Архитектура раздора (фасад на Андреевском)

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Новое и пока не завершенное здание киевского Театра на Подоле на этой неделе стало главным ньюсмейкером в стране. ZN.UA вспоминает предысторию архитектурного скандала; выслушивает главного его "виновника", архитектора Олега Дроздова; прислушивается к полярным мнениям неравнодушных украинцев.

Новое и пока не завершенное здание киевского Театра на Подоле на этой неделе стало главным ньюсмейкером в стране. Позорно оставив позади такие информпроисшествия, как "показания Януковича", "тарифные проблемы", "сирийских беженцев", "новый саркофаг над ЧАЭС".

ZN.UA вспоминает предысторию архитектурного скандала; выслушивает главного его "виновника", архитектора Олега Дроздова; прислушивается к полярным мнениям неравнодушных украинцев.

Стройка века

Столичный театр на Подоле, в принципе, нельзя назвать таким уж "бездомным". Долгое время коллектив театра успешно играл свои спектакли под неугомонный грохот трамвая в "Гостином дворе" на Подоле (пока этот Двор не начали перестраивать под такие же протесты общественности). На самом Андреевском спуске у театра есть офис и маленькая сцена. В последнее время свои лучшие постановки легендарный театр Виталия Малахова также играет "в приймах", на Малой сцене Дворца искусств "Украина".

Г-н Малахов официально возглавил этот театр в 1987-м. И примерно через десять лет, образно говоря, начали закладывать "первый кирпич" в будущую стройку века — на Андреевском спуске, 20. Правда никто изначально предположить не мог, насколько все это растянется.

Уже в 90-е раздавались тревожные голоса: мол, Андреевский — не самое подходящее место для нового большого театра, с учетом особого ландшафта.

С другой стороны, чем же наполнять контекст Андреевского спуска, культурную жемчужину столицы, как не творческими "единицами"! В частности, театрами. И, кстати, не раз возникала идея сделать на Андреевском эдакий театральный квартал, который состоял бы из нескольких автономных и разноформатных творческих организмов.

Если возвращаться к самой стройке века на этом же месте, то здесь история будет фатальна. Сменился не один градоначальник столицы (Александр Омельченко, Леонид Черновецкий, Александр Попов), а позорный недострой на Андреевском спуске продолжал шокировать киевлян и гостей Киева.

Первые, вторые и двадцать третьи "кирпичи" — разрушались. Стены превращались в декорации "Сталкера" А.Тарковского. Нехорошее место на Андреевском облюбовали бомжи, криминал и просто наркоманы.

Скажем, еще по "тарифам" 2008-го сметная стоимость этого бесконечного театрального строительства составляла около 77, 6 млн гривен (с учетом тогдашнего курса доллара). И миллионы эти, естественно, испарились. Ибо вскоре — после собственно "строительства" последовала собственно "реконструкция". Правда, непонятно чего. Реконструкция призрака. Документ по этим делам датирован 12 февраля 2009 года: "О переутверждении сметной документации реконструкции строений на Андреевском спуске, 20". Этот вариант проекта предполагал корпус А — зрительный зал на 200–300 мест, а также корпус Б — административное здание театра. Общая же площадь Театра на Подоле на Андреевском предполагалась в 3948 кв. м.

Генеральной проектной организацией на том этапе проекта значилось "Діпромісто". Правда, без конца менялись генподрядчики. И причины очередного недостроя объясняли плохим финансированием.

Возвращаясь к публикациям ZN.UA былых времен ("О роли кота Бегемота в театральном строительстве"), напомним: из городского бюджета тогда все-таки было выделено на стройку более 30 млн грн. И, снова-таки цитируя старые источники, подчеркнем: при определенном финансировании с сентября 2010-го по март

2011-го генподрядчик КП "Київжитлоспецексплуатація" так и не смог обеспечить нормальный строительный процесс.

В то же время, о чем сообщали СМИ, со стройки века куда-то исчезло около 5 млн грн. И в 2011-м году Департамент культуры Киева подал в суд на генподрядчика.

Так и неизвестно, чем закончились те судебные тяжбы.

