Диалог, реформы, безопасность: ОБСЕ в Украине

Конфликт в Украине и вокруг Украины — самый тяжелый кризис европейской безопасности после окончания холодной войны. С этим конфликтом в центр Европы вернулись насилие, разрушения и вынужденные переселения. Почти 10 тысяч погибших, многочисленные раненые, огромные страдания людей в зоне конфликта, внутренне перемещенные лица, беженцы — все это стало жестокой реальностью.

Гернот ЭРЛЕР, Специальный уполномоченный Федерального правительства Германии по вопросам ее председательства в ОБСЕ

Впервые более чем за год, 19 октября, в Берлине встретились главы государств и правительств Украины, России, Франции и Германии, чтобы обсудить в так называемом нормандском формате конфликт в Украине и вокруг Украины. Саммит подтвердил, что конфликт и далее остается на самом верху европейской повестки дня. Но вместе с тем вновь стало очевидно, насколько сложен этот процесс и насколько тягостна борьба даже за самый малый прогресс.

Почему Германия вместе с Францией так настойчиво в постоянном режиме проникаются всем этим? Ответ прост: конфликт в Украине и вокруг Украины — самый тяжелый кризис европейской безопасности после окончания холодной войны. С этим конфликтом в центр Европы вернулись насилие, разрушения и вынужденные переселения. Почти 10 тысяч погибших, многочисленные раненые, огромные страдания людей в зоне конфликта, внутренне перемещенные лица, беженцы — все это стало жестокой реальностью.

Своей противоправной, с точки зрения международного права, аннексией Крыма и дестабилизацией Восточной Украины Россия не только вопиющим образом нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины. Спустя добрых 40 лет после подписания в 1975 г., по завершении процесса СБСЕ, Хельсинского заключительного акта были также расшатаны основания европейского мирного устройства. Самая важная валюта международной политики — взаимное доверие — на длительную перспективу серьезно подорвана.

На эти длительные нарушения Россией международного права Германия вместе со своими европейскими и трансатлантическими партнерами отреагировала введением санкций. Тем самым мы четко дали понять, что политике, направленной на перенесение признанных международным правом границ и насильственную дестабилизацию соседей, нет места в XXI в.

Важно зафиксировать это. Но одним лишь четким указанием ответственного конфликт не разрешить. Санкции не являются самоцелью, они, как часть двойной стратегии давления и диалога, должны способствовать достижению цели: политического урегулирования конфликта и возврата к соблюдению Хельсинских принципов. Именно это является логикой минских соглашений, какими бы несовершенными они ни были. Ведь мы не смиримся с тем, чтобы этот конфликт в центре Европы стал постоянным. Поэтому отмена экономических санкций связана с выполнением минских договоренностей.

Федеральное правительство Германии с самого начала интенсивно поддерживало и поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликта. С одной стороны, вместе с Францией, — как посредник в нормандском формате, с другой — как председательствующая страна в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2016 г. Украинско-российский конфликт вернул всем нам осознание ценности ОБСЕ как платформы для диалога и как незаменимого инструмента антикризисного менеджмента. Да и политический переговорный процесс в нормандском формате не смог бы в постоянном режиме функционировать без структур и механизмов ОБСЕ.

Во-первых, заседая под крышей ОБСЕ в Минске, Трехсторонняя контактная группа с ее рабочими подгруппами и поныне остается единственным переговорным форумом, в рамках которого все задействованные стороны постоянно обсуждают шаги, необходимые для реализации минских договоренностей, и согласовывают конкретные мероприятия по улучшению гуманитарной и безопасной ситуации и по экономическим вопросам.

Во-вторых, для наблюдения за конфликтом и содействия диалогу на месте 57 государств — участниц ОБСЕ в апреле 2014 г. создали Специальную мониторинговую миссию (SMM). С ростом милитаризации конфликта летом 2014 г. расширялась сама миссия и ее задача; с ее нынешними 700 наблюдателями SMM ныне является вообще крупнейшей миссией ОБСЕ за весь период ее существования. Она вносила и вносит неоценимый вклад в успокоение ситуации, в формирование доверия на месте и прозрачность. Изо дня в день SMM лишь в зону конфликта командирует 70–100 патрулей, которые проезжают при этом более 10 тысяч километров.

SMM не только наблюдает; она сопровождает и делает возможными взаимные договоренности, делающие жизнь людей по обеим сторонам линии соприкосновения более переносимой. Например, местные договоренности о создании переходов, восстановлении водо- и электроснабжения, разминировании. Благодаря отчетам SMM мир ежедневно может получать объективную картину того, что происходит на востоке Украины. То, что тема этого конфликта до сих пор не исчезла из сообщений международных средств массовой информации, — также заслуга и этой миссии. Мы должны выразить наблюдателям нашу благодарность и нашу признательность за их мужественную работу в трудных, а иногда и опасных условиях, днем и ночью.

