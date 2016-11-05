Е-сокрытие и е-облава

Общественный позитив проведенного в Украине е-декларирования высших носителей власти трудно переоценить. Оно не только заложило мощную основу предотвращения коррупции, но и сыграло существенную общественно-политическую роль — обнаружило истинную сущность отечественной власти.

Общественный позитив проведенного в Украине е-декларирования высших носителей власти трудно переоценить.

Оно не только заложило мощную основу предотвращения коррупции, но и сыграло существенную общественно-политическую роль — обнаружило истинную сущность отечественной власти. Если это декларирование правильно развивать, наша страна будет иметь шанс на цивилизационный прорыв. Этот шанс достигнут благодаря усилиям общественных активистов и влиянию международных учреждений, преодолевших сопротивление отечественной властной верхушки введению системы е-декларирования. Это одна из немногих успешных реформ, произошедших после Революции Достоинства, серьезные результаты которой наша страна должна ощутить со временем.

Однако, несмотря на действительно огромный позитив этого мероприятия, нужно учитывать его большие риски и опасности. Они обусловлены не самим декларированием как мощным антикоррупционным средством, а нынешней ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению.

Следует признать, что мы живем в условиях нестабильной демократии; шаткой правовой системы; отсутствия независимого суда; политически сориентированной правоохранительной системы; ангажированности и подконтрольности значительной части ведущих СМИ; критической тенизации экономики (премьер-министр заявил о 50%, эксперты называют значительно большие цифры) и всей общественной жизни (по теневым правилам живут не только чиновники, но и, по меньшей мере, половина всего населения, которое либо получает нелегальные доходы, либо неофициально доплачивает врачу, учителю, сантехнику и т.п.). К этому нужно добавить влечение к авторитаризму, который все четче проявляется на властном олимпе и отчасти уже воплощается в жизнь.

Из позитива — в негатив

Такая ситуация может привести к преобразованию е-декларирования из большого позитива в большой негатив. Отечественная история подтверждает реалистичность такой возможности. Кто мог подумать, что выборы, как самый лучший, демократичный способ формирования власти, могут быть использованы для захвата государственной власти и ее неправомерного удержания? Янукович и Ко это доказали. Кто мог подумать, что имплементация международных стандартов в судопроизводство может быть средством установления полного контроля над судами? Янукович сделал это легко, да еще и под аплодисменты Венецианской комиссии.

Такое перерождение вполне может произойти и с е-декларированием. При условии искусного использования власти оно может превратиться в масштабный способ расправы с неугодными. С его помощью могут и далее "придавливаться" парламент, суды, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, вообще уничтожаться любые элементы независимости. Вместо того чтобы устранить коррумпированную верхушку, избирательное использование результатов декларирования может ее сцементировать, а также привести к диктатуре и похоронить демократию.

На вероятность такого развития событий указывают тенденции, как уже проявившиеся по результатам декларирования, так и те, которые начнут проявляться в ближайшее время.

Очевидны попытки политической верхушки (в тотально коррумпированном государстве, по определению, самой коррумпированной) развернуть результаты декларирования в свою пользу. То есть повторить то, что было сделано с изобличением офшорных афер, когда крупнейшие держатели офшоров от власти объявили о начале процесса деофшоризации экономики.

Так и с декларированием. Богатейшие и по совместительству высшие должностные лица хотят взять под личный контроль процесс проверки деклараций и определение "виновных". Для этого оттесняется специальный орган (НАПК), а вместо того в эту парафию заводятся старые, проверенные и вместе с тем политически зависимые органы. Иначе как расценить тот факт, что основные движения по проверке деклараций и правовой оценке действий декларантов явочным порядком взяла на себя прокуратура, которая не только пообещала совместно с ГФС проверить уплату налогов с задекларированного имущества, но даже уже начала открывать производства за незаконное обогащение. Не имея для этого должных правовых оснований. Поскольку, согласно УПК Украины, расследование дел по декларированию недостоверной информации и незаконному обогащению (статьи 366-1 и 368-2 УК Украины) высоких должностных лиц является прерогативой НАБУ. А проверка достоверности деклараций — исключительная компетенция НАПК. Поэтому желающим примазаться к этому процессу и попиариться на нем нужно оставить эту сферу компетентному органу и заняться исполнением своих непосредственных обязанностей. В частности, сосредоточиться на завершении расследования дел по узурпации власти Януковичем и грандиозному грабежу государства им и его сторонниками. Или здесь уже все сделано, и не на чем особо пиариться?

