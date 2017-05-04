Жители России в основном гордятся природными богатствами и размером страны

Только 3% жителей России гордятся экономическими успехами, размерами страны – в десять раз больше.

Стало известно, чем гордятся жители России (и это не экономические успехи) Единая Россия

Большинство(72%) гордятся нынешней Россией, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Отсутствует чувство гордости за нынешнее состоянии России у 25% русских, а 8% затруднились ответить.

Среди предметов для гордости жители России чаще всего выбирали следующие варианты: природные богатства России (40%), российская история (40%), вооруженные силы (37%), размеры страны (29%).

Предметом для гордости русских редко являются экономические успехи (3%) и система здравоохранения (2%).

Опрос "Левада-центра" был проведен 21-24 апреля 2017 года среди 1600 человек. Заявленная ошибка выборки – 3,4%.

Напомним, что по данным апрельского опроса "Левада-центра", большинство граждан РФ (51%) согласны с мнением, что население России уже устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни, 35% не согласны, 14% затруднились ответить.