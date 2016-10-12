Журналисты показали разрушенный войной Алеппо с беспилотника

Большинство жилых кварталов сирийского города лежит в руинах.

Алеппо с высоты птичьего полета скриншот видео

В Сети появилась видеозапись, на которой сирийский город Алеппо засняли с высоты птичьего полета. Город почти полностью разрушен - жилые дома превратились в руины. Однако город все еще не покидают его мирные жители.

Ролик опубликован на странице оппозиционного медиацентра Алеппо.

В среду, 12 октября, стало известно, что в России одобрили бессрочное размещение авиагруппы ВС России в Сирии.

Ранее сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Англии, сообщил, что российские боевые самолеты сбросили так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы Алеппо, убив по меньшей мере 25 человек.

Нынешние бомбардировки осуществляются на фоне отказа российского президента Владимира Путина от поездки во Францию, где была запланирована его встреча с президентом Франсуа Олландом. По словам источников в Елисейском дворце, встреча была отменена после того, как в Париже заявили, что она будет целиком посвящена сирийской проблеме.

Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".