиться в соответствие с этими изменениями.

Антикоррупционные реформы. Как известно, МВФ (да и все наши западные партнеры и доноры) рассматривают борьбу с коррупцией как наиболее важное направление реализации структурных реформ. И здесь, по оценкам экспертов, миссия будет наиболее жестко настаивать на выполнении взятых обязательств. Как говорил персонаж известного романа, "торг здесь неуместен". Здесь властям будет наиболее трудно обосновывать сложности и задержки с выполнением обязательств, особенно в свете обнародованных недавно электронных деклараций украинского "истеблишмента". До конца года ВР должна проголосовать пакет законопроектов, усиливающих функциональную способность Антикоррупционного бюро, что тоже является структурным маяком меморандума. Очень важно, чтобы оценка электронных деклараций и расследования для обоснования задекларированных доходов проводились на равных условиях без исключений, а не по принципу "для друзей все, а для остальных закон".

Структурные реформы. Один из приоритетов этого раздела — реформа налоговой службы — проводится в соответствии с утвержденным правительством двухлетним планом и под пристальным присмотром международных экспертов. При этом должна существенно усилиться контролирующая функция Министерства финансов. МВФ будет добиваться увеличения собираемости налогов, повышения эффективности таможенного контроля и уменьшения издержек при администрировании налогов.

Финансовый сектор. Прогресс в докапитализации банковской системы сейчас, как известно, упирается главным образом в проблему системного банка, название которого в меморандуме не указано прямо. И полюбовное закрытие этого вопроса — оптимальный и наименее рисковый путь — стопорится на том, что согласованный сторонами план приведения в соответствие нормативов крупнейшего банка не выполняется, а связанные кредиты — не возвращаются. Что очень обидно, поскольку без достижения компромисса обе стороны — собственники банка и украинские власти наталкиваются на серьезнейшие риски. Для одних они сопряжены с полной потерей бизнеса и нынешнего общественного статуса, а для других — с серьезнейшей угрозой стабильности для банковской системы. А ведь сама бизнес-модель банка, при условии очистки от тлетворной инсайдерской составляющей, могла бы на равных конкурировать с любыми мировыми аналогами…

Реформы монетарной политики. Пока на этом направлении, ключевом для выполнения главной функции НБУ — сохранения стабильности национальной денежной единицы, вопросов больше, чем ответов. Ведь риски возникновения финансовой нестабильности в стране далеко не сняты с повестки дня. Более того, их перечень пополнился после публикации нового председателя наблюдательного совета НБУ Б.Данилишина на предмет того, какой должна быть стратегия монетарной политики. Оное, мягко говоря, не совсем совпадает с концепцией инфляционного таргетирования, которая принята на вооружение в НБУ и поддерживается Фондом. Остается только гадать, чем после столь неприлично-продолжительной паузы с назначением обосновывался выбор именно такой кандидатуры президентом Порошенко. Но очевидно, что наблюдателям следует "запастись попкорном" в ожидании "плодотворных дискуссий" в наблюдательном совете НБУ. Однако шоу точно не будет развлекательным, если учесть, что уже реализованные реформы по повышению институциональной устойчивости и независимости НБУ были далеко не столь эффективны, как это пытаются представить общественности их исполнители.

Что касается второй основной функции НБУ: банковского надзора и регулирования, то вместе с правильными действиями по расчистке банковского сектора (с подачи МВФ) нашими "деятелями" был нарушен важнейший принцип "закон один для всех". Случаи избирательной принципиальности по отношению к одним банкам чередовались с откровенным попустительством к другим. Что подрывало и продолжает подрывать доверие к регулятору, давая поводы для многочисленных обвинений в адрес Нацбанка как минимум в необъективности, а иногда — и в коррупции.

До Революции достоинства, от которой принято отмерять новейшую историю Украины, НБУ, с одной стороны, был действительно достаточно громоздким и уже не соответствовавшим реалиям времени институтом, который не имел реальной независимости. С другой стороны, накопленный там интеллектуальный и человеческий капитал все-таки выгодно отличался на фоне других государственных институтов в Украине. Но новая команда в процессе реализации действительно назревших реформ, в том числе и в кадровой политике, сохранением этого капитала, как и соблюдением принципа преемственности особо не "заморачивалась". И в Нацбанке "с новым лицом" не нашлось места многим квалифицированным кадрам с хорошим знанием специфики центральнобанковского дела. При этом сменщики были набраны в основном из небольших коммерческих банков (не потому ли, что их квалификация лучше соответствовала уровню новых ТОП-ов НБУ?). Что, безусловно, ослабило профессиональный уровень регулятора, и особенно в самый тяжелый период кризиса 2014–2015 гг.

А значит, подорвало и его институциональную устойчивость. Реформы проводились без "оглядки на лица", так что многие действительно ценные специалисты были просто выкинуты на улицу. Тезис "если ты старше пятидесяти, то тебе нечего делать в НБУ" стал притчей во языцех. Но особенным цинизмом явилось то, что многие попросту нелепые организационные решения были "освящены" как необходимые реформы, требуемые МВФ. Что тут скажешь, если ключевым показателем качества реформы внутренней структуры в отчетах оказалось уменьшение количества персонала, а не усиление функциональной способности и эффективности. Хотя объективности ради и следует отметить усиление блоков монетарной политики и экономических исследований, финансовой стабильности, статистики. Но эти новшества практически полностью базировались на наработках специальных донорских проектов по усилению институциональной устойчивости НБУ, которые были реализованы задолго до прихода новой команды в 2014-м.

К слову, эта реформа была фактически брошена на полпути, когда один из ее главных воплотителей — В.Рашкован в августе с.г. неожиданно ушел с высокого поста в НБУ. Чем это можно объяснить, кроме приближавшейся необходимости подачи электронной декларации, ровно за месяц до которой это произошло, сказать сложно. И что любопытно, по сведениям источников ZN.UA в НБУ, его глава В.Гонтарева скоропостижно — до окончания стандартного четырехлетнего срока полномочий нынешнего представителя от Украины в совете директоров МВФ — подала на эту должность кандидатуру В.Рашкована, несмотря на явный дефицит макроэкономического бэк-граунда. На восполнение которого, как и на освоение внутри-МВФ-ских процедур, понадобится никак не меньше полгода-года. А ведь в самом разгаре переговоры, после которых Киев "рискует не дождаться транша МВФ". Или все равно раньше, чем через полгода-год, рассчитывать на что-либо не приходится?

P.S. В ответ на запрос ZN.UA с просьбой дополнительно обосновать свое заявление по поводу рисков неполучения следующего транша МВФ глава НБУ Валерия Гонтарева дала весьма лаконичный комментарий, напомнив, что миссия Фонда будет работать в Киеве до 16 ноября. "До конца года времени осталось мало, и мы можем не успеть получить запланированный еще один транш в размере 1,3 млрд долл., — с такой констатацией очевидного поделилась с нами Валерия Алексеевна, добавив: — В таком случае международные резервы не достигнут запланированного уровня в 17,5 млрд долл. до конца 2016 г.".

Что же касается перипетий с назначением нового представителя Украины в МВФ, то эту свою инициативу г-жа Гонтарева объяснила тем, что занимающий сейчас эту должность А.Петрик достиг пенсионного возраста (хотя в совете директоров Фонда нет ограничений по возрасту на эту позицию. — Ред.). И указала на отсутствие к нему каких либо претензий: "Мы благодарны г-ну Петрику за хорошую работу и надеемся, что новый кандидат продолжит его ответственное дело". При этом информация о выдвижении на этот пост В.Рашкована не была ни подтверждена, ни опровергнута.