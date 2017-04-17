Из-за провокации с Самойловой граждане России могут лишиться трансляции Евровидения не только в этом году, но и в следующем.

Жители России хотят смотреть Евровидение из Киева, несмотря на запрет Кремля Eurovision.tv

Большинство жителей России (59%) знают, что власти пытались отправить на конкурс Евровидение в Киев певицу Юлию Самойлову, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

По данным опроса, 40% респондентов считают, что России следует отказаться от трансляции этого конкурса, если украинские власти не допустят Юлию Самойлову до участия. 41% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Вопрос задавался до того, как стало известно об отказе Первого канала от трансляции этого конкурса.

Напомним, что Кремль хотел оправить на Евровидение-2017 в Киев 27-летнюю Юлии Самойлову, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Известно, что Самойлова выступала в Крыму после его оккупации российской армией, за что СБУ запретило ей въезд в Украину на три года.

Российский Первый канал отказался транслировать песенный конкурс Евровидение, который пройдет в мае в Киеве.

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению Евровидение-2017.