Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую

По официальной информации, НАБУ и САП до сих пор еще проводят почерковедческие экспертизы подписей в "амбарной книге". Неофициально же в силовых ведомствах намекают на то, что немало документов из ч/б положили "под сукно, до лучших времен".

В конце мая этого года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро так называемую "черную бухгалтерию" (ч/б) Партии регионов, которая свидетельствует о многочисленных выплатах из теневой партийной кассы "разноцветным" высоким должностным лицам и общественным деятелям.

НАБУ и САП сразу же взяли документы в работу, публично отрапортовав о приобщении их в качестве доказательств к ряду антикоррупционных производств. В этот же период небольшая часть "бухгалтерии" была обнародована прессой, что вызвало большой публичный шум.

С того времени прошло уже почти полгода, а особого упорства в действиях антикоррупционных органов относительно преследования фигурантов "амбарной книги" до сих пор не заметно. Иногда, после определенных усилий со стороны журналистов, отрывки информации по поводу фигурантов все же просачиваются в СМИ. Но в целом создается впечатление, что об этом деле просто забывают, пока не возникает необходимость использовать указанные сведения в политических целях.

По официальной информации, НАБУ и САП до сих пор еще проводят почерковедческие экспертизы подписей в "амбарной книге". Неофициально же в силовых ведомствах намекают на то, что немало документов из ч/б положили "под сукно, до лучших времен". ZN.UA известно, что сразу же после получения документов следствие было проинформировано о трех-четырех ключевых фигурантах дела, с немедленного задержания и допроса которых это дело, собственно, и должно было начаться. Вместе с тем ни одного подозрения объявлено так и не было, а некоторые из важных персонажей давно выехали из Украины.

В частности, сразу несколько "доноров" партийной кассы ПР подтвердили ZN.UA, что информацию о выплатах вносил в ч/б Евгений Калюжный, брат бывшего депутата Виталия Калюжного. Но на сегодняшний день гражданин без депутатской неприкосновенности, собственной рукой заполнявший по крайней мере часть документов "черной бухгалтерии", выехал за пределы страны.

Редакция отправила в НАБУ и САП запросы о судьбе Калюжного, его вероятных допросах и ответственности силовиков за то, что указанный гражданин сбежал из Украины, и очень удивились, получив ответы. Оба антикоррупционных органа почти "под копирку" решили разъяснить журналистам закон "О публичной информации" и другие положения законодательства, согласно которым ответов на указанные вопросы они предоставить не могут.

Единственное, что удалось вытянуть из этих документов, — информация о том, что Калюжному до сих пор не объявили о подозрении ни по одному из уголовных производств.

Впрочем, как удалось выяснить, на прошлой неделе НАБУ передало в Специальную антикоррупционную прокуратуру проект подозрения относительно фигуранта "черной бухгалтерии" — председателя ЦИК Михаила Охендовского. В целом, по нашей информации, Охендовский в "амбарной книге" упоминается пять раз. Детективы бюро четко отследили, что одна из выплат Охендовскому на сумму 15 тыс. долл. по дате совпала с днем получения им такой же суммы средств на личный счет, после чего председатель ЦИК якобы потратил их за границей. Но САП вернула подозрения в НАБУ с требованием "провести экономическую экспертизу", хотя данных для сообщения о подозрении и начала расследования в представлении НАБУ хватало и без этого. Подобные этим ответы побуждают руководство НАБУ в отношениях с САП тотально перейти от передачи к исключительно официальной переписке, но проблема в том, что у антикоррупционного прокурора до сих пор нет собственной полноценной канцелярии, и переписка с ним идет через ГПУ. А это, в условиях склонности Резницкой к "делоцензированию", будет иметь свои специфические последствия...

Кстати, не исключено, что со временем НАБУ передаст оригиналы документов Генпрокуратуре, которая расследует деятельность преступной группировки экс-президента Януковича и узурпацию им власти. Как известно, к этому времени ГПУ имеет только копии сведений из "амбарной книги", часть из которых уже приобщена к ряду уголовных дел. В частности, выясняются обстоятельства выплаты денежной наличности на сумму в несколько миллионов долларов судьям КС перед принятием им решения относительно формирования коалиции в ВР, которое дало толчок появлению депутатских "тушек".

Полный комплект оригиналов документов, безусловно, пригодится следственной группе ГПУ, но в целом эта своеобразная "игра в пятнашки" сверхважным для страны делом приводит к мысли, что вместо системного расследования против великодержавных коррупционеров дело пытаются технологически "завалить", и ответственности в итоге не понесет никто, кроме, возможно, мелких исполнителей.

Для подтверждения имеющейся в ZN.UA информации относительно "черной бухгалтерии" ПР редакция обратилась за комментарием кбывшему первому заместителю председателя СБУ Виктору Трепаку, который в свое время передал эти документы в НАБУ.

— Можете ли вы подтвердить, что в "черной бухгалтерии" ПР фигурирует Евгений Калюжный, брат бывшего народного депутата Украины Виталия Калюжного?

— Ответ на этот вопрос я знаю, но ни утвердительно, ни отрицательно ответить на него не могу. После передачи мной материалов "черной бухгалтерии" ПР в НАБУ меня допрашивали в этом деле как свидетеля и предупреждали об уголовной ответственности за разглашение данных досудебного расследования. Поэтому на данное время не могу поделиться информацией о конкретном содержании этих материалов и об их фигурантах, в т.ч. ключевых. Я уже неоднократно подчеркивал, что с правовой точки зрения наилучшим способом информирования об этом общества является вручение конкретным фигурантам указанных материалов сообщения о подозрении, проведение досудебного расследования и передача обвинительного акта относительно них в суд. К сожалению, несмотря на анонсированное САП и НАБУ еще в сентябре текущего года сообщение о подозрении по меньшей мере трем фигурантам "черной бухгалтерии" ПР, этого так и не произошло. Почему — вопрос к этим органам. Хотя, по моему убеждению, по имеющимся в НАБУ материалам такие сообщения о подозрениях и обвинительные акты уже давно должны были бы появиться.

— Какие главные риски вы видите на сегодняшний день в расследовании дела о "черной бухгалтерии" ПР?

— Главный риск был и остается в попытке политического влияния на расследование дела. В своем первом интервью ZN.UA по поводу передачи указанных материалов в НАБУ я отмечал, что нынешняя власть тесно связана с властью Януковича. Разорвать эту связь до сегодняшнего дня не удалось, поскольку она обусловлена рядом факторов: одинаковым подходом к власти как средству обогащения; общностью бизнеса многих бывших и нынешних властей предержащих; политическими проектами, в которых они вместе принимали участие или даже основателями которых они были, и т.п. Поэтому те, кто сегодня при власти, будут делать все, чтобы помочь ключевым фигурантам "черной бухгалтерии" ПР выйти сухими из воды. Поскольку они являются, так сказать, родственными душами, кровно связанными между собой: вместе делали многое из того, что не подлежит разглашению. Своих, как известно, не сдают.

Политическое влияние может оказываться как непосредственно на органы, проводящие расследование в этом деле, так и на институты, причастные к расследованию. Скажем, на экспертные учреждения и конкретных экспертов, проводящих почерковедческие экспертизы, чтобы добиться нужного вывода экспертизы относительно определенных лиц, делавших записи и ставивших подписи в материалах "черной бухгалтерии" ПР. Достаточно, чтобы эксперт дал вывод, что идентичность подписи или почерка установить невозможно. А дальше — уже дело техники. Несмотря на то, что результаты экспертизы являются всего-навсего одним из многих источников доказательств, на них смогут базировать юридическое решение о выводе из-под уголовной ответственности нужных людей.

Что-то мне подсказывает, что такой путь может быть одним из основных в "захоронении" этого дела. По меньшей мере относительно ключевых фигурантов, которые были и остаются влиятельными в украинской политике. Наша реальность такова, что органы досудебного расследования (в конце концов, как и суды) могут направлять свою деятельность на доказательство как вины лица, так и его невиновности (при наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности). За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить, как действовала ГПУ под руководством Шокина относительно фигурантов дела "бриллиантовых прокуроров". Делалось все, чтобы еще на первичном этапе развалить дело. Я тогда Генеральную прокуратуру называл генеральной адвокатурой.

