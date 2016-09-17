Аренда в военном ведомстве: коррупция или мошенничество?

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Остается лишь догадываться, зачем Министерство обороны занимается скрытой арендой земли под видом сдачи в аренду т. н. "технических площадок". Это — коррупция или мошенничество?

Вместо предисловия

В мае 2016 года ряд украинских интернет-изданий выдали на-гора сенсацию. Смысл ее сводился к следующему: в Центральный военный клинический госпиталь, где лечатся бойцы АТО, привезли автобус с "титушками". Эти молодые люди, угрожавшие совершить провокации, приехали отстаивать интересы какого-то частного предпринимателя.

Нас заинтересовала эта информация. Подробности события решили узнать на месте. Оказалось, что на закрытой территории госпитального морга стоял пустой автобус. Руководитель службы госпитальной охраны комментировать происшествие не стал. Администрация Национального военно-медицинского центра "Главный военный клинический госпиталь" (далее — Госпиталь) рекомендовала обратиться к руководству Киевского квартирно-эксплуатационного управления (далее — ККЭУ), которое является балансодержателем военного имущества в гарнизоне и заключает договора аренды с предпринимателями.

Чтобы разобраться в перипетиях указанной проблемы, мы сделали официальный запрос начальнику ККЭУ К. Дицуленко о предоставлении публичной информации — договора аренды с Предприятием ритуальных услуг Киевского городского союза ветеранов Афганистана (далее — Предприятие), чьи "титушки" участвовали в конфликте у госпитального морга.

Согласно заключенному договору от 16.05.2014 г. К.Дицуленко передал в аренду госпитальную техническую площадку размером 40 кв. м на 3 года директору Предприятия Е.Тихончук. Надеясь прояснить ситуацию, мы сначала по телефону обратились к Е.Тихончук с просьбой прокомментировать сделку по аренде и подробности возникшего конфликта на территории Госпиталя. Однако директор Предприятия категорически отказалась давать какие-либо пояснения. Она посоветовала обратиться с заданными вопросами к представителям МО Украины. На наше обращение с аналогичной просьбой к руководству ККЭУ последнее также не захотело давать какие-либо комментарии прессе.

Такая секретность "бизнеса" военного ведомства лишь усилила профессиональный интерес и подтолкнула к проведению данного журналистского расследования. Пришлось потратить немало усилий, чтобы самостоятельно разобраться в разгоревшемся скандале и выяснить, "где собака зарыта".

Смерть как источник большого бизнеса

Общеизвестно, что похоронный бизнес — дело довольно прибыльное. Смерть давно превратилась в такой же товар, как хлеб или мясо. По оценке Минрегионстроя, объем рынка ритуальных услуг в стране за 2015 год вырос на 23% и составил 1,6 млрд грн. Представленные цифры отражают лишь верхушку айсберга похоронного бизнеса. Сведущие в нем лица стараются не делиться подробностями, ибо значительная часть ритуальных услуг скрыта от людских глаз и пребывает в тени.

В коммерции на умерших активно участвуют медицинские работники и правоохранительные органы, которые своевременно и оперативно информируют ритуальные фирмы о потенциальных "клиентах". Порой за каждого из них идет борьба буквально не на жизнь, а на смерть. Жесткая конкуренция на теневом рынке ритуальных услуг заставляет его участников идти на различные махинации и коррупционные преступления.

Столичный мегаполис уже давно превратился в похоронный клондайк, регулируемый мафиозными структурами. Объем киевского рынка ритуальных услуг, 45% которого контролируется двумя частными фирмами, экспертами оценивается в 200 млн грн. Предприимчивые дельцы легко находят ключи к дверям чиновника. Деньги — отмычка, и в нашей стране она откроет любой кабинет должностного лица, врача или полицейского.

Нередко вскоре после отъезда машины медиков или полицейских, констатирующих естественную смерть человека дома, раздается стук в дверь родственников усопшего или телефонный звонок с разнообразными сервисными предложениями — от транспортировки покойника до полного пакета посмертных услуг. Можно лишь догадываться, через какие каналы и почему так быстро информация попадает к бизнесменам-гробовщикам. Только ответ лежит на поверхности: в нашей жизни все, даже известие о смерти, продается-покупается.