Во всяком случае, вряд ли кто вернул городу и миру украденные деньги. И само здание толком никто не привел в порядок. Оно долгое время оставалось без крыши, в результате чего стены превратились едва ли не в труху. Требовалась даже не реконструкция, а реинкарнация.

Проект 2012

В 2014-м "спасти честь мундира" центра столицы и его улицы-жемчужины вызвались люди из Roshen. В частности, Вячеслав Москалевский. Все знают цифру, которая была субсидирована меценатом на новейший нынешний этап стройки века —165 млн грн. И сам процесс строительства был даже не продолжением "начатого", а едва ли не очередным стартом проекта.

И как раз здесь львиная доля ответственная легла на плечи г-на архитектора, харьковчанина Олега Дроздова (и его компанию).

Предварительный результат его работы — представленный во вторник фасад нового театра — многих киевлян шокировал.

Впрочем, есть и сторонники, пламенные ценители. Здесь водораздел мнений порою объясняется т. наз. комплексом евроинтеграции. Например, часть продвинутой театральной молодежи — двумя руками "за" подобный евроформат в виде фасада.

Royal Court Theatre

А главная претензия неравнодушных и иногда коренных киевлян — это неуместность подобного архитектурного стиля (довлеющая черная коробка, уже прозванная в народе "саркофагом" и "крематорием") в историческом и стилистическом контексте Подола вообще и Андреевского в частности. Есть еще один аргумент оппонентов. Согласно Указу Минкульта № 45 от 20.01.2012 и соответствующего дополнения к нему, — территория Андреевского спуска является комплексной памяткой градостроения "Замковая Гора — Андреевский спуск" (охранный номер 675КВ), а также относится к заповеднику "Старый Киев". Это предполагает, что не должно быть никаких резких действий по отношению к объектам культурного наследия и прочим строениям на этой же территории.

После беспрецедентного возбуждения соцсетей по этому поводу, а также после активной медиакампании вокруг театрального фасада на арену, наконец, выходят силачи. Пресс-служба КГГА сообщает о реконструкции театра с нарушениями и без учета мнения специалистов и общественности. Глава КГГА Виталий Кличко заявляет, что "подрядчик не учел рекомендаций Градостроительного совета, касавшихся проекта реконструкции фасада здания". Главный архитектор Киева Александр Свистунов говорит, что эту стройку нельзя считать завершенной и нужно выполнить рекомендации Градостроительного совета, внеся корректировки в проект, пройдя общественные слушания, а затем повторно выйти на тот же Градостроительный совет и уж затем решать вопрос с реконструкцией фасада… В общем, лучшее, конечно, — впереди.

Между тем открытие театра предусмотрено в апреле-мае 2017 года (возможно, успеют к старту "Евровидения"). И ближайшие несколько месяцев вокруг архитектуры на Андреевском, 20 будет появляться немало серьезных сюжетов. Поскольку одни видят в архитектурном скандале — градостроительный произвол, другие — "руку Кремля", третьи — блокаду попыток евоинтеграции на местном архитектурном уровне.

CaixaForum

Прямая речь

Олег Дроздов, ныне ставший самым знаменитым архитектором страны, в 1990-м окончил Харьковский строительный институт (факультет архитектуры). Он обладатель многих Гран-при по своему профилю (и в 2001-м, и в 2003-м). Он также лауреат Национального конкурса в области архитектуры, называвшийся сказочно — "Созидание". В 1997-м он основал архитектурное бюро "Дроздов и партнеры". И, как сообщают релизы, создал 84 проекта, из них реализовал — 19. Судя по тем же релизам, творческое кредо мастера: "Один выстрел — два зайца, или три…"

— Олег, что чувствует архитектор, когда читает в Сети массовые характеристики своего проекта, наподобие "крематорий", "саркофаг", "мусорный контейнер"?

— В сегодняшних дебатах, увы, ничего не говорится о том, что данное строение — прежде всего культурная институция. Что этот проект очень важен для города как давно необходимый объект культуры.

Сколько лет не возводили в Киеве новые театры? Стоит напоминать? Но нужно напоминать, что в связи с возведением нового театра могут быть разные точки зрения.

