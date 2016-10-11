Жестокость России в Сирии лишила ее шансов на ослабление санкций за Украину – Reuters

Дипломаты в Брюсселе говорят, что страны, которые требовали смягчения давления на Москву, теперь не посмеют об этом даже вспоминать.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Несмотря на то, что ЕС рассматривает войны в Украине и Сирии как отдельные проблемы, последние данные о жестокости Москвы и Дамаска в Алеппо не пойдут на пользу российско-европейским отношениям. Италия и Венгрия постоянно повышали давление в Брюсселе, призывая смягчить санкции и вернуться к нормальным отношениям с Россией. Но теперь их хватка ослабла.
"Очевидно, что атаки в Алеппо изменили точку точки зрения некоторых. Будет невозможно продвигать смягчение санкций против России за Украину на фоне такого контекста", - сказал информационному агентству министр иностранных дел одной из стран ЕС.
Неназванный дипломат из Франции поддержал эту точку зрения, добавив: "После Алеппо шансы того, что санкции против России за Украину будут сняты, стали фактически нулевыми". Париж считает, что бомбардировки Алеппо были военным преступлением и хочет расследования. Тем временем, лидеры ЕС и НАТО в понедельник заявили, что санкции против России должны быть сохранены.
"Ситуация движется от плохой к еще худшей. Никто не посмеет просить о смягчении. На данном этапе "голуби мира" будут счастливы, если все останется так, как есть", - сказал агентству другой дипломат в Брюсселе.
Недавно президент Европейского Совета Дональд Туск сравнил возможное отмену санкций против России с капитуляцией. При этом он констатировал, что приглашая Россию в Сирию для решения существующего там конфликта, европейские политики продемонстрировали близорукость.
Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюзу становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.
Не секрет, что в ЕС есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций. Так, Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ.ZN.UA