Таковы реалии сегодняшнего похоронного бизнеса. Законы рынка требуют, чтобы предприниматель был как можно ближе к клиенту. Оказывается, правило "вытянутой руки" эффективно работает не только в среде банкиров или профессиональных попрошаек, но и среди мастеров похоронного дела. Здесь важно как можно скорее оказаться в нужном месте и в нужное время. Поэтому связь с моргами, кладбищами, патологоанатомическими бюро — непременное условие успешного похоронного бизнеса. С этими учреждениями похоронных дел мастера предпочитают дружить, а еще лучше — открыть там торговую точку.

Честь мундира — превыше всего

В феврале 2013 года к заместителю министра обороны А.Бабенко от имени Киевского городского союза ветеранов Афганистана обратилась директор Предприятия Е.Тихончук. Она попросила предоставить в здании госпитального морга Центральной патологоанатомической лаборатории МО Украины (ЦПАЛ) помещение до 25 кв. м для аренды или разместить ее киоск площадью до 30 кв. м возле морга. В качестве бонуса Е.Тихончук предложила маркетинговую "фишку" — систему скидок на похоронный сервис для военнослужащих.

Военный чиновник проявил искренний интерес к "ритуальным" скидкам для военнослужащих от частного Предприятия. Поэтому вскоре через медицинский департамент был сделан запрос о возможности открытия нового похоронного бизнеса на территории госпиталя.

Через две недели после обращения военно-медицинского руководства администрация госпиталя письменно проинформировала вышестоящих чиновников: "Предоставление в аренду помещения в морге или установка киоска возле морга является нецелесообразным, т.к. свободных помещений в морге нет, а временное сооружение будет мешать свободному заезду и выезду ритуального автотранспорта". В том документе подчеркивалось, что никакой потребности в размещении торговой точки Предприятия на территории Госпиталя нет, поскольку все функции по приему заказов и предоставлению ритуальных услуг выполняет городская ритуальная служба.

Как бы то ни было, но чиновники военного ведомства не могли устоять от соблазна коммерческой сделки и все-таки поддержали фирменное предложение Предприятия, от которого трудно было отказаться. Возможно, ритуальный киоск уже давно появился бы на технической площадке у морга, если бы этому не стал активно препятствовать начальник ЦПАЛ А.Денисюк. В течение многих месяцев он противодействовал бизнесменам войти на территорию морга. Вскоре локальный конфликт вышел за пределы Госпиталя. В него были вовлечены не только чиновники военного ведомства, но и представители высшей законодательной и исполнительной власти.

На депутатское обращение о незаконной аренде госпитальной технической площадки министр обороны С.Полторак 30.04.2016 г. уверил, что его ведомство все сделало по закону: ККЭУ провел тендер на аренду недвижимого имущества — технической площадки (40 кв. м) с целью размещения объекта для оказания ритуальных услуг. Возможно, с формальной точки зрения высший военный чиновник и прав. Только не упомянул он в том письме, как его ведомство понуждало своих подчиненных к "согласованию", как проводило "конкурс" между связанными одним бизнесом фирмами, как незаконно был уволен с работы начальник ЦПАЛ.

Document Zoom

Министр С.Полторак отметил, что после заключения скандального договора аренды его ведомство получило немало обращений из Администрации президента Украины, от народных депутатов о противозаконных действиях руководства ККЭУ. Упомянул он также и о том, что Главным управлением Военной службы правопорядка ВСУ проводилось служебное расследование по аренде злополучной технической площадки.

Но не любят военные показывать грязные пятна на своих парадных мундирах. Поэтому и вывод расследования предугадать было несложно: "фактов нарушения со стороны должностных лиц Киевского КЭУ во время заключения договора аренды своего подтверждения не нашли".

В оправдание своего вывода военный министр привел "железобетонный" аргумент: "В Министерство обороны не поступали судебные иски и обращения правоохранительных органов о неправомерности передачи в аренду указанного недвижимого военного имущества и нарушении должностными лицами МО Украины требований действующего законодательства во время организации передачи в аренду и заключения договора аренды части технической площадки". Интересно, кто, по мнению С.Полторака, должен был обратиться в правоохранительные органы: арендатор или арендодатель — стороны, кровно заинтересованные в сделке?

И один в поле воин

Периодические попытки работников Предприятия попасть на арендуемую территорию встречали сопротивление со стороны сотрудников патологоанатомической лаборатории. Порой конфликт доходил до физического противоборства. В августе 2014 г. в результате очередной разборки вокруг захвата технической площадки появились первые пострадавшие. Во время столкновения начальнику ЦПАЛ

А.Денисюку плеснули в лицо кипятком. После этого инцидента он две недели находился на больничной койке с термическим ожогом глаза. Было возбуждено уголовное производство, но вскоре оно было закрыто.