Удар по неугодным

Мне уже неоднократно приходилось говорить о попытках президента установить полный контроль над антикоррупционной сферой. Сейчас будет очередная попытка поставить под него контроль специальные антикоррупционные органы. В связи с этим симптоматично, что первой жертвой е-декларирования стал член НАПК Р.Рябошапка, по факту якобы незаконного обогащения которого прокуратура начала уголовное производство. При том, что это не компетенция прокуратуры, и этот факт уже проверяло НАБУ (!). Похоже, по Р.Рябошапке ударили не случайно, учитывая его особую позицию в НАПК, которую он высказывал публично. Ударом могут пытаться достичь нескольких взаимосвязанных целей. Во-первых, наказать его за занятую позицию и выбить из участия в работе НАПК, что позволит легче взять под контроль НАПК, становящееся сверхмощным органом в сфере противодействия коррупции. Во-вторых, показать всем несогласным с генеральной политической линией их непривлекательную перспективу. Иначе говоря, это способ принуждения к политической лояльности и продолжение практики преследования непокорных. Для того же экс-заместителя генпрокурора В.Касько ГПУ вот уже более года подыскивает подходящую статью Уголовного кодекса. Я не оцениваю суть выдвинутых в адрес Р.Рябошапки и В.Касько обвинений, а на их примере лишь иллюстрирую очевидную тенденцию — бьют по неугодным.

В дальнейшем с использованием результатов декларирования эта тенденция будет лишь усиливаться. Ручные силовые органы, по политическому указанию, мигом "заточатся" на конкретное лицо, используя формальные поводы и действуя по принципу "был бы человек, а статья найдется". И у многих пока что независимых политиков, чиновников, правоохранителей, судей и прокуроров просто отобьют естественное желание быть независимыми.

Для своих — всё, для чужих — закон

Параллельно будет делаться все, чтобы по результатам декларирования отвести удар от руководящей верхушки. Уже сегодня многие народные депутаты пытаются переключить внимание общества с себя на другие категории декларантов, используя два аргумента. Первый — нас всего 450, а судей, прокуроров, высокопоставленных чиновников — тысячи. Второй — с политиками и чиновниками, которые были раньше в бизнесе, все понятно, и нужно браться за тех, кто в бизнесе не работал. Хотя оба аргумента никчемны.

Ведь депутаты единственные из должностных лиц, которые являются представителями украинского народа (так записано в Конституции), а потому именно они должны быть в эпицентре анализа результатов декларирования. Безусловно, это им не нравится, поскольку они впервые предметно явились перед "народным судом". Они же привыкли всех судить, а теперь народ увидел их доходы и задает вопрос "А судьи кто?" Поэтому им надо не выкручиваться и переводить стрелки на других, а четко и подробно объяснить, по крайней мере своим избирателям, откуда взялись "заводы, пароходы" и прочие доходы. Это, безусловно, сложнее, чем с трибуны ратовать за народное благосостояние и нападать на политических оппонентов, но время настало.

Аргумент, что не надо проверять тех, кто пришел из бизнеса, также не выдерживает критики. Разве мы не понимаем, как в основе своей делался этот бизнес, как становились олигархами? Разве не за счет "прихватизации" государственного имущества, расхищения бюджета, уклонения от уплаты налогов, возврата НДС, контрабанды и т.п.? Или кто ворует много, тех не судят? Значительная часть бизнеса (а крупный — весь без исключения) был и остается тесно завязанным на власть. Во многих случаях бизнес является лишь прикрытием получения неправомерных доходов от реализации власти и способом их легализовать. Если предметно и поэтапно пройтись по такому "бизнесу", то между его результатами и фактическим состоянием бизнесменов от власти обнаружится разительная разница. И тогда можно вполне обоснованно задавать вопрос: бизнес бизнесом, но откуда у тебя, голубь сизый, взялись миллиарды? Объясни подробно их происхождение, как и для чего они убежали в офшоры, превратились в фирменное производство, дворцы и яхты? Или те, кто сегодня делает из бизнесменов (а точнее — из самого себя) белых и пушистых, считает, что такой проверки не будет, ибо сегодня все в их руках (вот тут бы поработать ГПУ и ГФС)? Это сегодня так, а завтра — иначе. Но в любом случае очевидно, что бизнес должен быть четко отделен от власти. Ныне же он царит во власти, он является властью.

