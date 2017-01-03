Жертвами вооруженных конфликтов в Ираке в 2016 году стали почти 7 тысяч мирных жителей – ООН

Данные о погибших и раненных "следует воспринимать как абсолютный минимум"
По сообщению миссии, данные не включают включают потери среди мирного населения в западной провинции Анбар в мае, июле, августе и декабре 2016 года. Эта провинция находится на границе с Сирией, где очень активна группировка ИГИЛ.
В миссии ООН подчеркнули, данные о погибших и раненных "следует воспринимать как абсолютный минимум", так как во Всемирной организации не располагают данными о жертвах среди мирного населения в зонах конфликтов, а также о тех, кто стал жертвами "вторичных эффектов насилия... таких как нехватка воды, еды, лекарств и медобслуживания".
Как сообщалось, 2 января в теракте в Багададе погибли не менее 35 человек, более 60 получили ранения.Интерфакс