А.Денисюк пояснил, что в 2013 году к нему неоднократно обращалась директор Предприятия Е.Тихончук, которая за взятку просила содействовать заключению договора аренды для размещения на территории госпитального морга ее магазина ритуальных услуг. Он отказал ей, поскольку считал незаконной аренду технической площадки возле патологоанатомической лаборатории. Поэтому, когда узнал, что руководство ККЭУ заключило договор с Предприятием, А.Денисюк стал обращаться в различные военные и правоохранительные инстанции с требованием отмены противозаконной аренды. Только воз, как говорится, и ныне там.

Вскоре администрация ККЭУ письмом от 29.10.2015 г. пожаловалась военному коменданту города Киева В.Плахтию на строптивого начальника ЦПАЛ, подчеркивая, что действия последнего подрывают авторитет и доверие к работникам Вооруженных сил Украины и всей структуры МО Украины. Пытаясь не выносить сор из своего ведомства, следуя известной фразе: "Нет человека — нет проблемы", 09.12.2015 г. директор военно-медицинского департамента А.Верба издает приказ об увольнении начальника ЦПАЛ "по завершении срока" бессрочного договора.

Незаконно уволенный с работы бывший начальник ЦПАЛ более 9 месяцев через суд пытается восстановить свои трудовые права.

В то же время арендатор продолжал осуществлять попытки открыть представительство Предприятия на территории морга. Только его потуги постоянно пресекались работниками лаборатории и фирмой-конкурентом, ранее открывшей в госпитале магазин ритуальных услуг.

Страсти между противоборствующими сторонами все более накалялись, и своего апогея достигли в мае 2016 г., когда "титушки" Предприятия силовым путем установили автобус на технической площадке. К этому времени в конфликт уже были вовлечены различные субъекты: Администрация президента Украины, народные депутаты, Генеральная прокуратура, МВД, общественные организации. Министерство обороны Украины, чтобы замять разгорающийся скандал, создало рабочую группу, проводило служебные совещания и расследования.

Можно только удивляться: вокруг какой-то технической площадки разгорелся такой сыр-бор! Практически два года длится незатухающее противоборство. Лишь после того, как эта история получила широкую огласку, а конфликтом вокруг спорной аренды и незаконным увольнением должностного лица из МО Украины заинтересовались журналисты-расследователи, бизнес-партнеры решили прекратить дальнейшее сотрудничество.

Вскоре после инцидента с "титушками" на территории морга ЦПАЛ договор №11/2014/ККЭУ от 16.05.2014 г. был приостановлен "по согласию сторон". 26.05.2016 г. техническая площадка была возвращена Киевскому КЭУ МО Украины, о чем был составлен соответствующий акт приема-передачи.

Казалось бы, проблема разрешилась, справедливость восстановлена. Только, как говорится в известном анекдоте, "ложечки нашлись, а вот осадок остался". В результате описанных событий был уволен начальник ЦПАЛ А.Денисюк, в отношении которого очевидна незаконность действий чиновников военного ведомства. Придет время — и суд расставит все по своим местам. А вот в "осадке" остался вопрос о законности аренды технической площадки на территории Госпиталя.

Техническая площадка — объект аренды или мошенничества?

Чтобы прояснить ситуацию о законности передачи в аренду асфальтированной технической площадки, в Институте государства и права им. В.Корецкого НАН Украины была проведена научно-правовая экспертиза.

Сделанный П.Кулиничем, доктором юридических наук, профессором, заведующим сектора проблем аграрного и земельного права Института государства и права им. В.Корецкого

НАН Украины экспертный вывод №126/53-е от 17.05.2016 г. однозначен: 1) техническая (бетонированная, асфальтированная) площадка по своим индивидуальным характеристикам не является объектом недвижимого имущества как согласно Закону Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", так и согласно Гражданскому кодексу Украины и другим законодательным актам Украины; 2) передача в аренду технической (бетонированной, асфальтированной) площадки без передачи в аренду земельной поверхности, на которой он устроен, является нарушением законодательства Украины об аренде земли, т. к. является скрытой арендой земли.

Возникает естественный вопрос: зачем военное ведомство под видом аренды технической площадки занимается скрытой арендой земли? Может, этой схемой учитываются лишь личные интересы представителей арендодателя и арендатора, в ущерб интересам территориальной громады?

