Зять Дональда Трампа может стать его старшим советником - СМИ

Муж Иванки Трамп готов ради этого оставить бизнес.

Зять Трампа может войти в Белый Дом в качестве советника

Джаред Кушнер, зять избранного президента Дональда Трампа и один из его ближайших приближенных, как ожидается, войдет в Белый дом в качестве старшего советника президента, сообщает The Washington Post.

По данным издания, Трамп в значительной степени полагался на советы Кушнера во время избирательной кампании. Для того, чтобы избежать конфликта интересов и обвинения в нарушении законов о кумовстве, он готов оставить своей бизнеса в сфере недвижимости.

35-ти летний Кушнер женат на дочери Трампа Иванке Трамп, в течение последних 10 лет руководя многомиллиардным бизнесом его семьи. Кушнер и его семья имеют интересы в Израиле, в том числе на территории поселений на Западном берегу, которые были признаны ООН как незаконные.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп примет решение о том, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации 20 января.