"Ровная" геометрия зданий в нашем обществе почему-то вызывает негативные эмоции. В Украине, в основном, превалирует восприятие архитектуры как фигуративного искусства. Это когда на каждом доме должна быть некая "шапочка" сверху. В этом — мемориальность и псевдоисторическая тематика. Без этой "верхушки" любое здание многими воспринимается с трудом.

Но то или иное строение — это чашка, которая вмещает напиток. Важна как чашка, так и напиток. Хотя функционализм — нормальное качество для архитектуры последнего столетия. Но форма должна отражать содержание.

Олег Дроздов Телекритика

— Почему этот проект театра, как утверждают в мэрии, не прошел необходимый этап рассмотрения Градостроительного совета?

— По закону и по регламенту Градостроительный совет имеет влияние на рекомендательном уровне. Мы были на Совете. Там высказывались разные мнения. Мы их выслушали. Что-то приняли во внимание, что-то редактировали.

— Возможна ли — реально — корректировка проекта (в частности, черной части фасада, то, что многих возмутило) после заявлений В.Кличко о необходимости "перестройки"? И что в итоге все-таки можно перестроить?

— Я не могу это комментировать. Поскольку кто-то должен внятно артикулировать — что "не так" с незавершенным зданием? Должна быть экспертная, профессиональная оценка. Когда ее сформулируют, тогда буду готов говорить на эту тему.

— А если говорить об архитектурной концепции нового здания на Андреевском спуске, как вы эту концепцию объясните и оправдаете?

— Масштаб событийности в сети и различных медиа по поводу нового здания Театра на Подоле связан с несколькими аспектами. Во-первых, мы уделили недостаточно внимания тому, чтобы максимально донести общественности информацию о функциональности самого здания. Что там должно происходить? Ради чего именно такой облик?

На этапе строительства не уделялось достаточно внимания вопросу публичности проекта. А того, что было сделано, — недостаточно.

Во-вторых, существует профессиональная манипуляция фотографиями. Еще до публичного открытия фасада театра специально были сделаны тенденциозные снимки — под таким ракурсом, что основную часть здания человеческий глаз попросту не замечает. То есть были сознательно поданы тенденциозные ракурсы.

И это была профессиональная компиляция — с целью "разогреть". Ведь волна недовольства как раз и разразилась еще "до" (!) того, как фасад здания был открыт и все его увидели. Многие люди, пришедшие на открытие, искренне аплодировали. Но была и часть недовольных, уже подогретых.

Василий Артюшенко, ZN.UA

В вопросе "черного пиара" вокруг этого проекта, на мой взгляд, поработали профессионалы. Они и ожидали реакции подобного нервозного уровня — не меньше. И им действительно многое удалось.

Я же хочу сказать, что новое здание театра неразрывно связано с той функцией, которая предполагается согласно проекту. Эта функция — в современном высокотехнологичном европейском ритме творческой работы внутри самого здания, даже внутри мегаполиса. И для этого очень многое сделано — без преувеличений — на европейском уровне.

Напомню, история театрального долгостроя на Андреевском уходит корнями еще в 90-е годы ХХ века. Процесс возведения театра то начинался, то приостанавливался. Здание-недострой долгие годы находилось в критическом состоянии. Многие строительные материалы были просто разворованы.

И сама конструкция постепенно начала деградировать. Стены разрушал грибок. К тому же нижняя часть строения была возведена с колоссальными нарушениями. Это касается инженерной части — неудачная геометрия многих несущих конструкций, отсутствие нужной арматуры.

Сам долгострой, начатый в 90-х, предполагал достаточно скромные технологические возможности театра. Также предполагалось всего-то 200 зрительских мест, к тому же совершенно неудобных.

Тем не менее, на этот долгострой в свое время были потрачены колоссальные финансовые ресурсы налогоплательщиков. Около 5–7 млн американских долларов.

Поэтому в свое время возник и этический вопрос: либо вообще забыть эту идею и поставить крест на новом театре, либо продолжить начатое — на новом современном уровне.

Тем более, были проведены колоссальные работы по укреплению склона на Андреевском.

