Демарш в Хануку

В первый день Хануки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху демонстративно отменил официальный визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана, который должен был состояться 27—28 декабря. Кроме того, Нетаньяху запретил членам своего кабинета посещать Украину и встречаться с украинскими министрами.

Израиль рассержен резолюцией Совета Безопасности ООН.

Под конец года в отношениях Киева и Тель-Авива наступил ледниковый период.

В первый день Хануки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху демонстративно отменил официальный визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана, который должен был состояться 27—28 декабря. Кроме того, Нетаньяху запретил членам своего кабинета посещать Украину и встречаться с украинскими министрами. Не считая разрыва дипломатических отношений, хуже произошедшего может быть только отзыв посла.

Причиной такого демарша Тель-Авива стала принятая Советом Безопасности ООН резолюция №2334, призывающая Израиль прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В ней отмечается, что создание поселений "незаконно и представляет собой откровенное нарушение международного права". Одновременно в резолюции содержится призыв к палестинским властям принять эффективные меры борьбы с терроризмом.

Решение одобрили 14 членов СБ ООН из 15, в том числе и Украина. При голосовании воздержались только Соединенные Штаты. Но, не применив права вето, Вашингтон фактически одобрил резолюцию. Как заявила американский представитель в СБ ООН Саманта Пауэр, ее страна не ветировала документ, поскольку он "отражает реальные факты и соответствует политике США". По ее словам, решение Белого дома —следствие давней политики непризнания и осуждения строительства поселений, проводимой Вашингтоном со времен президента Рональда Рейгана.

Примечательно, что о своей поддержке принятой резолюции заявила и Германия, где после Второй мировой войны и учиненного нацистским правительством геноцида евреев придают особое значение отношениям с Израилем. "Совбез ООН сегодня еще раз подтвердил давнюю позицию Германии: строительство поселений на оккупированных территориях препятствует возможности мирного процесса и ставит под угрозу создание двух государств", — говорится в заявлении министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера.

В Тель-Авиве же, назвав резолюцию "антиизраильской", "лицемерной", "несправедливой", "опасной", "несбалансированной" и "враждебной", отказались ее выполнять. (Напомним, что согласно ст.25 Уставу ООН все члены этой организации берут на себя обязательство принимать и исполнять решения Совбеза). Израиль также предпринял ряд демаршей.

Так, в израильский МИД, помимо представителя Украины, были вызваны послы стран—членов СБ ООН — Анголы, Китая, Франции, Великобритании, России, США, Египта, Испании, Японии, Новой Зеландии, Сенегала и Уругвая. Нетаньяху, одновременно занимающий и пост министра иностранных дел, распорядился отозвать "для консультаций" израильских послов в Новой Зеландии и Сенегале и заявил, что отменит программу помощи этой западноафриканской стране. Израильский премьер также отказался от встречи в Давосе с британским и китайским главами правительств Терезой Мэй и Ли Кэцяном.

Кроме того, Нетаньяху заявил о пересмотре отношений Тель-Авива с ООН, в том числе и в вопросе финансирования этой организации и ее представительств в Израиле. В частности, речь идет о Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). К тому же, как сообщает израильский информационно-новостной портал Ynet, "Израиль будет делать все, чтобы отменить назначение антиизраильских официальных лиц в ООН, которые регулярно делают заявления против Израиля, используя антисемитскую лексику".

Но если сторонники правящей коалиции одобряют действия правительства, то оппозиция их критикует. Осуждая принятие "антиизраильской резолюции", оппозиция говорит о крахе внешней политики правительства Нетаньяху.

Например, лидер партии Ха-Тнуа (парламентская коалиция "Сионистский лагерь") Ципи Ливни на своей странице в Facebook написала, что "решение Совета Безопасности плохо для Израиля, и это итог капитуляции Нетаньяху перед правыми радикалами". Она также выступила с резкой критикой отмены визита Владимира Гройсмана в Израиль. Бывшая глава дипломатического ведомства полагает, что такими действиями Нетаньяху снова проявляет беспомощность. "Для чего нужно было отменять визит премьер-министра Украины в Израиль, чем это поможет нашей стране?", — задалась вопросом Ц.Ливни.

Обозреватели израильских СМИ полагают, что резолюция открывает путь к международным санкциям против Израиля. В частности, обозреватель Haaretz Барак Равид считает, что решение СБ ООН может повлиять на исход "предварительной проверки", проводимой сейчас Гаагским уголовным судом по жалобе Палестинской автономии. По его мнению, для прокурора Гаагского суда такое определение, данное Совбезом, может стать основанием принять жалобу палестинцев и начать уголовный процесс против правительства Израиля.

