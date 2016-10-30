Банки, мошенники, кризисы, кредиты...

Как известно, во время экономических и особенно финансовых кризисов все больше людей начинают действовать непорядочно. Если взять Украину, то наши майданы рождают как множество героев или просто пассионарных украинцев, так и мошенников, которые концентрируются в органах государственной власти и финансовых структурах.

Как известно, во время экономических и особенно финансовых кризисов все больше людей начинают действовать непорядочно. Если взять Украину, то наши майданы рождают как множество героев или просто пассионарных украинцев, так и мошенников, которые концентрируются в органах государственной власти и финансовых структурах. Скажу больше — я разделяю мнение выдающихся американских экономистов Д.Акерлофа и Р.Шилера, что именно неосмотрительное, непорядочное, а в случае Украины — мошенническое поведение людей во власти и финансах и порождает эти кризисы!

Находясь на должности заместителя председателя Национального банка Украины с 2005-го по 2009 г., а с 2009 г. и до прихода к власти В.Януковича в 2010 г. — на должности заместителя министра финансов, я видел, на что способны топ-руководители украинской власти ради еще большей власти и денег! Например, еще в 2008 г. было принято решение опустить курс гривни до 14 грн/долл., чтобы снять с должности и дискредитировать своего единомышленника, но потенциально политического соперника! Или предоставить 5 млрд грн рефинансирования банку олигарха под залог, который не стоит листа бумаги, на которой он написан, или требовать за высокие должности от 10 до 50 млн долл., или брать за возврат депозитов проблемных банков 50% отката, или раздать льготы олигархам и посылать к ним государственных служащих с просьбой оплатить служебные командировки, поскольку в бюджете нет денег...

Следовательно, наказание виновных является необходимым и, возможно, самым главным антикризисным элементом финансово-экономической политики государства! Именно поэтому даже МВФ требует это реально сделать уже сегодня. Ведь украинская власть не сделала этого ни в 2004–2005 гг., ни в 2008–2009-х, ни в 2013–2015-х, хотя именно в это время финансовое мошенничество расцветало! Если говорить прямо, то именно власть поощряет мошенников разного масштаба к краже частных и государственных (по сути, народных) активов банков и других финансовых организаций, например корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Как известно, из этого фонда в 2013–2014 гг. его руководство путем примитивных мошеннических финансовых операций украло 900 млн грн. Никто не наказан! Именно поэтому кризис продолжается…

Не хотел бы дальше углубляться в эту проблему, как это сделал народный депутат Сергей Тарута, моя задача как экономиста совершенно иная — объяснить прежде всего руководству страны и гражданскому обществу, что делать в первую очередь для восстановления роста ВВП и доходов украинцев. Я глубоко убежден, что после мошеннических схем и "абсолютно легальных" финансовых махинаций сворачивание кредитования занимает второе место по разрушительному влиянию на украинскую экономику и общество. Очень полезно для членов правительства и руководства НБУ открыть для себя и понять парадокс сбережения Кейнса: сокращение кредитования ведет к сокращению инвестиций и потребления и, таким образом, к еще большему сокращению кредитования…

Уже почти три года украинские банки уменьшают объемы кредитования бизнеса и населения как в абсолютных цифрах, так и относительно ВВП. Так, за три года доля кредитов относительно ВВП упала с 47 до 39% (на начало 2016-го). Подобная тенденция очень угрожающа для развития Украины, ведь, кроме кредитного ресурса, теоретически существуют только три источника ресурсов для роста. Первый — собственные ресурсы бизнеса, но они также уменьшаются в последние три года. Второй источник — инвестиции, привлекаемые на национальном рынке капитала. К сожалению, даже в лучшие времена этот ресурс был близок к нулю, а сейчас он отрицательный. Третий — чистые прямые иностранные инвестиции, которые также за последние три года приблизились к нулю.

Следовательно, кредитный ресурс в Украине является главным, если не единственным ресурсом для экономического роста, причем эмпирический опыт показывает, что он должен расти более высокими темпами, чем ВВП. Например, если правительство хочет, чтобы ВВП Украины в 2017 г. вырос на 3%, то коммерческие банки должны увеличить кредитование бизнеса и людей по крайней мере на 6–7%, а лучше — на 15–20%. Возникает вопрос, как это сделать?

Сделать это непросто, но возможно. Для обоснования этого приведу мою оценку работы банковской системы в двух аспектах. Первый: как банковская система выполняет свои функции. Второй: какой вклад вносят Национальный и коммерческие банки в социально-экономическое развитие Украины.

Только тогда, когда НБУ с помощью своих инструментов монетарной политики настроит банковскую систему выполнять ее главные функции по крайней мере на тройку, она (банковская система) будет нейтральна к экономическому росту!

А что на практике? Как видно из табл. 2, в 2015 г. банковская система очень негативно влияла на экономический рост. В 2016 г. ситуация немного улучшилась, но негативное влияние осталось. В 2017 г. приходится все еще ожидать незначительного негативного влияния банковской системы на ВВП, если не ускорить реформы...