Нужно исходить из того, что самая опасная коррупция — политическая коррупция, объективно сосредоточенная в парламенте, правительстве, АП. Именно отсюда коррупция распространяется в другие сферы, в том числе в правоохранительную. Поэтому именно сюда (в сердце коррупции) прежде всего должно быть направлено антикоррупционное острие. Иначе гидру коррупции не побороть.

Глубоко законспирированный "разведчик"

Следует отметить, что некоторые высокие должностные лица изыскали возможность вообще избежать участия во всеобъемлющем процессе декларирования, а следовательно — и общественного контроля над их состояниями. Так, в едином реестре деклараций госслужащих нет декларации "главного борца с коррупцией" СБ,У первого заместителя председателя — начальника Главка "К" СБУ Демчины. Приходилось слышать, что его декларация утаена от общества на основании статьи 52-1 Закона "О предотвращении коррупции". Этой статьей предусмотрено введение специального порядка декларирования, который делает невозможным раскрытие принадлежности некоторых категорий лиц к разведывательным органам и занятию должностей, пребывание на которых составляет государственную тайну. Речь идет о лицах, "которые принадлежат к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимают должности, пребывание на которых составляет государственную тайну, в частности, в военных формированиях и государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность". Но как эти положения касаются Демчины, должность которого является публичной и которого назначили на нее открытым указом президента? Для кого составляет тайну, что он первый заместитель председателя — начальник Главка "К" СБУ? Или, может, он — глубоко законспирированный разведчик, который работает в СБУ под прикрытием? Да, СМИ называют его "смотрящим" в СБУ от Кононенко—Грановского, но это же не основание подгонять его под действие указанной специальной нормы антикоррупционного закона! Тем более что его бумажная декларация была в открытом доступе на сайте СБУ. Тогда почему он не предоставил электронную декларацию за 2015 г.? Может, суть проблемы состоит в том, что декларирование заведомо недостоверных сведений в бумажной декларации создавало лишь административное правонарушение, а в е-декларации — состав преступления, которое наказывается лишением свободы? Если его должность НАПК причислило к составляющим государственную тайну, то на каких основаниях? Эти отнюдь не рядовые вопросы должны стать предметом тщательного рассмотрения, в частности — профильного парламентского комитета. Я убежден, что е-декларации должны подавать все публичные лица, в какой бы сфере они ни работали.

Вместо права сработает политическая целесообразность

Еще один риск кроется в искусственном культивировании в общественном сознании того, что каждый декларант — потенциальный преступник и враг народа. Делается это умышленно, дабы в оценке результатов декларирования право подменить политической целесообразностью. Примерно так, как определяли врагов народа во времена сталинизма. Бесспорно, значительная часть общества поддержит линчевание каждого более или менее богатого должностного лица, не особенно вдаваясь в природу происхождения его состояния. Такое общественное настроение облегчит привлечение к ответственности "виновных", заранее назначенных в высших кабинетах. Можно не сомневаться, что этими "виновными" в абсолютном большинстве окажутся оппозиционные политики, неугодные прокуроры, судьи, руководящие работники исполнительной власти, местные чиновники и т.п.

А уголовные производства против них — дело техники. Ведь действующий УПК Украины настолько легко позволяет запустить уголовное преследование любого лица (фактически без права на защиту, вплоть до сообщения о подозрении), что для этого достаточно простого депутатского обращения, сообщения какой-то "левой" общественной организации или специально сделанной заметки в Интернете. Кстати, это огромная проблема, которую нужно немедленно решать на законодательном уровне, чтобы не дать власти скатиться к системным репрессиям.

Нельзя допустить, чтобы декларирование стало политическим инструментом власти

Безусловно, все эти и другие негативные тенденции можно минимизировать, если в процедуре проверки и правовой оценки результатов декларирования будет доминировать не личный и политический интерес, а право. А это станет возможным тогда, когда делом займутся компетентные органы (на этом этапе — НАПК), руководствуясь принципами беспристрастности и объективности. Честно говоря, понравилась позиция заместителя председателя НАПК Р.Радецкого, которую он высказал в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV. На неоднократные настойчивые требования экспертов в студии назвать конкретную дату первых дел по декларированию он так же настойчиво отвечал: это будет после проведения тщательной и объективной проверки, поскольку за каждой декларацией — судьба человека. Такая позиция вселяет некоторую надежду, ведь в процессе запуска е-декларирования складывалось впечатление, что НАПК начал держать нос по политическому ветру, дующему с Банковой.

Судя по всему, новые антикоррупционные органы уже успели заразиться вирусом давней болезни правоохранительной системы, которая функционировала исходя не из принципа невиновности лица, а из принципа его виновности. Если человек попал в поле зрения такой системы, этого человека обязательно надо посадить. Хотя на самом деле сесть должен лишь тот, в чьих действиях доказано наличие состава преступления. При этом Конституция и законы распространяются и на сами органы, которые могут действовать исключительно в определенных для них пределах и определенными способами. Это — постулаты правового государства, соблюдать которые должны абсолютно все, в том числе НАПК и НАБУ, общественное доверие к которым сегодня объективно самое высокое. За свою деятельность (решения, действия и бездеятельность) они также должны отвечать.

В оценке результатов проведенного декларирования нужно исходить из того, что главное назначение декларирования — предупредительное. Оно направлено на устранение условий для коррумпирования, на недопущение коррупции в будущем. В этом его основная суть: оно создает условия невозможности использовать неправомерные доходы, получение которых без использования теряет смысл. Если исходить из правовых принципов, то привлечь к уголовной ответственности декларанта после первой (по сути нулевой) декларации сложно. Этот шлюз откроется уже после второй и последующих деклараций, когда очевидными станут неправомерные доходы. Как бы того ни хотели люди, как бы ни спекулировали на этом политические популисты, в данном случае (в конце концов, как и всегда) все должно базироваться на законе.

Согласно УК Украины, преступлением является декларированиезаведомо недостоверной информации. Согласно статье 366-1 УК Украины, уголовная ответственность наступает лишь в случаеумышленного утаивания от декларирования значительных объектов декларирования (сумма которых превышает 250 минимальных зарплат). Что касается ответственности за незаконное обогащение, то как преступление фактически могут оцениваться действия декларантов, начиная с апреля 2015 г., когда вступила в силу нынешняя редакция статьи 368-2 УК Украины. (Она предусматривает ответственность за приобретение в собственность активов, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами.) До этого периода состояния декларантов могут быть оценены через призму УК Украины лишь в контексте совершения ими других конкретных уголовных действий, в том числе взяточничества, расхищения имущества, уклонения от уплаты налогов и т.п.

Но не надо забывать о еще одном виде ответственности для декларантов-политиков — политической. Декларирование сняло маски со многих из них, открыло возможность каждому избирателю посмотреть на них без прикрас и сказать свое слово на ближайших выборах. А это слово — уже ответственность каждого, перекладывать которую дальше не на кого. Да, избиратели также должны ответить за свой выбор. В этом и есть суть демократии.

Чрезвычайно важно, чтобы декларирование стало средством общественного контроля над властью, а не превратилось в инструмент власти для достижения ею своих целей.

При таких условиях сработают два цивилизованных способа очищения власти — правовой и политический. Пока же ситуация развивается по иному сценарию, когда будут очищать по принципу "для своих — всё, для чужих — закон". Это принцип мафии. Если он сработает, олигархия продолжит господствовать в Украине.