Бурю негодования вызвала резолюция СБ ООН и в Украине. Украинский Facebook пестрел жесткими оценками действий официального Киева: "дипломатическая диверсия", "неразумное голосование", "ситуация абсолютно скотская", "поздравляю МИД с очередной победой", "Украина в компании с Россией проголосовала в ООН за резолюцию против Израиля"... Украинские политики также не прошли мимо этой резонансной темы.

"Национальным интересам Украины нанесен большой ущерб, который надо будет долго устранять", — предупреждал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. "Иерусалим всегда нас поддерживал и помогал… А сейчас получилось так, что Украина им "нож в спину", — сокрушался советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. А его шеф, Арсен Аваков, написал в Facebook, что "голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина".

Напомним, что мнение члена правительства, обнародованное им в социальных сетях, не является официальной позицией государства: министр имеет право комментировать ситуацию только в профильном ведомстве. А в случае главы МВД было бы лучше, если бы он оперативно дал пояснения по назначению Валерия Лютого главой полиции Черкасской области, а не комментировал ситуацию с голосованием в СБ ООН. Озвучивать позицию государства, согласно Венской конвенции, имеют право только три человека — президент, премьер и министр иностранных дел. Сам же премьер Владимир Гройсман проявил дипломатичность и "с пониманием" отнесся к отмене своего визита в Израиль, призвав не драматизировать ситуацию.

Слова Гройсмана не уняли критику, звучащую в адрес украинской власти: на фоне развернутой Тель-Авивом агрессивной информационной кампании официальный Киев традиционно не спешил дать внятные публичные пояснения своим действиям. Для стороннего наблюдателя позиция Киева выглядела, мягко говоря, как "зрада". Особенно если учесть, что за несколько дней до этого на заседании Генассамблеи ООН Израиль проголосовал за резолюцию "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", где использовалась формулировка "временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины".

Так какими же мотивами руководствовалась украинская дипломатия, когда, несмотря на личную просьбу Нетаньяху к Гройсману воздержаться при голосовании, принимала решение одобрить резолюцию? Попытаемся разобраться в этой непростой истории.

Даже в среде украинских дипломатов нет единого мнения о том, насколько правильно поступила украинская делегация, одобрив резолюцию. Многие наши собеседники полагают, что Украине все же следовало воздержаться, учитывая и особую роль, которую играет Израиль в мировой политике, и его лоббистские возможности. На мой взгляд, украинская делегация все же поступила правильно при рассмотрении вопроса об израильских поселениях на оккупированных территориях. Ошибка Киева в том, что украинский МИД с опозданием на два дня пояснил причину своей поддержки резонансной резолюции стремлением соблюдать нормы международного права.

Как и все международное сообщество, последнюю четверть века Украина осуждает строительство Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Это населенные пункты, созданные после 1967 г. на территориях, занятых Израилем в ходе Шестидневной войны, жителями которых являются израильтяне. В резолюциях СБ ООН №446, 452, 465 и 471, принятых в 1979—1980 гг., указывалось, что создание Израилем поселений на оккупированных территориях является незаконным, и выдвигались требования к Израилю прекратить их строительство. (В 2005 г. правительство Ариэля Шарона приняло решение вывести поселения из сектора Газа.)

"Международное право должно применяться ко всем одинаково — как к врагам, так и к друзьям. Это вопрос принципа. Это наша позиция, которой мы последовательно придерживаемся уже долгие годы. В октябре во время дебатов в СБ ООН мы вновь подтвердили, что осуждаем политику строительства поселений на оккупированных палестинских территориях. Проводимая же Израилем политика противоправна", — пояснил в комментариях ZN.UA один из высокопоставленных украинских дипломатов.

В этой ситуации голосовать "против" только лишь потому, что российская делегация поддержала резолюцию, было бы неправильно. Ведь неразумно же утверждать, что солнце вращается вокруг Земли только лишь потому, что в России говорят обратное.

Очень важно учитывать еще и фактор Крыма: в соответствии с международным правом нет разницы между действиями Израиля на оккупированных территориях и России — на Крымском полуострове. "Мы не можем не осуждать строительство поселений на оккупированных территориях, потому что через несколько недель будем просить наших партнеров осудить оккупацию Крыма Россией. Мы должны быть последовательны в соблюдении международного права", — подчеркнул ZN.UA высокопоставленный украинский дипломат.

Таковы аргументы Киева. Ну а то, что интересы двух стран часто не совпадают, — вполне естественно. Хотя украинским политикам следует брать пример с израильских коллег в последовательном отстаивании национальных интересов — вплоть до отмены визитов, отзыва послов и сокращения межгосударственных контактов.

