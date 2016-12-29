"Это фейерверк, не бойтесь!"

В канун Нового года в Киев приехала небольшая, но очень-очень ждущая чуда и праздника компания. Пятнадцать школьников и две учительницы. Программа поездки традиционная в таких случаях — театры, концерты, дельфинарий, аквапарк. Как обычно, да не совсем. Гости приехали из зоны АТО.

Новый год — это всегда ожидание чуда. Наверное, потому и ждут этот праздник по-особенному.

В канун Нового года в Киев приехала небольшая, но очень-очень ждущая чуда и праздника компания. Пятнадцать школьников и две учительницы. Программа поездки традиционная в таких случаях — театры, концерты, дельфинарий, аквапарк. Как обычно, да не совсем. Гости приехали из зоны АТО. Из маленькой школы в селе Артема, что находится всего в 800 метрах от линии размежевания. Окна школы выходят прямо на речку Северский Донец, за которой находится "ЛНР". И среди боевиков есть выпускники этой школы. Один из них писал немало гадостей директору за то, что здесь висит украинский флаг.

В Киев компания из Артема попала, можно сказать, случайно. Познакомились с киевлянами еще летом. Тогда дети возвращались с летнего оздоровительного отдыха. В Киеве была пересадка, и детворе вместе с учителями нужно было провести в столице целый день. Но оказалось, что из-за каких-то организационных неувязок денег на питание у сопровождающих не было. Перед ними стояла неразрешимая задача —провести день в столице с группой голодных детей.

В селе Артема не один год стоят украинские военные. С самых первых дней они помогают школьникам, чем могут. И в тот раз выручили. Один из военнослужащих позвонил в Киевский департамент образования и попросил помочь детям. В этом департаменте работает его жена. Детей встретили, покормили, организовали экскурсии. В общем, день пролетел очень весело. А между киевскими школами и сельской школой, что стоит прямо у линии огня, завязалась дружба. Благодаря ей и была организована праздничная поездка в столицу на Новый год.

Детям из Артема обеспечили бесплатное проживание, оплатили дорогу. Кто-то пригласил к себе на праздничный концерт, кто-то повез на экскурсию, кто-то дал микроавтобус для передвижения по огромному и шумному Киеву, кто-то передал подарки — сладости, игрушки, одежду. "Удивительные дети. Ты не видела их глаза! — позвонила мне директор одной из школ. — Они уехали от нас, а мы плакали. И знаешь, я подумала, что такие встречи нужны не только им, но и нам". Конечно, я тоже не удержалась от того, чтобы познакомиться с гостями. Поскольку график встреч и экскурсий был очень плотным, я решила приехать к детям вечером в гостиницу. Купила сладостей к чаю, договорилась о встрече. По дороге волновалась — дети целый день на ногах, что, если я сейчас приеду и увижу сонное измученное царство? Но не тут-то было. "Своих" ребят я узнала сразу. Несколько любопытных мордашек, не мигая, выглядывали из двери у входа на этаж. А потом быстро скрылись. Позже я познакомилась со всей шумной компанией.

Как раз когда мы готовились пить чай, за окном захлопал фейерверк. "У вас что, есть настоящий салют? Ух ты, а я думал, это стреляют!" — крикнул худенький мальчуган лет десяти. И всю компанию будто ветром сдуло — побежали к большому окну в коридоре, откуда намного лучше видно огни фейерверка.

"Что же вы босиком по холодному полу!" — попыталась я внести что-то рациональное в общее веселье. "А мы на носочках!" — успокоила меня девчушка-первоклассница с огромными черными глазами.

После праздничного фейерверка мы, конечно же, говорили о впечатлениях от Киева и новогоднем празднике. Ребятам понравилось все — и дельфинарий, и аквапарк, и концерты, и мастер-классы в одной из киевских частных школ. "Если б не война, мы бы этого не увидели", — сказал кто-то из них.

Хотя в школе села Артема учится всего 28 детей, к Новому году здесь будет большой новогодний концерт с песнями и танцами. Конечно, достать костюмы на линии фронта негде, да и денег у родителей нет (многие работали до войны в Луганске, а сейчас сидят без работы). Но выход нашелся — учительница труда Ирина Викторовна сшила юным артистам замечательные платья из тюля и занавесок. "Они такие красивые!" —наперебой рассказывают об обновках девчонки.

Ирина Викторовна Вакуленко, которая вместе с директором школы как раз и привезла детей в Киев, весело кивает головой: "Да что платья! Мы из обрезков занавесок такие сувениры-елочки сделали! С собой их привезли и дарим новым знакомым. Я веду уроки труда и у мальчиков, и у девочек. С девочками есть чем заняться, а с мальчишками — проблема. Эх, если б вы знали, как нам не хватает лобзиков, плоскогубцев, шкурок! А так-то мальчишки у меня и бисером вышивают".

