Жители европейских стран улучшили отношение к членству в ЕС

Жители пяти из шести государств, в которых проводилось исследование, оценили принадлежность своей страны к ЕС положительнее, чем в марте 2016 года.

Большинство британцев после референдума по Brexit хотели бы остаться в ЕС instagram/joebovis

Жители европейских стран стали позитивнее относиться к членству их стран в, свидетельствуют данные опроса Фонда Бертельсмана, обнародованные на сайте еженедельника Spiegel.

Наиболее существенные изменения в отношении к Евросоюзу отмечаются в Великобритании: если в марте, за три месяца до Brexit, в составе ЕС хотели остаться 49% жителей страны, то уже в августе их доля выросла до 56%.

Позитивнее всего ЕС оценивают в Польше, где в поддержку членства в ЕС выступили 77% респондентов (в марте - 68%). На втором месте - Германия: в случае проведения в августе референдума о выходе страны из Евросоюза 69% немцев проголосовали бы против этого решения (в марте – 61%).

В Италии и Франции отношение к ЕС более критичное: сегодня лишь 51% итальянцев и 53% французов выступают за пребывание в ЕС. В марте эти показатели составляли 50 и 53% соответственно.

Единственным государством, участвовавшим в опросе и выступившим за выход из ЕС, стала Испания, хотя с марта доля тех, кто поддержал бы такой шаг, несколько снизилась. В августе она составляла 68%, в марте – 71%.

В среднем по Евросоюзу за членство в ЕС проголосовали 62% респондентов. По сравнению с мартом их доля увеличилась на 5%.

Как писало издание The Wall Street Journal, после Brexit и избрания президентом США Дональда Трампа инвесторы сосредоточились в ожидании перемен в Италии. Результат референдума по изменениям в конституцию Италии может стать очередным потрясением для мировых рынков в текущем году.