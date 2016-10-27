Жюппе по-прежнему опережает Саркози на праймериз перед выборами во Франции – опрос

Во втором туре праймериз Ален Жюппе получил бы 58% голосов, Николя Саркози - 42%.

Ален Жюппе по-прежнему уверенно опережает своих соперников

Бывший премьер Франции Ален Жюппе по-прежнему уверенно опережает своих соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты Франции от правой партии "Республиканцы", свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Harris Interactive.

Так, 40% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Жюппе в ходе первого тура голосования, тогда как 31% отдали бы предпочтение бывшему президенту Франции Николя Саркози. Еще 14% респондентов готовы поддержать экс-премьера Франсуа Фийона, и 10% - бывшего министра Брюно Ле Мера.

Согласно опросу, во втором туре праймериз Жюппе получил бы 58% голосов, Саркози - 42%.

Опрос проводился 24-26 октября. В нем приняли участие более 7 тысяч человек.

Первичные выборы правой партии "Республиканцы" намечены на 20 и 27 ноября. Опросы свидетельствуют о том, что кандидат от "Республиканцев" станет главным претендентом на победу на президентских выборах 2017 года.

Ранее сообщалось, что Жюппе в сентябре не только сохранил за собой лидерство у правоцентристов, но и увеличил свой рейтинг на пять пунктов - за него на "праймериз" готовы проголосовать 39% избирателей. Уровень поддержки Николя Саркози на то время, несмотря на активную медийную кампанию экс-президента, напротив, сократился на один пункт и теперь составляет 33%.

Недавно Саркози, который пытается догнать в соцопросах своего соперника экс-премьера Алена Жюппе, спровоцировал скандал своим заявлением, что характерно для кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Так, кандидат в президенты Франции на предстоящих в 2017 году выборах сделал ряд провокационных заявлений в адрес мигрантов. Так, он заявил, что если они хотят получить гражданство Франции, то должны жить по правилам и законам Франции, говорить по-французски. По его словам, если они станут французами, то их, которые изображены в комиксах про Астерикса. Это не первый раз, когда Саркози выступил с "дикими" заявлениями, чтобы запустить свой рейтинг. В августе Саркози заявил, что обещает конституционнов случае своей победы на выборах.