Наша команда оказалась в исходной точке: нужно было сохранить изначальную идею строительства такого театра, и при этом возвести новый театр, который подходил бы контекстуально к определенному месту и выполнял бы заданную функцию современного пространства.

То есть это должен быть, повторюсь, образец современного украинского европейского театра, наполненного новыми европейскими технологиями.

Theatre Speelhuis

Естественно, важно, чтобы такие функциональные театральные здания шли в ногу со временем. Ведь современный мир пользуется в архитектуре языком сегодняшнего дня. А не вчерашнего. А современная архитектура, в свою очередь, пользуется новейшими технологиями и материалами.

Ведь то, что называется "архитектурой", имеет отношение прежде всего к определенной эпохе. И каждая эпоха оставляет после себя свой особый архитектурный язык: все то, что было связано с определенным временем.

Архитектура любого города — совокупность разных эпох и времен. Они сосуществуют; они взаимосвязаны; ничто ни с чем не конкурирует и ничему не противоречит и не угрожает.

Saint-Nazaire Theatre

— Как вам известно, многих киевлян возмущает "черный квадрат", огромной трагической шапкой нависающий над театром и над Андреевским спуском. Это такой сознательный художественный замысел? Или дело в специфике материала, который понадобился для обшивки верхней части фасада?

— Если говорить о классическом понимании здания тетра, то в основе этого здания обязательно есть колосники. Колосники для театра — как купол для церкви. Напомню, что колосники служат для установки блоков сценических механизмов; для разных работ, связанных с подвеской элементов оформления спектакля. Колосники сообщаются с рабочими галереями и сценой — стационарными лестницами. Специфика строения здесь напрямую связана с колосниками.

А что касается материала, который понадобился для обшивки фасада… Верхний материал — цинк-титан, в составе которого есть медь. Этот материал подвержен процессу окисления. Подобное происходит в течение длительного периода. Как пример можно привести медные памятники, которые со временем "зеленеют".

"Черный" цвет верхней части фасада театра потеряет свою глянцевость уже к весне. Начнет сереть, приобретать зеленоватый оттенок.

Цель использования именно этого материала — как бы "растворить" верхушку театра в зеленом холме, к которому и примыкает здание театра.

А вот нижняя часть здания имеет достаточно архаичный характер. Она ступенчато выстроена и имеет объемы маленьких кубических домов. Подобное строение структурно и физически соответствует историческому зданию, которое стояло на этом же месте. Материал нижней части фасада театра — секонд-хенд-кирпич, которому около 100 лет.

— Есть ли мысли насчет политической составляющей архитектурного и театрального скандала, учитывая конкретного мецената? Или это просто случайность? И не отвернутся ли иные прекрасные украинские меценаты от возможных идей вкладывать деньги в новое театральное зодчество после подобного стресса?

— Политический контекст, на мой взгляд, существует. Наша страна находится в сплошном разочаровании после различных ожиданий, которые должны были свершиться после Революции Достоинства. Упала экономика, вокруг сплошные разочарования. И это тоже повод для вброса общего негатива в общественную и медийную среду.

Новость об открытии только фасада Театра на Подоле мгновенно затмила другие топ-новости — суд над Януковичем, саркофаг на ЧАЭС, сирийские беженцы, повышенные тарифы. Просто удивительно.

Что говорят

Только за эту неделю вокруг обсуждаемой темы накопилось такое количество эмоциональных и даже взрывоопасных мнений, что, право, иногда хочется от этого сознательно отстраниться. Отрешиться. Подумать, все взвесить. И дать возможность людям выговориться. Все равно судьба театра — в наших руках. В руках зрителей, журналистов, активистов, актеров и режиссеров. (Далее наиболее яркие цитаты общественных спикеров из социальных сетей и украинских СМИ, в частности ZIK, "Главком", других.)