Специалистами общественной организации "Киевский городской комитет спасения бизнеса" проведена предварительная оценка рыночной стоимости 40 кв. м земельного участка в Киеве, на котором находится злополучная техническая площадка. Стоимость эта составляет 5,2 млн долл. Соответственно местный (или государственный) бюджет из-за незаконного использования данного земельного участка мог недополучить арендную плату за год в размере более 912 тыс. грн.

Осуществленный нами мониторинг материалов газеты Фонда государственного имущества "Ведомости приватизации" показал, что выявленный случай сдачи в скрытую аренду земли военным ведомством — типичная практика, распространенная по всей стране. Официальный источник Фонда государственного имущества свидетельствует о том, что с ноября 2015-го по август 2016 г. квартирно-эксплуатационные службы МО Украины сдали в скрытую аренду (под видом технических площадок) 23 земельных участка, принадлежащих государству (территориальным громадам), общей площадью 38270 кв. м.

География арендного "бизнеса" военного ведомства довольно обширна. Безусловными лидерами в этом процессе являются службы КЭУ в военных городках Львова, Харькова, Житомира и Днепропетровска.

Почему военные "бизнесмены" сдают в аренду только асфальтовое покрытие, которое не может быть объектом аренды, а не сам земельный участок, стоимость которого несоизмеримо дороже "технической площадки"? Здесь могут быть два варианта ответа.

1 вариант. Земля, принадлежащая государству (территориальной громаде), не является собственностью Министерства обороны. В этом случае военные чиновники, предлагая в аренду технические площадки, занимаются скрытой арендой чужой земли и совершают обычное мошенничество.

2 вариант. Военное ведомство владеет земельными участками. Если должностные лица в погонах сдают в аренду технические площадки без учета рыночной стоимости земли, то они занимаются коррупцией, используя служебное положение в корыстных целях.

В любом случае такие действия должны стать объектом внимания правоохранительных органов.

Вместо послесловия

При повторном обращении к руководству ККЭУ с просьбой прояснить ситуацию с арендой технической площадки вновь был получен отказ. Пришлось прийти на личный прием к директору юридического департамента МО Украины Валерию Ковалю. Последний комментировать тему также не захотел и поручил своему заместителю — начальнику юридического отдела Александру Дюденко разобраться и подготовить официальный ответ.

С экспертным выводом Института государства и права им. В.Корецкого НАН Украины специалисты юридического департамента МО Украины не согласились. По их мнению, технические площадки следует относить к сооружениям, под которыми в Государственном классификаторе 018-2000, утвержденном приказом Госстандарта Украины №507 от 17.08.2000 г., понимаются "строительные системы, полуфабрикаты, устройства и оборудование в результате выполнения специальных технических работ".

Такая трактовка военных специалистов, как оказалось, не совсем соответствует содержанию указанного документа. В действующем Государственном классификаторе можно найти различные виды площадок (складские, спортивные), однако там нет понятия "техническая площадка".

Аргументируя свою правоту, юристы военного ведомства ссылаются на то, что в Налоговом кодексе сооружения рассматриваются как земельные улучшения. Но как раз именно в этом документе (ст. 14, ч.1, п.75) "земельное улучшение" понимается как результаты любых мероприятий, которые приводят к изменению качественных характеристик земельного участка и его стоимости. Иными словами, это лишь подтверждает экспертный вывод о том, что военные, сдавая в аренду технические площадки, занимаются скрытой арендой земли, что является нарушением законодательства. По логике военных, достаточно утрамбовать щебнем участок земли — и можно его сдавать в аренду как "техническую площадку". Абсурд очевиден.

Указание юристов МО Украины на то, что заключенные военным ведомством договора, предметом которых является аренда технических площадок, не признавались недействительными в судебном порядке, совсем не означает, что в нашем случае нет факта мошенничества или коррупции. Земельный кодекс Украины относит земли обороны к коммунальной и государственной собственности. Законодательством предписано, что военным частям, предприятиям и организациям для выполнения возложенных на них функций и задач земельные участки передаются в постоянное пользование.

Остается лишь догадываться, зачем Министерство обороны занимается скрытой арендой земли под видом сдачи в аренду т. н. "технических площадок". Это — коррупция или мошенничество? На этот вопрос может ответить Генеральная прокуратура, которая, в соответствии с законом, должна защищать интересы общества и государства. Поэтому настоящее журналистское расследование — официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины.