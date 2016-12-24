Госбюджет–2017: а так все чинно начиналось

На уходящей неделе парламент наконец принял госсмету будущего года и ряд законопроектов, призванных обеспечить ее выполнение. Но даже беглый взгляд на нормы, утвержденные депутатами, говорит о том, что перед наступлением 2017-го к простым украинцам пришел вовсе не Cвятой Николай с подарками, а кто-то подражающий Николаю, но Яновичу, с посылом "Да пашли, вы!" и со всеми вытекающими.

На уходящей неделе парламент наконец принял госсмету будущего года и ряд законопроектов, призванных обеспечить ее выполнение.

Но даже беглый взгляд на нормы, утвержденные депутатами, говорит о том, что перед наступлением 2017-го к простым украинцам пришел вовсе не Cвятой Николай с подарками, а кто-то подражающий Николаю, но Яновичу, с посылом "Да пашли, вы!" и со всеми вытекающими. При этом себя любимых народные избранники и не подумали обделять и под шум национализации Приватбанка решили "гульнуть на все", не только протащив свои вредоносные инициативы, но и исковеркав вполне рациональные предложения изначальной версии законопроекта.

Вполне приличный и цивилизованный старт бюджетного процесса нынешнего года, которым так кичился нынешний Кабмин, оказался полностью дискредитированным его бесстыдным ночным финишем. Как оказалось, комедия с подготовкой и обсуждениями главной сметы страны, которую до этого ломали чиновники и депутаты, окончательно превратилась в фарс после того, как перед появлением окончательного варианта госбюджета почти до четырех утра оставалась закрытой дверь профильного комитета парламента, деятельность которого в эти часы можно назвать чем угодно, только не словом "работа".

В итоге ознакомиться с документом основная масса депутатов не имела возможности, ограничившись лишь теми пунктами, которые им лично небезразличны. Многие жаловались, что им раздали неполный вариант документа. Впрочем, времени на изучение даже урезанной версии не было — проголосовали за час. Заинтересованные и сочувствующие тасовали правительственную и парламентскую редакции одних и тех же законов, голосовали во втором чтении за нормы, первое чтение не проходившие, добавляли откровенно вредительское, упраздняли полезное, количество правок в документах зашкаливало. В результате

2017-й бюджетный год, очевидно, будет полон сюрпризов. Вот только в них окажется мало приятного для рядовых бизнесменов и простых украинцев.

"Людоцентричний", по мнению премьера, госбюджет в который раз усиливает роль государства в экономике. Сразу давая понять, что большую часть украинцев на столичных холмах людьми не считают. Государство, особенно наше, в большинстве случаев является не только неумелым собственником, но и безграмотным распорядителем. Общий уровень госрасходов в Украине всегда был высоким. В 2015 г. черезсектор госуправления перераспределялось порядка 44%, в худшие годы — до 48% ВВП. В 2016-м роль государства в экономике начала сокращаться — до 42,8%. Произошло это не благодаря структурным переменам, к сожалению, а в основном за счет инфляции. Но направление получилось правильным, и появилась надежда, что в течение следующего десятилетия мы сможем достичь оптимальных показателей в 35–37% ВВП. Но в госбюджете-2017 доля государства в экономике вернулась к 44%. Что говорит о том, что госчиновники и их покровители оставляют за собой право решать, на какие нужды и как тратить заработанные нами деньги. Затягивать пояса и экономить на себе не планируют. И это, пожалуй, основной глобальный риск бюджета будущего года: после подготовки документа ко второму чтению в нем в равной степени увеличились как доходы, так и расходы при неизменном макропрогнозе — росте ВВП в 3–4%, инфляции в 8, уровне безработицы в 8,6%, прогнозном уровне госдолга в 66,8% ВВП. Предположить, что прогноз был сделан "с запасом", не позволяет опыт прошлых бюджетных лет.

И если в правительственной версии проекта госсметы доходы, расходы и номинальный ВВП еще как-то перекликались, то в "доработанном" ее варианте доходы как по мановению посоха Деда Мороза выросли на 20%, расходы — на 16,5% (при неизменном прогнозном показателе номинального ВВП). Государство якобы снова делает ставку на детенизацию, которой вполне может и не быть. Судите сами. По оценкам правительства, повышение минимальной заработной платы увеличит налоговые поступления в бюджет на 9,5 млрд грн. В частности, ожидается, что приток НДФЛ увеличится на 5,5 млрд грн. Но для бизнеса повышение МЗП — шок, и как он отреагирует на это новшество, сказать сложно. В госбюджете было заложено снижение налога на прибыль предприятий на 3 млрд грн, но после длительных торгов за расходную часть (о которых ниже) сумма поступлений была снова увеличена, и не на 3 млрд, а на 3,6 млрд. А ведь бизнес может не только потерять прибыль, увеличив траты на фонд оплаты труда, но и сократить штат, а то и вовсе закрыться или уйти в "тень". Да и практика показывает, что любая детенизация требует как минимум года-двух, и мгновенного результата, начиная с февраля 2017-го, не будет. А вот финансирование многочисленных бюджетных статей потребует средств уже в начале года. Это основная и очень серьезная претензия к Министерству финансов, которое обещало формировать госсмету на основе потенциальных доходов страны, а в результате все равно сконцентрировалось на расходной части, подкрепляя ее очень ненадежными источниками.