Что нужно сделать Верховной Раде, НБУ и правительству для того, чтобы достичь по крайней мере нейтрального влияния банковской системы на рост ВВП в 2017 г. и положительного влияния в дальнейшем?

Во-первых, понять, особенно новому правительству Украины, что в современных условиях во всем мире именно центральные банки являются главными государственными учреждениями, ответственными за экономический рост. Правильная политика НБУ уже через месяц может привести к позитивным изменениям в экономике! Кстати, правильные решения правительства дают результаты минимум через год. Поэтому необходимо сделать НБУ ответственным за экономический рост. Главной целью НБУ должен стать экономический рост при условии сохранения ценовой (инфляция не более 5%) и финансовой (банки и другие финансовые учреждения массово не падают) стабильности. НБУ и правительство за десять лет должны обеспечить ежегодный рост кредитования на уровне не менее 15–20% в год с адекватными ставками для бизнеса и людей (инфляция плюс 4–5%). Создаются новые рабочие места, растет ВВП, уменьшается инфляция — хорошо работает НБУ. Если все падает, то он работает плохо.

Предлагаю следующие первоочередные очень простые и оперативные действия НБУ для ускорения экономического роста в 2017–2018 гг.:

1. Отказаться от политики монетарного сужения и перейти к политике кредитной и монетарной экспансии при условии ценового таргетирования (2016 г. — 12%, 2017-й — 8, 2018-й — 4%). Надо накачивать экономику Украины деньгами под завязку, только угроза инфляции должна тормозить этот процесс...

2. Уменьшить учетную ставку сначала до 13%, а в конце года — до уровня целевого показателя инфляции на конец года (около 12%) с коридором для кредитных операций НБУ (инфляция +1,5%) и депозитных операций (инфляция -1,5%). Это приведет к удешевлению гривневых кредитов бизнеса до уровня 14–15% уже в начале 2017 г. и уменьшению инфляции, а также увеличению прибыли бизнеса и налоговых поступлений в бюджет.

3. Снять все административные ограничения по операциям с валютой, включая обязательную продажу валютной выручки. Такие меры будут стимулировать возврат валюты в банковскую систему и значительно уменьшат теневой валютный рынок.

4. Разрешить банкам кредитовать в валюте не только экспорт, но и импорт, и другие операции предприятий при условии адекватного хеджирования валютных рисков. Система хеджирования валютных рисков должна быть немедленно внедрена НБУ. Такие меры позволят 50–60 млрд долл., сейчас находящихся вне банковской системы, вернуть в банки и использовать как кредитный ресурс со ставками 8–9% в валюте.

5. Прекратить практику форсированного банкротства коммерческих банков. Подобная политика ведет к падению ВВП и бегству капитала из страны.

6. Прекратить дискредитацию малых и средних коммерческих банков. Позволить банкам (выполняющим все нормативы) довести капитал до 300 млн грн до конца 2019 г. Эта мера даст возможность увеличить инвестиции в банковскую систему, а банкам — выполнять их главные функции: проводить платежи, сохранять депозиты и предоставлять кредиты, а не заниматься, как сейчас, планами и мероприятиями по бегству с банковского рынка Украины, готовясь к принудительному банкротству. Облегчить инвестиции в капитал банков. Отменить бюрократические преграды для рекапитализации банков, особенно проблемных.

7. Увеличить сумму застрахованных депозитов до 300 тыс. грн и включить в систему гарантирования депозитов юридических лиц (особенно это важно для предпринимателей и малого бизнеса).

8. Создать прозрачный рынок проблемных активов с возможностью их секьюритизации.

Конечно, для выполнения пунктов 7 и 8 необходима помощь парламента, но первые шесть пунктов правление НБУ может реализовать за один день! Такое решение может обеспечить 2–3% дополнительного роста ВВП. Чтобы расти еще быстрее, надо принять более сложные институциональные меры.

Учитывая то, что уже треть банков находится в состоянии ликвидации, начну с этой процедуры. Главное — надо назначать команды временных администраций проблемных банков и их ликвидаторов не только Фондом гарантирования вкладов, но и наиболее крупными кредиторами таких банков, желающих вернуть проблемные активы банка и спасти свои деньги, которые бюрократы и финансовые мошенники пытаются украсть! Следовательно, каждый банк, потерявший капитал ниже нормативного уровня или ставший неплатежеспособным, должен получить новый наблюдательный совет из представителей обманутых людей и предприятий, а также государства в лице фонда пропорционально их портфелю депозитов, остатков средств и неоплаченных платежей в госбюджет и социальные фонды и предоставленных государственных кредитов (включая кредиты рефинансирования НБУ и затраты на компенсацию вкладов населения). Этот наблюдательный совет и должен сформировать команду банкиров и юристов, которые будут или спасать банк (с целью его дальнейшей продажи), или возвращать проблемные активы владельцам напрямую без посредников (на практике — бюрократов). Только такие меры могут прекратить "банкопад" и разворовывание банковских активов. Более того, неработающие активы (а это преимущественно кредиты) в руках легальных частных собственников начнут работать. Тогда мы увидим обратную тенденцию — не списание кредитов, а их возврат!

