Десятилетие испытаний, эра возможностей

Мир сталкивается с колоссальными вызовами. Наше следующее поколение уже в опасности.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Пан Ги Мун: Возникли серьезные угрозы в сфере безопасности EUobserver

.

Наш мир сталкивается с колоссальными вызовами. Граждан и лидеров стран разделяют глухие стены недоверия. Экстремисты делят людей на группы по принципу "свой" и "чужой". Земля обрушивает на нас поднимающиеся морские воды и испытывает нас рекордной жарой. 130 млн челнуждаются в жизненно необходимой помощи, десятки миллионов из них — дети и молодые люди. Наше следующее поколение уже в опасности.

Тем не менее, после 10 лет работы в этой должности я убежден, что положить конец войнам, бедности и репрессиям, ликвидировать разрыв между богатыми и бедными и сделать соблюдение прав реальностью в жизни людей — все это в наших силах. Определив 17 целей в области устойчивого развития, мы получили новый манифест для лучшего будущего. А заключив Парижское соглашение об изменении климата, мы решаем важнейшую проблему нашего времени.

Сегодня эти крупные успехи находятся под ударом, поскольку возникли серьезные угрозы в сфере безопасности. Вооруженные конфликты стали более затяжными и сложными. Проблемы в области государственного управления привели к дестабилизации ситуации во многих обществах. Процесс радикализации подрывает социальную сплоченность — именно к такому результату стремятся экстремисты и приветствуют его. Трагические последствия можно увидеть на жестоких примерах от Йемена до Ливии и Ирака, от Афганистана до Сахеля и бассейна озера Чад. Конфликт в Сирии отличается наибольшим числом погибших и провоцирует самую масштабную нестабильность, правительство Сирии продолжает сбрасывать "бочковые бомбы" на жилые кварталы, а влиятельные покровители продолжают кормить военную машину. Привлечение к ответственности за совершение жестоких преступлений, таких как недавнее нападение на гуманитарный конвой ООН-Сирийского арабского общества Красного Полумесяца, имеет огромное значение. Я продолжаю оказывать давление на все влиятельные стороны, чтобы приступить к переговорам для начала давно необходимого политического переходного процесса. Будущее Сирии не должно зависеть от судьбы одного человека.

Во многих странах лидеры переписывают конституции, манипулируют выборами, лишают свободы своих оппонентов и делают любые отчаянные шаги, чтобы удержать власть. Лидеры должны понять, что власть — это доверие людей, а не личная собственность.

Совсем недавно принятая Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах может помочь нам эффективнее решать проблему самого масштабного насильственного перемещения людей со времен Второй мировой войны. Слишком часто беженцы и мигранты, в частности мусульмане, сталкиваются с ненавистью. Мир должен выступить против политических лидеров и кандидатов, вовлеченных в темные и опасные политические расчеты, с помощью которых они добавляют голоса, но разделяют людей и преумножают страх.

Подводя итоги 10-летней работы, я горжусь тем, что заработала Структура "ООН-женщины", которая стала поборником гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и стремится к достижению целей инициативы "Планета 50–50". Я горжусь тем, что могу назвать себя феминистом. И все же мы должны сделать гораздо больше, чтобы положить конец глубоко укоренившейся дискриминации и хронического насилия в отношении женщин и активнее вовлекать их в процесс принятия решений. Я также решительно защищал права всех людей, независимо от их этнического происхождения, религии или сексуальной ориентации, а также свободы гражданского общества и независимых средств массовой информации, чтобы они продолжали выполнять свои важные функции.

Дальнейший прогресс потребует нового уровня солидарности и неустанных усилий, направленных на укрепление операций по поддержанию мира и адаптацию Организации Объединенных Наций к вызовам XXI в. Государства-члены до сих пор не договорились о формуле для реформирования Совета Безопасности, а это угрожает его эффективности и легитимности. Слишком часто я выслушивал хорошие идеи и широко поддерживаемые предложения, которые затем блокировались в Совете, Генеральной Ассамблее и других органах, пока шел поиск консенсуса. Консенсус не следует путать с единодушием. Оно в конечном итоге наделяет несколько стран или даже только одно государство несоразмерной властью и держит мир в заложниках по важным вопросам.

В последнее десятилетие я посетил почти все государства — члены Организации Объединенных Наций. Я видел не просто правительственные здания и мировые достопримечательности — я видел удивительные способности людей. Идеальный мир может лежать далеко за горизонтом. Но путь к лучшему, более безопасному и справедливому миру знает каждый из нас. Десять лет спустя я знаю, что, работая вместе, работая объединившись, мы сможем прийти к нему.