Переход к трехлетнему бюджетированию — тоже очень важный фактор восстановления бюджетной дисциплины в государстве, но после увиденного в ночь принятия госсметы в выполнимость амбициозных минфиновских планов поверить сложно. При этом ночное заседание налогового комитета было закрытым, и реально оценить те новшества, которые были предложены и вписаны в окончательные версии законопроектов, мы сможем только после их официальной публикации. Некоторые депутаты, уже после голосования и принятия документов, интересовались, за что же они в итоге голосовали, и конкретных ответов не получали ни от коллег, ни от представителей Минфина.

Не менее призрачными выглядят и заложенный в бюджет рост прибыли госпредприятий и поступления от приватизации. При этом в расходной части всю ночь прибывало. Например, было создано Агентство по поддержке экспорта, наделенное весьма конкретным перечнем товаров, производители которых получат госпомощь. Читатель вряд ли удивится, узнав, что в нем (перечне) — сплошь крупное машиностроение, фармпродукция и зерновые. А еще аграриям пообещали системную бюджетную поддержку на следующие пять лет на уровне не менее 1% выпуска сельхозпродукции. Кстати, сельхозпроизводителям, получившим 4 млрд грн дотаций из госбюджета, предлагали ограничить сумму помощи 150 млн грн в год на одно предприятие, чтобы не получилось так, что самые крупные выберут всю сумму, а мелкие останутся ни с чем. Но отклика в парламенте эта инициатива не нашла — депутаты отложили ее на 2018 г., до которого многие фермеры могут вообще не дожить.

При этом государство в лице народных депутатов сознательно отказывается от стабильных налоговых поступлений и принимает ряд поправок, создающих более чем льготные условия для работы крупного бизнеса в Украине. Минусы, очевидно, собираются тоже покрыть детенизацией.

Например, в последние годы рента на добычу нефти составляла 45% с залежей глубиной до 5 км и 21% — при глубине залегания свыше 5 км. Народные депутаты снизили ренту на нефть до 29 и 14% соответственно. При этом не поддержали стимулирующую 12-процентную ставку для добычи газа на новых скважинах и снижение ренты на добычу газового конденсата. Все просто: 86% всей нефти добывает ПАО "Укрнафта", 40% акций которой принадлежит компаниям из группы "Приват", а 75% газового конденсата — государственная "Укргаздобыча"… В итоге бюджет может недополучить порядка 1,7 млрд грн. Кстати, точно сказать, была ли в итоге проголосована поправка, предоставляющая 2-процентную льготу для труднодоступных месторождений, вообще не может никто. Она кочевала из одного проекта закона в другой, в суматохе слившись с бесчисленным множеством других поправок. У госкомпаний эта льгота уже есть, а вот смог ли частный сектор ее заполучить, пока загадка. Пикантности добавляет тот факт, что в проекте не было точно обозначено, какое месторождение можно считать труднодоступным, что дает обширные возможности для использования льготы.

Восполнять потери от снижения ренты, очевидно, будут акцизами. Ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки увеличили на 20%, а для винодельческой продукции проиндексировали на 12%. Специфическую составляющую акциза на табачные изделия увеличили на 40%, адвалорную оставили на уровне 12%. Такое резкое повышение акцизов, в частности на табак, при незащищенной восточной границе и коррумпированной таможне, кстати, может обернуться не притоком, а оттоком бюджетных средств. Но о таких вещах в бюджетную ночь никто не думал. Своих проблем хватает. Очевидно, для решения некоторых из них парламент решил освободить от налогообложения доходы, выплачиваемые резидентом в пользу нерезидента в виде процентов по займу или финансовому кредиту. С чего вдруг? И так ли выгодна эта норма госбюджету, как компаниям, выпускающим евробонды? А кто у нас там лидирует на внешних рынках заимствований? Точно не средний и малый бизнес.

Когда обсуждался вопрос коэффициента индексации для земельного налога, который собственно и определяет размер платы за землю, логика сохранилась: сельхозземли получили самый низкий коэффициент — 1, земли несельскохозяйственного назначения — 1,06, а вот четвертая группа плательщиков единого налога, т.е. те самые фермеры, которых мы всегда хотим поддержать, — 1,14.

Чудом удалось вернуть единый реестр возмещения НДС и обеспечить его публичность. Налоговую милицию тоже ликвидировали. Но, как ни печально, из правительственной налоговой реформы, призванной существенно улучшить администрирование налогов в стране, исчезла норма о передаче баз данных от ГФСУ Минфину. По заверениям парламентского комитета, эта норма не была поддержана МВФ. При этом ясного ответа на вопрос, почему, собственно, кредиторы выступают против, в комитете не дали. Так что один из главных рычагов давления на бизнес оставили в руках ГФСУ, при этом никак не ограничив широкое поле для дальнейших манипуляций.

Попытавшись красиво выйти из ситуации, парламентарии вписали в проект и успешно проголосовали пункт о том, что до 1 июля 2017-го должен быть проведен независимый аудит баз данных и информационных ресурсов, которые используются контролирующими органами, и определен порядок контроля и мониторинга ГФС со стороны Минфина.

Электронный кабинет плательщика тоже начнет работать не с 1 января, в течение следующих шести месяцев будут вестись его разработка и внедрение. В эти же сроки Кабмину поручено разработать проект закона о внедрении единого счета для уплаты налогов и проект закона о налоге на выведенный капитал. То есть как бесконечная история с внедрением адекватных электронных сервисов, так и хронические налоговые изменения в стране продолжаются, и в будущем году бизнес наверняка ожидают очередные "сюрпризы".

И правительство, и парламентарии искренне радуются тому, что бюджет был принят до нового года. Но если их радость по этому поводу понятна, то особых поводов для гордости в этом нет, ведь это нормальная практика, отклонения от которой — нарушение законодательства. Любой, кто внимательно следил за тем, как принимались бюджет и ресурсные законы, заметил, что спешка и хаос, желание принять во что бы то ни стало именно сегодня были продиктованы отнюдь не необходимостью отчитаться о принятии госсметы перед МВФ до католических рождественских каникул. Спешка и аврал были выгодны, прежде всего, депутатам, которые под эту какофонию протянули, пропихнули и протащили нужные лично себе правки и нормы. Кому ренту, кому пожарные машины, кому дополнительную госсубвенцию.

А главное, насколько сбалансированным можно считать госбюджет, если во время внесения в него поправок учитывался только один фактор — голоса в поддержку…

Естественно, если бы коалиция была дееспособной, ситуация бы сложилась иначе. Но так как для принятия любого решения ей требуется поддержка как минимум одной из фракций или групп, не входящих в большинство, без торгов не обойтись. Переговоры не прекращались ни на минуту, перед каждым голосованием на поклон к премьеру ходили послы, требовавшие то поддержку для фермеров, то оставить на местах топливный акциз, то продлить мораторий на вывоз леса. В итоге руку помощи коалиции протягивали то одна фракция, то другая. Что в эту руку вкладывалось взамен, никто не знает. Сколько еще неочевидных, но выгодных конкретным лицам норм протащили в законы? А главное, как они отразятся на госбюджете, который с большой вероятностью потребует пересмотра в течение следующего года?

Например, пока кроили поступления от топливного сбора, решая, сколько оставить на местах, а сколько отдать в госбюджет, совсем забыли, что ранее был создан Дорожный фонд, наполнять который должен был бы как раз топливный сбор. В итоге Дорожный фонд подождет как минимум до 2018-го. Действительно, с катастрофическим качеством дорог в Украине все как-то уже почти свыклись. Ведь под военную лавочку любую разруху оправдывать легче...

По необъяснимым причинам поступления от внутреннего НДС снизили на 10 млрд грн, хотя они вроде должны расти — ведь в результате повышения МЗП должен подогреваться и потребительский спрос. Зато поступления от импортного НДС, наоборот, увеличили на 13 млрд грн, хотя экспорт у нас стабильно проседает, а новосозданное экспортное агентство мгновенно ситуацию точно не улучшит. Но это мало кого интересовало в сессионном зале, главное, что после переговоров в зале "Каминном" сумму НДС к возмещению увеличили на 1,5 млрд.

И как после всего вышесказанного можно с уверенностью утверждать, что в будущем году повысятся зарплаты учителей и врачей, стартует медицинская реформа и будет в полной мере обеспечена оборона, если мы реально не понимаем, какие суммы зайдут в доходную часть госказны, а какие пройдут мимо кассы?

А главное, что принятый впопыхах бюджет, учтя пожелания всех и каждого, не учитывает реальных потребностей государства, чья экономика давно требует перезагрузки. Раздувая расходную часть госсметы, никто даже не пытается повысить крайне низкую эффективность использования выделяемых средств, усилить контроль над распорядителями, выставить им целевые показатели. Кабмин говорит об этом год, рисуя красивые презентации, но бюджет и ресурсные законы готовит по старой схеме, и принимаются они старыми методами. Оценить целесообразность урезания одних статей и рост других просто невозможно. Отсутствие реформ в большинстве сфер грозит тем, что выделяемые им средства будут не потрачены, а растрачены. В то же время денег для программ, действительно необходимых экономике, просто не хватит. Так что вы там попросили у Деда Мороза?