Чтобы SMM имела возможность в полном объеме наблюдать за соблюдением режима прекращения огня и способствовать ему, необходимо наконец обеспечить ее безопасность и беспрепятственный доступ наблюдателей по всей зоне конфликта. Препятствия для патрулей SMM и нападения на миссию, которые преимущественно — но не исключительно — происходят на территориях, не контролируемых правительством Украины, абсолютно неприемлемы! В рамках германского председательства в ОБСЕ и в дальнейшем высоким приоритетом будут оставаться защита и безопасность наблюдателей SMM, откомандированных в Восточную Украину 45 государствами — участниками ОБСЕ.

Процесс диалога в различных форматах и работа наблюдателей ОБСЕ сделали свой вклад в предотвращение дальнейшего разворачивания конфликта. За последние недели они обусловили некоторый прогресс в разведении войск в двух из трех пилотных зон. Соответствующее рамочное соглашение было предметом переговоров внутри Трехсторонней контактной группы. Ведутся дискуссии относительно следующих таких зон.

Однако, несмотря на это небольшое, локально ограниченное продвижение вперед, за последние недели на других участках линии соприкросновения снова заметно возросло количество нарушений и без того хрупкого перемирия. С обеих сторон были новые жертвы, в том числе и среди гражданского населения. Для достижения устойчивой стабилизации безопасной ситуации необходимы дальнейшие решительные шаги. В частности, в этом плане необходимо, чтобы стороны конфликта наконец достигли прогресса в отводе тяжелых вооружений и разведении войск вдоль линии соприкосновения.

Ведь никакая международная миссия не сможет навязать извне урегулирование этого конфликта. Никакая миссия не сможет заменить волю задействованных на месте сторон соблюдать режим прекращения огня. Поэтому я убежден: постепенному воплощению в жизнь минских соглашений нет альтернативы — каким бы долгим, полным разочарования и кропотливым ни был этот процесс для всех задействованных сторон.

Я осознаю, что этот путь требует политической дальновидности и решительности и что он в Украине служит причиной серьезных вызовов. Ведь понятно: безопасная ситуация и политическое измерение минских договоренностей взаимно обусловливают друг друга. Политические аспекты можно продвинуть вперед лишь тогда, когда стабилизируется безопасная ситуация и возрастет доверие к политическому процессу. Но вместе с тем правильно и то, что безопасная ситуация может на продолжительное время стабилизироваться лишь в случае, если удастся создать достоверную перспективу постоянного политического процесса, включительно с местными выборами на не контролируемых правительством Украины территориях, и если будут реализованы решительные шаги по созданию необходимых предпосылок.

На саммите в Берлине главы государств подтвердили это и дали своим переговорщикам поручение и в дальнейшем работать над дорожной картой для скорейшей реализации этих шагов. Поэтому в преодолении кризиса решающим фактором является стойкость и функциональность украинской государственной системы. Крайне важно, чтобы процесс реформ получил новый толчок и различные проекты модернизации судебной системы и государственного управления, а также по вопросам борьбы с коррупцией не только решительно разрабатывались, но и воплощались в жизнь. Только так в долгосрочной перспективе будет возрастать доверие со стороны международных инвесторов, и прежде всего — со стороны людей в Украине.

Это мой третий пункт. Также и во внутренний процесс реформ ОБСЕ вносит свой вклад. Вот лишь один пример. Координатор проектов ОБСЕ для Украины в рамках крупномасштабного диалогового проекта способствует обмену мнениями между центральной властью и регионами. Цель — предоставление правительству Украины помощи в адаптации новых законопроектов к нуждам населения на началах эффективного управления. Также координатор проектов оказывает поддержку реформированию полиции и судебной системы и мероприятиям по помощи внутренне перемещенным лицам.

Люди в Украине могут гордиться тем, что в их стране за последние годы сформировалось сильное и уверенное в себе гражданское общество. Оно превратилось в самостоятельную политическую силу, от которой поступают важные импульсы, силу, требующую результатов реформ и контролирующую действия правительства. Упорство, патриотизм, самоотверженность и упорство этих людей достойны восхищения. Мои беседы с представителями украинских неправительственных организаций и местных инициатив в Донбассе и Киеве на этих днях вселяют в меня уверенность, что украинское гражданское общество и в дальнейшем будет отстаивать будущее своей страны.

Эта активная позиция собственного населения и впечатляющая воля двигать страну вперед путем реформ не в последнюю очередь является инспирацией и стимулом для Германии и ЕС последовательно оставаться на стороне Украины в ее движении по этому пути.