Лариса Скорик Макс Левин / LB.ua

Лариса СКОРИК, архитектор:

— В чем состоит новаторство этого строения Театра на Подоле? Это же бездарность, которую хотят прикрыть каким-то новаторством. Разве новаторство в том, чтобы искажать? Поэтому новые здания могут быть, но они должны предполагать специально подобранные материалы, масштаб, ритм, размер. Ведь давно известно, как вписывать в пространственную и историческую ткань новые сооружения. Зачем такое огромное здание? Оно уродливо, оно разрушает всю окружающую среду. В диком обществе дикие ситуации возникают на каждом шагу. Этот черный ящик — дикое и циничное отношение к нашему историческому наследию.

Ирина ПОДОЛЯК

Ирина ПОДОЛЯК, народный депутат Украины:

— Если уж все эксперты всё сказали, то и я заскочу в последний вагон не "эксперта", а обычного среднестатистического представителя мизерного среднего класса: Театр на Подоле мне на всех фотографиях — нравится. Главное теперь, что будет в самом театре.

Георгий ДУХОВИЧНЫЙ

Георгий ДУХОВИЧНЫЙ, архитектор:

— Так сложилось, что Андреевский спуск — одна из знаковых территорий Киева. Это небольшой ареал, в котором есть надежда сохранить остатки старого Киева, каким он когда-то был. Согласно закону, на этой территории запрещено любое строительство. Поэтому все, что там строится, — незаконные стройки. При подобном проекте театра не видно Замковой горы. Самая большая проблема проекта в том, что теряется масштабность…

Марина ЩЕРБЕНКО

Марина ЩЕРБЕНКО, арт-менеджер:

— Мы будто не живем в ХХІ веке, и большая часть украинцев отторгает все новое и современное. Абсурдная ситуация — негативная и хамская реакция части общества на строительство Театра на Андреевском спуске одним из наиболее талантливых украинских архитекторов-урбанистов Олегом Дроздовым. И именно сегодня мы видим рядом с новым театром — целый район "Воздвиженка". А это пример нефункциональной городской архитектуры, безвкусицы, мещанства. Это коммерческий ориентированный купеческий стиль. И в таком соединении старого (Андреевского спуска) и нового ("Воздвиженка") появляется здание, которое соответствует всем канонам современной архитектуры ХХІ века, адаптированной к среде, отлично продуманной и реализованной. Этот театр станет для нас символом борьбы с повседневностью и стереотипами. И то, что его строят, и то, что все мы реагируем на этот факт, — для меня одна из очевидных тенденций на изменение к лучшему в Украине.

Оксана ЗАБУЖКО

Оксана ЗАБУЖКО, писатель:

— Вообще-то, по-хорошему, новость должна бы звучать так: впервые со времен Расстрелянного Возрождения в Киеве построили новый театр. И, ей-Богу, это прекрасная новость, историческая. Поэтому, дорогие киевляне и "сочувствующие", если кто забыл — последний раз специализированное театральное помещение (в клубе "Пищевик", симпатичном конструктивистском здании на Контрактовой, где ныне расположен Детский музтеатр) — было открыто в Киеве в 1933-м. Это было последнее эхо уже отстрелянных 1920-х. С тех пор — прошу вдохнуть и выдохнуть — советская власть не построила в Киеве ни единого театра (только кинотеатры), поскольку "из всех искусств для нас важнейшим является кино и цирк" (Ленин), и еще Дворец "Украина", который был предназначен для партсъездов… Кто не путешествует за границей по европейским театрам, тот вынужден оставаться в своих представлениях о театральном помещении на уровне "плюша с балкончиками". Подумайте про это, прежде чем возмущаться новым театром. Хорошенько подумайте. Может, тогда вы так же нетерпеливо будете ожидать в этом театре — уже первую премьеру, как жду ее я, чтобы впоследствии оценить интерьер. И, возможно, порадоваться, что мы понемногу освобождаемся из тьмы колониальной ночи…

Виталий КЛИЧКО

Виталий КЛИЧКО, глава КГГА:

— Архитектурный ансамбль Андреевского спуска — знаковой, исторической улицы — необходимо сохранить. Без учета мнения специалистов и согласования с общественностью это здание не сдадут в эксплуатацию. Нужно доработать его внешний вид. Чтобы он не выбивался из ансамбля зданий на спуске. Должны быть учтены рекомендации Градостроительного совета.

P.S. Продолжение, естественно, следует.