Совсем иначе должна выглядеть процедура для проблемных крупных банков, активы которых превышают 5% от общего показателя банковской системы страны. Такие учреждения опасно ликвидировать (есть угроза, что остановится вся банковская система), их лучше национализировать, нуллифицировав акционерный капитал старых владельцев. Дальше государство становится владельцем этих банков, инвестировав в их капитал, конечно, за счет госбюджета. У Украины есть весьма негативный опыт такой национализации в 2008–2009 гг., когда национализировали даже не только крупные, но и средние банки "Киев" и "Родовид". Почти 10 млрд грн украли, а банки стали банкротами. Как известно, государство является наихудшим владельцем, особенно когда его каркас базируется на системе "смотрящих", цель деятельности которых — максимизировать свои доходы и доходы тех, кто их назначил, за счет уничтожения государственной собственности.

К сожалению, сейчас существует опасность необходимости национализации крупного банка. Как нужно действовать? Во-первых, договориться с позиции силы с владельцами. Во-вторых, на конкурсных началах выбрать команду менеджеров, способных руководить крупным банком. Это должны быть настоящие банкиры с большим опытом практической оперативной работы, включая менеджеров национализированного банка. В-третьих, цель деятельности новой команды менеджеров — увеличить капитализацию банка, через год (максимум два) продать его и в случае получения инвестиционной прибыли (когда цена продажи банка превысит инвестиции государства в капитал) получить 10% бонусов, а остальное отдать старым акционерам банка!

Как дальше ускорить рост кредитования в условиях, когда банковская система просто едва выживает, а внутренних ресурсов нет ни у людей, ни у предприятий? Есть еще один источник ресурсов — внешние инвестиции и кредиты, и их нужно конвертировать в рост ВВП. Правительство и НБУ должны принять за правило направлять на межбанковский валютный рынок не менее 20–30% валюты, привлеченной правительством от всех доноров и прежде всего — от Всемирного банка. Это должны быть инвестиционные расходы государственного бюджета. Применение этого правила не только увеличит предложение долларов на рынке, что будет способствовать усилению гривни, но и сгенерирует экономический рост. Конечно, не стоит тешить себя иллюзиями, что инвестиционные расходы из бюджета очень эффективны, мультипликатор бюджета в лучшем случае равен единице (это означает, что инвестиционные расходы из бюджета дополнительно на одну гривню ведут к увеличению ВВП на одну гривню). Частный сектор обычно работает намного эффективнее.

Второе предложение базируется на собственном опыте. В 1993–1996 гг., когда я работал в ЕБРР на должности исполнительного директора, по моей инициативе удалось открыть первую для Украины кредитную линию на 300 млн евро для малого и среднего бизнеса. Это, собственно, была первая валюта, зашедшая на наш рынок через украинскую банковскую систему для малого и среднего бизнеса Украины. К сожалению, сейчас мы, по сути, вернулись в 90-е годы прошлого века. Поэтому задача для правительства — открыть под государственные гарантии несколько таких кредитных линий для украинской банковской системы, которая без внешних ресурсов еще долго будет находиться на грани выживания. Для этого Нацбанку следует возродить группу управления проектами при НБУ для открытия 4–5 кредитных линий от международных финансовых организаций (под госгарантии правительства Украины) коммерческим банкам для кредитования малого и среднего бизнеса под низкие проценты. Объем каждой кредитной линии приблизительно 0,5 млрд долл., суммарно около 2–2,5 млрд.

Для экономического роста в 10% и больше надо провести еще более сложные институциональные изменения, а именно:

1. Создать Банк развития для финансирования инфраструктурных проектов, долгосрочного кредитования приоритетных отраслей производства и проектов малого и среднего бизнеса через кредитные линии украинским коммерческим банкам. Начальный капитал такого банка — 2 млрд долл. К сожалению, тотальная коррупция в финансовом секторе дает основания международным финансовым организациям не поддерживать этот проект.

3. Создать Корпорацию по страхованию и поддержке экспорта на базе Укрэксимбанка. Укрэксимбанк и Ощадный банк должны быть приватизированы в течение 2017–2018 гг., поскольку, несмотря на периодические всплески прибыльности, они являются хронически убыточными финансовыми институтами, на поддержку которых государство должно тратить десятки миллиардов гривен!

4. Основать Новую фондовую биржу со 100-процентным государственным капиталом под полным патронатом, например, Варшавской или Франкфуртской фондовой биржи, которая реально сможет привлечь капитал для украинских компаний. Все остальные биржи должны быть закрыты как имитационные по сути, фиктивные — это в лучшем случае. К сожалению, большинство из них являются инструментом для мошеннических финансовых схем.

Какой вывод? Мы живем в уникальной стране, где простые правильные решения неосуществимы... Так жить мы будем еще долго, пока философы не станут королями, а "короли" не пойдут выращивать капусту.