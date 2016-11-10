Жители Вашингтона проголосовали за создание 51-го штата США

В день выборов президента США в округе Колумбия состоялся референдум.
Жители округа поддержали идею преобразования его в 51-й штат США. Теперь избиратели ожидают, что результаты референдума одобрит Конгресс и разработает соответствующий проект изменений в Конституцию, и что президент также поддержит эту инициативу.
Проект изменения административного статуса предполагает, что Колумбия объявит себя штатом, но оставит на своей территории федеральный округ, где будут располагаться правительственные структуры.
8 ноября 92,8% избирателей округа Колумбия проголосвали за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Республиканца Трампа поддержали лишь 4,1% избирателей.
Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и эксцентричный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
Согласно последним данным, за Клинтон фактически проголосовали свыше 59 миллионов 179 тысяч граждан США, за Трампа - 59 миллионов 42 тысячи. Тем не менее, так как голоса всех выборщиков в штате достаются победителю, Трамп смог заручиться поддержкой 279 выборщиков, а Клинтон - 228.ZN.UA