Журналисты CNN попали под обстрел боевиков ИГИЛ в Мосуле

Военный автомобиль, в котором находились журналисты, боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

28 часов корреспонденты CNN были заблокированы с иракскими спецслужбами в Мосуле, который удерживают боевики ИГИЛ b.dk

В ходе перестрелки солдат армии Ирака с боевиками "Исламского государства", военный корреспондент американского телеканала CNN Арва Деймон и фотокорреспондент Брис Лейн длительное время были заблокированы на дороге в военном автомобиле, который обстреливали боевики.

"Более чем 28 часов корреспондент CNN Арва Деймон и фотокорреспондент Брис Лейн были заблокированы с иракскими спецслужбами во время их пребывания в удерживаемом террористами ИГИЛ Мосуле", - говорится в сообщении CNN.

В сюжете Арва Деймон рассказывает о том, что террористы ИГИЛ ведут огонь по войскам иракской армии из жилых кварталов, что усложняет задачу военным вести ответный огонь. Военный автомобиль, в котором находились журналисты, боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Боевики также вели по ним снайперский огонь.

Ранее сообщалось, что иракские войска подошли к аэропорту Мосула в ходе операции по вытеснению боевиков "Исламского государства" из города.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.