Напомним, что, исходя из своих интересов, Тель-Авив не присоединился к экономическим и политическим санкциям против России, принятым в связи с оккупацией Крыма и Донбасса. Не оказывает нам военно-технической помощи. Более того: высшее политическое руководство Израиля публично не осуждает аннексию Крыма и избегает подтверждения территориальной целостности Украины. И когда в марте 2014 г. Генассамблея ООН принимала резолюцию A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины, Израиль не участвовал в голосовании.

Причина этой позиции проста: Россия — влиятельный игрок на Ближнем Востоке, что и учитывают в Тель-Авиве, выстраивая свои отношения с Украиной. В этой ситуации голосование за резолюцию по правам человека в Крыму — исключение из правила.

В общем, утверждения, что у Киева и Тель-Авива стратегические отношения, являются, по меньшей мере, преувеличением и результатом некомпетентности. "Союзнических обязательств перед Израилем у нас нет, а сам Израиль часто напоминал нам о том же, совершая не то, что было бы нужно Украине, а то, что нужно для национальных интересов Израиля. И Украина не обижалась", — отметил у себя на странице в Facebook председатель правления Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Но для Израиля тема поселений в Иудее и Самарии (территории на Западном берегу Иордана) — чувствительна. Обозреватель Haaretz Йоси Вертер полагает, что ответственность за дипломатический провал израильского правительства, не сумевшего убедить администрацию США наложить вето на резолюцию СБ ООН против поселенческой политики на этих территориях, целиком и полностью лежит на премьер-министре Б.Нетаньяху. Однако тот не желает брать ответственность за это фиаско, перекладывая ее на других.

Надо отдать должное Тель-Авиву, пытающемуся свое дипломатическое поражение в ООН обернуть в выигрыш. Реакция Б.Нетаньяху, возможно, и выглядит чрезмерно эмоциональной, балансирует на грани истерики, однако она во многом рассчитана на внутреннего потребителя — израильских избирателей "Ликуд" и "Наш дом — Израиль". Она рассчитана на влиятельную израильскую диаспору. И, конечно же, — на администрацию новоизбранного американского президента Дональда Трампа, с которым правящая коалиция связывает надежды на "перезагрузку" американо-израильских отношений, изрядно испорченных личной неприязнью Биньямина Нетаньяху к Бараку Обаме. Впрочем, личные отношения двух лидеров не повлияли на финансовую помощь Вашингтона Тель-Авиву и расширение сотрудничества между израильскими и американскими спецслужбами.

В Израиле многие считают, что принятие резолюции Советом Безопасности ООН было личной местью Обамы Нетаньяху и стало "прощальным подарком" уходящей администрации. Сам же Нетаньяху ожидает, что 15 января администрация Обамы нанесет новый удар по Израилю: Парижская конференция по Ближнему Востоку утвердит заранее подготовленный план мирного урегулирования, содержащий хронологические рамки и другие конкретные детали, — и США успеют до 20 января закрепить этот план резолюцией Совбеза ООН.

Ставка Нетаньяху — Дональд Трамп. Новоизбранный же президент, неоднократно призывавший Обаму применить в Совете Безопасности ООН право вето и не допустить принятия резолюции, осудил результат голосования, заявив, что это "большое поражение Израиля в ООН весьма затруднит мирные переговоры". При этом он пообещал "добиться мира в любом случае". Впрочем, никаких обещаний отменить эту резолюцию после своего официального вступления в должность Трамп не дал.

Однако израильтяне уверены: отношения Израиля и Соединенных Штатов при администрации республиканца Дональда Трампа будут значительно теплее, нежели при администрации демократа Обамы. И это скажется на тех странах, которые голосовали за резолюцию. Учитывая это, израильский журналист Шимон Бриман задался вопросом: Киев вообще в состоянии мыслить на перспективу? Украинские дипломаты утверждают, что взвесили все "за" и "против" при формировании позиции по голосованию.

В Киеве, где отмену визита премьера оценивают как "неприятность", а не как кризис, все же надеются, что после первого эмоционального всплеска страсти улягутся, а отношения нормализуются. И это позволит продолжить переговоры по Соглашению о свободной торговле и о дальнейшей либерализации авиасообщения, подготовку к подписанию Имплементационного протокола к недавно ратифицированному сторонами Соглашению, регулирующему трудовую миграцию. Решение этих вопросов, равно как и отношение к украинским гражданам при прохождении паспортного контроля в аэропорту Тель-Авива, и покажут, пришла ли оттепель на смену ледяной стуже.