Конечно, я расспрашиваю учителей о том, как жилось школе все это время. Особенно под обстрелами. "Окна нашей школы выходят на две стороны — на "ЛНР" и в село, — рассказывает директор школы Виктория Любченко. — Когда мы слышали, что начинается обстрел, быстро переводили детей из классов, выходящих окнами на линию размежевания, в закрытые помещения — коридоры, подсобки, прачечную. У нас есть убежище (переоборудованный подвал), но мы уже знаем, что как раз по дороге в убежище во время обстрела погибают люди. Поэтому лучше не выходить из здания. Дети все понимали, сами перебегали в безопасное место. Вот только малышам было трудно. При школе есть детский сад, и во время обстрелов малыши прятались под кровати и столы. Им казалось, что там безопаснее. Поэтому нам приходилось вытаскивать их оттуда, хоть они и сопротивлялись, и на руках переносить. Ведь кто знает, может в результате обстрела через окна только осколки попадут, а может, будет прямое попадание". Учительницы рассказывают о том, как это страшно, когда от выстрелов гудят стекла в окнах, все вокруг дрожит и слышно, когда именно вылетел снаряд. "Главное, когда услышишь выстрел, считать до трех. За это время снаряд долетает до нас. Вот на счет "три" надо немедленно падать, если ты находишься не в убежище", — говорит Ирина Вакуленко. И вспоминает, что у одного из сотрудников школы после очередного обстрела было 280 дыр в заборе.

К счастью, обстрелов уже давно нет, но когда они были, жителям села хорошо было видно, что стреляли из "ЛНР". Во время последнего обстрела, 23 мая, на одной улице пострадало 19 домов. А всего их там 21. Однако есть среди местных жителей и такие, кто упорно считает, что это стреляли по своим украинские войска. Но все же проукраински настроенных односельчан стало больше, говорят мои собеседницы.

Виктория не просто директор — она еще и депутат районной рады. Поэтому ей приходилось слышать в свой адрес и угрозы: "Сюда придет "ЛНР", так что собирай вещи, пока не поздно".

В первые дни войны школе пришлось очень нелегко — не было чем кормить детей, поскольку не производились денежные выплаты, а поставщики продуктов боялись ехать туда, где стреляют. Самое страшное, что у многих детей дома была такая же ситуация — в магазине тоже не было продуктов. Тогда на помощь пришла 92-я отдельная механизированная бригада, которая на тот момент квартировала в селе. "Военные пришли к нам и спросили, чем помочь, — рассказывает директор школы. — Мы попросили хлеба. В тот же день они привезли нам мешки с крупами, овощи, конфеты, сгущенку. Таким образом, поставили на довольствие еще и наших детей". Ирина вспоминает: "Когда мы детям дали сгущенку и булочки, на это было больно смотреть. Мы наливали сгущенку в тарелки, а они макали в нее булочки, а потом облизывали саму тарелку". Сейчас, к счастью, проблем с питанием школьников нет.

В артемовской школе учатся также дети из соседних сел. И когда с началом военных действий перестали ходить маршрутки, это стало настоящей проблемой. Многим детям и учителям просто не на чем было добираться на уроки. А идти пешком невозможно — слишком большие расстояния. Сейчас транспорт понемногу начинает работать, но в село он не заходит. В этой ситуации тоже помогали военные — с первых дней войны они каждое утро возили детей и учителей в школу и обратно, домой. Минута в минуту, в строгом соответствии со школьным расписанием, во дворе школы появлялись военные машины. Но когда 92-я бригада ушла, прекратилась и помощь. Виктория писала письма во все инстанции (даже в Киев) с просьбой возобновить движение общественного транспорта через село, но пока безрезультатно.

А сейчас учебное заведение ждет новое испытание: маленькую сельскую школу могут закрыть. "Может быть, школы, находящиеся в зоне разграничения, закрывать не стоит? Ведь здесь речь идет о безопасности детей, — говорит Виктория. — Им придется добираться в другое село в сложных условиях, иногда с угрозой для жизни. У нас был случай, когда даже в нашем поселке мама забирала первоклассника домой из школы, и они попали под обстрел. Упали под забор и лежали там, пока все не закончилось. Потом этот ребенок боялся даже из дому выходить".

"Да что там первоклассник, у нас есть восьмиклассник, который панически боится ходить в школу, — рассказывает Ирина. — После того, как однажды ему пришлось бежать домой под обстрелом".

"А школьные автобусы? Их же повесят на сельские рады, у которых и так нет денег. У родителей тоже нет денег на то, чтобы нанимать машину или автобус. Что же детям, дома сидеть придется, если школу закроют?" — тревожится директор школы.

Переживает директор и за то, хватит ли в будущем году у местной власти средств, чтобы оплатить питание школьников. "С нового года оплачивать питание детей будет сельская рада, — говорит Виктория Любченко. — Если в прошлом году мы кормили всех учащихся с 1-го по 9-й класс, и на это выделялось 20 грн в день на каждого (так решили местные депутаты), то теперь я не знаю, кто их будет кормить и как. Ведь промышленности у нас никакой нет. И доходов нет. Многие наши ученики питаются только в школе, потому что дома у родителей нет возможности их кормить. Может быть, нужно по-другому финансировать районы, находящиеся возле линии разграничения? Сделать для них в чем-то исключение?"

Вот такие новогодние желания у взрослых. А у детей, конечно, они другие. Старшие мечтают учиться в университете в большом городе — Киеве, Харькове или Запорожье. Кто-то хочет стать доктором, кто-то — налоговым инспектором или полицейским. Но это на будущее. А сейчас они ждут Деда Мороза, подарков и чудес. И сами дарят подарки.

У волонтеров я не раз видела украинские флаги, привезенные с передовой. В департаменте образования Киева теперь тоже висит украинский флаг, который привезли дети из маленького села Артема, что возле линии разграничения. Тоже фактически с передовой. На нем пожелания: "Дякуємо за розуміння, увагу, допомогу" (Артем), "Бажаємо щастя, здоров'я та миру на нашій землі" (Даня), "Мира вашему дому" (Лера). И еще много теплых слов и рисунков.

Пусть все желания сбудутся!