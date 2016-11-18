Жители Алеппо отрезаны от поставок пищи и медикаментов - ООН

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В восточной части Алеппо находятся около 250 тысяч человек.

Ни одна из сторон конфликта пока что не дала своего окончательного согласия на гуманитарный план Anadolu Agency

Мирное население восточной части сирийского Алеппо, которую контролируют повстанцы, переживает "очень мрачный момент", поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировок авиацией Башара Асада и ВВС РФ жители остались полностью отрезанными от поставок пищи и медикаментов, заявил советник специального представителя ООН по Сирии Ян Эгеланд.

"Сирийские повстанцы, так и Россия одобрительно отозвались относительно гуманитарного плана Организации, который предусматривает доставку помощи в восточной части Алеппо, а также эвакуацию из нее больных и раненых", - скащал Эгеланд 18 ноября, передает DW.

Он добавил, что ни одна из сторон пока не дала своего окончательного согласия на гуманитарный план.

ООН планировала доставить гуманитарные грузы для около миллиона сирийцев, которые находятся или в осажденных, либо в труднодоступных районах страны, однако ни один из гуманитарных конвоев не достиг своей цели.

По данным ООН, в восточной части Алеппо, которую удерживают сирийские повстанцы, и которую пытаются отбить правительственные войска Сирии при поддержке авиации РФ, сейчас находятся около 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что волонтеры ООН раздали жителям восточной части осажденного сирийского города Алеппо последние порции пищи из имеющихся продовольственных запасов.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Напомним, что 4 ноября, в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада. Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".