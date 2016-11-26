Жителям Британии предложат купить гражданство Евросоюза

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Европарламент до конца года рассмотрит инициативу продажи британцам гражданства ЕС.

Британцы смогут купить себе гражданство ЕС alexlmx / Depositphotos

В Европарламенте разрабатывают инициативу, согласно которой подданные Великобритании, смогут купить гражданство ЕС после Brexit.

"Многие говорят о том, что не хотят рвать связей с Евросоюзом. Я согласен, что люди, являющиеся гражданами ЕС и стремящиеся сохранить европейское гражданство, должны иметь возможность сделать это",— прокомментировал эту инициативу один из ее сторонников, премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, пищет "КоммерсантЪ" со ссылкой на The Times. Сообщается, что европарламент проголосует за эту инициативу до конца года, затем план должен быть одобрен всеми странами—членами ЕС.

В Британии же идею политиков ЕС критикуют. "Это попытка создать два классса граждан Великобритании и нивелировать итоги референдума. Брюссель пойдет на любые хитрости, чтобы не дать нам выйти из ЕС",— заявил депутат Палаты общин от Консервативной партии Эндрю Бриджен.

Как сообщалось, 3 ноября Высокий суд Лондона запретил правительству Великобритании начинать Brexit без одобрения парламента. Таким образом правительство не сможет самостоятельно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. Правительство обжалует данное решение в Верховном суде Великобритании в следующем месяце. На рассмотрение апелляции уже выделено время - с 5 по 8 декабря.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.