При этом с использованием нужных результатов экспертизы общество будут убеждать, что дальнейшее расследование дела бесперспективно, поскольку нет возможности получить достаточные доказательства вины. Таким образом, материалы "черной бухгалтерии" ПР будут полностью дискредитированы.

Если говорить о доказательстве вины ее фигурантов, то надо еще раз сделать ударение на том, что оно не может ограничиваться только результатами почерковедческих экспертиз. По моему мнению, сегодня возможности НАБУ и САП в этих делах даже возросли. Имею в виду результаты е-декларирования. Как правильно обращают внимание эксперты, в своих е-декларациях отдельные фигуранты материалов "черной бухгалтерии" ПР вполне могли задекларировать средства, полученные ими из тайной кассы ПР, чтобы таким образом "узаконить" их как свои доходы. Поэтому считаю, что во всех случаях, когда суммы средств, размеры земельных участков, количество недвижимости или автотранспорта (а НАБУ по декларациям все увидит) — т.е. все приобретенное фигурантами "черной бухгалтерии" за последние годы — "зашкаливает", НАБУ может это использовать для продвижения в деле. Вполне возможно, что в ходе досудебного расследования выяснится непосредственная связь задекларированных ими средств и средств, сведения о которых содержатся в материалах "черной бухгалтерии" ПР.

Тем более что на данное время НАБУ расследует дело относительно "черной бухгалтерии" ПР не только по ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды), как это было в начале производства, но и по ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды). И эта выгода может "всплыть" в декларациях фигурантов дела, о котором идет речь.

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О политической составляющей в деле "черной бухгалтерии" ПР нечего и говорить. Чего стоит только неуклюжий реверанс украинской власти в пользу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, когда, в разгар американской президентской кампании, в Украине вдруг "всплыла" информация о выплатах из теневой кассы ПР Полу Манафорту — главному политтехнологу ее оппонента Дональда Трампа.

Как известно, одна часть "черной бухгалтерии" попала к депутату Сергею Лещенко и была обнародована в СМИ. Второй, несравненно больший массив документов получил экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, который передал эту информацию в НАБУ. В обнародованной интернет-изданием "Украинская правда" части ч/б от Лещенко информации о Манафорте не было, поэтому ее утечка могла произойти только из НАБУ, причем вряд ли по собственной воле руководителя бюро. Доподлинно неизвестно, кто именно настоятельно посоветовал Артему Сытнику "слить документы", поскольку к этому могли равно приложиться как президент Порошенко, так и американское посольство. Но сам факт "слива" означает, что Национальное антикоррупционное бюро, упорно рассказывающее журналистам, а через них и общественности, о тайне следствия в деле ч/б ПР, сознательно предоставило тайную информацию главе государства или иностранному диппредставительству, которые и использовали ее в политических целях.

Вследствие утечки информации относительно Манафорта политтехнолог Януковича и Трампа формально был отстранен от руководства избирательной кампанией новоиспеченного президента Америки. Но, во-первых, — формально, во-вторых, доступ к уху Трампа Манафорт будет сохранять и в дальнейшем...

Не исключено, что после победы Дональда Трампа на выборах украинская власть, которая пыталась помочь Хилллари Клинтон, теперь, используя одно и то же дело, захочет сделать приятное Трампу и замять скандал с Манафортом, полностью "заиграв" дело "черной бухгалтерии". Или не найти подтверждений достоверности информации относительно самого Манафорта. Вместе с тем провал эпизода по Манафорту, например "из-за недостатка доказательств", может дискредитировать дело "черной бухгалтерии" в целом, что повредит Украине, которая действительно нуждается в прозрачном и профессиональном изобличении политкоррупционной системы Януковича, "успешно" воссоздающейся и нынешней властью. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, ZN.UA информирует читателей о том, что, по информации издания, на днях НАБУ получило дополнительные доказательства выплат Манафорту со счетов, аффилированных с экс-президентом страны Виктором Януковичем. Речь идет о финансовых проводках в европейских банках, по которым Манафорт получал средства.